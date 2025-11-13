Rabia se extinde în Iași: bovine moarte, focare confirmate în tot județul
Ziarul de Iasi, 13 noiembrie 2025 03:20
Rabia se extinde alarmant în județul Iași. Autoritățile veterinare confirmă 33 de focare active, după ce mai multe bovine au murit în urma infectării cu virusul. Primele cazuri au fost depistate în nordul județului, dar boala s-a răspândit rapid și în alte localități, inclusiv Dolhești și Mădârjac.
• • •
Acum 30 minute
03:20
03:20
Gladiatorul „Spartacus”, pe scena Operei ieșene. Prima premieră a stagiunii 2025-2026. „Este un lux pentru lumea coregrafică” # Ziarul de Iasi
Opera Națională Română din Iași pune în scenă prima premieră a stagiunii 2025-2026: „Spartacus" de Aram Haciaturian, un titlu legendar al baletului clasic mondial. Spectacolul va fi prezentat în Sala Mare pe 13 și 14 noiembrie, după o primă reprezentație susținută pe 12 noiembrie.
03:20
Creștere a numărului de infecții respiratorii în județul Iași. Peste 3.600 de cazuri raportate într-o săptămână # Ziarul de Iasi
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a anunțat o creștere de 3,69% a numărului de infecții respiratorii în perioada 3–9 noiembrie 2025, comparativ cu săptămâna precedentă.
03:20
La zece ani după scandalul abuzurilor sexuale ale profesorului Dumitru Păduraru de la UMF Iași, un nou caz cutremură mediul universitar: un cadru didactic de la USV este acuzat că ar fi violat o studentă. Dincolo de faptele în sine, povestea arată cât de puțin s-a schimbat sistemul în ultimul deceniu – un sistem care încă protejează prădătorii și descurajează victimele. În universități, tăcerea și complicitatea rămân regulă, nu excepție. „Toți știau", dar nimeni nu vorbea, iar abuzul a devenit parte din peisaj. Reacția USV Iași în cazul Gașpar e o excepție într-un mecanism bolnav, care are nevoie de curaj nu doar de comisii, ca să se vindece.
03:20
Se ascut pumnalele la Poli! Întrebări capitale: cade capul lui Tony, se deblochează finanțarea sau se intră în vrie? Petrea a virat spre Craiova # Ziarul de Iasi
Șefii Politehnicii Iași au anunțat ieri că în cursul după amiezii de astăzi se vor întâlni pentru a analiza situația existentă la club.
Acum 6 ore
23:20
Deținătorii de bilete intrare la meciurile de la Cupa Mondială de fotbal din 2026 se pot aștepta să cheltuiască sume mari doar pentru a-și parca mașinile la stadioane pentru turneul de anul viitor, prețurile de pe site-ul oficial al FIFA ajungând la 175 de dolari pentru un parking pass, informează Reuters, preluat de Agerpres.
23:20
Un accident rutier grav a avut loc miercuri seara în municipiul Iași, în dreptul magazinului Dedeman.
Acum 8 ore
21:20
România U19: Victorie în confruntarea cu Andorra, în debutul calificărilor la EURO U19 din 2026 # Ziarul de Iasi
Reprezentativa României formată din juniori născuţi începând cu 1 ianuarie 2007 şi-a început, miercuri, parcursul spre Campionatul European U19 de anul viitor. În primul meci, tricolorii s-au impus în faţa Andorrei, la Voluntari, cu scorul de 4-1, transmite news.ro.
21:20
O cunoscută companie IT deschide un birou la Iași – Vrea să facă 150 de angajări până la finalul lui 2026 # Ziarul de Iasi
VOIS România, unul dintre cei mai mari angajatori din domeniul IT&C local, o echipă de aproximativ 3600 de angajaţi, anunţă deschiderea unui nou birou în Iaşi, potrivit unui comunicat transmis de reprezentanţii companiei, citat de zf.ro.
Acum 12 ore
19:20
Titlurile de stat Tezaur vin în noiembrie cu dobânzi mai mici față de ediția de luna trecută. Zeci de milioane de euro au fost plasate în împrumurile luate de stat # Ziarul de Iasi
Ministerul Finanțelor a redeschis seria investițiilor sigure pentru populație: cea de-a unsprezecea ediție a programului Tezaur din 2025 își face debutul cu dobânzi de până la 7,60%, neimpozabile, așa cum s-au obișnuit deja investitorii fideli ai acestui program.
15:20
VIDEO | Ionuț Radu este convins că naționala României se va califica la Cupa Mondială: Nimic nu este imposibil # Ziarul de Iasi
Portarul echipei naționale de fotbal a României, Ionuț Radu, a afirmat, într-un interviu difuzat pe canalul de YouTube al FRF, că este convins că selecționata pregătită de Mircea Lucescu se va califica la Cupa Mondială din 2026, fie că o va face din grupa preliminară, fie în urma disputării play-off-ului.
15:20
De ce firmele lui Dorinel Umbrărescu au contestat licitația pentru construcția tronsonul 1 al Autostrăzii Târgu Neamț–Iași–Ungheni? Diferență de 0,88 între ofertanți # Ziarul de Iasi
La doar câteva zile după ce Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat câștigătorul licitației pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Târgu Neamț–Iași–Ungheni, una dintre asocierile participante la licitație a depus contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). SA & PE Construct, Tehnostrade, Spedition UMB și Euro-Asfalt, companii din siajul lui Dorinel Umbrărescu, reclamă nereguli în garanția de participare a ofertantului declarat câștigător și cere anularea rezultatului licitației. Diferența dintre cele două oferte a fost de mai puțin de un punct.
Acum 24 ore
14:20
Președintele RD Congo a promis o primă exorbitantă jucătorilor săi dacă vor ajunge în barajul intercontinental pentru Cupa Mondială din 2026: „Toți vor fi milionari” # Ziarul de Iasi
Preşedintele Republicii Democrate Congo a promis prime de un milion de dolari jucătorilor echipei naţionale dacă vor reuşi să se califice pentru barajele intercontinentale ale Cupei Mondiale. O primă care ar fi acordată chiar şi în cazul neparticipării la Cupa Mondială din 2026, relatează RMC Sport, citat de News.ro.
13:20
Novak Djokovic l-a avertizat pe Jannik Sinner că suspendarea de trei luni pentru dopaj va plana ca un „nor" asupra tenismanului italian și a pus, totodată, sub semnul întrebării atât momentul, cât și durata sancțiunii impuse anul trecut liderului clasamentului ATP, informează DPA, citat de Agerpres.ro.
12:20
Compozitorul Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani, au confirmat surse medicale pentru News.ro.
12:20
Iașul, printre județele cu cele mai multe pensii din țară: aproape 81 milioane de euro intră luna asta în buzunarele pensionarilor ieșeni # Ziarul de Iasi
Și în luna noiembrie, pensionarii din județul Iași vor primi sume similare cu cele din octombrie, când aproape 150.000 de ieșeni au încasat 404 milioane de lei, adică aproximativ 81 de milioane de euro.
11:20
Rețetele-minune sunt imposibil de inventat, dar puncte de pornire există – spre exemplu, scoaterea Senatului din circuitul legilor ordinare ar putea fi o variantă de luat în seamă, volumul muncii legislative fiind limitat la legislația organică. Dar există și alte posibile traiectorii care să ducă atât la reducerea numărului de parlamentari, cât și la creșterea calității reprezentării.
10:20
Între 7 și 12 noiembrie au avut loc o serie de evenimente, în Franța, la București, Cotești, Vrancea și Iași, legate de reîntoarcerea acasă a lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domnitor al Moldovei (1849-1856). A fost un proiect gândit de mai bine de un deceniu de strănepotul domnitorului, Mihai Ghyka, elegant om de cultură și de afaceri, la care am adus și eu, de-a lungul anilor, o modestă contribuție, un proiect care nu s-ar fi putut realiza fără sprijinul primarului municipiului Iași și al familiei domnitorului care deținea drepturile asupra locului de veci de la Le Mée-sur-Seine. Azi, un eveniment dus la bun sfârșit prin implicarea Ministerului de Externe, a Jandarmeriei Române, a Consiliului Județean Vrancea și a conducerii Complexului Muzeal Național „Moldova". Poate e, totuși, de interes să spunem câteva lucruri despre domnitor.
04:20
Un șofer din Iași a reușit să demonstreze în fața instanței că radarul Poliției l-a înregistrat cu viteză dublă față de cât avea în realitate # Ziarul de Iasi
Un șofer a reușit să demonstreze că radarul Poliției a indicat orice în cazul lui, în afara vitezei corecte. Procesul-verbal întocmit de polițiști a fost astfel anulat. Pentru a-și recupera banii plătiți ca amendă, șoferul va trebui să urmeze o procedură distinctă, pe cale administrativă.
04:20
Piața imobiliară din Iași are din nou puls: tranzacțiile cresc în octombrie după trei luni de scăderi consecutive # Ziarul de Iasi
După un sfârșit de vară marcat de scăderi abrupte, piața imobiliară din Iași pare să-și recapete ușor suflul. Datele oficiale pentru luna octombrie 2025 arată o creștere vizibilă a tranzacțiilor, atât în municipiu, cât și la nivelul întregului județ.
04:20
Bogdan Șaramet, după respingerea candidaturii la șefia Institutului „Socola”: „Se pare că există un interes real ca eu să nu particip” # Ziarul de Iasi
Fostul manager al Institutului de Psihiatrie „Socola" din Iași, Bogdan Șaramet, susține că a fost nedreptățit în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de manager al instituției. Acesta afirmă că a respectat toate condițiile impuse, inclusiv termenul de depunere a dosarului, însă comisia de concurs i-a respins candidatura pe motiv că ar fi fost depusă după ora limită.
04:20
Profesor universitar din Iași dat afară din cauză că hărțuia studente. „Act sexual neconsimțit (viol) petrecut în biroul cadrului didactic” # Ziarul de Iasi
Șef lucr. dr. Corneliu Gașpar, cadru universitar la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV Iași), a fost destituit din funcția didactică și de cercetare, după ce Comisia de Etică a universității a constatat o serie de comportamente nepotrivite între profesor și o studentă, cea mai gravă acuzație fiind cea de viol.
Ieri
03:30
Trei eleve de la Liceul Tehnologic „Carol I” din Iași, transportate la spital după inhalarea unor vapori de la o țigară electronică defectă # Ziarul de Iasi
Trei eleve de clasa a X-a de la Liceul Tehnologic „Carol I" din Iași, cunoscut ca Liceul de Mecatronică și Automatizări, au fost preluate luni, 10 noiembrie, de ambulanță, după ce au inhalat vapori iritanți eliberați de o țigară electronică defectă. Incidentul s-a petrecut chiar în sala de clasă, imediat după terminarea pauzei.
03:30
La Iași, antreprenorii au aflat cum să facă față modificărilor fiscale și incertitudinii economice. „Când unii plâng, alții vând batiste” # Ziarul de Iasi
„România a fost considerată ani de zile un «paradis fiscal», cu impozite mici și reguli favorabile afacerilor" - este una dintre afirmațiile făcute ieri, la Iași, în cadrul evenimentului „Fiscalitate și conformitate într-o economie în schimbare", organizat de PwC România în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Iași. În 2025, însă, mediul fiscal s-a complicat, iar modificările frecvente ale Codului fiscal și deciziile neașteptate ale autorităților fac viața antreprenorilor mult mai dificilă, dându-le peste cap planificarea și strategia pe termen lung.
03:20
România, țara în care 125 de lei pe card înseamnă „sprijin” și 20.000 de lei pensie înseamnă „merit” # Ziarul de Iasi
Ajutoarele sociale s-au subțiat până la absurd, în timp ce pensiile speciale rămân intangibile. România sprijină vulnerabilii cu 125 de lei, dar răsplătește privilegiații cu mii de lei. Cât timp mai putem numi asta solidaritate?
03:20
Un polițist local a cărui mașină a fost avariată de un copac pe jumătate uscat a învins Primăria și așteaptă ca instituția să-i plătească despăgubiri. Concluzia judecătorilor # Ziarul de Iasi
Primăria așteaptă ca cetățenii să-i facă treaba. Municipalitatea a refuzat să plătească reparațiile unei mașini avariate de prăbușirea unui copac invocând, printre altele, faptul că nu ar fi primit nicio sesizare cu privire la starea arborelui pentru a da comandă să fie tăiat.
03:20
Cu 0 la „adevăr” și la golaveraj, Politehnica e la cinci puncte de obiectiv. Liga a II-a e întreruptă săptămâna aceasta # Ziarul de Iasi
Derulată de sâmbătă până marți seară, etapa a XIII-a a Ligii a II-a de fotbal s-a încheiat cu următoarele rezultate: ASA Târgu Mureș – Politehnica Iași 4-0. CS Dinamo București – Metalul Buzău 0-2. ACSM Reșița – Concordia Chiajna 1-0. FC Bihor – CS Tunari 0-0. Sepsi Sfântu Gheorghe – CSM Slatina 3-2. CSC Șelimbăr – Gloria Bistrița 3-1. Olimpia Satu Mare – FC Bacău 0-1. CSC Dumbrăvița – Ceahlăul Piatra Neamț 1-1. AFC Câmpulung Muscel – Steaua București 0-1. Corvinul Hunedoara – FC Voluntari 0-0. Chindia Târgoviște – CS Afumați 2-3.
03:20
Lidl a scăpat de o amendă pentru că își trata clienții cu ocaua mică, grație unui tertip avocățesc # Ziarul de Iasi
Lidl a scăpat de o amendă după ce a fost prins cu ocaua mică în magazinul de pe bulevardul Poitiers. Cel puțin una dintre neregulile identificate de inspectori era reală, dar ei nu aveau ce căuta acolo. Procesul-verbal contravențional a fost anulat.
11 noiembrie 2025
23:20
Universitatea Craiova a ajuns, marţi, la o înţelegere cu portughezul Filipe Coelho, pentru a prelua conducerea echipei, scrie news.ro.
20:20
Compania Antibiotice SA a semnat pentru o finanțare de 374 milioane de lei în prezența ministrului Rogobete. Banii vor fi folosiți pentru un centru de cercetare-dezvoltare # Ziarul de Iasi
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat în această seară la Iași la semnarea contractului de finanțare europeană pentru Centrul de cercetare-dezvoltare INOVA+ și producție de medicamente critice, un proiect strategic derulat de Antibiotice Iași, cu sprijinul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.
19:20
Firmele lui Dorinel Umbrărescu contestă la CNIR contractul pentru primul tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni # Ziarul de Iasi
Contractul pentru primul tronson al Autostrăzii A8, între Târgu Neamț și Iași, a fost contestat la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC). Contestația a fost depusă de Asociația formată din firmele SA &
18:20
Cristiano Ronaldo a anunțat când se va retrage: „După 25 de ani, e aproape timpul să spun stop” # Ziarul de Iasi
Cristiano Ronaldo a clarificat, marţi, situaţia privind retragerea sa, afirmând că va agăţa ghetele în cui „în unul sau doi ani”, după ce a anunţat public că se va retrage în curând, scrie news.ro. Articolul Cristiano Ronaldo a anunțat când se va retrage: „După 25 de ani, e aproape timpul să spun stop” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
FOTO/VIDEO Accident rutier în județul Iași, tată și fiică, răniți și transportați la spital # Ziarul de Iasi
Un accident rutier s-a produs în această după-amiază între localitățile Erbiceni și Focuri unde o mașină s-a răsturnat. În autoturism se aflau un tată, alături de fiica lui. Articolul FOTO/VIDEO Accident rutier în județul Iași, tată și fiică, răniți și transportați la spital apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
„Dacă sunt sigur pe un meci, pariez casa mea și pe a dumneavoastră” – declarație șocantă în dosarul pariurilor de la Metaloglobus # Ziarul de Iasi
Fotbalul românesc este zguduit de scandalul pariurilor de la Metaloglobus, nou-promovata care a pierdut aproape toate meciurile din acest sezon, scrie ziare.com. Articolul „Dacă sunt sigur pe un meci, pariez casa mea și pe a dumneavoastră” – declarație șocantă în dosarul pariurilor de la Metaloglobus apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Facturi de 13.000 de lei pentru apa din propria fântână. Apavital acuză „consum clandestin”, localnicii sesizează OPC și apelează la avocați # Ziarul de Iasi
Localnicii din Borosoaia, comuna Plugari, au primit notificări de plată de la Apavital pentru apa folosită din fântânile proprii, cu sume care depășesc 10.000 de lei per gospodărie. Articolul Facturi de 13.000 de lei pentru apa din propria fântână. Apavital acuză „consum clandestin”, localnicii sesizează OPC și apelează la avocați apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Profit.ro: Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, interesați de achiziționarea magazinelor Carrefour din România # Ziarul de Iasi
Antreprenorii Dragoş şi Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, se află pe lista de investitori care au depus oferte pentru achiziția reţelei Carrefour în România. Oferte au mai depus Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, deţinător al brandului Froo în România, și grupul francez Auchan, potrivit surselor Profit.ro. Articolul Profit.ro: Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, interesați de achiziționarea magazinelor Carrefour din România apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Tony, pe făraș după dezastrul de la Târgu Mureș. Antrenorul Politehnicii Iași ar putea fi „decapitat” joi # Ziarul de Iasi
Soarta antrenorului Politehnicii Iași, Anthony „Tony” Da Silva, se va decide joi, conform oficialilor grupării din Copou. În ziua amintită este prevăzută organizarea unei ședințe de analiză a comportării echipei în primele 13 etape ale sezonului. Conform multor surse, dacă nu apar elemente neprevăzute și, până atunci, Tony nu își va da demisia, portughezul, care este contestat virulent de fani, va fi demis. Articolul Tony, pe făraș după dezastrul de la Târgu Mureș. Antrenorul Politehnicii Iași ar putea fi „decapitat” joi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Moarte pe șantierul Blu by Himson din Iași: muncitorul decedat ar fi fost adus pe șantier de un frate, fără știrea conducerii # Ziarul de Iasi
Firma MCP MAR, una dintre societățile contractate pe șantierul Blu by Himson, arată că muncitorul decedat nu era angajatul său și că prezența acestuia nu fusese autorizată. Articolul Moarte pe șantierul Blu by Himson din Iași: muncitorul decedat ar fi fost adus pe șantier de un frate, fără știrea conducerii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Suntem prinși în planuri și treburi zilnice, fugind de la o nevoie la alta, fără să observăm că nu suntem cu nimic diferiți de omul care, acum mii de ani, alerga după hrană. Însă îl privim distant, cu superioritate, suntem mult peste el. Dar ne înșelăm. Noi credem că am inventat fericirea, dar, în realitate, am complicat-o. Și e foarte posibil să se transforme în coșmar. Articolul Fericirea, un standard personal SAU Ce se înțelege prin „calitatea vieții” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Această „misteriozitate” a emoțiilor și impulsurilor a alimentat, de-a lungul istoriei, credințe și practici despre vrăjitorie, clarviziune și ocultism: oamenii au căutat explicații pentru forțele invizibile care trag un bărbat către o altă femeie în chestiuni ce țin de ocultă. „I-a făcut vrăji”, auzim adeseori. Privind lucrurile dintr-o perspectivă psihologică modernă, „misterul” este, de fapt, combinația dintre atracția sexuală, chimia creierului și nevoile emoționale neexprimate. Articolul Magia care sparge căsnicia apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
VIDEO | Mașină răsturnată în această dimineață în sensul giratoriu din Podul de Piatră. În incident au fost implicate două autoturisme # Ziarul de Iasi
Un accident de cicrculație s-a produs în această dimineață, în jurul orei 07:47 în Podul de Piatră. În eveniment au fost implicate o dubă și un autoturism, acesta din urmă răsturnându-se în urma impactului. Articolul VIDEO | Mașină răsturnată în această dimineață în sensul giratoriu din Podul de Piatră. În incident au fost implicate două autoturisme apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Cât vă mai bateți joc de ieșeni, cine rupe pisica în două la Poli? Tony și trupa lui au umplut Iașul de rușine # Ziarul de Iasi
ASA Târgu Mureș – Politehnica Iași 4-0 (2-0), în etapa a XIII-a a Ligii a II-a de fotbal. Articolul Cât vă mai bateți joc de ieșeni, cine rupe pisica în două la Poli? Tony și trupa lui au umplut Iașul de rușine apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Noi detalii despre concursurile de manageri pentru Opera Națională și Complexul Muzeal „Moldova” # Ziarul de Iasi
Opera Națională Română din Iași și Complexul Muzeal Național „Moldova” sunt în plin proces de recrutare, după Ministerul Culturii a scos la concurs postul de manager al instituțiilor. Articolul Noi detalii despre concursurile de manageri pentru Opera Națională și Complexul Muzeal „Moldova” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Cum să nu se ajungă la femicid? Judecătorii îi mângâie pe agresori cu pedepsele date! Un studiu de caz care arată gravitatea fenomenului din județul Iași # Ziarul de Iasi
Judecătorii ieșeni au avut nevoie de trei ani și două procese pentru a trimite în spatele gratiilor un bărbat care-și făcuse un obicei din agresarea propriei soții. Norocul femeii a fost că niciunul dintre episoadele violente nu a fost dus la extrem. Altfel, al doilea proces nu ar mai fi fost pentru încălcarea ordinului de protecție, ci pentru omor. Articolul Cum să nu se ajungă la femicid? Judecătorii îi mângâie pe agresori cu pedepsele date! Un studiu de caz care arată gravitatea fenomenului din județul Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:30
Repetenția în județul Iași: 1.000 de elevi din clasele primare, repetenți doar în ultimul an școlar. Ce se întâmplă la liceu și profesională # Ziarul de Iasi
Aproximativ 19 mii de elevi din județul Iași, de la clasa pregătitoare până la clasa a XII-a, au rămas repetenți în ultimii șase ani școlari. Cei mai mulți repetenți au fost înregistrați la învățământul gimnazial, fiind urmați de elevii din clasele primare, potrivit datelor oficiale prezentate de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași în raportul „Starea învățământului preuniversitar ieșean”, publicat pe site-ul instituției. Articolul Repetenția în județul Iași: 1.000 de elevi din clasele primare, repetenți doar în ultimul an școlar. Ce se întâmplă la liceu și profesională apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Luna conștientizării epilepsiei, marcată la Iași prin singurul spectacol din țară dedicat acestei afecțiuni # Ziarul de Iasi
Noiembrie, luna conștientizării epilepsiei, este marcată la Iași printr-un demers artistic unic în România. Teatrul „Luceafărul” readuce în fața publicului singurul spectacol din țară care abordează estetic și performativ această afecțiune – „Stai jos sau cazi”, o producție care îmbină arta cu medicina și care invită la empatie, informare și înțelegere. O nouă reprezentație este programată joi, 13 noiembrie, de la ora 18.00. Articolul Luna conștientizării epilepsiei, marcată la Iași prin singurul spectacol din țară dedicat acestei afecțiuni apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Trafic de țigări cu trenul: un însoțitor de vagon pe ruta Chișinău – Iași, dus în fața instanței din cauza câtorva pachete de tutun pe care nimeni nu le-a revendicat # Ziarul de Iasi
Un însoțitor de vagon pe ruta Chișinău – Iași a ajuns acarul Păun pentru câteva pachete de țigări găsite într-o cușetă. Nimeni nu le-a revendicat, așa că măgăreața a căzut pe capul lui, ca responsabil. A avut noroc de o instanță în toane bune. Articolul Trafic de țigări cu trenul: un însoțitor de vagon pe ruta Chișinău – Iași, dus în fața instanței din cauza câtorva pachete de tutun pe care nimeni nu le-a revendicat apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10 noiembrie 2025
23:30
Fotbal: Clubul Atletico Madrid a fost cumpărat de fondul american de investiții Apollo # Ziarul de Iasi
Fondul american de investiții Apollo Global Management, prin intermediul diviziei sale sportive Apollo Sports Capital, a devenit acționarul majoritar al clubului de fotbal Atletico Madrid, a anunțat luni gruparea spaniolă, a cărei conducere rămâne neschimbată, informează AFP, preluat de Agerpres. Articolul Fotbal: Clubul Atletico Madrid a fost cumpărat de fondul american de investiții Apollo apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
22:30
„Să particip la Jocurile Olimpice cu drapelul sârb” – Djokovici îşi stabileşte o ultimă misiune pentru finalul carierei sale # Ziarul de Iasi
Recent câştigător al celui de-al 101-lea titlu la vârsta de 38 de ani, Novak Djokovici nu a dat niciodată o dată pentru o eventuală retragere. Dar sârbul vrea să ajungă până la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles pentru a-şi apăra titlul, scrie news.ro. Articolul „Să particip la Jocurile Olimpice cu drapelul sârb” – Djokovici îşi stabileşte o ultimă misiune pentru finalul carierei sale apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
22:30
Poli, covor de șters pe picioare pentru o echipă apărută în vară în Liga a II-a. Tony a ratat obiectivul. Va fi demis antrenorul ieșenilor? # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a fost umilită în această seară, la Târgu Mureș, în etapa a XIII-a a Ligii a II-a de fotbal, gazdele impunându-se cu 4-0 (2-0). Astfel, antrenorul ieșenilor, Anthony „Tony” Da Silva, a ratat obiectivul stabilit de conducere, acumularea a zece puncte din partidele din ultimele patru runde, contra CS Dinamo București, CSM Reșița, FC Bihor și ASA. Articolul Poli, covor de șters pe picioare pentru o echipă apărută în vară în Liga a II-a. Tony a ratat obiectivul. Va fi demis antrenorul ieșenilor? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
