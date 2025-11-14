Hopaa: un cunoscut personagiu ieșean de care nu am mai auzit de ani buni revine în capul mesei!
Ziarul de Iasi, 14 noiembrie 2025 03:10
Interesantă știrea asta cu posibila revenire a fostului premier ieșean MRU în viața publică, după ani de zile în care mulți spun că a stat „cu capul la cutie", cum se spune.
• • •
Acum o oră
03:20
Dezvoltatori imobiliari din Iași, amendați de Protecția Consumatorului din cauză că au afișat prețurile doar în euro # Ziarul de Iasi
CJPC Iași a sancționat mai mulți dezvoltatori imobiliari în urma unor controale desfășurate în acest an, vizând respectarea drepturilor consumatorilor. Printre abaterile constatate se numără lipsa informațiilor despre existența unei proceduri alternative de rezolvare a litigiilor, prețuri afișate exclusiv în euro și nerespectarea termenelor de finalizare.
Acum 2 ore
03:10
03:10
Luptă în cinci pentru șefia Operei Naționale Române Iași. Toți candidații înscriși au trecut în etapa de evaluare a proiectelor # Ziarul de Iasi
Toți cei cinci candidați înscriși pentru postul de manager al Operei Naționale Române din Iași au fost admiși în concurs, urmând ca proiectele lor de management să fie evaluate între 14 și 25 noiembrie.
03:10
Apă tulbure la ApaVital: șefi aleși greșit, mandate pe cale să se scufunde. Înalta Curte confirmă anularea selecției controversate a membrilor CA-ului companiei ieșene # Ziarul de Iasi
Selecția controversată de acum doi ani a avut hibe care au atras anularea ei de către Agenția de monitorizare a întreprinderilor de stat. Decizia a fost contestată, dar Asociația serviciilor de apă canal a pierdut definitiv procesul în care cerea suspendarea aplicării ei.
03:10
Contract de vânzare cumpărare a unui apartament parafat de notar, anulat de judecători. Suma era prea mică! # Ziarul de Iasi
O ieșeancă a fost înșelată, ajungând să-și vândă apartamentul din Tătărași pe mai nimic. A crezut că banii pe care îi primește reprezintă doar avansul. Cumpărătoarea a profitat de starea ei de sănătate pentru a o determina să semneze, iar la scurt timp a revândut apartamentul. Păgubita încearcă acum să-și recupereze locuința, în instanță.
Acum 6 ore
23:20
Echipa naţională a Norvegiei a învins joi, pe teren propriu, scor 4-1, echipa naţională a Estoniei, în grupa I a calificărilor Cupei Mondiale 2024. Norvegienii au şapte victorii din şapte meciuri şi conduc în clasamentul grupei, transmite news.ro.
22:20
Fotbal: Turcia a suspendat 102 jucători din primele două ligi, în cadrul anchetei privind pariurile ilegale # Ziarul de Iasi
Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a decis joi suspendări de diferite durate pentru 102 jucători din primele două eşaloane, în cadrul unei anchete privind presupuse pariuri pe meciuri, printre cei sancţionaţi numărându-se şi Eren Elmali şi Metehan Baltaci, de la Galatasaray, scrie news.ro.
Acum 8 ore
20:20
Haos la Politehnica: Tony a rămas antrenor, dar nu va mai veni la stadion. Până Primăria nu-și respectă angajamentele, situația e în aer # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași este un butoi cu pulbere. Începute în cursul dimineții și terminate cu câteva minute în urmă, valul de ședințe de la club nu a adus nicio clarificare.
Acum 12 ore
19:20
Aparținători sau reprezentanți legali? Noul Cod de Deontologie Medicală clarifică situația # Ziarul de Iasi
Persoanele care nu sunt căsătorite legal cu pacientul sau nu au acte care să ateste gradul de rudenie nu pot fi considerate reprezentanți legali, avertizează medicii de la Unitățile de Primiri Urgențe.
16:20
Ederson spune că a fost nefericit la Manchester City: Nu are rost să fii la un club uriaş şi de succes dacă nu eşti fericit # Ziarul de Iasi
Portarul brazilian Ederson a declarat că a încercat să părăsească Manchester City în sezonul trecut, fiind nefericit la clubul din Premier League după ce s-a luptat cu accidentările, relatează Reuters, citat de News.ro.
15:20
Englezul Michael Oliver va arbitra partida Bosnia-Herţegovina – România, care se va disputa sâmbătă, la Zenica, de la ora 21.45, în Grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, scrie News.ro.
15:20
Cum pierdem bani dacă nu curățăm soba la timp. Sfaturile sobarului ieșean care a construit sute de șeminee în 30 de ani de meserie # Ziarul de Iasi
Puțini se gândesc că o sobă necurățată la timp poate însemna pierderi de sute de lei în sezonul rece. Focul arde mai greu, lemnul se consumă mai repede, iar randamentul scade. Asta contează mai mult ca oricând, pentru că în continuare mii de gospodării se bazează pe sobă ca principală sursă de încălzire, datorită costurilor mai mici față de alte sisteme.
Acum 24 ore
12:20
Șofer din Iași dat jos forțat din cabina TIR-ului și abandonat în Azerbaidjan. O parte reclamă neplata salariilor și a diurnei, iar cealaltă un furt. Judecătorii și-au spus primul cuvânt # Ziarul de Iasi
Dat jos din tirul pe care îl conducea și abandonat în Azerbaidjan, un șofer își cere acum drepturile în instanță. El acuză faptul că, timp de 10 luni cât a lucrat pentru transportator, nu și-a primit salariul, dar nici diurna și nici banii de cazare. De cealaltă parte, fostul angajator afirmă că șoferul a fost concediat pentru că încercase să fure bani de la firmă.
10:20
Iată un caz, mi-am zis, în care engleza şi franceza au conlucrat simbolic la cimentarea relaţiilor dintre oameni. Cu atât mai mult cu cât risipa lexicală a fost minimă, nedepăşind stadiul de how are you doing, buddy? şi oui, oui, merçi, merçi!
09:20
Un autoturism a fost distrus aproape complet de flăcări joi dimineață, în zona Păcurari din Iași.
04:20
Iordanienii de la National Paints abia au reușit să aducă fabrica de vopsele din Miroslava pe profit. Pierderi de 6,4 milioane euro între 2005 și 2022 # Ziarul de Iasi
Investitorii iordanieni de la National Paints, printre cei mai importanți producători de vopsele din Orientul Mijlociu, au preluat în 2004 fabrica de vopsele din comuna Miroslava de la grupul Conex, deținut de Ioan Prisecaru.
04:20
Războiul balastului: două firme din Iași au ajuns să-și consume relațiile comerciale în instanță # Ziarul de Iasi
Două firme și-au mutat relațiile contractuale în instanță. Una pretinde penalități pentru 28 de facturi plătite cu întârzieri și de peste un an. Cealaltă afirmă că, dimpotrivă, ea ar fi cea care ar trebui să primească bani și încă mai mulți.
04:20
Tudorel Toader, fost rector, fost ministru și judecător la CCR, mai pierde un proces deschis împotriva unei instituții de presă. Profesorul de drept mai are însă o șansă la Curtea de Apel # Ziarul de Iasi
Fostul judecător constituțional Tudorel Toader a mai pierdut unul dintre procesele deschise împotriva unei instituții de presă. Războiul fostului rector al Universității „A.I. Cuza" cu un ziarist botoșănean nu s-a încheiat însă, verdictul urmând să fie dat de Curtea de Apel.
04:20
Două plângeri penale pe numele profesorului acuzat de act sexual neconsimțit (viol) cu o studentă: „Faptele erau mai grave” # Ziarul de Iasi
Cazul șefului de lucrări dr. Corneliu Gașpar, profesor la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV Iași), a ajuns și în atenția Poliției și Parchetului. Împotriva lui au fost depuse două plângeri penale, el fiind acuzat de act sexual neconsimțit (viol) cu o studentă. Din aceste motive, bărbatul a fost și destituit din toate funcțiile didactice și de cercetare după ce Comisia de Etică a constatat o serie de comportamente nepotrivite față de o studentă.
Ieri
03:20
Rabia se extinde alarmant în județul Iași. Autoritățile veterinare confirmă 33 de focare active, după ce mai multe bovine au murit în urma infectării cu virusul. Primele cazuri au fost depistate în nordul județului, dar boala s-a răspândit rapid și în alte localități, inclusiv Dolhești și Mădârjac.
03:20
Gladiatorul „Spartacus”, pe scena Operei ieșene. Prima premieră a stagiunii 2025-2026. „Este un lux pentru lumea coregrafică” # Ziarul de Iasi
Opera Națională Română din Iași pune în scenă prima premieră a stagiunii 2025-2026: „Spartacus" de Aram Haciaturian, un titlu legendar al baletului clasic mondial. Spectacolul va fi prezentat în Sala Mare pe 13 și 14 noiembrie, după o primă reprezentație susținută pe 12 noiembrie.
03:20
Creștere a numărului de infecții respiratorii în județul Iași. Peste 3.600 de cazuri raportate într-o săptămână # Ziarul de Iasi
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a anunțat o creștere de 3,69% a numărului de infecții respiratorii în perioada 3–9 noiembrie 2025, comparativ cu săptămâna precedentă.
03:20
La zece ani după scandalul abuzurilor sexuale ale profesorului Dumitru Păduraru de la UMF Iași, un nou caz cutremură mediul universitar: un cadru didactic de la USV este acuzat că ar fi violat o studentă. Dincolo de faptele în sine, povestea arată cât de puțin s-a schimbat sistemul în ultimul deceniu – un sistem care încă protejează prădătorii și descurajează victimele. În universități, tăcerea și complicitatea rămân regulă, nu excepție. „Toți știau", dar nimeni nu vorbea, iar abuzul a devenit parte din peisaj. Reacția USV Iași în cazul Gașpar e o excepție într-un mecanism bolnav, care are nevoie de curaj nu doar de comisii, ca să se vindece.
03:20
Se ascut pumnalele la Poli! Întrebări capitale: cade capul lui Tony, se deblochează finanțarea sau se intră în vrie? Petrea a virat spre Craiova # Ziarul de Iasi
Șefii Politehnicii Iași au anunțat ieri că în cursul după amiezii de astăzi se vor întâlni pentru a analiza situația existentă la club.
12 noiembrie 2025
23:20
Deținătorii de bilete intrare la meciurile de la Cupa Mondială de fotbal din 2026 se pot aștepta să cheltuiască sume mari doar pentru a-și parca mașinile la stadioane pentru turneul de anul viitor, prețurile de pe site-ul oficial al FIFA ajungând la 175 de dolari pentru un parking pass, informează Reuters, preluat de Agerpres.
23:20
Un accident rutier grav a avut loc miercuri seara în municipiul Iași, în dreptul magazinului Dedeman.
21:20
România U19: Victorie în confruntarea cu Andorra, în debutul calificărilor la EURO U19 din 2026 # Ziarul de Iasi
Reprezentativa României formată din juniori născuţi începând cu 1 ianuarie 2007 şi-a început, miercuri, parcursul spre Campionatul European U19 de anul viitor. În primul meci, tricolorii s-au impus în faţa Andorrei, la Voluntari, cu scorul de 4-1, transmite news.ro.
21:20
O cunoscută companie IT deschide un birou la Iași – Vrea să facă 150 de angajări până la finalul lui 2026 # Ziarul de Iasi
VOIS România, unul dintre cei mai mari angajatori din domeniul IT&C local, o echipă de aproximativ 3600 de angajaţi, anunţă deschiderea unui nou birou în Iaşi, potrivit unui comunicat transmis de reprezentanţii companiei, citat de zf.ro.
19:20
Titlurile de stat Tezaur vin în noiembrie cu dobânzi mai mici față de ediția de luna trecută. Zeci de milioane de euro au fost plasate în împrumurile luate de stat # Ziarul de Iasi
Ministerul Finanțelor a redeschis seria investițiilor sigure pentru populație: cea de-a unsprezecea ediție a programului Tezaur din 2025 își face debutul cu dobânzi de până la 7,60%, neimpozabile, așa cum s-au obișnuit deja investitorii fideli ai acestui program.
15:20
VIDEO | Ionuț Radu este convins că naționala României se va califica la Cupa Mondială: Nimic nu este imposibil # Ziarul de Iasi
Portarul echipei naționale de fotbal a României, Ionuț Radu, a afirmat, într-un interviu difuzat pe canalul de YouTube al FRF, că este convins că selecționata pregătită de Mircea Lucescu se va califica la Cupa Mondială din 2026, fie că o va face din grupa preliminară, fie în urma disputării play-off-ului.
15:20
De ce firmele lui Dorinel Umbrărescu au contestat licitația pentru construcția tronsonul 1 al Autostrăzii Târgu Neamț–Iași–Ungheni? Diferență de 0,88 între ofertanți # Ziarul de Iasi
La doar câteva zile după ce Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat câștigătorul licitației pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Târgu Neamț–Iași–Ungheni, una dintre asocierile participante la licitație a depus contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). SA & PE Construct, Tehnostrade, Spedition UMB și Euro-Asfalt, companii din siajul lui Dorinel Umbrărescu, reclamă nereguli în garanția de participare a ofertantului declarat câștigător și cere anularea rezultatului licitației. Diferența dintre cele două oferte a fost de mai puțin de un punct.
14:20
Președintele RD Congo a promis o primă exorbitantă jucătorilor săi dacă vor ajunge în barajul intercontinental pentru Cupa Mondială din 2026: „Toți vor fi milionari” # Ziarul de Iasi
Preşedintele Republicii Democrate Congo a promis prime de un milion de dolari jucătorilor echipei naţionale dacă vor reuşi să se califice pentru barajele intercontinentale ale Cupei Mondiale. O primă care ar fi acordată chiar şi în cazul neparticipării la Cupa Mondială din 2026, relatează RMC Sport, citat de News.ro.
13:20
Novak Djokovic l-a avertizat pe Jannik Sinner că suspendarea de trei luni pentru dopaj va plana ca un „nor" asupra tenismanului italian și a pus, totodată, sub semnul întrebării atât momentul, cât și durata sancțiunii impuse anul trecut liderului clasamentului ATP, informează DPA, citat de Agerpres.ro.
12:20
Compozitorul Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani, au confirmat surse medicale pentru News.ro.
12:20
Iașul, printre județele cu cele mai multe pensii din țară: aproape 81 milioane de euro intră luna asta în buzunarele pensionarilor ieșeni # Ziarul de Iasi
Și în luna noiembrie, pensionarii din județul Iași vor primi sume similare cu cele din octombrie, când aproape 150.000 de ieșeni au încasat 404 milioane de lei, adică aproximativ 81 de milioane de euro.
11:20
Rețetele-minune sunt imposibil de inventat, dar puncte de pornire există – spre exemplu, scoaterea Senatului din circuitul legilor ordinare ar putea fi o variantă de luat în seamă, volumul muncii legislative fiind limitat la legislația organică. Dar există și alte posibile traiectorii care să ducă atât la reducerea numărului de parlamentari, cât și la creșterea calității reprezentării.
10:20
Între 7 și 12 noiembrie au avut loc o serie de evenimente, în Franța, la București, Cotești, Vrancea și Iași, legate de reîntoarcerea acasă a lui Grigore Alexandru Gh
04:20
Un șofer din Iași a reușit să demonstreze în fața instanței că radarul Poliției l-a înregistrat cu viteză dublă față de cât avea în realitate # Ziarul de Iasi
Un șofer a reușit să demonstreze că radarul Poliției a indicat orice în cazul lui, în afara vitezei corecte. Procesul-verbal întocmit de polițiști a fost astfel anulat. Pentru a-și recupera banii plătiți ca amendă, șoferul va trebui să urmeze o procedură distinctă, pe cale administrativă. Articolul Un șofer din Iași a reușit să demonstreze în fața instanței că radarul Poliției l-a înregistrat cu viteză dublă față de cât avea în realitate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Piața imobiliară din Iași are din nou puls: tranzacțiile cresc în octombrie după trei luni de scăderi consecutive # Ziarul de Iasi
După un sfârșit de vară marcat de scăderi abrupte, piața imobiliară din Iași pare să-și recapete ușor suflul. Datele oficiale pentru luna octombrie 2025 arată o creștere vizibilă a tranzacțiilor, atât în municipiu, cât și la nivelul întregului județ. Articolul Piața imobiliară din Iași are din nou puls: tranzacțiile cresc în octombrie după trei luni de scăderi consecutive apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Bogdan Șaramet, după respingerea candidaturii la șefia Institutului „Socola”: „Se pare că există un interes real ca eu să nu particip” # Ziarul de Iasi
Fostul manager al Institutului de Psihiatrie „Socola” din Iași, Bogdan Șaramet, susține că a fost nedreptățit în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de manager al instituției. Acesta afirmă că a respectat toate condițiile impuse, inclusiv termenul de depunere a dosarului, însă comisia de concurs i-a respins candidatura pe motiv că ar fi fost depusă după ora limită. Articolul Bogdan Șaramet, după respingerea candidaturii la șefia Institutului „Socola”: „Se pare că există un interes real ca eu să nu particip” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Profesor universitar din Iași dat afară din cauză că hărțuia studente. „Act sexual neconsimțit (viol) petrecut în biroul cadrului didactic” # Ziarul de Iasi
Șef lucr. dr. Corneliu Gașpar, cadru universitar la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV Iași), a fost destituit din funcția didactică și de cercetare, după ce Comisia de Etică a universității a constatat o serie de comportamente nepotrivite între profesor și o studentă, cea mai gravă acuzație fiind cea de viol. Articolul Profesor universitar din Iași dat afară din cauză că hărțuia studente. „Act sexual neconsimțit (viol) petrecut în biroul cadrului didactic” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:30
Trei eleve de la Liceul Tehnologic „Carol I” din Iași, transportate la spital după inhalarea unor vapori de la o țigară electronică defectă # Ziarul de Iasi
Trei eleve de clasa a X-a de la Liceul Tehnologic „Carol I” din Iași, cunoscut ca Liceul de Mecatronică și Automatizări, au fost preluate luni, 10 noiembrie, de ambulanță, după ce au inhalat vapori iritanți eliberați de o țigară electronică defectă. Incidentul s-a petrecut chiar în sala de clasă, imediat după terminarea pauzei. Articolul Trei eleve de la Liceul Tehnologic „Carol I” din Iași, transportate la spital după inhalarea unor vapori de la o țigară electronică defectă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
La Iași, antreprenorii au aflat cum să facă față modificărilor fiscale și incertitudinii economice. „Când unii plâng, alții vând batiste” # Ziarul de Iasi
„România a fost considerată ani de zile un «paradis fiscal», cu impozite mici și reguli favorabile afacerilor” - este una dintre afirmațiile făcute ieri, la Iași, în cadrul evenimentului „Fiscalitate și conformitate într-o economie în schimbare”, organizat de PwC România în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Iași. În 2025, însă, mediul fiscal s-a complicat, iar modificările frecvente ale Codului fiscal și deciziile neașteptate ale autorităților fac viața antreprenorilor mult mai dificilă, dându-le peste cap planificarea și strategia pe termen lung. Articolul La Iași, antreprenorii au aflat cum să facă față modificărilor fiscale și incertitudinii economice. „Când unii plâng, alții vând batiste” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
România, țara în care 125 de lei pe card înseamnă „sprijin” și 20.000 de lei pensie înseamnă „merit” # Ziarul de Iasi
Ajutoarele sociale s-au subțiat până la absurd, în timp ce pensiile speciale rămân intangibile. România sprijină vulnerabilii cu 125 de lei, dar răsplătește privilegiații cu mii de lei. Cât timp mai putem numi asta solidaritate? Articolul România, țara în care 125 de lei pe card înseamnă „sprijin” și 20.000 de lei pensie înseamnă „merit” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Un polițist local a cărui mașină a fost avariată de un copac pe jumătate uscat a învins Primăria și așteaptă ca instituția să-i plătească despăgubiri. Concluzia judecătorilor # Ziarul de Iasi
Primăria așteaptă ca cetățenii să-i facă treaba. Municipalitatea a refuzat să plătească reparațiile unei mașini avariate de prăbușirea unui copac invocând, printre altele, faptul că nu ar fi primit nicio sesizare cu privire la starea arborelui pentru a da comandă să fie tăiat. Articolul Un polițist local a cărui mașină a fost avariată de un copac pe jumătate uscat a învins Primăria și așteaptă ca instituția să-i plătească despăgubiri. Concluzia judecătorilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Cu 0 la „adevăr” și la golaveraj, Politehnica e la cinci puncte de obiectiv. Liga a II-a e întreruptă săptămâna aceasta # Ziarul de Iasi
Derulată de sâmbătă până marți seară, etapa a XIII-a a Ligii a II-a de fotbal s-a încheiat cu următoarele rezultate: ASA Târgu Mureș – Politehnica Iași 4-0. CS Dinamo București – Metalul Buzău 0-2. ACSM Reșița – Concordia Chiajna 1-0. FC Bihor – CS Tunari 0-0. Sepsi Sfântu Gheorghe – CSM Slatina 3-2. CSC Șelimbăr – Gloria Bistrița 3-1. Olimpia Satu Mare – FC Bacău 0-1. CSC Dumbrăvița – Ceahlăul Piatra Neamț 1-1. AFC Câmpulung Muscel – Steaua București 0-1. Corvinul Hunedoara – FC Voluntari 0-0. Chindia Târgoviște – CS Afumați 2-3. Articolul Cu 0 la „adevăr” și la golaveraj, Politehnica e la cinci puncte de obiectiv. Liga a II-a e întreruptă săptămâna aceasta apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Lidl a scăpat de o amendă pentru că își trata clienții cu ocaua mică, grație unui tertip avocățesc # Ziarul de Iasi
Lidl a scăpat de o amendă după ce a fost prins cu ocaua mică în magazinul de pe bulevardul Poitiers. Cel puțin una dintre neregulile identificate de inspectori era reală, dar ei nu aveau ce căuta acolo. Procesul-verbal contravențional a fost anulat. Articolul Lidl a scăpat de o amendă pentru că își trata clienții cu ocaua mică, grație unui tertip avocățesc apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11 noiembrie 2025
23:20
Universitatea Craiova a ajuns, marţi, la o înţelegere cu portughezul Filipe Coelho, pentru a prelua conducerea echipei, scrie news.ro. Articolul Superliga: Portughezul Filipe Coelho este noul antrenor al Universităţii Craiova apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:20
Compania Antibiotice SA a semnat pentru o finanțare de 374 milioane de lei în prezența ministrului Rogobete. Banii vor fi folosiți pentru un centru de cercetare-dezvoltare # Ziarul de Iasi
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat în această seară la Iași la semnarea contractului de finanțare europeană pentru Centrul de cercetare-dezvoltare INOVA+ și producție de medicamente critice, un proiect strategic derulat de Antibiotice Iași, cu sprijinul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Articolul Compania Antibiotice SA a semnat pentru o finanțare de 374 milioane de lei în prezența ministrului Rogobete. Banii vor fi folosiți pentru un centru de cercetare-dezvoltare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Firmele lui Dorinel Umbrărescu contestă la CNIR contractul pentru primul tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni # Ziarul de Iasi
Contractul pentru primul tronson al Autostrăzii A8, între Târgu Neamț și Iași, a fost contestat la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC). Contestația a fost depusă de Asociația formată din firmele SA & PE Construct SRL (lider), Tehnostrade SRL, Spedition UMB și Euro-Asfalt, unde este implicat Dorinel Umbrărescu, supranumit regele asfaltului. Articolul Firmele lui Dorinel Umbrărescu contestă la CNIR contractul pentru primul tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
