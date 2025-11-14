Contract de vânzare cumpărare a unui apartament parafat de notar, anulat de judecători. Suma era prea mică!

10:20

Între 7 și 12 noiembrie au avut loc o serie de evenimente, în Franța, la București, Cotești, Vrancea și Iași, legate de reîntoarcerea acasă a lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domnitor al Moldovei (1849-1856). A fost un proiect gândit de mai bine de un deceniu de strănepotul domnitorului, Mihai Ghyka, elegant om de cultură și de afaceri, la care am adus și eu, de-a lungul anilor, o modestă contribuție, un proiect care nu s-ar fi putut realiza fără sprijinul primarului municipiului Iași și al familiei domnitorului care deținea drepturile asupra locului de veci de la Le Mée-sur-Seine. Azi, un eveniment dus la bun sfârșit prin implicarea Ministerului de Externe, a Jandarmeriei Române, a Consiliului Județean Vrancea și a conducerii Complexului Muzeal Național „Moldova". Poate e, totuși, de interes să spunem câteva lucruri despre domnitor.