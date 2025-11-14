Pedala de accelerație care le permite șoferilor să economisească bani la benzină sau motorină. Explicațiile unui profesor de la Facultatea de Mecanică din Iași

Când circuli cu mașina prin oraș, traficul te face să oprești și să pornești des, să accelerezi și să frânezi. Este tentant să rămâi pe treapta de viteză cea mai înaltă și să apeși pedala de accelerație doar cât să înaintezi câțiva metri. Dar această obișnuință poate să forțeze motorul și să crească consumul de combustibil, atrage atenția conferențiarul Radu Drosescu de la Facultatea de Mecanică a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule Rutiere. Articolul Pedala de accelerație care le permite șoferilor să economisească bani la benzină sau motorină. Explicațiile unui profesor de la Facultatea de Mecanică din Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul de Iasi