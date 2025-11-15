Iașul îmbătrânește mai repede decât restul țării. De la cel mai tânăr județ, se îndreaptă hotărât spre vârsta a doua

03:20

La zece ani după scandalul abuzurilor sexuale ale profesorului Dumitru Păduraru de la UMF Iași, un nou caz cutremură mediul universitar: un cadru didactic de la USV este acuzat că ar fi violat o studentă. Dincolo de faptele în sine, povestea arată cât de puțin s-a schimbat sistemul în ultimul deceniu – un sistem care încă protejează prădătorii și descurajează victimele. În universități, tăcerea și complicitatea rămân regulă, nu excepție. „Toți știau”, dar nimeni nu vorbea, iar abuzul a devenit parte din peisaj. Reacția USV Iași în cazul Gașpar e o excepție într-un mecanism bolnav, care are nevoie de curaj nu doar de comisii, ca să se vindece. Articolul TOȚI ȘTIAU. Moștenirea „patu’ sau patru” din universitățile ieșene apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.