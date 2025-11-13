Final tragic pentru „regele criptomonedelor”: Roman Novak și soția sa au fost găsiți dezmembrați în deșertul din Dubai, la o lună de la dispariție
Adevarul.ro, 13 noiembrie 2025 06:30
Poliția din Emiratele Arabe Unite a descoperit trupurile dezmembrate ale antreprenorului rus Roman Novak și ale soției sale, Anna, în apropierea rezervației Dubai Desert Conservation Reserve. Cei doi dispăruseră de la începutul lunii octombrie.
• • •
Acum 15 minute
06:30
06:30
Cum va funcționa scutul european anti-amestec electoral. Alegerile din România, studiu de caz pentru combaterea ingerințelor rusești în UE # Adevarul.ro
Războiul hibrid al Rusiei împotriva UE, cu accent pe alegerile din România și Republica Moldova, a determinat Comisia Europeană să contureze o strategie de contraatac.
Acum 30 minute
06:15
Noapte de noapte, Belgia este în alertă. În ultimele două săptămâni, aeroporturile civile, bazele militare și centralele nucleare au fost survolate de drone, perturbând traficul, provocând haos și stârnind îngrijorări legate de securitate.
Acum o oră
06:00
Ucraina a descoperit o modalitate de a combate una dintre cele mai avansate și temute arme ale Rusiei, racheta hipersonică Kinjal, folosind bruiaj, dar și, într-o improvizație creativă, muzică., relatează Interesting Engineering.
05:45
Noua magistrală feroviară din vest, la final: trenuri rapide, control digital, tuneluri și poduri spectaculoase # Adevarul.ro
După mai mulți ani de întârzieri, două dintre cele mai dificile segmente ale magistralei vestului au fost deschise circulației feroviare în 2025. Al treilea segment complex, tunelurile de pe Valea Mureșului, s-a dovedit a fi o lucrare mult mai greu de realizat.
Acum 2 ore
05:15
Pentru Vladimir Putin, războiul din Ucraina reprezintă mult mai mult decât o dispută teritorială. Luptele intense din jurul orașului Pokrovsk scot la iveală scopurile pe termen lung ale liderului de la Kremlin
04:45
Islanda consideră colapsul curenților oceanici din Atlantic o „amenințare existențială” și începe pregătirile pentru o posibilă criză climatică # Adevarul.ro
Guvernul Islandei a clasificat prăbușirea potențială a unui important sistem de curenți oceanici din Atlantic drept „amenințare existențială” și a început elaborarea unui plan național de răspuns în caz de dezastru.
Acum 4 ore
04:30
Actorul George Burcea și-a anunțat oficial candidatura pentru funcția de primar al Bucureștiului din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT), pe 30 octombrie 2025, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare direct din New York.
04:15
Adio note „după ureche”! Din toamnă, elevii vor fi evaluați după criterii unitare. „Acum e un instrument de control al comportamentului” # Adevarul.ro
De la începutul anului școlar viitor, notarea ar urma să fie standardizată. Adică toți elevii, indiferent de școală sau profesori, să fie evaluați în funcție de aceleași criterii clare. O măsură mult așteptată de elevi.
03:45
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul computerului # Adevarul.ro
Un sclav african, analfabet și fără școală, a uimit o lume întreagă prin inteligența sa nativă. A fost un geniu puțin apreciat și valorificat capabil de calcule incredibile dar și de operațiuni matematice pe care puțini absolvenți de liceu ar fi capabili să le rezolve.
03:30
Într-o lume în care termenul „self-care” a devenit noul imperativ moral, riscăm uneori să confundăm vindecarea și autoreglarea emotională cu evitarea.
03:15
Pe un grup online, o mamă de 33 de ani povestește cum oboseala zilnică a început să se transforme în reacții de furie.
02:45
Deși Uniunea Europeană vizează interzicerea vânzării de mașini noi pe benzină și motorină până în 2035, iar statele oferă stimulente financiare pentru a impulsiona tranziția, interesul șoferilor pentru vehiculele electrice rămâne scăzut.
Acum 6 ore
02:15
Cât plătești pe porc și cât rămâne după tăiere. Adevărul despre greutatea în viu și cea netă # Adevarul.ro
Pe măsură ce se apropie Crăciunul, cererea pentru carnea de porc crește substanțial, iar acest lucru influențează major prețurile. Deocamdată, în supermarketuri prețul cărnii de porc variază între 16 lei/kg (la ofertă) și 40 lei/kg în cazul specialităților.
01:45
Potrivit unei analize publicate de Foreign Affairs, semnată de Jack Watling, cercetător principal în domeniul războiului terestru la Royal United Services Institute (RUSI), Rusia își propune să cucerească Ucraina în trei etape distincte.
01:15
Autoritățile sanitar-veterinare avertizează asupra pericolului apariției focarelor de gripă aviară, după confirmarea unor cazuri inclusiv în exploatații din Europa. 14 localități din județul Olt sunt sub supraveghere.
00:45
Totul despre Legea Nordis. Dezvoltatorii nu mai pot încasa avansuri mari înainte de finalizarea lucrărilor # Adevarul.ro
Noi reguli pentru vânzarea-cumpărarea unui imobil vor fi promulgate curând de președintele României, acestea stabilind restricții pentru dezvoltatorii imobiliari, care vor putea încasa doar avansuri limitate, în funcție de stadiul lucrărilor.
00:45
Black Friday 2025 „Bla-Bla Black Shopping Weeks” la XXXLutz: transformă-ți casa de sărbători cu piese spectaculoase și reduceri de până la 50% # Adevarul.ro
Profită de Black Friday „Bla-Bla Shopping Weeks” la XXXLutz și transformă-ți casa de sărbători! Descoperă mobilier spectaculos, decorațiuni moderne și reduceri de până la 50% pentru toate încăperile: dormitor, living, bucătărie, baie, birou și hol.
Acum 8 ore
00:15
13 noiembrie. Un deceniu de la atentatele sângeroase de la Paris, în care au murit 130 de oameni # Adevarul.ro
Pe 13 noiembrie se împlinesc 10 ani de la atentatele teroriste de la Paris. Au murit 130 de oameni, ucişi de militanţi islamişti. Tot pe 13 noiembrie a murit actorul român de teatru și film Constantin Codrescu.
00:15
Acordul UE–Mercosur ar putea marca cea mai amplă liberalizare a comerțului european din ultimele decenii. Bruxelles mizează pe consolidarea influenței sale economice în America de Sud, iar România ar putea câștiga prin extinderea exporturilor industriale și agricole.
00:15
Nicușor Dan îl va rechema pe ambasadorul României în SUA. Om de afaceri: „Decizia este nu doar una corectă, ci și profund necesară” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan îl va rechema în țară pe ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru. De asemenea, potrivit surselor, Mihai Răzvan Ungureanu, fost ministru de Externe, este luat în calcul pentru postul de ambasador la Londra.
00:15
Ministrul Justiției anunță că discuţiile magistraţilor cu Nicuşor Dan au fost „destul de tehnice”, dar „constructive” # Adevarul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri, 12 noiembrie, că discuţiile magistraţilor cu preşedintele Nicuşor Dan au fost constructive.
12 noiembrie 2025
23:45
Apelurile telefonice din diaspora către România vor avea același cost ca apelurile locale, anunță MAE # Adevarul.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis miercuri, 12 noiembrie, că apelurile românilor din diaspora europeană „vor fi curând la același cost ca apelurile locale, fără limită de minute.”
23:30
Guvernul pregătește o nouă lege care va impune restricții pentru persoanele care nu își achită amenzile rutiere sau impozitele locale. Propunerea a generat reacții intense din partea populației în mediul online.
23:15
Elon Musk lansează critici la adresa președintei Comisiei Europene: „Poziţia dumneavoastră, de lider al UE, ar trebui să fie aleasă direct de popor” # Adevarul.ro
Miliardarul Elon Musk i-a transmis președintei Comisiei Europene, Usrula von der Leyen, miercuri, 12 noiembrie, că „ar trebui să fie aleasă direct de popor”.
Acum 12 ore
22:30
Finlanda avertizează că China alimentează „masiv” efortul de război rus în Ucraina. „India aduce o finanțare prin alte mijloace” # Adevarul.ro
Ministrul finlandez al apărării, Antti Hakkanen, a avertizat că China alimentează „masiv” efortul de război rus. De asemenea, oficialul a adăugat că acest efort al Chinei reprezintă o provocare la adresa NATO.
22:15
Corupția, trecută pe hârtie, dar ignorată în practică. Ce lipsește din Strategia Națională de Apărare # Adevarul.ro
Noua Strategie Națională de Apărare reprezintă un pas important înainte față de strategiile anterioare, având o structură mai clară și o abordare apropiată de standardele internaționale, însă fără modificări legislative și alocări de fonduri nu va putea fi pus în practică, atrage atenția Radu Carp.
22:15
Haos total după ce partenerul Marriott a intrat brusc în faliment. Oaspeții, dați afară în mijlocul sejurului din hotelurile de lux # Adevarul.ro
Oaspeți din întreaga lume au fost dați afară din camere, chiar în timpul sejurului, după ce partenerul Marriott, compania Sonder, a intrat pe neașteptate în faliment.
22:00
Celebra pictură „La Blouse Roumaine” de Henri Matisse, expusă în premieră la București. Exploziție la Muzeul Național de Artă al României # Adevarul.ro
Celebra pictură „La Blouse Roumaine” semnată de Henri Matisse va fi expusă pentru prima dată în România. Lucrarea va putea fi admirată începând cu 21 noiembrie 2025 la Muzeul Național de Artă al României.
22:00
Italia introduce o taxă pentru coletele de mică valoare din afara UE, în special din China, „pentru a opri agresiunea non-europeană care invadează piaţa” # Adevarul.ro
Guvernul italian pregătește taxe pentru coletele poştale cu valoare redusă provenite din afara Uniunii Europene, în special din China, ca parte a unui plan de protejare a industriei modei de importurile ieftine.
21:45
Un traficant de droguri, grațiat de Trump, a ajuns din nou la închisoare: „Un pericol serios pentru comunitate” # Adevarul.ro
Un traficant de droguri condamnat, care primise clemență din partea fostului președinte american Donald Trump, a fost trimis din nou la închisoare după ce a fost acuzat de noi fapte penale.
21:30
Peste 13 tone de droguri cu destinația SUA au fost confiscate de autoritățile din Panama de pe un feribot din Pacific # Adevarul.ro
Autoritățile din Panama au anunțat marți, 11 noiembrie, că au confiscat peste 13 tone de droguri de pe un feribot din Pacific, cu destinația SUA, în contextul în care Washingtonul intensifică operațiunile militare anti-drog în America Latină.
21:30
Șeful Biroului Rutier Medgidia, acuzat de Sindicatul Europol că își hărțuiește un subaltern: „Pretenaș, te joci cu mine?” # Adevarul.ro
Sindicatul Europol denunță un caz de hărțuire morală în rândul polițiștilor din județul Constanța. Potrivit sindicatului, este vorba despre același tânăr agent aflat în tutelă, care fusese anterior umilit de șeful Biroului Rutier Medgidia.
21:15
Fostul șef al SIE, Mihai Răzvan Ungureanu, ar putea fi noul ambasador al României la Londra SURSE # Adevarul.ro
Mihai Răzvan Ungureanu, fost ministru de Externe și fost șef al SIE, este luat în calcul de președintele Nicușor Dan pentru postul de ambasador la Londra, au transmis, miercuri, surse politice.
20:45
Întâlnirea de la Cotroceni convocată de Nicușor Dan pe tema pensiilor speciale s-a încheiat fără rezultat. Cât cer magistrații și ce oferă Guvernul # Adevarul.ro
Întâlnirea de peste trei ore de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan, liderii Coaliției și reprezentanții magistraților s-a încheiat fără o concluzie clară, în ciuda încercărilor de a ajunge la un consens privind pensiile speciale.
20:45
Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au pregătit astrele tuturor celor 12 semne zodiacale, pentru ziua de joi, 13 noiembrie.
20:30
Scandal în educație, după ce ministrul Daniel David a dat vina pe profesori pentru analfabetismul funcțional. Dascălii reacționează dur # Adevarul.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat într-un podcast publicat recent că principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor este „lipsa de pregătire a cadrelor didactice”. Afirmațiile au stârnit critici din partea cadrelor didactice, care au reacționat imediat.
20:30
O mașină s-a răsturnat într-un canal de deversare adânc de 10 metri, în Slatina. Pompierii au reușit cu greu să preia una dintre victime # Adevarul.ro
Un accident rutier în urma căruia trei persoane au fost rănite s-a produs miercuri-seara în municipiul Slatina. O mașină s-a răsturnat într-un canal de deversare adânc de 10 metri, pentru salvarea uneia dintre victime pompierii folosind mai multe echipamente.
20:15
Mai mulți funcţionari publici dintr-o comună din Neamț, reținuți de DNA. Sunt acuzați de luare de mită și abuz în serviciu # Adevarul.ro
Procurorii DNA Bacău au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a mai multor inculpați în dosarul care vizează fapte de corupţie sau unele asimilate acestora, săvârşite, între 2023 şi 2025, de către funcţionari publici din comuna Zănești, județul Neamț.
20:00
10 persoane sunt judecate la Paris fiind acuzate de hărțuirea online a Primei Doamne a Franței, Brigitte Macron.
20:00
În fiecare început de an, Samsung lansează o nouă generație de telefoane din seria Galaxy S, iar 2025 nu face excepție.
20:00
O femeie care susținea că o statuie a Fecioarei Maria plânge cu lacrimi de sânge, trimisă în judecată pentru fraudă. A strâns 365.000 de euro din donații # Adevarul.ro
O femeie care se autointitula mistică și care atrăgea sute de pelerini într-un orășel de lângă Roma, susținând că o statuie a Fecioarei Maria plânge cu lacrimi de sânge, a fost trimisă în judecată pentru presupusă fraudă. Ea ar fi strâns 365.000 de euro de la credincioși.
19:45
Alimentarea cu energie electrică pe calea ferată, întreruptă între stațiile Mircea Vodă și Fetești. Echipele de intervenție ale CFR intervin la fața locului # Adevarul.ro
CFR S.A. a anunțat miercuri, 12 noiembrie, că, începând cu ora 18:04, alimentarea cu energie electrică a liniei de contact este întreruptă între stațiile Mircea Vodă și Fetești (34 km), afectând ambele sensuri de circulație.
19:30
Caz șocant în Italia: Un român a încercat să-i dea foc soţiei sale, apoi s-a predat carabinierilor # Adevarul.ro
Un român de 46 de ani a încercat să-i dea foc soţiei sale săptămâna trecută în apropiere de Milano, a anunţat poliţia italiană. Potrivit poliției, după ce femeia a reușit să se refugieze în mașină, bărbatul a fugit şi s-a prezentat singur la o secţie de carabinieri.
19:30
Sorin Grindeanu reiterează ideea că PSD nu va face majoritate cu AUR: „Nu văd nici în viitorul apropiat, nici chiar pe termen mediu” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că nu vede, nici în viitorul apropiat și nici pe termen mediu, o posibilitate ca social-democrații să formeze o majoritate parlamentară cu partidul AUR.
19:30
Un film porno a fost difuzat din greșeală pe un feribot pe care erau și copii. Reacția companiei # Adevarul.ro
O companie de transport maritim și-a cerut scuze după ce mai mulți copii au început să „țipe” atunci când pe una dintre navele sale, care făcea o cursă din Franța spre Sussex, a fost difuzat din greșeală un film pornografic.
19:30
Un pilot fără calificare a zburat luni de zile cu pasageri prin Europa după ce și-a falsificat certificatele # Adevarul.ro
Un pilot necalificat ar fi zburat timp de mai multe luni pe rute comerciale din Europa, după ce ar fi falsificat documentele care atestau calificarea sa de căpitan, relatează publicația germană Aero Telegraph.
19:15
Educația… vulnerabilitatea tăcută a României. Statul admite că lipsa gândirii critice slăbește apărarea națională # Adevarul.ro
De treizeci de ani, România asistă la o formă subtilă, dar persistentă, de dezarmare intelectuală.
18:45
Parlamentul schimbă conducerile mai multor instituții cheie în ședința de marți, 18 noiembrie. Sunt vizate AEP și ASF # Adevarul.ro
Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului se va întruni marți, 18 noiembrie, de la ora 13.00, pentru a discuta și vota schimbările din conducerile mai multor instituții-cheie.
18:45
Oana Gheorghiu, despre dezvoltarea țării: „Dacă facem echipă și dăm un vibe din ăsta de implicare și de dorință reală, lucruri pot fi schimbate” # Adevarul.ro
România a înregistrat progrese importante, însă există comunități locale care au rămas în urmă și care, dacă nu vor fi sprijinite, împiedică dezvoltarea generală a țării, a spus vicepremierul Oana Gheorghiu, miercuri, la conferința „RBL Capitalul românesc 360°”.
