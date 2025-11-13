Toamnă blândă în aproape toată țara, cu ceață dimineața. Temperaturile maxime vor ajunge până la 16 grade

20:15

Procurorii DNA Bacău au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a mai multor inculpați în dosarul care vizează fapte de corupţie sau unele asimilate acestora, săvârşite, între 2023 şi 2025, de către funcţionari publici din comuna Zănești, județul Neamț.