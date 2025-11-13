ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie vineri, 14 noiembrie 2025, ora 09.30 cu Adrian Codirlaşu, preşedinte, CFA România

16:30

Deficitul comercial agroalimen­tar al României a ajuns la 3,3 miliarde de euro, ce reprezintă peste 10% din deficitul total al economiei, motiv pentru care România trebuie să stimuleze investiţiile şi să încurajeze cooperarea între fermieri, procesa­tori şi retaileri, pentru a creşte com­pe­titivitatea şi a reduce dezechilibrul comercial, potrivit unui studiu realizat de Confederaţia Patronală Concordia.