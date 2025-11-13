ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie vineri, 14 noiembrie 2025, ora 09.30 cu Adrian Codirlaşu, preşedinte, CFA România
Ziarul Financiar, 13 noiembrie 2025 18:45
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie vineri, 14 noiembrie 2025, ora 09.30 cu Adrian Codirlaşu, preşedinte, CFA România
Ministerul Dezvoltării va duce la capăt 91% dintre proiectele finanţate din PNRR, cu o valoare totală de 26 de miliarde de lei. „Sunt prioritizate investiţiile care sunt deja în şantier” # Ziarul Financiar
Guvernul a aprobat joi memorandumul prin care continuă finanţarea investiţiilor din PNRR derulate de Ministerul Dezvoltării, asigurând resurse pentru 5.372 de contracte în valoare de 26 miliarde de lei.
Clasament FT: „Companiile cu cea mai rapidă creştere în ultimul deceniu“. Călin Ionescu, CEO al Sphera Franchise Group: Integrarea tuturor mărcilor din portofoliu sub o structură unitară a reprezentat un moment decisiv în evoluţia noastră şi în consolidarea poziţiei în piaţă # Ziarul Financiar
Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG), care operează în România brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell, este una din cele şase companii locale incluse de Financial Times într-un top al firmelor europene cu cea mai rapidă creştere a veniturilor în ultimul deceniu.
Concordia: Procesarea este veriga slabă a lanţului agroalimentar românesc, deşi aduce cea mai mare valoare # Ziarul Financiar
Deficitul comercial agroalimentar al României a ajuns la 3,3 miliarde de euro, ce reprezintă peste 10% din deficitul total al economiei, motiv pentru care România trebuie să stimuleze investiţiile şi să încurajeze cooperarea între fermieri, procesatori şi retaileri, pentru a creşte competitivitatea şi a reduce dezechilibrul comercial, potrivit unui studiu realizat de Confederaţia Patronală Concordia.
Dan Moraru, Country Lead, 7card by Wellhub: Niciodată n-am avut o forţă de muncă atât de educată. Niciodată n-am avut o forţă de muncă atât de trainable, care poate face schimbări şi se adaptează. Este esenţial pentru a putea traversa perioadele cu multe schimbări şi cu incertitudine # Ziarul Financiar
Sorin Drăghici, Director Comercial, Enayati Medical City: Decât să oferi beneficii extrasalariale care nu sunt personalizate e mai bine să nu o faci. Pentru că în spate e un cost de oportunitate, angajaţii vorbesc între ei şi apoi îţi scade brandul de angajator. Iar angajatorul se va întreba de ce # Ziarul Financiar
Bucureştiul de acum 150 de ani faţă în faţă cu Bucureştiul de azi. Cum încearcă Redport să schimbe faţa unor zone neglijate din estul şi nordul Capitalei # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară românească asistă la apariţia unui nou tip de dezvoltator, unul care îşi asumă un rol care depăşeşte simpla construcţie de apartamente. „Noi suntem un renovator urban. Nu ne uităm doar să construim, ci să redăm oraşului zone vaste, neglijate“, spune Bogdan Gubandru, COO al Redport.
Irina Paşcan, HR Manager, Adecco Romania: 2026 va fi un an în care accentul se va muta pe eficienţă, simplificarea proceselor, digitalizare şi pe recalificare, iar angajatorii trebuie să fie flexibili şi să arate flexibilitate în toate procesele lor şi toate schimbările care vor veni # Ziarul Financiar
