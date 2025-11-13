ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie vineri, 14 noiembrie 2025, ora 09.30 cu Adrian Codirlaşu, preşedinte, CFA România

Acum 5 minute
19:00
Ministerul Dezvoltării va duce la capăt 91% dintre proiectele finanţate din PNRR, cu o valoare totală de 26 de miliarde de lei. „Sunt prioritizate investiţiile care sunt deja în şantier” Ziarul Financiar
Guvernul a aprobat joi memorandumul prin care continuă finanţarea investiţiilor din PNRR derulate de Ministerul Dezvoltării, asigurând resurse pentru 5.372 de contracte în valoare de 26 miliarde de lei.
Acum 30 minute
18:45
18:45
AROBS, cea mai mare companie de tehnologie de la Bursa de Valori, îşi creşte profitul net cu 17% în primele nouă luni din acest an, până la 19 milioane de lei Ziarul Financiar
Acum o oră
18:30
Consiliul Judeţean Cluj investeşte 13,2 mil. lei într-un sistem de distribuţie a gazelor naturale Ziarul Financiar
18:30
Primăria Satu Mare a câştigat un proiect european de aproape 110 mil. lei pentru implementarea unui sistem de monitorizare a transportului public Ziarul Financiar
18:15
România a încasat aproape 11 miliarde de euro din PNRR în ultimii doi ani, dar creşterea economică s-a diminuat spre zero în loc să accelereze. Finanţele spun că încă 10 miliarde de euro vor fi încasate în 2026. Vor impulsiona, în sfârşit, creşterea economică? Ziarul Financiar
Acum 2 ore
17:15
Clasament FT: „Companiile cu cea mai rapidă creştere în ultimul deceniu“. Călin Ionescu, CEO al Sphera Franchise Group: Integrarea tuturor mărcilor din portofoliu sub o structură unitară a reprezentat un moment decisiv în evoluţia noastră şi în consolidarea poziţiei în piaţă Ziarul Financiar
Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG), care operează în România brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell, este una din cele şase companii locale incluse de Financial Times într-un top al fir­melor europene cu cea mai rapidă creştere a veniturilor în ultimul dece­niu.
17:15
Investiţiile în tehnologie continuă în ciuda temerilor din piaţă: Compania de inteligenţă artificială a lui Elon Musk, xAI, mai strânge încă 5 miliarde de dolari de la investitori Ziarul Financiar
Acum 4 ore
17:00
Sfârşitul blocajului guvernamental din SUA: Preşedintele Trump semnează o lege care permite finanţarea guvernului până în ianuarie. „Democraţii au încercat să ne şantajeze” Ziarul Financiar
16:45
Firma austriacă de consultanţă în management Accilium intră pe piaţa din România. „Vrem să contribuim la deblocarea potenţialului ţării prin combinarea expertizei locale cu know-how-ul şi tehnologia grupului” Ziarul Financiar
16:45
Ovidiu Teodorescu, CEO UCMS by AROBS: AI-ul se foloseşte în HR mult mai profund decât cosmetizarea unui job description Ziarul Financiar
16:45
Prima reacţie oficială a Tinmar după percheziţiile de săptămâna trecută: Nu a existat nicio „rotire a cantităților de energie”. Prețurile din contractele în discuție s-au situat întotdeauna în limitele prețurilor de piață Ziarul Financiar
16:30
Oana Pascu, fondator Complice.ro: HR-ul se mută în zona strategică, dincolo de task-urile operaţionale Ziarul Financiar
16:30
Concordia: Procesarea este veriga slabă a lanţului agroalimentar românesc, deşi aduce cea mai mare valoare Ziarul Financiar
Deficitul comercial agroalimen­tar al României a ajuns la 3,3 miliarde de euro, ce reprezintă peste 10% din deficitul total al economiei, motiv pentru care România trebuie să stimuleze investiţiile şi să încurajeze cooperarea între fermieri, procesa­tori şi retaileri, pentru a creşte com­pe­titivitatea şi a reduce dezechilibrul comercial, potrivit unui studiu realizat de Confederaţia Patronală Concordia.
16:30
Teama de eşec împarte generaţia Z în două: Aproape jumătate dintre tineri profită de oportunităţi, în timp ce 54% dintre ei ar prefera să le rateze din cauza fricii de eşec Ziarul Financiar
16:15
Guvernul are undă verde pentru PNRR-ul revizuit: Consiliul ECOFIN a aprobat planul României, iar ţara noastră ar urma să mai primească aproape 11 miliarde de euro până la sfârşitul anului 2026 Ziarul Financiar
15:45
BREAKING ASF aprobă achiziţia BRD Pensii de Banca Transilvania: primul administrator cu capital românesc pe Pilonul II, într-o piaţă de 180 mld. lei Ziarul Financiar
15:30
ANAF va începe controale fiscale la peste 500 de mari contribuabili selectaţi în baza unor analize de risc fiscal realizate de structurile de specialitate ale instituţiei Ziarul Financiar
Acum 6 ore
15:00
România, în topul ţărilor cu cea mai rapidă creştere a traficului aerian: 12,9 mil. de pasageri pe aeroportul Henri Coandă şi 379.073 pasageri pe Băneasa la nouă luni Ziarul Financiar
14:45
Adrian Dinu, fondator, Creasoft : Cred că în maxim 5 ani vor dispărea în 50% de cazuri hârtiile semnate fizic, olograf Ziarul Financiar
14:45
Alexandra Cernian, conferenţiar universitar, Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie: Universitătile din România încep să îşi facă nişte reguli de utilizare etică a AI, aflate acum la nivel de best practice. Până la urmă trebuie să ţinem cont de etică în orice activitate Ziarul Financiar
14:45
Economia britanică intră pe teren alunecos: Scădere neaşteptată în septembrie, declinul producţiei industriale şi efectele atacului cibernetic asupra Jaguar Land Rover zdruncină încrederea investitorilor Ziarul Financiar
14:30
Trei cadre de avion care au făcut parte din flota Blue Air au fost cumpărate de antreprenori români pentru circa 45.000 euro fiecare şi urmează să fie transformate în hoteluri şi restaurante Ziarul Financiar
14:30
GroupM România devine WPP Media într-un proces de rebranding al operaţiunilor locale Ziarul Financiar
14:15
Când pasiunea creşte odată cu tine: Elena Frumosu, o tânără de 17 ani, a crescut odată cu pasiunea sa pentru film şi a reuşit să scrie o carte despre coloristica în cinematografie şi alte detalii tehnice care stau în spatele unui film Ziarul Financiar
14:00
Cât se mai poate împrumuta România în valută: Datoria externă totală a României a ajuns în luna septembrie la 221 mld. euro, în creştere cu 17,7 mld. euro. Din această creştere, 15 mld. euro îi aparţine statului, care a ajuns cu datoria externă la 122 mld. euro Ziarul Financiar
14:00
Banca Transilvania, liderul sistemului bancar românesc şi BPC, lider global în soluţii de plăţi, au finalizat primul proiect pilot românesc al portofelului UE pentru identitatea digitală Ziarul Financiar
14:00
Furtuna din bugetul Germaniei: Friedrich Merz, acuzat că deturnează miliarde din datoria pentru apărare şi infrastructură către ajutoare sociale şi promisiuni electorale Ziarul Financiar
13:45
Germanii de la dm drogerie markt au încheiat anul financiar 2024-2025 cu o cifră de afaceri de 2,15 miliarde lei în România, în creştere cu 22%. Reţeaua a ajuns la 167 de magazine, prin 18 deschideri noi şi 8 renovări Ziarul Financiar
13:45
Ariadna Şerban, senior manager talent acquisition EMEA, Adobe: AI-ul este un instrument, optimizarea îţi dă ocazia de a face mai mult. Mi se pare o perioadă fantastică, dar asta nu înseamnă că nu va fi cu „valuri” şi cu dificultăţi, dar creştem Ziarul Financiar
13:15
De la un proiect pentru şcoală, la un brand propriu de haine: la 16 ani, Sofia Pavel a creat o rochie de mireasă de la zero cu un buget de 1.200 de lei şi plănuieşte să îşi deschidă o afacere de design anul viitor Ziarul Financiar
13:15
Dan Moraru, Country Lead, 7card by Wellhub: Niciodată n-am avut o forţă de muncă atât de educată. Niciodată n-am avut o forţă de muncă atât de trainable, care poate face schimbări şi se adaptează. Este esenţial pentru a putea traversa perioadele cu multe schimbări şi cu incertitudine Ziarul Financiar
13:15
13:15
Deficitul de cont curent a crescut în primele 9 luni din 2025 cu 1,76 mld. euro, la 22 mld. euro. Dezechilibrul din schimburile comerciale de bunuri a înregistrat un minus de 24 mld. euro Ziarul Financiar
Acum 8 ore
13:00
Alina Grozescu, CEO & founder, Wellington: Viitorul în organizaţii nu este despre AI care înlocuieşte oamenii, ci despre a lucra împreună, despre AI care potenţează oamenii Ziarul Financiar
13:00
Datoria externă totală a României a crescut în primele nouă luni din 2025 cu aproape 18 miliarde euro, până la 221 miliarde euro Ziarul Financiar
13:00
Iulia Chapuis, People & Organization Director, Novo Nordisk Romania: Cred într-un leadership participativ care e foarte aproape de oameni, care îi ascultă şi reuşeşte să transpună nevoile lor în tot ce se întâmplă în business Ziarul Financiar
13:00
Sorin Drăghici, Director Comercial, Enayati Medical City: Decât să oferi beneficii extrasalariale care nu sunt personalizate e mai bine să nu o faci. Pentru că în spate e un cost de oportunitate, angajaţii vorbesc între ei şi apoi îţi scade brandul de angajator. Iar angajatorul se va întreba de ce Ziarul Financiar
12:45
Zara se redeschide astăzi în mall-ul Sun Plaza după aproape 8 luni de modernizare. Grupul spaniol vine cu cel mai nou concept de magazin flagship, cu o suprafaţă extinsă pe două etaje Ziarul Financiar
12:45
Manuela Guia, Managing Partner, GNP- Guia Naghi şi Partenerii şi Patricia Avramescu, Senior Associate, GNP- Guia Naghi şi Partenerii: Pledoarie pentru o abordare concurenţială pragmatică asupra mediului economic din România - concluziile Raportului Draghi adaptate la piaţa locală Ziarul Financiar
12:45
Bucureştiul de acum 150 de ani faţă în faţă cu Bucureştiul de azi. Cum încearcă Redport să schimbe faţa unor zone neglijate din estul şi nordul Capitalei Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară românească asistă la apa­riţia unui nou tip de dez­voltator, unul care îşi asumă un rol care depăşeşte simpla construcţie de apartamente. „Noi suntem un renovator urban. Nu ne uităm doar să construim, ci să redăm oraşului zone vaste, neglijate“, spune Bogdan Gubandru, COO al Redport.
12:30
Diana Delca, Managing Director, Concentrix România : Este important pentru angajaţi să ştie să îşi păstreze relevanţa, să fie deschişi spre invăţare continuă Ziarul Financiar
12:15
Maria Zoicaş, ING România: Plănuim să creştem în continuare şi ne folosim de tehnologie ca să fim din ce în ce mai eficienţi, fără să scădem numărul de angajaţi Ziarul Financiar
12:15
Grupul spaniol Inditex deschide în centrul comercial Sun Plaza cel mai recent concept global de magazin flagship Zara Ziarul Financiar
12:15
Business şi marketing în fotbal. Robert Anghel, vicepreşedinte Salt Bank, şi Viorel Ruse, director de marketing, spun cum a ajuns Salt Bank să investească în fotbal şi de ce reţeta marketingului pe stadioane a fost câştigătoare pentru bancă. Principalele idei din interviu Ziarul Financiar
12:15
Andreea Minuţă, director executiv al diviziei de abonamente, Regina Maria: În bugetele companiilor pentru servicii medicale se vede creştere, aproape 20% până în octombrie Ziarul Financiar
12:00
Emilia Stroe, HR Director, Sphera Franchise Group: Piaţa muncii şi economia în ansamblul sunt supuse unei furtuni perfecte, cu mai multe crize simultane.Cred că 2026 poate fi o oportunitate pentru companiile care au curaj să se uite înainte, să inoveze şi să îşi asume riscuri Ziarul Financiar
12:00
ZFLive: Ce pericole există pentru economia românească? Când am putea reveni la o creştere de 5%? Ziarul Financiar
12:00
Atenţie! Escrocherie cu „dividende” la telefon sau că aveţi de primit acţiuni: persoane care se dau drept angajaţi ai Bursei de Valori încearcă să fure datele investitorilor Ziarul Financiar
12:00
Irina Paşcan, HR Manager, Adecco Romania: 2026 va fi un an în care accentul se va muta pe eficienţă, simplificarea proceselor, digitalizare şi pe recalificare, iar angajatorii trebuie să fie flexibili şi să arate flexibilitate în toate procesele lor şi toate schimbările care vor veni Ziarul Financiar
