Bolojan intră și peste sănătoșii cu certificate de handicap: ”Într-un birou vamal, din 11 vameşi 9 erau cu certificate de handicap”

Discuțiile pe tema legii pensiilor speciale pentru magistrați continuă fără a se ajunge la un acord între reprezentanții acestora și coaliția de guvernare. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat la RFI că propunerile magistraților sunt exagerate și inechitabile. Deși liderii coaliției ar fi dispuși să accepte o perioadă de tranziție până la vârsta de […]