Bolojan intră și peste sănătoșii cu certificate de handicap: ”Într-un birou vamal, din 11 vameşi 9 erau cu certificate de handicap”
Aktual24, 13 noiembrie 2025 23:20
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, referindu-se la situaţia certificatelor de handicap, că abuzarea acestui sistem creează mari nedreptăţi faţă de cei care au cu adevărat probleme de sănătate, creează dezechilibre în economie şi inechitate socială. „Ţin minte că undeva în judeţul Mehedinţi era un birou vamal, dacă bine ţin minte, în care din […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 10 minute
23:30
Premierul ales al Cehiei, autoproclamat „trumpist”, refuză să își vândă imperiul de afaceri provocând discuții legate de un conflict de interese # Aktual24
Andrej Babiš, miliardarul autoproclamat „trumpist” care a câștigat alegerile de luna trecută din Cehia, a refuzat să-și vândă imensul imperiu de afaceri, dar a insistat că va rezolva un conflict de interese care amenință să-l împiedice să devină prim-ministru. Babiš, al cărui partid, ANO, a obținut un avantaj confortabil în alegerile din octombrie, dar nu […]
Acum 30 minute
23:20
Serbia a încheiat în secret un acord cu o companie a lui Jared Kushner pentru construirea unui complex hotelier în Belgrad pe un teren cu statut protejat din Belgrad # Aktual24
Guvernul sârb a înființat o societate mixtă cu o companie de dezvoltare imobiliară deținută de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, pentru a dezvolta un complex hotelier în Belgrad, acordând Serbiei termen până în mai anul viitor pentru a demola clădirile fostului Minister al Apărării, conform unor documente apărute în presă. Radar, o revistă sârbă […]
23:20
Bolojan intră și peste sănătoșii cu certificate de handicap: ”Într-un birou vamal, din 11 vameşi 9 erau cu certificate de handicap” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, referindu-se la situaţia certificatelor de handicap, că abuzarea acestui sistem creează mari nedreptăţi faţă de cei care au cu adevărat probleme de sănătate, creează dezechilibre în economie şi inechitate socială. „Ţin minte că undeva în judeţul Mehedinţi era un birou vamal, dacă bine ţin minte, în care din […]
23:20
Bolojan, avertisment și pentru PSD: ”Dacă faci scandal politic în permanenţă, proiectezi imaginea de nesiguranţă, de neseriozitate şi asta te costă din punct de vedere financiar” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, a declarat, joi seară, că România are nevoie de predictibilitate în contextul financiar în care se află, iar scandalul politic proiectează o imagine de nesiguranţă şi lipsă de seriozitate care costă din punct de vedere financiar. „Noi crescându-ne rapid datoria, firmele de rating, companiile mari financiare, cei care ne […]
Acum o oră
23:00
Franța a adus un omagiu celor 130 de persoane ucise acum 10 ani de către atentatori sinucigași și atacatori înarmați ai Statului Islamic care au vizat Stade de Fance, baruri, restaurante și sala de concerte Bataclan, în cel mai sângeros atac pe timp de pace din țară. „Durerea rămâne”, a scris Emmanuel Macron, joi, pe […]
22:50
Trump se confruntă cu perspectiva unui vot în Congres privind desecretizarea dosarelor Epstein. El a încercat să convingă două republicane să-și retragă votul # Aktual24
Donald Trump se confruntă cu perspectiva unui vot în Congres, dăunător din punct de vedere politic, privind desecretizarea dosarelor lui Jeffery Epstein, după ce încercările de a presa două membre ale Congresului să își retragă sprijinul pentru acesta par să fi eșuat. Presupusul refuz al lui Lauren Boebert, o reprezentantă republicană din Colorado, și al […]
Acum 2 ore
22:30
Cum i-a supărat iar Bolojan pe magistrați la Cotroceni. Le-a spus că vrea să le taie pensiile de la 5.000 euro la 3.200 euro pe lună # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, că nu s-a ajuns la niciun acord în urma discuţiilor pe tema reformei pensiilor magistraţilor, care s-au desfăşurat miercuri la Palatul Cotroceni. Într-un interviu acordat joi seara pentru Euronews, acesta a declarat că nu s-a ajuns la un acord privind cuantumul pensiei pentru magistrați și nici asupra perioadei de […]
22:00
Mișu, un motan cu blana tărcată, a devenit, în doar doi ani, mascota neoficială a Liceului „Mihai Viteazul” din Sfântu Gheorghe. Pisoiul a apărut într-o zi în curtea liceului și a rămas aici. Este îngrijit de întreaga comunitate, se plimbă pe holuri și asistă la ore direct de pe catedră, unde doarme liniștit. „Îl avem […]
21:50
Avioanele refolosibile, la mare căutare. Brașoveanul care a cumpărat un Boeing pentru a-l transfoma în hotel la Râșnov a mai cumpărat unul # Aktual24
Brașoveanul care va transforma avionul Blue Air în hotel în Râșnov, a mai cumpărat o aeronavă, au anunțat reprezentanții azitis.com, platformă de licitații pentru active în distress. „Vom mai vedea aeronave pe șoselele României în următoarea perioadă, fiindcă alte două cadre de avioane așteaptă să fie transportate din aeroportul Otopeni. Antreprenorul din Brașov care vrea […]
Acum 4 ore
21:30
Trei eleve de la un liceu din Iași au ajuns a spital după ce au inhalat vapori eliminați de o țigară electronică pusă la încărcat la o baterie externă # Aktual24
Trei eleve de la Liceul Tehnologic „Carol I” din Iași au fost transportate, marți, la spital, după ce li s-a făcut rău de la o țigară electronică adus de un coleg din altă clasă și pusă la încărcat. Băiatul a conectat țigara electronică la o baterie externă, moment în care dispozitivul a început să elimine […]
21:10
Scandalul Epstein, noi mesaje ies la iveală: „Eu îl pot doborî pe Trump”, spunea Epstein în 2018 # Aktual24
Finanțatorul acuzat de pedofilie Jeffrey Epstein, care s-ar fi sinucis în închisoare în 2019, a spus în unul dintre mesajele declasificate recent de Camera Reprezentanților că el e cel care îl poate da jos pe președintele Donald Trump în 2018. Jeffrey Epstein a spus în mesaje din 2018, despre Trump: „Eu sunt cel care îl […]
21:10
Africa se confruntă cu o epidemie de Ev Mediu: Holera face ravagii, sute de mii de îmbolnăviri # Aktual24
Africa se confruntă cu cel mai grav focar de holeră din ultimii 25 de ani, iar Angola și Burundi înregistrează noi creșteri care sugerează transmitere activă a bolii, potrivit oficialilor medicali africani. Joi, Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC), agenția de sănătate publică a Uniunii Africane, a anunțat că a înregistrat aproximativ […]
20:30
Cum s-a schimbat terorismul islamist în Europa de la atacul de la sala pariziană de concerte Bataclan până în prezent – Analiză # Aktual24
Au trecut zece ani de la atacul terorist din 13 noiembrie de la Paris, soldat cu 130 de morți. Cum arată terorismul islamist în Europa de astăzi? De la suspecți tineri și cuțite, la schimbări geografice. A fost un șoc pentru Franța și pentru întreaga Europă: pe 13 noiembrie 2015, islamiștii au ucis 130 de […]
20:20
Cel mai recent sondaj INSCOP arată o realitate dură pentru PSD: este depășit cu mult în preferințele electorale chiar în fiefurile sale din mediul rural. Ceea ce înseamnă că riscă să piardă nu doar câteva sute de primării, ci și județe întregi în fața AUR. În mediul rural, 49% dintre alegători ar vota cu AUR, […]
20:10
Emisiile de CO2 din arderea combustibililor fosili cresc din nou – dar boom-ul surselor regenerabile oferă speranță pentru climă # Aktual24
Arderea combustibililor fosili la nivel mondial este preconizată să elibereze mai mult dioxid de carbon care încălzește planeta decât oricând în acest an, arată noi cifre. Este un alt semn că eforturile de combatere a schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor avansează mult prea lent pentru a îndeplini obiectivele internaționale, în timp ce țările se întâlnesc […]
19:50
Amenințare existențială pentru Islanda: ”Ar putea veni o mini-eră glaciară”. Islanda tratează posibila colapsare a unui curent major din Oceanul Atlantic ca risc de securitate națională # Aktual24
Islanda a clasificat posibila colapsare a unui important sistem de curenți oceanici drept o amenințare la adresa securității naționale și o amenințare existențială, a declarat pentru Reuters ministrul islandez al Climei. Curentul Atlantic Meridional de Inversiune (AMOC) transportă apă caldă din tropice spre nord, către regiunea arctică, contribuind la ierni mai blânde în Europa. Încălzirea […]
Acum 6 ore
19:20
Calculele INSCOP: Ciucu, Drulă sau Băluță ar trebui să se retragă. Anca Alexandrescu are șanse să obțină 25% la alegerile din București și să câștige # Aktual24
Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, avertizează că Anca Alexandrescu, candida susținută de extremiștii de la AUR, are șanse reale să câștige alegerile. El sugerează că unul dintre candidații pro-europeni ar trebui să se retragă pentru a nu canibaliza voturile de pe această zonă. ”La cum arată datele acum si daca vor rămâne in cursa toți candidații […]
18:50
Trump tocmai a intrat din nou până la gât în „scandalul Epstein”. Finanțistul mort în condiții suspecte în primul mandat al președintelui american ar fi încercat să „traficheze” informații compromițătoare despre acesta chiar cu rușii, în primul mandat al liderului de la Washington. Iar asta este o problemă în prezent. Pentru că rușii s-ar putea […]
18:40
Presshub: Cine sunt directorii Romarm acuzați de ministrul Economiei că au fost numiți în funcții de către subordonați # Aktual24
Corpul de Control al ministrului Economiei a verificat modul în care s-au făcut selecțiile pentru Consiliul de Administrație al Romarm și pentru funcția de director al companiei. Demnitarul a sesizat DNA după ce a demonstrat că șefii au fost aleși de subordonați, fără a verifica cineva condițiile de concurs. „Selecția s-a făcut cu încălcarea legii, […]
18:10
Mai multe explozii au zguduit orașul rusesc Oriol în primele ore ale dimineții de joi, 13 noiembrie, pe fondul unor lovituri ucrainene cu rachete de croazieră cu rază lungă „Flamingo” împotriva unor ținte adânc în interiorul Rusiei. Alte obiective din Rusia și Ucraina ocupată au fost de asemenea lovite preponderent cu Flamingo și alte rachete […]
18:10
Nicușor Dan ar vrea să-l numească pe Mihai Răzvan Ungureanu ca ambasador în Marea Britanie. Corlățean de la PSD e nervos # Aktual24
Mihai Răzvan Ungureanu, fost ministru de Externe, fost prim-ministru și fost director al Serviciului de Informații Externe, este luat în calcul de președintele Nicușor Dan pentru funcția de ambasador al României la Londra, anunță surse politice. Numirea ar face parte dintr-o amplă rotație diplomatică pregătită de șeful statului, care vizează ambasadori aflați la final de […]
17:50
Anunțul CSM după negocierile de la Cotroceni, sfidarea continuă: ”Îndeplinirea jalonului 215 din PNRR nu depinde de modificarea regimului actual privind condițiile de pensionare a magistraților” # Aktual24
CSM a anunțat, joi, după discuțiile de miercuri de la Palatul Cotroceni că acestea ”nu au condus la o soluție agreată de toți participanții”. ”În ceea ce privește condiționalitatea din PNRR referitoare la pensiile de serviciu, reprezentanții sistemului judiciar au reiterat că îndeplinirea jalonului 215 nu depinde de modificarea regimului actual privind condițiile de pensionare […]
17:40
Conferință stranie de alegeri la PSD București. Firea nu a venit, sigla PSD a fost ascunsă # Aktual24
Joi, la conferința extraordinară de alegeri a PSD București, au sărit în ochi mai multe aspecte stranii. În primul rând, fosta șefă a organizației, Gabriela Firea, nu a fost prezentă, deși susținea că nu are ”resentimente”. În al doilea rând, sigla PSD a fost ascunsă, la fel cum se întâmplă pe toate materialele electorale ale […]
Acum 8 ore
17:20
DNA a clasat dosarul „Dragnea, vizită la Trump”. SUA i-au interzis însă lui Dragnea să-i calce teritoriul # Aktual24
Direcția Națională Anticorupție a decis pe 10 septembrie 2025 clasarea definitivă a dosarului ”Dragnea, vizită la Trump”, pe motiv că fapta penală nu există. Informația apare într-un răspuns oficial transmis către G4Media.ro. ”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Structura Centrală, au dispus la data de 10 septembrie 2025 clasarea cauzei, în baza art. 16 alin. […]
17:10
Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a declarat miercuri seara că SUA „rămân fără opțiuni” de sancționare a Rusiei, după ce luna trecută au lovit „giganții” petrolieri ai Kremlinului. „Nu a mai rămas foarte mult de sancționat din partea noastră; am vizat companiile lor petroliere majore, lucru pe care toți l-au cerut”, a spus Rubio înaintea […]
16:50
Simonis (PSD) îi dă indicații lui Fritz după ce acesta a obținut cetățenia română: ”De acum înainte trebuie ca dânsul să demonstreze dacă este un român bun” # Aktual24
Preşedintele PSD Timiş, Alfred Simonis, a declarat joi, pentru Agerpres, că după ce primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a dobândit cetăţenia română, este de datoria acestuia să demonstreze că este un bun român şi că ar trebui să îşi facă domiciliul în Timişoara, având în vedere că până acum nu a avut această posibilitate. „Dominic Fritz […]
16:40
Raiduri în 12 landuri. Operațiune de amploare în Germania împotriva răspândirii propagandei islamiste # Aktual24
Ofițerii din 12 state germane au lansat o operațiune de amploare împotriva răspândirii propagandei islamiste pe internet. Potrivit Oficiului Federal de Poliție Criminală (BKA), peste 100 de operațiuni polițienești au fost efectuate în toată țara în dimineața zilei de 13 noiembrie și au fost executate peste 50 de mandate de percheziție, relatează Der Spiegel. BKA […]
16:30
Veste bună pentru România. PNRR-ul revizuit a fost aprobat la Bruxelles, țara noastră obține 21,41 miliarde euro # Aktual24
România a obţinut, joi, aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), desfăşurată la Bruxelles, a anunţat Ministerul de Finanţe, într-un comunicat. Planul revizuit are o valoare totală de 21,41 miliarde euro, din care o componentă majoră de granturi (fonduri nerambursabile), de 13,57 miliarde […]
16:00
Miliarde de colete din China în UE, 12 milioane pe zi. UE ia măsuri, din 2025 vor fi taxate și coletele cu valoare de sub 150 euro de la Temu, Shein, Alibaba # Aktual24
Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au fost de acord joi să devanseze „cât mai repede posibil” în 2026 introducerea taxelor vamale la coletele cu valoare scăzută care vin în cele 27 state membre UE, a anunţat un purtător de cuvânt al blocului comunitar, o decizie care va lovi platformele online din China, cum ar […]
16:00
„Nimic supranatural”. Vaticanul anunță că Iisus nu a apărut pe un deal din orașul francez Dozule # Aktual24
Iisus poate răspunde la rugăciuni, dar nu a avut nicio apariție specială în micul oraș Dozule din Normandia, a anunțat Vaticanul miercuri. Biroul doctrinar al Vaticanului, cu aprobarea Papei Leon, a declarat că afirmațiile conform cărora Iisus ar fi apărut în Dozule nu ar trebui considerate autentice de către cei 1,4 miliarde de catolici ai […]
15:50
AUR vrea să organizeze contramanifestație pentru a o apăra pe Lia Savonea. Membre AUR vor să vină îmbrăcate în robe # Aktual24
O deputată AUR, Silvia Uscov (foto, stânga), a pus la cale o contramanifestație în legătură cu protestul de vineri, al mai multor organizații civice, prin care se solicită revocarea din funcția de șefă ICCJ a Liei Savonea. Planul deputatei AUR a fost dezvăluit de unul dintre organizatorii protestului. ”Cererea pentru contramanifestație a fost făcută de […]
Acum 12 ore
15:30
Deputat PSD, nevoit să returneze un Mercedes de lux după de a fost prins de Antifraudă: ”Ce s-ar întâmpla într-o țară normală după comunicatul ANAF?” # Aktual24
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a finalizat controlul la magazinul sătesc din Gorj deținut de deputatul PSD Mihai Weber, președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților. În urma verificărilor, inspectorii au stabilit că mașina de lux Mercedes AMG GLE 53, achiziționată în această vară de firma deputatului, a fost folosită în interes […]
15:20
Monetăria SUA a renunțat să mai bată monede de un cent, producția încheindu-se după mai bine de 230 de ani # Aktual24
SUA a încheiat miercuri producția monedei de un cent, abandonând cele mai mici monezi, care erau înrădăcinate în cultura americană timp de mai bine de 230 de ani, dar au devenit aproape lipsite de valoare. Când a fost introdusă în 1793, cu un penny se putea cumpăra un biscuit, o lumânare sau o bomboană. Acum, […]
15:10
Misiune secretă de ani de zile. CIA a aruncat miliarde de semințe de mac tratate deasupra Afganistanului pentru a sabota producția de opiu # Aktual24
Timp de 20 de ani, SUA au purtat război împotriva talibanilor în Afganistan. Avioanele de vânătoare au lansat rachete, artileriștii au tras cu tunuri, iar agenții CIA au aruncat miliarde de semințe de mac din avioane deasupra suprafețelor cultivate cu mac. Acest lucru este relatat de Washington Post, citând nu mai puțin de 14 surse. […]
14:50
SUA avertizează serios Rusia cu privire la recentele incursiuni cu drone în Europa: ”Avem un angajament ferm față de NATO, ne vom apăra aliații” # Aktual24
Secretarul de stat american Marco Rubio merge pe o linie fină în privința flancului estic al NATO, din ce în ce mai tensionat, încercând să proiecteze hotărârea americană de nezdruncinat împotriva agresiunii rusești, apărând în același timp o controversată derogare energetică pentru guvernul Ungariei, prietenos cu Kremlinul. Dansul diplomatic delicat vine în contextul în care […]
14:40
Scutul Democrației. Comisia Europeană dezvăluie amploarea planului de apărare a democrației în fața acțiunilor destabilizatoare ale Rusiei și ale „intermediarilor săi statali sau nestatali” # Aktual24
Comisia Europeană a dezvăluit miercuri noul său Scut al Democrației, o foaie de parcurs pentru a proteja mai bine democrațiile și procesele electorale de interferențele străine și manipularea informațiilor – inclusiv cele care provin din interiorul blocului comunitar. În centrul acestei strategii se află Rusia și „intermediarii săi statali sau nestatali”, care timp de peste […]
14:30
Bolojan, prima întâlnire cu premierul Moldovei: ”Faptele demonstrează. România a fost, este şi va rămâne partenerul strategic şi cel mai apropiat susţinător al Republicii Moldova” # Aktual24
România a fost, este şi va rămâne partenerul strategic şi cel mai apropiat susţinător al Republicii Moldova, a declarat joi prim-ministrul Ilie Bolojan. Şeful Guvernului a susţinut declaraţii comune cu premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, la finalul întâlnirilor bilaterale care au avut loc Palatul Victoria. „România a fost, este şi va rămâne partenerul strategic şi […]
14:10
Președintele francez Emmanuel Macron ia în considerare invitarea liderului chinez Xi Jinping la summitul G7 din 2026, o mișcare care ar putea fi un pas diplomatic îndrăzneț. Ideea a fost discutată cu unii aliați, iar Macron ar putea vizita China în decembrie. Acest lucru vine în contextul în care liderul francez ia în considerare o […]
13:50
Fără ”greble” la AEP. Mai multe organizații cer Parlamentului alegerea „responsabilă” a viitorul preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente # Aktual24
Mai multe organizaţii şi reprezentanţi ai societăţii civile au lansat un apel, joi, Parlamentului pentru alegerea „responsabilă” a viitorul preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, a anunţat Expert Forum. Expert Forum, Centrul pentru Inovare Publică, ActiveWatch, Centrul pentru Studiul Democraţiei, CeRe (Centrul de Resurse pentru participare publică), Centrul FILIA, sociologul Mircea Kivu, Centrul pentru Jurnalism Independent […]
13:40
G7 ia în considerare măsuri împotriva țărilor care ajută la finanțarea eforturilor militare ale Rusiei # Aktual24
Miniștrii de externe ai țărilor din Grupul celor Șapte susțin necesitatea creșterii costurilor economice ale Rusiei pentru a o aduce în situația de a pune capăt războiului împotriva Ucrainei și au declarat că studiază noi măsuri pentru a pune presiune asupra țărilor care ajută agresorul. În timpul întâlnirii, miniștrii și-au reafirmat sprijinul neclintit pentru Ucraina […]
13:40
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi o serie de decrete privind completarea echipei de la Palatul Cotroceni, printre numirile anunțate figurând și cea a fostului ministru al Sănătății, Vlad Vasile Voiculescu, care devine consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană, începând cu 17 noiembrie 2025. Tot astăzi, șeful statului a făcut următoarele numiri: […]
13:10
Procurorii francezi au lansat o anchetă după ce o dronă a survolat o secție de poliție din orașul Mulhouse, departamentul Haut-Rhin, și o gară unde se afla un tren greu care transporta tancuri Leclerc. Miercuri, 12 noiembrie, parchetul a anunțat începerea unei anchete după ce o dronă a survolat o secție de poliție din acest […]
13:10
Veste care contrazice propaganda AUR-Georgescu. România înregistrează creșteri ale producţiei industriale – date oficiale Eurostat # Aktual24
Producţia industrială a crescut cu 0,2% în zona euro şi cu 0,8% în Uniunea Europeană în septembrie, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat un declin de 1,1% în zona euro şi de 0,9% în UE, iar România se află printre ţările cu un avans redus al acestui indicator, arată datele publicate joi de Oficiul […]
12:50
Un proces amplu de fraudă, ce îl implică pe fostul premier Joseph Muscat, dezvăluie costurile a 12 ani de creștere economică accelerată. Dacă vrei un exemplu reprezentativ al urâțeniei profunde și al decăderii morale produse în această mică națiune insulară după un deceniu de guvernare coruptă, o vizită în cartierul de petreceri Paceville este suficientă, […]
12:40
Lavrov are din ce în ce mai multe zile proaste. Ministerul rus de Externe reclamă că ziarul italian Corriere della Sera a refuzat să publice un interviu cu Lavrov # Aktual24
Ziarul italian Corriere della Sera a refuzat să publice un interviu cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, anunță surse diplomatice. Ministerul rus de Externe susține că a oferit ziarului un interviu exclusiv cu ministrul pentru a „opri cumva fluxul de minciuni” din presa italiană. Redacția, potrivit ministerului, „a fost de acord cu entuziasm” și […]
12:00
Germania introduce un stagiu militar hibrid, pe bază de voluntariat pentru tinerii peste 18 ani: dacă nu vor fi suficienți voluntari se va trage la sorți # Aktual24
Coaliția guvernamentală la putere în Germania a convenit asupra unui model hibrid de serviciu militar, marcând sfârșitul erei armatei exclusiv voluntare din această țară, suspendată în 2011. Conform proiectului de lege elaborat de ministrul apărării Boris Pistorius (SPD) și citat de Politico, toți tinerii de 18 ani vor fi supuși unui examen medical obligatoriu, iar […]
11:50
Tupeu în robă: Magistrații solicită ca pensia lor să reprezinte 65% din venitul brut, adică 98% din cel net, în timp ce pensia românilor de rând este doar 59% din venitul net # Aktual24
Discuțiile pe tema legii pensiilor speciale pentru magistrați continuă fără a se ajunge la un acord între reprezentanții acestora și coaliția de guvernare. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat la RFI că propunerile magistraților sunt exagerate și inechitabile. Deși liderii coaliției ar fi dispuși să accepte o perioadă de tranziție până la vârsta de […]
11:50
Surse: Negocieri tensionate la Cotroceni pe tema pensiilor magistraților, blocaj la formula de calcul # Aktual24
Negocierile de la Cotroceni privind reforma pensiilor magistraților s-au împotmolit încă de la prima rundă, care a fost descrisă de participanți drept o simplă „tatonare”, nu o discuție decisivă. Blocajul principal îl reprezintă formula de calcul a pensiilor speciale. Potrivit informațiilor obținute pe surse, coaliția de guvernare a propus un cuantum de 70% din pensia […]
11:40
Faimosul influencer de extrema dreaptă Nick Fuentes a dat verdictul, după noile dezvăluiri din dosarul Epstein: „Mișcarea MAGA a murit” # Aktual24
În mijlocul celui mai lung shutdown guvernamental din istoria SUA, declanșat de dispute bugetare și încheiat abia pe 12 noiembrie, o furtună perfectă a lovit mișcarea MAGA. Miercuri, democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat emailuri explozive din dosarul Jeffrey Epstein, sugerând că Trump știa mai mult despre abuzurile traficantului sexual decât […]
11:10
Ministrul Educației, Daniel David, pune degetul pe rană: „Lipsa de pregătire a profesorilor este principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor” # Aktual24
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a declarat recent că principala responsabilitate pentru analfabetismul funcțional în rândul elevilor români revine cadrelor didactice. În cadrul unui podcast organizat de Salvați Copiii România, oficialul a subliniat că, deși există și alți factori care contribuie la eșecul școlar, precum lipsa de sprijin economic sau implicarea limitată a familiei, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.