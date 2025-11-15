Descoperire epocală: cercetătorii spanioli au reușit să elimine complet simptomele de anxietate, prin editarea unei singure gene din creier

12:30

Un echipaj de trei persoane, blocat la stația spațială chineză după ce nava lor spațială a fost aparent lovită de resturi spațiale, s-a întors vineri pe Pământ folosind nava care a adus echipajul de înlocuire, a anunțat presa de stat din China. Trei taikonauți au aterizat înapoi pe Pământ vineri după-amiază după ce au rămas […]