Decizie a judecătorilor din Timișoara în legătură cu jaful de la Băile Herculane: 19 hoteluri și băi termale readuse în proprietatea statului, 6 acuzați condamnați. Iosif Armaș pierde aproape 5 milioane de euo dar scapă de închisoare

20:40

Achizițiile neoficiale de aur ale Chinei ar putea fi de 10 ori mai mari decât cifrele oficiale, deoarece țara încearcă să își diversifice activele pentru scăpa de dolarul american ca activ de rezervă. China face acest lucru pe ascuns, dar acest fapt este dezvăluit de surse ale cererii din spatele creșterii record a prețurilor aurului, […]