Sondaj CURS (Buble-Tușa): Daniel Băluță și Makaveli apar cu procente surprinzătoare, pe ce loc este Anca Alexandrescu
Aktual24, 15 noiembrie 2025 15:20
Un nou sondaj realizat de CURS susține că Daniel Băluță (PSD) ar avea 27% la alegerile pentru Primăria Capitalei, fiind pe primul loc. În sondaj mai apare cu un surprinzător 5% și Makaveli, autointitulat ”influencer”, fost condamnat penal. CURS este patronat de Iosif Buble, soțul deputatei PSD Diana Tușa. Tușa s-a aflat alături de Băluță, […]
• • •
Acum 30 minute
15:20
Acum 2 ore
14:40
Băluță a venit cu soțul Olguței Vasilescu să-și depună candidatura: ”Îmi doresc foarte mult să trecem de această luptă politică” # Aktual24
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile parțiale din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, și-a depus sâmbătă dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal. El a declarat că prioritățile sale ca primar general vizează proiecte care să conducă la creșterea calității vieții și scăderea costurilor traiului zilnic pentru locuitorii Capitalei. Alături de Daniel […]
14:10
Pokrovsk nu a căzut. Ucraina a respins 107 atacuri disperate ale Rusiei și menține controlul asupra orașului – VIDEO # Aktual24
Potrivit Statului Major al Ucrainei, pe frontul Pokrovsk au avut loc 107 atacuri și acțiuni ofensive rusești în ultimele 24 de ore, de departe cel mai mare număr raportat pe toate direcțiile într-o singură zi. Confruntările au avut loc în jurul localităților: Volodymyrivka Nykanorivka Rodynske Novopavlivka Lysivka Pokrovsk Kotlyne Udachne Molodetske Kotliarivka Horikhove Filiia Dachne […]
13:50
O brânză Gruyère elvețiană, maturată 18 luni, a fost desemnată „cea mai bună brânză din lume”. A învins peste 5.000 de rivale din 46 de țări # Aktual24
O brânză Gruyère elvețiană a fost încoronată Campioana Mondială a Brânzeturilor în 2025, învingând peste 5.200 de rivale din 46 de țări la premiile mondiale desfășurate în Berna, capitala Elveției. 265 de experți în brânzeturi proveniți din toate colțurile lumii au jurizat World Cheese Awards anul acesta, potrivit capitaloofcheese. Așezate pe mese aparent nesfârșite, acoperite […]
Acum 4 ore
13:40
Președintele Poloniei cere Curții Constituționale interzicerea Partidului Comunist: „Nu există loc pentru glorificarea criminalilor” # Aktual24
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a solicitat Curții Constituționale să declare neconstituțional Partidul Comunist din Polonia (KPP), susținând că formațiunea promovează ideologii și personaje responsabile pentru moartea a milioane de oameni, inclusiv cetățeni polonezi. Demersul său vine după prăbușirea unei proceduri îndelungate, inițiate în perioada guvernării național-conservatoare (PiS), care urmărea același obiectiv. Administrația prezidențială a anunțat […]
13:20
O analiză ADN revoluționară a sângelui lui Adolf Hitler a scos la iveală niște descoperiri extraordinare despre strămoșii dictatorului și posibilele sale probleme de sănătate. Testele minuțioase efectuate de o echipă de experți internaționali au reușit să infirme un zvon despre originea evreiască a lui Hitler (nu avea) și să stabilească faptul că acesta avea […]
13:10
Guvernul chinez şi-a îndemnat vineri cetăţenii să evite vizitele în Japonia, după recente remarci ale prim-ministrului nipon Sanae Takaichi privind potenţiala implicare a Japoniei într-o situaţie de criză legată de Taiwan, relatează Kyodo, citată de Agerpres. Ministerul de Externe al Chinei a transmis că „atmosfera din jurul schimburilor interpersonale s-a deteriorat extrem de mult, prezentând […]
12:50
Obrăznicia ambasadei Rusiei după ce o dronă rusească a violat spațiul aerian al României: „Opriți livrările de armament către regimul Zelenski” # Aktual24
Ambasada Rusiei în România a reacționat vineri seară, printr-un comunicat amplu, la convocarea ambasadorului rus la Ministerul Afacerilor Externe, unde autoritățile române i-au prezentat fragmente ale unei drone despre care MAE afirmă că ar fi pătruns în spațiul aerian al României în noaptea de 10 spre 11 noiembrie. Reprezentanții diplomației ruse resping categoric concluziile părții […]
12:40
Columbia cumpără avioane de luptă Gripen de 4,3 miliarde de dolari. A refuzat oferta Statelor Unite # Aktual24
Preşedintele columbian a anunţat vineri că Bogota se angajează să achite circa 4,3 miliarde de dolari pentru avioane de luptă suedeze Gripen, pentru a descuraja eventuale agresiuni împotriva Columbiei, într-un context de tensiuni cu Washingtonul, informează AFP, citată de Agerpres. Contractul, care a făcut obiectul unui acord de principiu în aprilie cu compania Saab, vizează […]
12:10
Camera Reprezentanților din SUA va decide marți publicarea integrală a dosarelor Epstein. Zeci de aleși republicani vor vota „pentru” # Aktual24
Camera Reprezentanților SUA va organiza un vot istoric: eliberarea integrală a dosarelor Jeffrey Epstein, miliardarul condamnat pentru trafic sexual de minori, decedat în 2019 într-o închisoare federală. Proiectul de lege, intitulat Epstein Files Transparency Act, obligă Departamentul de Justiție (DOJ) să publice toate documentele neclasificate, inclusiv e-mailuri, înregistrări telefonice, depoziții și materiale investigative, într-un format […]
Acum 6 ore
11:40
Îl scapă Savonea? „Regele asfaltului”, Nelu Iordache, a mai primit o condamnare și urmează să execute peste 18 ani de închisoare # Aktual24
Omul de afaceri Nelu Iordache, supranumit „Regele asfaltului”, a primit vineri, 14 noiembrie, o nouă condamnare la Tribunalul București, pedeapsa finală cumulată ajungând la 18 ani și o lună de închisoare. Decizia nu este definitivă, dar îl menține pe Iordache în detenție, unde se află din septembrie 2021. În ultimul dosar, DNA l-a acuzat că […]
11:40
O structură fantezistă din Alaska pe care localnicii au început să o numească „Casa Dr. Seuss”, se înalță spre cer la o înălțime imposibilă. Arată ca niște case nepotrivite, așezate una peste cealaltă. Dar casa, numită oficial Turnul Goose Creek, este foarte reală. Situată în Talkeetna, Alaska, casa are o înălțime de aproape 57 de […]
11:10
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, îl acuză pe Ciprian Ciucu că refuză sistematic dezbaterile publice # Aktual24
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, l-a acuzat pe contracandidatul PNL, Ciprian Ciucu, că refuză sistematic dezbaterile publice și că a șters o postare pe Facebook în doar două minute după ce a acceptat o confruntare pe tema camerelor de supraveghere a traficului. Conflictul dintre cei doi a izbucnit în jurul propunerii USR de […]
10:40
MAGA a murit: Donald Trump o face „lunatică urlătoare” pe cea mai fidelă susținătoare a sa din Congres, Marjorie Taylor Greene, după ce aceasta i-a solicitat să publice dosarele Epstein # Aktual24
Președintele Donald Trump a declanșat vineri, 14 noiembrie, un atac fără precedent împotriva celei mai loiale susținătoare a sa din Congres, Marjorie Taylor Greene (R-GA), retrăgându-i sprijinul politic și amenințând că va susține un adversar în primarele republicane din 2026. Motivul? Insistența lui Taylor Greene de a forța eliberarea integrală a dosarelor Jeffrey Epstein, programată […]
10:30
Când Canada și-a lansat bugetul federal luna aceasta, o mare parte era standard, de la planurile de reducere a serviciului public până la creșterea cheltuielilor pentru apărare. Însă o frază ascunsă în documentul de aproape 500 de pagini a captivat atenția de ambele părți ale Atlanticului: mențiunea că guvernul colaborează cu postul național de radio […]
10:20
Traian Berbeceanu a câștigat procesul cu statul român și va primi 200.000 de euro despăgubiri – bani pe care îi vor plăti toți românii, nu procurorii și ofițerii corupți care i-au fabricat dosare # Aktual24
Fostul comisar-șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Alba Iulia, Traian Berbeceanu, a obținut o victorie răsunătoare în justiție: Tribunalul Hunedoara a obligat Statul Român să-i plătească peste 200.000 de euro daune morale și materiale pentru arestarea preventivă nelegală, abuzurile în serviciu și prejudiciul de imagine suferit în urmă cu un deceniu. Decizia, […]
10:10
Vortexul polar se prăbușește: Din decembrie, Europa se va confrunta cu viscole năprasnice și geruri siberiene, iar estul continentului va fi primul afectat # Aktual24
Vortexul polar, uriașa „cupolă” de aer înghețat care învăluie Polul Nord, dă semne dramatice de slăbire la finalul lui noiembrie, deschizând poarta unor valuri de frig extrem în Europa, inclusiv în România. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că un eveniment de încălzire stratosferică bruscă (SSW) – fenomen rar, dar cu impact devastator – ar […]
10:10
Pe urmele bijuteriilor furate de la Luvru: Secretele lumii subterane a bijuteriilor din Anvers # Aktual24
După jaful de la Luvru, poliția belgiană a primit o alertă de la omologii săi francezi, care îi îndemnau să fie atenți la oricine încearcă să vândă bijuteriile furate, potrivit a doi ofițeri de poliție din Antwerp. Alerta a venit prin intermediul rețelei „Pink Diamond”, un canal securizat supravegheat de agenția UE de aplicare a […]
09:50
Sabotajul continuă: Ungaria redirecționează cei 1,5 milioane de euro care îi revin din Fondul European pentru Pace către armata libaneză, nu către cea ucraineană # Aktual24
Ungaria a decis să aloce cei 1,5 milioane de euro din partea sa în Fondul European pentru Pace (EPF) către forțele armate libaneze, refuzând explicit să susțină înarmarea Ucrainei. Anunțul a fost făcut vineri, 14 noiembrie, de ministrul de Externe Péter Szijjártó pe platforma X, subliniind că securitatea națională a Ungariei depinde de stabilitatea Orientului […]
Acum 8 ore
09:40
Primul avatar digital interactiv, cu inteligență artificială, care „readuce la viață” rudele decedate, a fost deja lansat în SUA # Aktual24
Un startup din Los Angeles, 2Wai, a lansat aplicația mobilă HoloAvatar, care permite crearea unor avatare digitale interactive ale rudelor decedate. Disponibilă deja în App Store, tehnologia a stârnit un val de reacții – de la entuziasm la acuzații de „deranjant” și „lipsit de etică” – și a readus în discuție limitele inteligenței artificiale în […]
09:20
Descoperire epocală: cercetătorii spanioli au reușit să elimine complet simptomele de anxietate, prin editarea unei singure gene din creier # Aktual24
Cercetători spanioli au realizat un pas uriaș în lupta împotriva anxietății: au reușit să elimine complet simptomele de anxietate, depresie și izolare socială la șoareci prin corectarea unei singure gene din creier. Descoperirea, publicată recent în Science Alert, ar putea deschide calea spre tratamente noi pentru cele aproximativ 360 de milioane de oameni afectați la […]
09:10
Donald Trump continuă „alba-neagra” cu tarifele:le-a redus pe cele pentru carnea de vită, cafea, roșii și banane la doar câteva zile după ce au intrat în vigoare # Aktual24
Președintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care reduce retroactiv o serie de tarife aplicate importurilor agricole, cu efect imediat începând de joi. Decizia, confirmată de surse citate de CNN, vizează produse precum carnea de vită, roșiile, cafeaua și bananele, dar și alte bunuri agricole larg consumate în Statele Unite. Această […]
09:10
Record mondial: Piesa „It’s a Long Way to the Top” de la AC/DC, cântată de 374 de cimpoieri în Melboune, Australia # Aktual24
Sute de cimpoieri au stabilit un nou record mondial, interpretând piesa „It’s a Long Way to the Top” a trupei AC/DC, potrivit Associated Press. Anunțat drept „Marele turneu al cimpoilor din Melbourne”, spectacolul a avut loc în Piața Federation din Melbourne, unde trupa australiană de hard rock a filmat clipul din 1976, în care a […]
08:40
Guvernul chinez și-a îndemnat cetățenii să evite vizitele în Japonia, după recentele remarci ale premierului nipon # Aktual24
Guvernul chinez și-a îndemnat vineri cetățenii să evite vizitele în Japonia, după recente remarci ale prim-ministrului nipon Sanae Takaichi privind potențiala implicare a Japoniei într-o situație de criză legată de Taiwan, relatează publicația Japan Times. Ministerul de Externe al Chinei a transmis că ”atmosfera din jurul schimburilor interpersonale s-a deteriorat extrem de mult, prezentând riscuri […]
08:40
Un sat din statul american New York nu mai acceptă plângeri prin e-mail sau telefon, după ce a fost copleșit de solicitări online # Aktual24
Un sat aflat la 80 de kilometrii de Manhattan, New York, nu mai permite oamenilor să depună plângeri electronic, după ce oficialii orașului spun că au fost asediați de reclamații online care s-au dovedit a fi nefondate. Satul Islandia, din Long Island impune acum ca plângerile să fie depuse personal. Politica, adoptată luna trecută, împiedică […]
Acum 24 ore
00:40
Ministrul de Externe al Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, a invitat persoanele care postează online comentarii ostile la adresa sa, la o întâlnire față în față, relatează vineri dpa. Fostul șef al guvernului danez și actualul lider al Partidului Moderat a înființat acum circa două săptămâni pe Facebook un grup de „hate” (ură), cu numele ilustrativ […]
00:20
Un bărbat a primit o condamnare la 13 luni de închisoare pentru furtul celebrului tablou „Fată cu balon” al lui Banksy dintr-o galerie din Londra. Larry Fraser, în vârstă de 49 de ani, a fost condamnat vineri după ce a pledat vinovat la o acuzație de jaf, potrivit Sky News. Tabloul, unul dintre cele mai […]
00:00
Un britanic a fost acuzat că a purtat uniforma cu însemnele Forțelor Majestății Sale fără permisiune la o ceremonie în Duminica Comemorării # Aktual24
Un bărbat în vârstă de 64 de ani a fost pus sub acuzare după ce a purtat fără permisiune uniformă de amiral cu însemnele Forțelor Majestății Sale la un eveniment în Duminica Comemorării. Imaginile difuzate în presă și pe rețelele de socializare au arătat un bărbat purtând uniforma și medaliile unui ofițer de marină de […]
14 noiembrie 2025
23:40
Africa de Sud va investiga „misterul” avionului încărcat cu palestinieni care au intrat în țară # Aktual24
Președintele sud-african Cyril Ramaphosa a declarat că va exista o anchetă privind sosirea „misterioasă” în țară a unui avion charter care transporta 153 de palestinieni din Gaza. Grupul a ajuns pe Aeroportul Internațional OR Tambo, dar inițial li s-a refuzat intrarea și au rămas blocați în avion mai mult de 10 ore, deoarece „nu aveau […]
23:20
Un tânăr activist francez, care a înființat o asociație pentru a ajuta victimele violenței legate de droguri și a ajuns cu cauza sa în fața președintelui Emmanuel Macron, și-a pierdut un al doilea frate din cauza unor bande criminale din Marsilia. Mehdi (foto), fratele în vârstă de 20 de ani al lui Amine Kessaci, își […]
22:50
Iranul a interceptat un petrolier sub pavilionul Insulelor Marshall în Strâmtoarea Hormuz # Aktual24
Iranul a interceptat, vineri, un petrolier sub pavilionul Insulelor Marshall care traversa îngustă strâmtoarea Hormuz, ducând nava în apele teritoriale iraniene, a declarat un oficial american. Este prima astfel de interceptare din ultimele luni pe această cale navigabilă strategică. Iranul nu a recunoscut incidentul, deși aceasta are loc în contextul în care Teheranul avertizează din […]
22:20
Accident soldat cu morți și răniți după ce un autobuz a intrat într-o stație din Stockholm # Aktual24
Un autobuz supraetajat a intrat, vineri, într-o stație din Stockholm, accidentul soldându-se cu morți și răniți, a anunțat poliția. Poliția a declarat că mai multe persoane au fost lovite, dar nu a oferit imediat informații despre numărul, sexul sau vârsta lor, potrivit AP. Poliția a tratat accidentul drept „omucidere involuntară”, dar încă investighează. Nu se […]
21:40
Anchetă la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași unde u pacientă a făcut stop cardio-respirator ia personalul medical nu a observat-o # Aktual24
La Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași este anchetă după ce o pacientă din cadrul Secției IV Acuți a suferit un stop cardio-respirator și a zăcut în agonie fără să fie observată de personalul medical. Femeia a murit, iar familia a cerut efectuarea necropsiei. După ce a văzut imaginile de pe camerele de supraveghere din ziua […]
21:20
Fetele și femeile din Cluj-Napoca sunt invitate să evalueze siguranța orașului prin completarea unui formular online anonim. Cercetarea „Harta Siguranței”, inițiată de Mic Grup de Inițiativă Civică Locală își propune să surprindă modul în care femeile percep siguranța în spațiile publice și să identifice zonele în care se simt vulnerabile sau, dimpotrivă, confortabile, potrivit Cluj24. […]
21:00
Rusia va fi o țară ruinată la finalul războiului. Azi, Ucraina este capabilă să producă 4 milioane de drone anual # Aktual24
Când Rusia a invadat Ucraina în 2022, cei mai mulți ruși se așteptau la o victorie ușoară. Cei care totuși nu vedeau această victorie ușoară nu se așteptau ca la finalul lui 2025 nu doar Ucraina să fie o țară bombardată zilnic, ci și Rusia. Azi Ucraina este o țară capabilă să producă 4 milioane […]
20:50
Tupeu: Deși e până la gât în scandalul Epstein, Trump cere anchetarea legăturilor acestuia cu Clinton și mari bănci # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că va ordona o investigație privind legăturile presupuse ale finanțatorului pedofil Jeffrey Epstein cu mari bănci și mai mulți democrați de prim-plan, inclusiv fostul președinte Bill Clinton. Trump a scris pe rețelele sociale că îi va cere procurorului general Pam Bondi și FBI-ului să analizeze „implicarea și relația” lui […]
20:40
China cumpără de 10 ori mai mult aur decât declară ca să nu mai depindă de dolar ca activ de rezervă # Aktual24
Achizițiile neoficiale de aur ale Chinei ar putea fi de 10 ori mai mari decât cifrele oficiale, deoarece țara încearcă să își diversifice activele pentru scăpa de dolarul american ca activ de rezervă. China face acest lucru pe ascuns, dar acest fapt este dezvăluit de surse ale cererii din spatele creșterii record a prețurilor aurului, […]
20:40
Germania dă și mai mulți bani Ucrainei în 2026, pe fondul dificultăților financiare ale Kievului # Aktual24
Partidele de guvernare din Germania au decis să aloce Ucrainei încă 3 miliarde de euro, crescând semnificativ sprijinul militar într-un moment în care asistența SUA pentru Kiev dă semne de slăbiciune. După negocieri maraton asupra proiectului de buget pe 2026, care s-au prelungit până vineri dimineață, parlamentarii coaliției au convenit să majoreze pachetul de ajutor […]
20:20
„Savonea, nu uita, va veni și ziua ta!”. Peste 1.000 de protestatari au venit în fața CSM solicitând revocarea de la Înalta Curte a Liei Savonea # Aktual24
Un protest de amploare are loc vineri seară în fața sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție, unde peste 1.000 de persoane s-au adunat pentru a cere demisia Liei Savonea, președinta Curții Supreme. Manifestația este organizată de Asociația Corupția Ucide, Rezistența și Declic. Organizatorii acuză deciziile controversate ale Liei Savonea, despre care susțin că au […]
20:10
Imigrație în Germania. Cancelarul Merz își dorește lucrători „din toată lumea”: ”Suntem o țară deschisă, liberă, liberală și tolerantă” # Aktual24
Cancelarul Friedrich Merz pledează în mod explicit pentru o imigrație largă a lucrătorilor din străinătate. „Avem nevoie de imigrație calificată”, a declarat Merz la Federația Germană a Comerțului cu Amănuntul (HDE). „Transmitem semnalul: Republica Federală Germania este o țară deschisă, liberă, liberală și tolerantă”, a subliniat cancelarul. El a adăugat, în ceea ce privește deficitul […]
20:00
MAE l-a convocat iar pe ambasadorul Rusiei. Lipaev a primit ”dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României” # Aktual24
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat, vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) pentru discuții despre drona care a intrat în spațiul aerian român pe 10 noiembrie. Potrivit MAE, acestuia i-au fost prezentate dovezi ‘palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot […]
20:00
Presshub: Premierul de la Chișinău: „În drumul către UE, avem voință politică și avem România alături la fiecare etapă” # Aktual24
Noul prim-ministru moldovean Alexandru Munteanu a făcut joi o prima vizită externă, alegând ca destinație Bucureștiul. Săptămâna viitoare, marți, 18 noiembrie, Alexandru Munteanu merge la Bruxelles. Vizitele reflectă prioritățile pe care le are Republica Moldova – relațiile frățești cu România și integrarea în Uniunea Europeană. Devine deja o tradiție ca primele vizite oficiale ale demnitarilor […]
19:30
Zelenski, postare cu o super-rachetă lovind Rusia: E vechea Neptune care a scufundat Moskva, dar modificată # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat vineri imagini care arată lansarea și impactul rachetelor ucrainene cu rază lungă „Long Neptune” asupra unor ținte din interiorul Federației Ruse, în noaptea de 14 noiembrie — prima prezentare publică a acestei arme în acțiune. „Long Neptune ale Ucrainei. Facem și mai mult”, a scris Zelensk pe Telegram, confirmând […]
19:30
Mai puține obuze pentru Rusia: Coreea de Nord a scăzut la jumătate cantitatea livrată pentru război # Aktual24
Adjunctul șefului serviciului ucrainean de informații militare, Vadîm Skibițki, afirmă că livrările de obuze de artilerie ale Coreei de Nord către Rusia în 2025 au scăzut la mai puțin de jumătate față de anul trecut. Multe dintre munițiile furnizate de Phenian în octombrie erau atât de vechi încât au avut nevoie de modernizări în facilități […]
19:00
Simion reia marketingul: ”Dăm case la 35.000 de euro când vom lua guvernarea, dacă nu mai anulează alegerile” – VIDEO # Aktual24
Liderul AUR, Georges Simion, și-a reluat vineri promisiunile legate de livrarea către români de case la prețul de 35.000 de euro, chiar dacă în campanie a spunea că o astfel de promisiune a fost doar ”marketing”. Simion a fost abordat de protestatarul Marian Moroșanu ”Ceaușescu” când ieșea de la biroul electoral alături de candidata AUR, […]
18:10
BREAKING Senator prins că a furat un rucsac cu bani dintr-un hotel din Piatra Neamț. Pe listele cărui partid a ajuns în Parlament # Aktual24
Surse judiciare au declarat pentur aktual24.ro că senatorul Gheorghe Daniel-Paul-Romeo a fost prins de polițiști cu un rucsac cu bani pe care un alt cetățean îl uitase ăntr-un hotel din Piatra Neamț. ”Astazi, politistii din Piatra Neamț au fost sesizati de către un bărbat cu privire la faptul că a uitat în recepția unui hotel […]
18:00
Robert Fico, sfidat de liceeni slovaci: aceștia au părăsit clasa fluturând drapelul Ucrainei, în timp ce premierul rusofil critica ajutorul dat Kievului de către UE – VIDEO # Aktual24
Un grup de aproximativ 30 de elevi de liceu din Slovacia a părăsit vineri sala în care premierul Robert Fico ținea un discurs, după ce acesta a criticat dur asistența UE pentru Ucraina și i-a provocat pe tineri să meargă pe front dacă susțin războiul. Incidentul, mediatizat de publicația slovacă Dennikn, a avut loc în […]
17:40
Considerente istorice au făcut Germania ca pentru aproape 80 de ani să fie un stat „cuminte” din punct de vedere militar. Invadarea Ucrainei de către Rusia și semnalele de reducere a angajamentelor de securitate americane în Europa au schimbat asta. Germania a trecut la reînarmare, în special după ce Friedrich Merz a devenit cancelar al […]
17:40
Al doilea caz în care PNL și USR își unesc forțele pentru alegerile din 7 decembrie. Candidat comun la Iași # Aktual24
Filialele ieşene ale PNL şi USR au decis să susţină un candidat comun la alegerile pentru Primăria comunei Vânători, programate pe 7 decembrie. Este vorba despre liberalul Vasile Asoltanei, care va fi susţinut şi de USR în alegerile pentru funcţia de primar. Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că este o premieră în judeţul […]
17:30
Catedrala Națională se închide pentru public, când va fi redeschisă: ”Se continuă lucrările la instalaţiile din interior” # Aktual24
Patriarhia Română reaminteşte credincioşilor că porţile Catedrale Naţionale mai sunt deschise pentru vizitare până vineri la ora 19:00, urmând ca sfântul lăcaş să fie redeschis publicului în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie. „Catedrala Naţională mai este deschisă până astăzi la 19:00. În perioada 15 – 29 noiembrie, aceasta va fi închisă pentru public, deoarece […]
