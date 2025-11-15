O brânză Gruyère elvețiană, maturată 18 luni, a fost desemnată „cea mai bună brânză din lume”. A învins peste 5.000 de rivale din 46 de țări

17:40

Considerente istorice au făcut Germania ca pentru aproape 80 de ani să fie un stat „cuminte” din punct de vedere militar. Invadarea Ucrainei de către Rusia și semnalele de reducere a angajamentelor de securitate americane în Europa au schimbat asta. Germania a trecut la reînarmare, în special după ce Friedrich Merz a devenit cancelar al […]