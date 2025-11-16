Un nou parc fotovoltaic al unui grup românesc începe oficial producția de energie. Unde e și cât e de mare
Economica.net, 16 noiembrie 2025 08:20
Simtel, grup românesc de inginerie și tehnologie, va pune oficial în funcțiune un parc fotovoltaic de 52 MWp, cel mai mare proiect proiect propriu al companiei.
Ministrul britanic de Finanţe, Rachel Reeves, intenţionează să introducă o nouă taxă aplicată locuinţelor de mare valoare în viitorul buget anual, potrivit publicaţiei The Telegraph, citate de agenția de presă News.ro.
Investiții surpriză. Ce sunt asigurările unit-linked și de ce s-au înghesuit românii să le cumpere în 2025 # Economica.net
Datele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) arată o creștere fără precedent a vânzărilor de asigurări unit-linked în primele șase luni ale acestui an. Ce sunt și cum funcționează aceste produse complexe, probabil cel mai greu de înțeles dintre asigurările destinate persoanelor fizice.
Berkshire Hathaway a anunţat o participaţie de 4,3 miliarde de dolari în Alphabet, compania-mamă a Google, şi a continuat să îşi reducă deţinerile în Apple, potrivit raportării către Comisia pentru Valori Mobiliare şi Burse din SUA (SEC), în ultima prezentare de portofoliu înainte ca Warren Buffett să îşi încheie cei 60 de ani ca director general, relatează Reuters, citată de News.ro.
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a scos la licitație contractul pentru lucrările de remediere de pe o porțiune de mai puțin de un kilometru al Autostrăzii Orăștie–Sibiu. Este vorba despre un lot din zona Apoldu, cuprinsă între km 275+900 – km 276+680, potrivit publicației locale Turnul Sfatului.
Doina Alexandru, Pernod Ricard: “Inflația determină cumpărătrorii să caute băuturi cu o valoare pe care o percep mai mare”. INTERVIU # Economica.net
Industria băuturilor spirtoase traversează în 2025 una dintre cele mai dinamice perioade din ultimul deceniu. Presiunea fiscală crescută, reglementările tot mai stricte, digitalizarea accelerată și schimbarea preferințelor consumatorilor redesenează regulile pieței. Despre cum se transformă piața, ce caută consumatorul român, cum influențează leadershipul feminin performanța companiei și ce înseamnă pregătirea pentru un mediu fiscal tot mai exigent, am vorbit cu Doina Alexandru, Director General Pernod Ricard România, într-un dialog care pune în perspectivă atât provocările, cât și direcțiile de evoluție ale industriei.
Fabrica HS Baco Panels din Comănești, județul Bacău, are o capacitate anuală de producție de 145.000 metri cubi de panel (blockboard) și panouri de cofraj, stabilind recordul mondial pentru cea mai mare fabrică de panel din lume / Cea mai mare producție de panel într-o singură locație, potrivit World Record Academy.
Pentru prima dată în aproape trei decenii, Statele Unite lipsesc de la summitul climatic anual al ONU, iar China profită de acest vid diplomatic pentru a se poziţiona în prim-planul luptei împotriva schimbărilor climatice, relatează Reuters, citată de agenția de presă News.ro.
Producătorii români de ouă sunt asaltați de oferte pentru a-și da marfa la export, în condițiile în care retailerii deja avertizează că stocurile din magazinele din România. Publicația Agrointeligența - AGROINTEL.RO a stat de vorbă cu unul dintre puținii fermieri români care a refuzat să vândă ouăle produse la export.
Umbrărescu ridică de la zero un mic oraș în zona Moldovei, cu conexiune la autostrada A7 și cale ferată nouă. Ce se va construi # Economica.net
Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu avansează cu proiectul pentru construirea unui campus mixt la nord de orașul Adjud, în condițiile în care Consiliul Local i-a aprobat proiectul la începutul acestei luni, iar autorizația de construire ar urma să fie emisă până la finalul acestui an, scrie publicația specializată regională APIX.ro.
Germania reduce la jumătate capacitatea centralelor electrice pe gaze pe care avea de gând să le instaleze # Economica.net
Coaliția de guvernare din Germania a înjumătățit capacitatea noilor centrale electrice pe gaz natural pe care intenționează să o scoată la licitație până în 2032, într-o reducere semnificativă față de planul inițial de 20 GW de capacitate nouă pe gaz, potrivit Oil Price.
Sondaj CURS alegeri Primăria București. Daniel Băluță e pe primul loc, urmat de Ciucu și Drulă # Economica.net
Daniel Băluță (PSD) conduce în preferințele electoratului bucureștean pentru fotoliul de primar general cu 27%, fiind urmat de Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR), ambii cu câte 22%, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională - CURS, în perioada 3 - 14 noiembrie, relatează Agerpres.
Grafice. De ce mai bine dai bani statului decât să îi depui în bancă. Fidelis și Tezaur, fără concurență # Economica.net
Mai bine dai bani statului decât să îi depui în bancă. Este o concluzie care se poate trage cu ușurință din analiza dobânzilor oferite de bănci în ultimul an în comparație cu oferte din programele Fidelis și Tezaur. Vestea proastă este că niciunul dintre aceste instrumente nu mai reușește să acopere inflația, pe termen scurt.
Statele Unite au amânat cu încă trei luni intrarea în vigoare a sancțiunilor impuse împotriva companiei energetice sârbe NIS # Economica.net
Washingtonul a acordat un nou răgaz, de 90 de zile, de la regimul sancţiunilor pentru compania petrolieră Naftna Industrija Srbije (NIS), a anunţat sâmbătă un oficial guvernamental sârb, transmite Reuters.
Vaticanul a restituit sâmbătă 62 de artefacte provenind de la populaţiile indigene din Canada episcopilor catolici ai acestei ţări, gest pe care l-a descris drept "un semn concret de dialog, respect şi fraternitate", se arată într-un comunicat, informează Reuters, transmite Agerpres.
Armata ideologică a Republicii Islamice Iran, Gardienii Revoluţiei, a confirmat sâmbătă că a reţinut în apele din Golful Persic un petrolier care şi-a schimbat în mod brusc direcţia vineri în strâmtoarea Ormuz pentru a se îndrepta spre apele iraniene, informează AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
Ministrul de Finanțe Kyriakos Pierrakakis susține că datoria publică a Greciei va scădea sub 120% din PIB până în 2030 # Economica.net
Ministrul elen de Finanţe, Kyriakos Pierrakakis, şi-a exprimat încrederea, într-un interviu acordat Bloomberg, că datoria publică a Greciei va scădea sub 120% din PIB înainte de finalul decadei, informează publicaţia Kathimerini, transmite Agerpres.
Succes spectaculos înregistrat de iPhone 17 în China, care a atras în sus vânzările Apple pe o piață în scădere # Economica.net
Vânzările de iPhone-uri ale Apple pe piaţa chineză au crescut în ritm anual cu 22% în prima lună după lansarea gamei iPhone 17, chiar dacă per ansamblu piaţa de smartphone-uri este în scădere, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Cazul fetiței decedate la stomatolog. Ministrul Rogobete: Eu nu am spus că nu aveau autorizaţiile în regulă, eu am spus că ce scria în documente nu se întâmpla în realitate # Economica.net
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, la Ploieşti, că la unitatea stomatologică Crystal Dental Clinic din București, unde o fetiţă de 2 ani a decedat, nu existau elemente importante, minim necesare ca infrastructură, pentru a putea efectua anestezie generală în cazul intervenţiilor stomatologice, relatează Agerpres.
Washingtonul dă undă verde pentru începerea negocierilor de cumpărare a activelor Lukoil aflate în afara Rusiei. Pune însă niște condiții dure # Economica.net
Administraţia Trump a dat undă verde potenţialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre achiziţionarea activelor sale internaţionale şi a permis companiilor să aibă relaţii comerciale cu rafinăria Burgas (deţinută de Lukoil), după ce Guvernul bulgar a numit un administrator pentru a prelua conducerea operaţiunilor filialei locale a Lukoil, transmite Reuters, relatează Agerpres.
FOTO Cum arată azi terenul fostei fabrici de pâine Titan din București, la 20 de ani după ce a fost cumpărat de un dezvoltator imobiliar # Economica.net
Dezvoltatorul spaniol Hercesa a cumpărat înainte de criza din 2008 terenul fostei fabrici de pâine Titan, acolo unde din 2007 construiește ansamblul rezidențial Vivenda Residencias.
Columbia va cumpăra avioane de vânătoare suedeze pentru care va plăti 4,3 miliarde de dolari, în contextul unei relații tensionate cu SUA # Economica.net
Preşedintele columbian Gustavo Petro (foto) a anunţat vineri că Bogota se angajează să achite circa 4,3 miliarde de dolari pentru avioane de luptă suedeze Gripen, pentru a descuraja eventuale agresiuni împotriva țării, într-un context de tensiuni cu Washingtonul, informează AFP, transmite Agerpres.
Donald Trump își retrage sprijinul pentru Marjorie Taylor Greene, membră a Congresului SUA și figură importantă a mișcării MAGA, ca urmare a sprijinului acordat de ea pentru declasificarea dosarului Epstein # Economica.net
Donald Trump a retras public vineri sprijinul său pentru o veche aliată a sa şi o figură marcantă a mişcării MAGA, Marjorie Taylor Greene, care a criticat în mod deschis modul în care el a gestionat afacerea Epstein, scandalul politico-judiciar care afectează puternic imaginea Casei Albe, informează AFP, transmite Agerpres.
Mașinile Tesla destinate pieței americane nu vor mai avea componente fabricate în China – surse WSJ # Economica.net
Tesla cere acum furnizorilor săi să excludă în producţia maşinilor sale destinate pieţei din SUA componentele fabricate în China, a anunţat publicaţia Wall Street Journal (WSJ), citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Captură de 4 milioane de țigarete de contrabandă realizate de polițiștii de frontieră la Calafat. Încărcătura a fost găsită într-un ansamblu rutier condus de un cetățean bosniac # Economica.net
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Calafat, împreună cu lucrători ai Direcţiei Regionale Vamale Craiova, au descoperit aproximativ 4 milioane de ţigarete de contrabandă într-un ansamblu rutier condus de un cetăţean bosniac, transmite Agerpres.
Cazul fetiței decedate la stomatolog. Clinica spune că avea toate avizele necesare pentru procedurile de sedare profundă # Economica.net
Reprezentanţii clinicii stomatologice Crystal Dental Clinic, aflată în Sectorul 3 al Capitalei, unde joi o fetiţă de doi ani a murit în urma unei anestezii generale, au precizat că activităţile de sedare profundă, desfăşurate în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unităţi care a funcţionat în baza autorizaţiilor şi avizelor necesare, eliberate de instituţiile competente.
Uniunea Europeană va majora cu 25 de milioane de euro alocările pentru vecinătatea estică, inclusiv pentru Republica Moldova # Economica.net
Uniunea Europeană va majora cu 25 de milioane de euro alocările pentru vecinătatea estică, inclusiv pentru Republica Moldova, în bugetul blocului comunitar pentru 2026. Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord final în negocierile privind Bugetul UE pentru anul 2026, informează sâmbătă MOLDPRES, transmite Agerpres
Wizz Air reduce cu 25% nota de plată pentru întârzieri și anulări: cât a achitat compania pasagerilor # Economica.net
Wizz Air a raportat un profit solid în prima jumătate a acestui an fiscal, care se încheie la 31 martie 2026. Printre cheltuielile care s-au redus se numără și compensațiile plătite pasagerilor pentru zborurile anulate sau întârziate.
Petrolul s-a scumpit brusc după ce ucrainenii au atacat portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră # Economica.net
Preţurile petrolului au urcat cu peste 2% vineri, după ce portul rusesc Novorossiisk a oprit exporturile de ţiţei în urma unui atac cu drone al Ucrainei care a lovit un depozit de petrol în importantul hub energetic rus, alimentând temerile privind oferta globală, potrivit Reuters.
Bursa de la București a înregistrat un profit de 5,65 de milioane de lei în primele nouă luni din 2025, semnificativ în scădere # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti a înregistrat în primele luni din acest an un profit net de 5,65 de milioane de lei, în scădere cu 49% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate vineri, relatează Agerpres.
Cifra de afaceri realizată de Impact Developer & Contractor s-a dublat în primele nouă luni din 2025. Compania a vândut 227 de unități în această perioadă # Economica.net
Impact Developer & Contractor a înregistrat în primele nouă luni ale anului o cifră de afaceri consolidată de 55,8 milioane de euro, dublă comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, iar profitul net consolidat al grupului s-a situat la 11,4 milioane de euro, conform unui comunicat al companiei, transmite Agerpres.
Beijingul îi îndeamnă pe cetățenii chinezi să evite să viziteze Japonia, după o declarație a premierului nipon Sanae Takaichi referitoare la un potențial atac asupra Taiwanului # Economica.net
Guvernul chinez şi-a îndemnat vineri cetăţenii să evite vizitele în Japonia, după recente remarci ale prim-ministrului nipon Sanae Takaichi privind potenţiala implicare a Japoniei într-o situaţie de criză legată de Taiwan, relatează Kyodo, transmite Agerpres.
Trump vrea să dea în judecată postul public de televiziune britanic BBC, căruia ar putea să-i ceară despăgubiri de până la 5 miliarde de dolari # Economica.net
Donald Trump a declarat vineri că va da în judecată BBC pentru o sumă ce ar putea ajunge la cinci miliarde de dolari, după ce canalul britanic i-a prezentat scuze pentru difuzarea unui montaj înşelător al unui discurs al preşedintelui american, însă a respins acuzaţiile sale de defăimare, informează sâmbătă AFP, transmite Agerpres.
Agenţia de evaluare financiară a îmbunătăţit, cu o treaptă, ratingul pentru datoriile pe termen lung în valută al Greciei de la "BBB minus" la "BBB", reflectând performanţa bugetară solidă a ţării şi reducerea datoriei, informează publicaţia grecească To Vima şi Reuters, transmite Agerpres.
Ce se întâmplă acum cu celebra stațiune Băile Herculane, lăsată în paragină. Hotelurile au fost confiscate # Economica.net
Curtea de Apel Timişoara a dispus condamnarea a 6 persoane în dosarul DIICOT privind devalizarea staţiunii Băile Herculane, potrivit portalului instanţei, scrie Economedia. Decizia nu este definitivă, dar are efecte asupra patrimoniului.
Fără anestezie la privat? Rogobete ar dori ca anumite intervenţii stomatologice să se efectueze în spitalele publice de urgenţă # Economica.net
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, propune ca intervenţiile stomatologice cu anestezie generală să fie realizate în cadrul unor cabinete de stomatologie înfiinţate în ambulatoriile spitalelor publice.
Trump reduce tarifele la cafea, carne de vită şi fructe, pe fondul creşterii îngrijorărilor americanilor cu privire la accesibilitate # Economica.net
Preşedintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv care reduce retroactiv tarifele la carne de vită, roşii, cafea şi banane, printre alte importuri agricole, cu efect din ziua de joi, transmite CNN, citată de News.ro
SUA extind termenul până la care Lukoil intră sub sancțiuni, cu 3 săptămâni, dar rafinăria din Bulgaria primește dispensă 5 luni, după ce a cerut derogări. Ministrul român Energiei a refuzat să le solicite pentru rafinăria din România # Economica.net
Departamentul Trezoreriei SUA, prin Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), a prelungit până la 13 decembrie 2025 termenul pentru aprobarea și finalizarea contractelor privind vânzarea Lukoil International GmbH și a activelor LUKOIL aferente, potrivit agenției ruse de presă Interfax.
Rompetrol ia locul Lukoil pe Aeroportul Chișinău. Guvernul Republicii Moldova a preluat activele fimei ruse, avioanele vor fi alimentate cu carburanți de la Petromidia # Economica.net
Guvenul Republicii Moldova a preluat administrarea activelor Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) pentru a evita un blocaj în alimentarea cu combustibil a avioanelor pe 21 noiembrie, când compania petrolieră rusă va fi lovită de sancțiuni americane, potrivit declarațiilor oficialilor moldoveni, citate de Europa Liberă. Combustibilul pentru avioane va veni de la Rompetrol.
Nazare: Raportul FMI confirmă că pachetul nostru de reforme este în acelaşi timp vital pentru România şi credibil pentru partenerii noştri # Economica.net
Sinteza concluziilor comitetului director al Fondului Monetar Internaţional confirmă faptul că măsurile ample adoptate de autorităţile române reprezintă o etapă esenţială pentru restabilirea sustenabilităţii finanţelor publice, potrivit reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, relatează Agerpres.
Casa Albă acuză platforma de vânzări Ali Baba că ajută China în operațiuni militare împotriva unor ținte din SUA # Economica.net
Washingtonul acuză platforma comercială online Alibaba că oferă sprijin tehnologic pentru "operaţiuni" militare chineze împotriva unor ţinte din Statele Unite ale Americii, a scris vineri Financial Times, citând un memoriu de securitate naţională al Casei Albe, relatează agenţia Reuters, citată de Agerpres.
Hidroelectrica, “perla coroanei”, își pierde din strălucire: a scăzut masiv profitul, au crescut achizițiile de energie de la alții, pe fondul secetei care a tăiat crunt din producție # Economica.net
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și unul dintre furnizorii semnificativi pentru clienții finali, a raportat la 9 luni rezultate financiare slabe, pe fondul secetei severe care a amputat producția de energie electrică a companiei. Profitul a scăzut cu o treime.
FMI solicită României un mix adecvat de politici şi reforme structurale pentru a sprijini creşterea, a restabili sustenabilitatea fiscală şi a proteja stabilitatea financiară # Economica.net
Board-ul Fondului Monetar Internaţional solicită României un mix adecvat de politici şi reforme structurale ambiţioase pentru a sprijini creşterea, a restabili sustenabilitatea fiscală şi a proteja stabilitatea financiară, potrivit raportului elaborat de instituţia financiară internaţională, în urma consultărilor de la Bucureşti pe marginea Articolului IV.
ROCA Industry raportează un profit operațional consolidat de 42,1 milioane de lei pentru primele nouă luni din an, în scădere față de aceeași perioadă din 2024 # Economica.net
Holdingul ROCA Industry, specializat în producția de materiale de construcții raportează o cifră de afaceri la nivel consolidat de 493,8 milioane de lei pentru primele nouă luni din 2025, în creștere de 4,5% față de perioada similară din 2024, marcând o revenire față de scăderile din prima parte a anului.
Fostul comisar-șef Traian Berbeceanu obține în justiție despăgubiri de peste 200.000 de euro de la statul român pentru perioada cât a stat în arest # Economica.net
Tribunalul Hunedoara a dat câştig de cauză, vineri, fostului comisar şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Alba, Traian Berbeceanu, într-un proces pe care acesta l-a deschis împotriva Statului Român pentru că a fost arestat ilegal, transmite Agerpres.
Profitul Hidroelectrica a scăzut cu 34% în primele nouă luni din 2025. Rezultatele obținute de companie sunt sub bugetul aprobat # Economica.net
Grupul Hidroelectrica a înregistrat, în primele nouă luni ale acestui an, un profit net de 2,314 miliarde de lei, în scădere cu 34% faţă de cel din perioada similară din 2024, de 3,532 de miliarde de lei, conform datelor financiare transmise vineri Bursei de Valori Bucureşti.
Alumil anunță că a încheiat primele nouă luni din 2025 cu o cifră de afaceri de 90,4 milioane de lei, în creștere cu 3% # Economica.net
Alumil Rom Industry SA, liderul pieței locale a sistemelor arhitecturale din aluminiu, a anunțat la finalul trimestrului trei din 2025 realizarea unei cifre de afaceri de 90,4 milioane de lei, în creștere cu 3% față de perioada similară a anului trecut. Profitul operațional înregistrat de companie în primele nouă luni s-a majorat și el până la 6,2 milioane de lei.
Trump a cerut Departamentului de Justiție să ancheteze legăturile dintre infractorul sexual Jeffrey Epstein, decedat în 2019 în închisoare, cu Bill Clinton și alți politicieni democrați # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri că a cerut Departamentului de Justiţie să investigheze presupusele legături dintre fostul finanţist şi infractor sexual Jeffrey Epstein şi fostul preşedinte Bill Clinton, precum și cu alte personalităţi marcante ale democraţilor, transmite AFP, relatează Agerpres.
Elveția reușește să reducă taxele vamale americane impuse exporturilor sale, în schimbul angajamentului că va investi 200 de miliarde de dolari în SUA # Economica.net
Statele Unite vor reduce taxele vamale aplicate exporturilor elveţiene de la 39% la 15% după ce părţile au convenit un nou acord-cadru comercial care include un angajament al companiilor elveţiene de a investi 200 de miliarde de dolari în SUA până la finele lui 2028, a anunţat vineri Guvernul de la Berna, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Tragedie în Suedia. Un autobuz a lovit mortal mai multe persoane în centrul capitalei Stockholm # Economica.net
Un autobuz a lovit mortal mai multe persoane vineri după-amiază în centrul Stockholmului, rănind alte câteva persoane, a anunţat Ăoliţia suedeză, citată de Reuters şi AFP.
