FMI solicită României un mix adecvat de politici şi reforme structurale pentru a sprijini creşterea, a restabili sustenabilitatea fiscală şi a proteja stabilitatea financiară

20:50

Alumil Rom Industry SA, liderul pieței locale a sistemelor arhitecturale din aluminiu, a anunțat la finalul trimestrului trei din 2025 realizarea unei cifre de afaceri de 90,4 milioane de lei, în creștere cu 3% față de perioada similară a anului trecut. Profitul operațional înregistrat de companie în primele nouă luni s-a majorat și el până la 6,2 milioane de lei.