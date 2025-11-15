O autostradă din România intră în reparații. Cât vor dura și cât vor costa

20:50

Statele Unite vor reduce taxele vamale aplicate exporturilor elveţiene de la 39% la 15% după ce părţile au convenit un nou acord-cadru comercial care include un angajament al companiilor elveţiene de a investi 200 de miliarde de dolari în SUA până la finele lui 2028, a anunţat vineri Guvernul de la Berna, transmite Reuters, relatează Agerpres.