Captură de 4 milioane de țigarete de contrabandă realizate de polițiștii de frontieră la Calafat. Încărcătura a fost găsită într-un ansamblu rutier condus de un cetățean bosniac

Buna-credinţă şi colaborarea loială se vor vedea şi din termenul în care Consiliul Superior al Magistraturii va da un răspuns la cererea de aviz a Guvernului pe proiectul privind pensiile magistraţilor, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan, care a precizat că la începutul săptămânii viitoare urmează să fie tranşate toate detaliile actului normativ.