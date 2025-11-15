Donald Trump își retrage sprijinul pentru Marjorie Taylor Greene, membră a Congresului SUA și figură importantă a mișcării MAGA, ca urmare a sprijinului acordat de ea pentru declasificarea dosarului Epstein
Economica.net, 15 noiembrie 2025 13:50
Donald Trump a retras public vineri sprijinul său pentru o veche aliată a sa şi o figură marcantă a mişcării MAGA, Marjorie Taylor Greene, care a criticat în mod deschis modul în care el a gestionat afacerea Epstein, scandalul politico-judiciar care afectează puternic imaginea Casei Albe, informează AFP, transmite Agerpres.
Acum 5 minute
14:10
Washingtonul dă undă verde pentru începerea negocierilor de cumpărare a activelor Lukoil aflate în afara Rusiei. Pune însă niște condiții dure # Economica.net
Administraţia Trump a dat undă verde potenţialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre achiziţionarea activelor sale internaţionale şi a permis companiilor să aibă relaţii comerciale cu rafinăria Burgas (deţinută de Lukoil), după ce Guvernul bulgar a numit un administrator pentru a prelua conducerea operaţiunilor filialei locale a Lukoil, transmite Reuters, relatează Agerpres.
14:10
FOTO Cum arată azi terenul fostei fabrici de pâine Titan din București, la 20 de ani după ce a fost cumpărat de un dezvoltator imobiliar # Economica.net
Dezvoltatorul spaniol Hercesa a cumpărat înainte de criza din 2008 terenul fostei fabrici de pâine Titan, acolo unde din 2007 construiește ansamblul rezidențial Vivenda Residencias.
Acum 30 minute
13:50
Columbia va cumpăra avioane de vânătoare suedeze pentru care va plăti 4,3 miliarde de dolari, în contextul unei relații tensionate cu SUA # Economica.net
Preşedintele columbian Gustavo Petro (foto) a anunţat vineri că Bogota se angajează să achite circa 4,3 miliarde de dolari pentru avioane de luptă suedeze Gripen, pentru a descuraja eventuale agresiuni împotriva țării, într-un context de tensiuni cu Washingtonul, informează AFP, transmite Agerpres.
13:50
13:50
Mașinile Tesla destinate pieței americane nu vor mai avea componente fabricate în China – surse WSJ # Economica.net
Tesla cere acum furnizorilor săi să excludă în producţia maşinilor sale destinate pieţei din SUA componentele fabricate în China, a anunţat publicaţia Wall Street Journal (WSJ), citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Reuters, relatează Agerpres.
13:50
Captură de 4 milioane de țigarete de contrabandă realizate de polițiștii de frontieră la Calafat. Încărcătura a fost găsită într-un ansamblu rutier condus de un cetățean bosniac # Economica.net
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Calafat, împreună cu lucrători ai Direcţiei Regionale Vamale Craiova, au descoperit aproximativ 4 milioane de ţigarete de contrabandă într-un ansamblu rutier condus de un cetăţean bosniac, transmite Agerpres.
13:50
Cazul fetiței decedate la stomatolog. Clinica spune că avea toate avizele necesare pentru procedurile de sedare profundă # Economica.net
Reprezentanţii clinicii stomatologice Crystal Dental Clinic, aflată în Sectorul 3 al Capitalei, unde joi o fetiţă de doi ani a murit în urma unei anestezii generale, au precizat că activităţile de sedare profundă, desfăşurate în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unităţi care a funcţionat în baza autorizaţiilor şi avizelor necesare, eliberate de instituţiile competente.
13:50
Uniunea Europeană va majora cu 25 de milioane de euro alocările pentru vecinătatea estică, inclusiv pentru Republica Moldova # Economica.net
Uniunea Europeană va majora cu 25 de milioane de euro alocările pentru vecinătatea estică, inclusiv pentru Republica Moldova, în bugetul blocului comunitar pentru 2026. Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord final în negocierile privind Bugetul UE pentru anul 2026, informează sâmbătă MOLDPRES, transmite Agerpres
Acum 4 ore
11:10
Wizz Air reduce cu 25% nota de plată pentru întârzieri și anulări: cât a achitat compania pasagerilor # Economica.net
Wizz Air a raportat un profit solid în prima jumătate a acestui an fiscal, care se încheie la 31 martie 2026. Printre cheltuielile care s-au redus se numără și compensațiile plătite pasagerilor pentru zborurile anulate sau întârziate.
11:00
Petrolul s-a scumpit brusc după ce ucrainenii au atacat portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră # Economica.net
Preţurile petrolului au urcat cu peste 2% vineri, după ce portul rusesc Novorossiisk a oprit exporturile de ţiţei în urma unui atac cu drone al Ucrainei care a lovit un depozit de petrol în importantul hub energetic rus, alimentând temerile privind oferta globală, potrivit Reuters.
11:00
Bursa de la București a înregistrat un profit de 5,65 de milioane de lei în primele nouă luni din 2025, semnificativ în scădere # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti a înregistrat în primele luni din acest an un profit net de 5,65 de milioane de lei, în scădere cu 49% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate vineri, relatează Agerpres.
11:00
Cifra de afaceri realizată de Impact Developer & Contractor s-a dublat în primele nouă luni din 2025. Compania a vândut 227 de unități în această perioadă # Economica.net
Impact Developer & Contractor a înregistrat în primele nouă luni ale anului o cifră de afaceri consolidată de 55,8 milioane de euro, dublă comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, iar profitul net consolidat al grupului s-a situat la 11,4 milioane de euro, conform unui comunicat al companiei, transmite Agerpres.
11:00
Beijingul îi îndeamnă pe cetățenii chinezi să evite să viziteze Japonia, după o declarație a premierului nipon Sanae Takaichi referitoare la un potențial atac asupra Taiwanului # Economica.net
Guvernul chinez şi-a îndemnat vineri cetăţenii să evite vizitele în Japonia, după recente remarci ale prim-ministrului nipon Sanae Takaichi privind potenţiala implicare a Japoniei într-o situaţie de criză legată de Taiwan, relatează Kyodo, transmite Agerpres.
11:00
Trump vrea să dea în judecată postul public de televiziune britanic BBC, căruia ar putea să-i ceară despăgubiri de până la 5 miliarde de dolari # Economica.net
Donald Trump a declarat vineri că va da în judecată BBC pentru o sumă ce ar putea ajunge la cinci miliarde de dolari, după ce canalul britanic i-a prezentat scuze pentru difuzarea unui montaj înşelător al unui discurs al preşedintelui american, însă a respins acuzaţiile sale de defăimare, informează sâmbătă AFP, transmite Agerpres.
11:00
Agenţia de evaluare financiară a îmbunătăţit, cu o treaptă, ratingul pentru datoriile pe termen lung în valută al Greciei de la "BBB minus" la "BBB", reflectând performanţa bugetară solidă a ţării şi reducerea datoriei, informează publicaţia grecească To Vima şi Reuters, transmite Agerpres.
11:00
Ce se întâmplă acum cu celebra stațiune Băile Herculane, lăsată în paragină. Hotelurile au fost confiscate # Economica.net
Curtea de Apel Timişoara a dispus condamnarea a 6 persoane în dosarul DIICOT privind devalizarea staţiunii Băile Herculane, potrivit portalului instanţei, scrie Economedia. Decizia nu este definitivă, dar are efecte asupra patrimoniului.
Acum 6 ore
09:00
Fără anestezie la privat? Rogobete ar dori ca anumite intervenţii stomatologice să se efectueze în spitalele publice de urgenţă # Economica.net
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, propune ca intervenţiile stomatologice cu anestezie generală să fie realizate în cadrul unor cabinete de stomatologie înfiinţate în ambulatoriile spitalelor publice.
08:50
Trump reduce tarifele la cafea, carne de vită şi fructe, pe fondul creşterii îngrijorărilor americanilor cu privire la accesibilitate # Economica.net
Preşedintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv care reduce retroactiv tarifele la carne de vită, roşii, cafea şi banane, printre alte importuri agricole, cu efect din ziua de joi, transmite CNN, citată de News.ro
Acum 24 ore
23:30
SUA extind termenul până la care Lukoil intră sub sancțiuni, cu 3 săptămâni, dar rafinăria din Bulgaria primește dispensă 5 luni, după ce a cerut derogări. Ministrul român Energiei a refuzat să le solicite pentru rafinăria din România # Economica.net
Departamentul Trezoreriei SUA, prin Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), a prelungit până la 13 decembrie 2025 termenul pentru aprobarea și finalizarea contractelor privind vânzarea Lukoil International GmbH și a activelor LUKOIL aferente, potrivit agenției ruse de presă Interfax.
22:40
Rompetrol ia locul Lukoil pe Aeroportul Chișinău. Guvernul Republicii Moldova a preluat activele fimei ruse, avioanele vor fi alimentate cu carburanți de la Petromidia # Economica.net
Guvenul Republicii Moldova a preluat administrarea activelor Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) pentru a evita un blocaj în alimentarea cu combustibil a avioanelor pe 21 noiembrie, când compania petrolieră rusă va fi lovită de sancțiuni americane, potrivit declarațiilor oficialilor moldoveni, citate de Europa Liberă. Combustibilul pentru avioane va veni de la Rompetrol.
22:20
Nazare: Raportul FMI confirmă că pachetul nostru de reforme este în acelaşi timp vital pentru România şi credibil pentru partenerii noştri # Economica.net
Sinteza concluziilor comitetului director al Fondului Monetar Internaţional confirmă faptul că măsurile ample adoptate de autorităţile române reprezintă o etapă esenţială pentru restabilirea sustenabilităţii finanţelor publice, potrivit reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, relatează Agerpres.
22:20
Casa Albă acuză platforma de vânzări Ali Baba că ajută China în operațiuni militare împotriva unor ținte din SUA # Economica.net
Washingtonul acuză platforma comercială online Alibaba că oferă sprijin tehnologic pentru "operaţiuni" militare chineze împotriva unor ţinte din Statele Unite ale Americii, a scris vineri Financial Times, citând un memoriu de securitate naţională al Casei Albe, relatează agenţia Reuters, citată de Agerpres.
22:20
Hidroelectrica, “perla coroanei”, își pierde din strălucire: a scăzut masiv profitul, au crescut achizițiile de energie de la alții, pe fondul secetei care a tăiat crunt din producție # Economica.net
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și unul dintre furnizorii semnificativi pentru clienții finali, a raportat la 9 luni rezultate financiare slabe, pe fondul secetei severe care a amputat producția de energie electrică a companiei. Profitul a scăzut cu o treime.
22:20
FMI solicită României un mix adecvat de politici şi reforme structurale pentru a sprijini creşterea, a restabili sustenabilitatea fiscală şi a proteja stabilitatea financiară # Economica.net
Board-ul Fondului Monetar Internaţional solicită României un mix adecvat de politici şi reforme structurale ambiţioase pentru a sprijini creşterea, a restabili sustenabilitatea fiscală şi a proteja stabilitatea financiară, potrivit raportului elaborat de instituţia financiară internaţională, în urma consultărilor de la Bucureşti pe marginea Articolului IV.
22:00
ROCA Industry raportează un profit operațional consolidat de 42,1 milioane de lei pentru primele nouă luni din an, în scădere față de aceeași perioadă din 2024 # Economica.net
Holdingul ROCA Industry, specializat în producția de materiale de construcții raportează o cifră de afaceri la nivel consolidat de 493,8 milioane de lei pentru primele nouă luni din 2025, în creștere de 4,5% față de perioada similară din 2024, marcând o revenire față de scăderile din prima parte a anului.
22:00
Fostul comisar-șef Traian Berbeceanu obține în justiție despăgubiri de peste 200.000 de euro de la statul român pentru perioada cât a stat în arest # Economica.net
Tribunalul Hunedoara a dat câştig de cauză, vineri, fostului comisar şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Alba, Traian Berbeceanu, într-un proces pe care acesta l-a deschis împotriva Statului Român pentru că a fost arestat ilegal, transmite Agerpres.
22:00
Profitul Hidroelectrica a scăzut cu 34% în primele nouă luni din 2025. Rezultatele obținute de companie sunt sub bugetul aprobat # Economica.net
Grupul Hidroelectrica a înregistrat, în primele nouă luni ale acestui an, un profit net de 2,314 miliarde de lei, în scădere cu 34% faţă de cel din perioada similară din 2024, de 3,532 de miliarde de lei, conform datelor financiare transmise vineri Bursei de Valori Bucureşti.
20:50
Alumil anunță că a încheiat primele nouă luni din 2025 cu o cifră de afaceri de 90,4 milioane de lei, în creștere cu 3% # Economica.net
Alumil Rom Industry SA, liderul pieței locale a sistemelor arhitecturale din aluminiu, a anunțat la finalul trimestrului trei din 2025 realizarea unei cifre de afaceri de 90,4 milioane de lei, în creștere cu 3% față de perioada similară a anului trecut. Profitul operațional înregistrat de companie în primele nouă luni s-a majorat și el până la 6,2 milioane de lei.
20:50
Trump a cerut Departamentului de Justiție să ancheteze legăturile dintre infractorul sexual Jeffrey Epstein, decedat în 2019 în închisoare, cu Bill Clinton și alți politicieni democrați # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri că a cerut Departamentului de Justiţie să investigheze presupusele legături dintre fostul finanţist şi infractor sexual Jeffrey Epstein şi fostul preşedinte Bill Clinton, precum și cu alte personalităţi marcante ale democraţilor, transmite AFP, relatează Agerpres.
20:50
Elveția reușește să reducă taxele vamale americane impuse exporturilor sale, în schimbul angajamentului că va investi 200 de miliarde de dolari în SUA # Economica.net
Statele Unite vor reduce taxele vamale aplicate exporturilor elveţiene de la 39% la 15% după ce părţile au convenit un nou acord-cadru comercial care include un angajament al companiilor elveţiene de a investi 200 de miliarde de dolari în SUA până la finele lui 2028, a anunţat vineri Guvernul de la Berna, transmite Reuters, relatează Agerpres.
20:50
Tragedie în Suedia. Un autobuz a lovit mortal mai multe persoane în centrul capitalei Stockholm # Economica.net
Un autobuz a lovit mortal mai multe persoane vineri după-amiază în centrul Stockholmului, rănind alte câteva persoane, a anunţat Ăoliţia suedeză, citată de Reuters şi AFP.
19:40
EVERGENT Investments propune acționarilor acordarea unui dividend de 0,135 de lei/acțiune # Economica.net
Consiliul de Administrație al EVERGENT Investments, companie de investiții listată sub simbolul EVER, a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru datele de 18 și 19 decembrie 2025.
19:40
UNSAR: Cea mai mare despăgubire plătită în primul semestru din 2025 pentru o poliță de asigurare de călătorie a fost de 50.000 de euro # Economica.net
Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) anunță că cea mai mare despăgubire achitată în primul semestru al acestui an în baza unei asigurări de călătorie a fost de 50.000 de euro. Suma a fost destinată refacerii stării de sănătate a unui turist care a suferit un accident în afara țării.
19:40
Bogdan Chirițoiu: Monitorizăm piața ouălor să nu avem creșteri speculative de preț. Sper că producătorii și-au învățat lecția după amenziile de acum câțiva ani # Economica.net
Consiliul Concurenţei monitorizează piaţa ouălor pentru a nu exista creşteri speculative de preţ, în condiţiile în care nu se mai găsesc în multe magazine, pentru că producătorii preferă să le exporte la preţuri mai mari.
19:40
Cinci troleibuze Bozankaya au început de astăzi să circule pe străzile Timișoarei, pe traseul liniei 16 # Economica.net
Compania turcă Bozankaya a prezentat vineri, 14 noiembrie, noile troleibuze produse pentru municipiul Timișoara, în cadrul unui eveniment public la care a participat și primarul Dominic Fritz.
18:50
Biofarm raportează o cifră de afaceri de peste 263 de milioane de lei pentru primele nouă luni din 2025, în creștere cu 14% # Economica.net
Compania Biofarm, unul dintre cei mai importanți producători români de medicamente și suplimente alimentare, a înregistrat în primele nouă luni din 2025 o cifră de afaceri 263,2 milioane de lei, cu 14% peste nivelul din aceeași perioadă a anului 2024, iar EBITDA a crescut cu 16%, atingând 109 milioane de lei.
18:50
PPC a inaugurat un nou parc fotovoltaic mare în România, de 130 MW, la sud de București # Economica.net
Grupul PPC își consolidează portofoliul verde în România cu un nou proiect fotovoltaic în regiunea Călugăreni, la 40 km sud de București, care a fost recent conectat la rețea, potrivit unui comunicat de presă al grupului.
18:30
Lukoil confirmă că negociază cu potențiali cumpărători vânzarea activelor internaționale. Trei posibili ofertanți pentru rafinăria și benzinăriile din România # Economica.net
Grupul rus Lukoil a anunţat vineri că este în negocieri cu potenţiali cumpărători pentru activele sale internaţionale, transmite Reuters.
18:30
Radu Miruță: La Ministerul Economiei micşorăm dimensiunea unor direcţii, comasăm alte entităţi, închidem ce nu funcţionează de 30 de ani şi pentru care nu mai este nicio perspectivă de a funcţiona # Economica.net
În Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) vor fi micşorate unele direcţii, vor fi comasate entităţi din subordinea ministerului şi vor fi organizate concursuri, conform legii, pe posturile unice, a precizat, vineri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă.
18:00
Patronatele din turismul balnear din România și Bulgaria se aliază pentru dezvoltarea acestui sector în regiunea Dunăre-Marea Neagră. Părțile vor coopera pentru dezvoltarea unei destinaţii transfrontaliere integrate # Economica.net
Un Memorandum de Cooperare pentru dezvoltarea turismului balnear şi de wellness în regiunea Dunăre-Marea Neagră a fost semnat de Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România (OPTBR) şi Uniunea Bulgară de Balneologie şi Turism Balnear (BUBSPA), în cadrul Congresului Turismului Balnear şi de Wellness de la Sovata, relatează Agerpres.
18:00
Ce se va întâmpla cu preţurile la sfârșitul lui 2026 şi în 2027 – Prognoza BNR pentru inflaţie # Economica.net
Banca Naţională a României anticipează că rata anuală a inflaţiei se va situa la 9,6% la finele anului curent, la 3,7% în decembrie 2026 şi la 2,9% la orizontul proiecţiei, trimestrul III 2027, conform Raportului trimestrial asupra inflaţiei, ediţia din noiembrie 2025.
17:30
Fetiţa decedată după anestezie generală în cabinetul dentar ar fi avut „o patologie cronică preexistentă complexă”, spune INML # Economica.net
Fetiţa de doi ani, care a murit după ce a fost anesteziată general la un cabinet dentar din Bucureşti a avut patologie cronică preexistentă complexă, conform concluziilor preliminare emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
17:30
Afaceristul Nelu Iordache, condamnat pentru mituirea unei funcționare de la Agenția pentru Protecția Mediului. Prin contopirea cu alte sentințe mai vechi a primit 18 ani şi o lună de închisoare # Economica.net
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucureşti într-un nou dosar, în care este acuzat că ar fi încercat mituirea unei foste şefe de la Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Ilfov Genica Bădănoiu pentru a obţine o autorizaţie de mediu la o staţie de transfer deşeuri.
17:30
Bulgaria – Comisia Europeană a oprit temporar evaluarea pentru distribuirea celei de-a treia plăţi în cadrul PNNR # Economica.net
Comisia Europeană a oprit temporar evaluarea preliminară a solicitării Bulgariei pentru a treia plată în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă (PNNR), în valoare de 1,6 miliarde de euro, conform informaţiilor furnizate de postul bulgar de radio BNR, informează Novinite.
17:30
IAR Brașov raportează un profit net de 20,81 de milioane de lei în primele nouă luni din 2025, în creștere cu 38% # Economica.net
IAR Braşov a încheiat primele nouă luni cu un profit net de 20,81 de milioane de lei, în creştere cu 38% comparativ cu cel realizat în acelaşi interval din 2024, conform datelor preliminare transmise vineri Bursei de Valori Bucureşti, trasnmite Agerpres.
17:30
Ministrul Energiei Bogdan Ivan: Estimăm că vom ajunge cu o putere instalată nouă de aproximativ 2.200 de megawaţi până la finalul lui 2026 # Economica.net
România ar putea avea, până la sfârşitul anului viitor, o putere instalată de aproximativ 2.200 megawaţi, după intrarea în funcţiune a centralelor Mintia şi Iernut, şi capacităţi pentru stocare de aproape 2.000 de megawaţi, a declarat, vineri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la conferinţa "Evoluţia concurenţei din sectoare cheie sub impactul tranziţiei energetice şi digitalizării", transmite Agerpres.
16:10
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a prezentat, vineri, la Grupul de lucru al OCDE pentru integritate publică, reforma legislativă recentă privind restricţiile pre şi postangajare în instituţiile şi autorităţile publice, referindu-se totodată la măsurile adoptate pentru consolidarea integrităţii publice, ghidate de implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie.
16:10
Rogobete, primele concluzii după cazul fetiței de doi ani care a murit în clinica stomatologică: “Puneți cheia pe ușă, plecați acasă!” # Economica.net
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut o declarație foarte dură acum câteva minute, spunând că, după ce date preliminare a primit, clinica unde a murit fetița de doi ani în urma unei anestezii care încălca legislația.
16:10
Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că în următoarele două săptămâni va începe discuţia privind bugetul de anul viitor.
16:10
Pensii speciale magistraţi – Bolojan: Colaborarea loială se va vedea şi din termenul în care CSM va da aviz pe proiect # Economica.net
Buna-credinţă şi colaborarea loială se vor vedea şi din termenul în care Consiliul Superior al Magistraturii va da un răspuns la cererea de aviz a Guvernului pe proiectul privind pensiile magistraţilor, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan, care a precizat că la începutul săptămânii viitoare urmează să fie tranşate toate detaliile actului normativ.
