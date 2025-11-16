Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia

19:00

Presa din Bosnia se revoltă cu puțin timp înainte de meciul cu România din cauza unui banner afișat la Belgrad de o facțiune de suporteri dinamoviști. Fanii alb-roșii au elogiat un criminal de război condamnat pentru exterminarea bosniacilor și croaților, Ratko Mladic, iar jurnaliștii cer autorităților ca oamenii care s-au fotografiat cu pânza respectivă să […]