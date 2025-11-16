Mihai Stoica, anunț important pentru fanii FCSB: „Vom fi mai puternici, clar”

00:20

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a acordat o scurtă reacție după eșcul României contra Bosniei de la Zenica, scor 1-3. Oficialul de la FRF nu a exclus posibilitatea ca cele două naționale să se întâlnească din nou la barajul pentru Cupa Mondială, unde "tricolorii" pot da în semifinale peste emblematica Italia.