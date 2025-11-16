Înfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj
Antena Sport, 16 noiembrie 2025 20:20
România a pierdut sâmbătă seară meciul cu Bosnia, din penultima etapă a preliminariilor World Cup 2026, şi a pierdut orice şansă la locul 2 în grupa de calificare. Asta înseamnă că tricolorii vor ajunge la barajul pentru turneul final, dar vor juca şi în semifinale în deplasare, urmând să aibă adversari mai dificili în drumul […] The post Înfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Un român colindă toată lumea cu golful appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
20:20
Înfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj # Antena Sport
România a pierdut sâmbătă seară meciul cu Bosnia, din penultima etapă a preliminariilor World Cup 2026, şi a pierdut orice şansă la locul 2 în grupa de calificare. Asta înseamnă că tricolorii vor ajunge la barajul pentru turneul final, dar vor juca şi în semifinale în deplasare, urmând să aibă adversari mai dificili în drumul […] The post Înfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
20:00
Mihai Stoica, un nou avertisment pentru Daniel Bîrligea: „Am ajuns bătaia de joc a unui jucător!?” # Antena Sport
Daniel Bîrligea este în continuare în vizorul conducerii FCSB-ului, după acel cartonaș roșu încasat în meciul cu Hermannstadt. Amendat de către patronul campioanei României, acesta a făcut un gest care l-a revoltat pe Mihai Stoica. După ce a deschis scorul în meciul dintre Bosnia și România, atacantul roș-albaștrilor a celebrat inedit, gestul fiind același cu […] The post Mihai Stoica, un nou avertisment pentru Daniel Bîrligea: „Am ajuns bătaia de joc a unui jucător!?” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
19:50
Cristiano Ronaldo a reacţionat imediat după ce Portugalia s-a calificat la World Cup 2026! Îndemnul lui CR7 pentru colegi # Antena Sport
Cristiano Ronald a fost marele absent al meciului dintre Portugalia şi Armenia, din preliminariile World Cup 2026. Starul portughez a fost eliminat în partida de la Dublin, cu Irlanda, astfel încât a ratat ultimul meci al acestei campanii de calificare. Portugalia avea nevoie de o victorie, lucru pe care l-a şi obţinut, chiar şi fără […] The post Cristiano Ronaldo a reacţionat imediat după ce Portugalia s-a calificat la World Cup 2026! Îndemnul lui CR7 pentru colegi appeared first on Antena Sport.
19:20
Irlanda a reușit o performanță remarcabilă și a obținut un loc în barajul de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Rezultatul a venit ca urmare a două victorii uriașe în ultimele două jocuri din preliminarii, cu Portugalia, respectiv Ungaria. Troy Parrott a fost eroul irlandezilor, el fiind cel care a marcat toate cele cinci goluri […] The post Eroul Irlandei de la Budapesta, performanță istorică în preliminariile CM 2026 appeared first on Antena Sport.
19:00
Dominik Szoboszlai, la pământ după ce Ungaria a ratat World Cup 2026! Starul lui Livrpool abia şi-a găsit cuvintele # Antena Sport
Dominik Szoboszlai, starul lui Liverpool, şi-a găsit cu greu cuvintele după ce Ungaria a ratat orice şansă de a mai ajunge la World Cup 2026. Irlanda a câştigat cu 3-2 meciul de la Budapesta, graţie unui gol marcat în minutul 90+5. Irlanda a trecut astfel pe locul al doilea şi va merge la baraj, în […] The post Dominik Szoboszlai, la pământ după ce Ungaria a ratat World Cup 2026! Starul lui Livrpool abia şi-a găsit cuvintele appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
18:40
”Visele noastre au fost spulberate” – Presa din Ungaria a reacționat, după eșecul dramatic de la Budapesta # Antena Sport
Naționala de fotbal a Ungariei era pe punctul de a încheia grupa de preliminarii pe poziția a doua, loc care le garanta prezența la barajul de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Speranțele maghiarilor au fost ruinate, după ce irlandezul Troy Parrott a întors rezultatul la Budapesta, reușita de 3-2 venind în ultimele momente ale […] The post ”Visele noastre au fost spulberate” – Presa din Ungaria a reacționat, după eșecul dramatic de la Budapesta appeared first on Antena Sport.
18:40
Cristiano Bergodi, dezamăgit după plecarea de la Rapid: „Nu poți să dai afară un antrenor când e acolo” # Antena Sport
Plecat de la Rapid cu scandal la finalul sezonului 2023/24, Cristiano Bergodi a revenit în fotbalul românesc și l-a înlocuit pe Ioan Ovidiu Sabău pe banca celor de la Universitatea Cluj. Tehnicianul italian a vorbit în premieră despre plecarea din Giulești și a criticat indirect conducerea pentru faptul că a fost găsit „țap ispășitor” în […] The post Cristiano Bergodi, dezamăgit după plecarea de la Rapid: „Nu poți să dai afară un antrenor când e acolo” appeared first on Antena Sport.
18:10
Portugalia s-a calificat la Cupa Mondială! Surpriză mare la Budapesta. Programul complet al zilei din preliminarii # Antena Sport
Preliminariile europene pentru Cupa Mondială continuă după ce sâmbătă seara România a fost învinsă de Bosnia cu scorul de 3-1. Ziua de duminică va fi marcată de meciurile unor nume sonore din fotbalul mondial, precum Portugalia, Anglia, Franța, Norvegia sau Italia, dar și de posibilitatea de a vedea încă două naționale calificate la turneul final […] The post Portugalia s-a calificat la Cupa Mondială! Surpriză mare la Budapesta. Programul complet al zilei din preliminarii appeared first on Antena Sport.
18:00
Emeric Ienei, omagiat înainte de Ungaria – Irlanda! 60.000 de oameni, aplauze pentru fostul antrenor al Stelei # Antena Sport
Emeric Ienei a fost omagiat chiar înaintea meciului dintre Ungaria şi Irlanda, din preliminariile Wolrd Cup 2026. Fostul mare antrenor al Stelei, alături de care formaţia roş-albastră a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, a murit pe 5 noiembrie, la 88 de ani. Fostul selecţioner al României a pregătit şi naţionala ţării vecine. Ienei a […] The post Emeric Ienei, omagiat înainte de Ungaria – Irlanda! 60.000 de oameni, aplauze pentru fostul antrenor al Stelei appeared first on Antena Sport.
17:30
FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei # Antena Sport
România a pierdut meciul din Bosnia, din penultima etapă a preliminariilor World Cup 2026, scor 1-3, şi a pierdut orice speranţă de a încheia grupa de calificare pe locul secund al grupei. Meciul de la Zenica a fost umbrit şi de scandările rasiste ale fanilor gazdă. Federaţia Română de Fotbal a anunţa că va reclama […] The post FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei appeared first on Antena Sport.
17:20
FCSB mai are de tras pentru a-și asigura un loc de play-off la finalul sezonului regulat, însă patronul campioanei României a anunțat transferuri importante în pauza competițională din iarnă. Mihai Stoica a vorbit și el pe acest subiect după meciul dintre Bosnia și România. Acesta a precizat că ar prefera să aducă trei jucători noi […] The post Mihai Stoica, anunț important pentru fanii FCSB: „Vom fi mai puternici, clar” appeared first on Antena Sport.
17:10
Există viaţă şi fără Cristiano Ronaldo! Portugalia a marcat de 5 ori în prima repriză cu Armenia. Show total al lusitanilor # Antena Sport
Portugalia avea emoţii înaintea ultimului meci din preliminariile World Cup 2026 cu Armenia, mai ales după înfrângerea din Irlanda, scor 0-2. Cu Cristiano Ronaldo suspendat, după roşul direct încasat la Dublin, echipa lui Roberto Martinez avea o singură opţiune duminică seară. O înfrângere ruşinoasă cu Armenia şi o victorie a Ungariei cu Irlanda i-ar fi […] The post Există viaţă şi fără Cristiano Ronaldo! Portugalia a marcat de 5 ori în prima repriză cu Armenia. Show total al lusitanilor appeared first on Antena Sport.
17:00
Borussia Dortmund – Gloria Bistriţa 32-36. Româncele încheie anul pe 3 în Liga Campionilor # Antena Sport
Echipa Gloria Bistriţa a învins duminică, în deplasare, formaţia germană Borussia Dortmund, scor 36-32 (19-16), în etapa a VIII-a din grupa A a Ligii Campionilor, ultima din 2025. Gloria încheie anul pe locul 3 în clasament. Rezultatele complete ale etapei a VIII-a sunt: Metz Handball – DVSC Debrecen 33-26, Storhamar – Gyor ETO 25-32, Borussia […] The post Borussia Dortmund – Gloria Bistriţa 32-36. Româncele încheie anul pe 3 în Liga Campionilor appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
16:50
Prestația lui Michael Oliver, criticată de Cristi Balaj: „Măscărici! Arbitraj rușinos” # Antena Sport
Naționala de fotbal a României a pierdut în deplasarea de la Zenica, iar singura șansă de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor rămâne barajul din Liga Națiunilor. Prestația arbitrului Michael Oliver a fost aspru criticată de Mircea Lucescu, dar și de jucătorii săi. Marius Marin a ieșit cel mai „șifonat” din duelul contra Bosniei. […] The post Prestația lui Michael Oliver, criticată de Cristi Balaj: „Măscărici! Arbitraj rușinos” appeared first on Antena Sport.
16:40
Un patron din Liga 1 l-a făcut praf pe Mircea Lucescu şi cere un nou selecţioner: “El e singura noastră scăpare” # Antena Sport
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a fost extrem de supărat după înfrângerea României din Bosnia şi a pus tunurile pe Mircea Lucescu. Acesta este de părere că selecţionerul României nu a avut reacţie în repriza a doua a meciului de la Zenica. Mai mult, el este de părere că România s-a păcălit […] The post Un patron din Liga 1 l-a făcut praf pe Mircea Lucescu şi cere un nou selecţioner: “El e singura noastră scăpare” appeared first on Antena Sport.
16:10
Mihai Stoica l-a desființat pe Andrei Rațiu, după eșecul din Bosnia: „Vine și face figurație. Se vede altceva” # Antena Sport
România a suferit un eșec dureros în Bosnia, iar singura șansă de calificare la Campionatul Mondial din 2026 rămâne barajul din Liga Națiunilor. Evoluția câtorva tricolori a fost contestată, iar Andrei Rațiu a fost luat din nou la țintă. Mihai Stoica a avut un discurs dur la adresa fotbalistului legitimat în prezent la Rayo Vallecano […] The post Mihai Stoica l-a desființat pe Andrei Rațiu, după eșecul din Bosnia: „Vine și face figurație. Se vede altceva” appeared first on Antena Sport.
16:00
Portugalia și Norvegia se pot califica azi la Cupa Mondială (LIVE SCORE). Lusitanii joacă la 16:00 cu Armenia # Antena Sport
Preliminariile europene pentru Cupa Mondială continuă după ce sâmbătă seara România a fost învinsă de Bosnia cu scorul de 3-1. Ziua de duminică va fi marcată de meciurile unor nume sonore din fotbalul mondial, precum Portugalia, Anglia, Franța, Norvegia sau Italia, dar și de posibilitatea de a vedea încă două naționale calificate la turneul final […] The post Portugalia și Norvegia se pot califica azi la Cupa Mondială (LIVE SCORE). Lusitanii joacă la 16:00 cu Armenia appeared first on Antena Sport.
15:30
Mihai Stoica, avertisment dur pentru Daniel Bîrligea! Ce riscă atacantul, după ce a primit deja o amendă mare # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), l-a avertizat pe Daniel Bîrligea (25 de ani), după bucuria de la golul înscris de acesta cu Bosnia. Mihăilă a făcut o glumă în vestiar, cu referire la gestul care i-a adus cartonaşul roşu lui Bîrligea, iar ulterior, după golul tricolorilor, cei doi […] The post Mihai Stoica, avertisment dur pentru Daniel Bîrligea! Ce riscă atacantul, după ce a primit deja o amendă mare appeared first on Antena Sport.
15:20
Ciprian Marica a surprins când a fost întrebat pe cine NU vrea la baraj pentru România: “Am zis ceva rău?” # Antena Sport
România este sigură că va fi în urna a patra la tragerea la sorți pentru barajul care duce la Cupa Mondială, iar acest lucru este echivalent cu cele mai tari dueluri posibile. După eșecul cu Bosnia de la Zenica, foști jucători și analiști au început să răspundă la întrebarea “Ce adversar preferi pentru echipa națională?”, […] The post Ciprian Marica a surprins când a fost întrebat pe cine NU vrea la baraj pentru România: “Am zis ceva rău?” appeared first on Antena Sport.
15:00
Mesajul lui Cristiano Ronaldo, după ce a fost trimis acasă de selecționerul Portugaliei: “Pentru steagul nostru” # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a venit cu un mesaj pe rețelele sociale prin care și-a arătat susținerea față de propriii coechipieri de la naționala Portugaliei înaintea ultimului meci din preliminariile pentru Cupa Mondială. “CR7” nu va fi prezent pe teren la partida de la Lisbona contra Armeniei, după ce a fost eliminat în etapa precedentă cu Irlanda, […] The post Mesajul lui Cristiano Ronaldo, după ce a fost trimis acasă de selecționerul Portugaliei: “Pentru steagul nostru” appeared first on Antena Sport.
15:00
Cu Neymar în mare formă, Santos a învins-o pe Palmeiras şi a ieşit din zona retrogradării # Antena Sport
Datorită revenirii în formă a lui Neymar, Santos s-a impus sâmbătă cu 1-0 în faţa echipei Palmeiras, într-un meci restanţă din etapa a 13-a a campionatului brazilian. Cu această victorie, clubul iese din zona retrogradării, cu cinci etape înainte de final. Santos – Palmeiras 1-0 Clubul din Sao Paulo, susţinut de un Neymar de neoprit, […] The post Cu Neymar în mare formă, Santos a învins-o pe Palmeiras şi a ieşit din zona retrogradării appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
14:10
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! # Antena Sport
Adrian Mutu (46 de ani) a folosit un cuvânt pentru a caracteriza jocul lui Ianis Hagi cu Bosnia. Căpitan al naţionalei şi cu Bosnia, după ce a purtat banderola şi cu Austria, Ianis Hagi nu a avut prestaţia pe care toţi românii o aşteptau de la el. Mutu l-a catalogat pe căpitanul Ianis Hagi ca […] The post Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! appeared first on Antena Sport.
14:00
Dinamo, umilită de Metaloglobus într-un amical. Zeljko Kopic a avut 10 titulari în echipa de start # Antena Sport
Dinamo a profitat de pauza provocată de meciurile echipei naționale pentru a pregăti duelul cu FC Botoșani din următoarea etapă de Liga 1, iar alb-roșiii și-au programat un amical cu Metaloglobus. Partida care s-a jucat la Săftica nu a avut rezultatul final dorit de trupa lui Zeljko Kopic, scor 0-3, deși croatul și-a folosit aproape […] The post Dinamo, umilită de Metaloglobus într-un amical. Zeljko Kopic a avut 10 titulari în echipa de start appeared first on Antena Sport.
13:40
Memphis – Cleveland 100 – 108 şi Denver Nuggets – Minnesota 123 – 112. Spectacol total în NBA # Antena Sport
Meciurile Memphis – Cleveland 100 – 108 şi Denver Nuggets – Minnesota 123 – 112 au fost în direct în AntenaPLAY în noaptea de sâmbătă spre duminică. Cleveland a câştigat un meci în care, după ce a condus cu 11-10 în primul sfert, a revenit în avantaj abia la jumătatea sfertului patru. Memphis – Cleveland […] The post Memphis – Cleveland 100 – 108 şi Denver Nuggets – Minnesota 123 – 112. Spectacol total în NBA appeared first on Antena Sport.
13:30
Fosta adversară de la EURO a României profită de eșecul “tricolorilor” din Bosnia. Calculele pentru baraj # Antena Sport
Eșecul României contra Bosniei din preliminariile pentru Cupa Mondială le-a oferit “tricolorilor” certitudinea că vor merge la baraj pe ruta de Nations League. Cu echipa lui Mircea Lucescu “blocată” în urna a patra la tragerea la sorți, statisticienii au descoperit că sunt două naționale care profită de pe urma eșecului nostru de la Zenica, printre […] The post Fosta adversară de la EURO a României profită de eșecul “tricolorilor” din Bosnia. Calculele pentru baraj appeared first on Antena Sport.
13:20
Gigi Becali, ofertă uriaşă pentru Drăguş! I-a propus bani mai mulţi decât lui Louis Munteanu: “E cel mai bun” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) i-a făcut o ofertă lui Denis Drăguş (26 de ani) pentru ca atacantul să vină la FCSB. Becali i-a propus un câştig de 1 milion de euro pe an lui Drăguş, din salariu şi bonusuri. Sunt mai mulţi bani decât Becali ar fi fost dispus să îi dea lui Louis […] The post Gigi Becali, ofertă uriaşă pentru Drăguş! I-a propus bani mai mulţi decât lui Louis Munteanu: “E cel mai bun” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
12:50
Gigi Becali, derapaj la adresa lui Michael Oliver! Cum l-a putut numi: “N-am văzut în viaţa mea” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) l-a făcut praf pe arbitrul englez Michael Oliver (40 de ani), după prestaţia acestuia din meciul Bosnia – România 3-1. Deranjat că Oliver nu a dat roşu la cotul lui Tabakovic, Becali l-a jignit pe Michael Oliver. Becali a comis şi un derapaj, numindu-l “nebun” pe centralul englez. Becali, derapaj […] The post Gigi Becali, derapaj la adresa lui Michael Oliver! Cum l-a putut numi: “N-am văzut în viaţa mea” appeared first on Antena Sport.
12:50
Gigi Becali s-a abținut să îl critice pe Mircea Lucescu după Bosnia – România: “Dacă era altul, comentam” # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit despre prestația României din meciul cu Bosnia de la Zenica și a declarat că nu vrea să spună nimic despre selecționerul Mircea Lucescu. Patronul e la FCSB a spus ulterior singurul lucru pe care l-ar fi făcut diferit în meciul de pe Bilino Polje dacă ar fi fost în locul lui […] The post Gigi Becali s-a abținut să îl critice pe Mircea Lucescu după Bosnia – România: “Dacă era altul, comentam” appeared first on Antena Sport.
12:10
Adrian Mutu, uluit de naţionala României în a doua repriză cu Bosnia: “A dat senzaţia de non-combat” # Antena Sport
Adrian Mutu (46 de ani), fost selecţioner al naţionalei U21, a fost surprins că tricolorii nu au avut nicio reacţie atunci când bosniacii au devenit foarte agresivi în a doua repriză. România a intrat cu avantaj la cabine, dar s-a prăbuşit în a doua repriză, atunci când a primit 3 goluri. Adrian Mutu i-a criticat […] The post Adrian Mutu, uluit de naţionala României în a doua repriză cu Bosnia: “A dat senzaţia de non-combat” appeared first on Antena Sport.
12:00
FRF protestează la UEFA după scandalul scandărilor rasiste din Bosnia – România: “Vom face o scrisoare” # Antena Sport
Federația Română de Fotbal a anunțat prin vocea oficialului Andrei Vochin că urmează să facă un protest la UEFA, ca urmare a insultelor rasiste pe care le-au scandat bosniacii la partida cu România de la Zenica. Consilierul președintelui Răzvan Burleanu a declarat că încă din timpul meciului s-au sesizat, iar acum urmează să redacteze o […] The post FRF protestează la UEFA după scandalul scandărilor rasiste din Bosnia – România: “Vom face o scrisoare” appeared first on Antena Sport.
11:50
Prima reacţie oficială din partea FRF după ce Mircea Lucescu a decis să rămână la naţională şi pentru baraj! # Antena Sport
Consilierul lui Răzvan Burleanu, Andrei Vochin, a avut o primă reacţie după ce selecţionerul Mircea Lucescu ar fi decis să rămână pe banca naţionalei şi pentru barajul pentru Mondial de la sfârşitul lunii martie. Vochin a precizat că, din punctul de vedere al FRF, nu se pune problema ca Mircea Lucescu să plece de pe […] The post Prima reacţie oficială din partea FRF după ce Mircea Lucescu a decis să rămână la naţională şi pentru baraj! appeared first on Antena Sport.
11:40
Drăguş s-a enervat după meciul Bosnia – România, în care a fost eliminat! Întrebarea care l-a scos din sărite # Antena Sport
Denis Drăguş (27 de ani) şi-a cerut scuze după ce a fost eliminat în meciul Bosnia – România, la două minute după ce a fost trimis pe teren de selecţionerul Mircea Lucecsu. Întrebat despre faptul că a doborât recordul negativ al lui Jean Vlădoiu de la World Cup 1994, Denis Drăguş s-a enervat. Denis Drăguş, […] The post Drăguş s-a enervat după meciul Bosnia – România, în care a fost eliminat! Întrebarea care l-a scos din sărite appeared first on Antena Sport.
11:30
“Te plimbi ca un măscărici”. Verdictul specialistului pentru fazele controversate din Bosnia – România # Antena Sport
Cristi Balaj, fostul arbitru și preșdinte de la CFR Cluj, s-a pronunțat în privința fazelor controversate care au marcat partida de la Zenica dintre Bosnia și România, încheiată cu scorul de 3-1 în favoarea gazdelor. Fostul central l-a criticat dur pe Michael Oliver pentru modul în care a oficiat partida și este de părere că […] The post “Te plimbi ca un măscărici”. Verdictul specialistului pentru fazele controversate din Bosnia – România appeared first on Antena Sport.
11:20
Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia # Antena Sport
Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a luat o decizie în privinţa viitorului său după rezultatul ruşinos al tricolorilor din Bosnia. România s-a prăbuşit în a doua repriză, încasând trei goluri, după ce a intrat cu avantaj minim la cabine. Mircea Lucescu ar fi decis să rămână pe banca naţionalei şi la baraj La conferinţa […] The post Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia appeared first on Antena Sport.
11:00
Selecționerul Bosniei exultă după victoria cu România. Ce a spus despre Mircea Lucescu # Antena Sport
Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, s-a arătat extrem de entuziasmat de victoria obținută de jucătorii săi în fața României în preliminariile pentru Cupa Mondială, scor 3-1. Antrenorul de 54 de ani a transmis că el și elevii săi așteaptă cu nerăbdare meciul cu Austria, după care a oferit și o declarație legată de omologul său, Mircea […] The post Selecționerul Bosniei exultă după victoria cu România. Ce a spus despre Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
10:50
Esmir Bajraktarevic (20 de ani) a reuşit un eurogol în minutul 79 al meciului Bosnia – România 3-1. La scorul de 1-1, rezerva lui Dennis Man de la PSV şi-a făcut culoar şi a şutat perfect, în vinclu. După golul de 2-1 marcat de Bajraktarevic, Tabakovic a stabilit rezultatul final al partidei, 3-1 în favoarea […] The post Reacţia rezervei lui Dennis Man de la PSV, după ce a înscris un eurogol cu România! appeared first on Antena Sport.
10:40
Dinamo a replicat după ce propriii suporteri au elogiat un criminal de război: “Manifestări incompatibile” # Antena Sport
Dinamo a venit cu o reacție în mediul online după ce un grup de suporteri ai alb-roșiilor s-au afișat la Belgrad cu un banner prin care era elogiat un criminal de război responsabil pentru moartea a mii de bosniaci, Ratko Mladic. Mesajul de pe pânză a revoltat presa din Bosnia înainte de meciul cu România, […] The post Dinamo a replicat după ce propriii suporteri au elogiat un criminal de război: “Manifestări incompatibile” appeared first on Antena Sport.
10:30
Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), a fost întrebat la conferinţa de presă despre plecarea de pe banca României atât de jurnaliştii bosniaci, cât şi de cei români. De fiecare dată “Il Luce” a evitat răspunsul. Anterior Lucescu a declarat că va pleca de pe banca naţionalei dacă România nu va termina grupa de […] The post Răspunsul lui Mircea Lucescu la întrebarea dacă pleacă de la echipa naţională! appeared first on Antena Sport.
10:00
SuperMondial: ce expresie a învăţat Wesley Sneijder de la Chivu: „I-am zis să nu mai fie aşa drăgăstos!” # Antena Sport
Wesley Sneijder este invitatul lui Florin Răducioiu în noua ediţie SuperMondial! Fost jucător la Ajax, Real Madrid şi Inter Milano, Sneijder a cucerit trofee importante şi a scris istorie alături de Cristian Chivu, cu care a câştigat Champions League în 2010. Iar poveștile despre românii cu care s-a intersectat sunt savuroase. Un lider al Olandei […] The post SuperMondial: ce expresie a învăţat Wesley Sneijder de la Chivu: „I-am zis să nu mai fie aşa drăgăstos!” appeared first on Antena Sport.
09:50
Dinamo a replicat după ce propriii suporteri au elogiat un criminal de război: “Manifestări incompatabile” # Antena Sport
Dinamo a venit cu o reacție în mediul online după ce un grup de suporteri ai alb-roșiilor s-au afișat la Belgrad cu un banner prin care era elogiat un criminal de război responsabil pentru moartea a mii de bosniaci, Ratko Mladic. Mesajul de pe pânză a revoltat presa din Bosnia înainte de meciul cu România, […] The post Dinamo a replicat după ce propriii suporteri au elogiat un criminal de război: “Manifestări incompatabile” appeared first on Antena Sport.
09:40
Mircea Lucescu, “distrus” de presa bosniacă după scandalul de după meci! Cum l-au putut numi pe “Il Luce” # Antena Sport
Presa bosniacă l-a criticat dur pe selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani). Imediat după meciul Bosnia – România 3-1, “Il Luce” s-a plâns de condiţiile de la Zenica. Lucescu a susţinut că FIFA nu trebuia să permită disputarea meciului pe stadionul de la Zenica şi în condiţiile acelea. Bosniacii l-au numit “ipocrit” pe Mircea […] The post Mircea Lucescu, “distrus” de presa bosniacă după scandalul de după meci! Cum l-au putut numi pe “Il Luce” appeared first on Antena Sport.
09:20
Incidente la finalul meciului de la Zenica. Scandarea românilor care i-a scos din sărite pe bosniaici # Antena Sport
Meciul dintre Bosnia și România a fost unul extrem de tensionat atât pe teren, cât și în tribune, iar ce s-a întâmplat după fluierul final nu a făcut vreo excepție de la regulă. Poliția a trebuit să intervină în sectorul fanilor “tricolorilor” pentru a preveni un conflict, iar din ambele tabere de suporteri s-au auzit […] The post Incidente la finalul meciului de la Zenica. Scandarea românilor care i-a scos din sărite pe bosniaici appeared first on Antena Sport.
09:00
“Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat # Antena Sport
Adrian Porumboiu (75 de ani) l-a criticat dur pe Denis Drăguş (26 de ani), după ce atacantul naţionalei a primit cartonaşul roşu la două minute după ce a intrat pe teren cu Bosnia. Chiar dacă selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) şi mai mulţi tricolori au susţinut că centralul Michael Oliver i-a dezavantajat, Porumboiu, fost […] The post “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat appeared first on Antena Sport.
08:50
“La pauză ori au băut ceai mult, ori au luat mult magneziu”. Basarab Panduru n-a avut milă după Bosnia – România # Antena Sport
Basarab Panduru a comentat în termeni duri eșecul României contra Bosniei din preliminariile pentru Cupa Mondială, scor 1-3. Fostul component al “Generației de Aur” a analizat jocul echipei lui Mircea Lucescu și a făcut paralela evidentă între prestațiile diametral opuse ale “tricolorilor” din cele două reprize. România și-a luat adio la orice șansă de a […] The post “La pauză ori au băut ceai mult, ori au luat mult magneziu”. Basarab Panduru n-a avut milă după Bosnia – România appeared first on Antena Sport.
08:30
Mircea Lucescu a făcut scandal cu jurnaliștii bosniaci: “Așa ceva n-am văzut niciodată” / “Eu vorbesc, nu voi!” # Antena Sport
Mircea Lucescu a fost revoltat la adresa bosniacilor și manierii de arbitraj după finalul meciului Bosnia – România 3-1, iar tirada selecționerului de la flash-interviu nu s-a oprit nici la conferință. Antrenorul de 80 de ani a intrat într-un dialog aprins cu câțiva dintre jurnaliștii din țara echipei adverse, iar “Il Luce” a răbufnit din […] The post Mircea Lucescu a făcut scandal cu jurnaliștii bosniaci: “Așa ceva n-am văzut niciodată” / “Eu vorbesc, nu voi!” appeared first on Antena Sport.
08:30
Jucătorii naţionalei criticaţi de Ilie Dumitrescu după dezastrul din Bosnia! Ianis Hagi se află printre ei # Antena Sport
Ianis Hagi (27 de ani) nu a prins un meci bun cu Bosnia, iar Ilie Dumitrescu nu s-a ferit să spună acest lucru. Ilie Dumitrescu este de părere că Ianis Hagi şi Vlad Dragomir (26 de ani) nu au fost în formă. Componentul Generaţiei de Aur a comentat şi cartonaşul roşu luat de Drăguş. Ilie […] The post Jucătorii naţionalei criticaţi de Ilie Dumitrescu după dezastrul din Bosnia! Ianis Hagi se află printre ei appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
01:20
Marius Marin, după ce s-a ales cu urechea tăiată: “Era de roşu”! Ce i-a spus centralul Michael Oliver # Antena Sport
Marius Marin (27 de ani) a spus, după meciul pierdut de tricolori cu Bosnia, cu 3-1, că arbitrul Michael Oliver trebuia să îl elimine pe Haris Tabakovic (31 de ani), la faza în care acesta l-a lovit cu cotul pe mijlocaşul nostru. Marin a spus că Oliver i-a transmis că a greşit, dar doar fiindcă […] The post Marius Marin, după ce s-a ales cu urechea tăiată: “Era de roşu”! Ce i-a spus centralul Michael Oliver appeared first on Antena Sport.
01:10
Alexandru Chipciu, la pământ după eșecul cu Bosnia: „Nu îmi dau seama cum am putut să pierdem” # Antena Sport
Naționala de fotbal a României a avut parte de o seară de coșmar la Zenica, acolo unde selecționata pregătită de Mircea Lucescu a înregistrat al doilea eșec în aceste preliminarii în fața Bosniei. Alexandru Chipciu a fost surpriza selecționerului pentru acest duel, iar veteranul de la Universitatea Cluj a tras concluziile, după un joc tensionat, […] The post Alexandru Chipciu, la pământ după eșecul cu Bosnia: „Nu îmi dau seama cum am putut să pierdem” appeared first on Antena Sport.
01:10
Denis Drăguș, devastat după ce a primit un “roșu” istoric în Bosnia – România: “Vreau doar să-mi cer scuze” # Antena Sport
Denis Drăguș nu a avut puterea să vorbească prea mult după eșecul României cu Bosnia, meci în care a încasat un cartonaș roșu la doar două minute după ce a intrat pe teren. Atacantul naționalei fusese introdus de Mircea Lucescu în minutul 65 și a fost eliminat în minutul 67, după ce a ridicat piciorul […] The post Denis Drăguș, devastat după ce a primit un “roșu” istoric în Bosnia – România: “Vreau doar să-mi cer scuze” appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.