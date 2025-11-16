Înfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj

01:20

Marius Marin (27 de ani) a spus, după meciul pierdut de tricolori cu Bosnia, cu 3-1, că arbitrul Michael Oliver trebuia să îl elimine pe Haris Tabakovic (31 de ani), la faza în care acesta l-a lovit cu cotul pe mijlocaşul nostru. Marin a spus că Oliver i-a transmis că a greşit, dar doar fiindcă […]