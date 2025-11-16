Portugalia și Norvegia se pot califica azi la Cupa Mondială (LIVE SCORE). Lusitanii joacă la 16:00 cu Armenia

22:10

România este sigură că nu se va mai putea califica direct la Cupa Mondială din 2026, după ce Austria a învins-o la Limassol cu Cipru cu 2-0. După ce “tricolorii” au pierdut orice șansă matematică de a merge la turneul final prin intermediul preliminariilor, toată atenția lor se îndreaptă către baraj, urmând să își afle […] The post Când are loc tragerea la sorți a barajului pentru Cupa Mondială? Ziua în care România își află adversarele appeared first on Antena Sport.