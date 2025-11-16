Gigi Becali s-a abținut să îl critice pe Mircea Lucescu după Bosnia – România: “Dacă era altul, comentam”
Antena Sport, 16 noiembrie 2025 12:50
Gigi Becali a vorbit despre prestația României din meciul cu Bosnia de la Zenica și a declarat că nu vrea să spună nimic despre selecționerul Mircea Lucescu. Patronul e la FCSB a spus ulterior singurul lucru pe care l-ar fi făcut diferit în meciul de pe Bilino Polje dacă ar fi fost în locul lui […] The post Gigi Becali s-a abținut să îl critice pe Mircea Lucescu după Bosnia – România: “Dacă era altul, comentam” appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
12:50
Gigi Becali, derapaj la adresa lui Michael Oliver! Cum l-a putut numi: “N-am văzut în viaţa mea” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) l-a făcut praf pe arbitrul englez Michael Oliver (40 de ani), după prestaţia acestuia din meciul Bosnia – România 3-1. Deranjat că Oliver nu a dat roşu la cotul lui Tabakovic, Becali l-a jignit pe Michael Oliver. Becali a comis şi un derapaj, numindu-l “nebun” pe centralul englez. Becali, derapaj […] The post Gigi Becali, derapaj la adresa lui Michael Oliver! Cum l-a putut numi: “N-am văzut în viaţa mea” appeared first on Antena Sport.
12:50
Gigi Becali s-a abținut să îl critice pe Mircea Lucescu după Bosnia – România: “Dacă era altul, comentam” # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit despre prestația României din meciul cu Bosnia de la Zenica și a declarat că nu vrea să spună nimic despre selecționerul Mircea Lucescu. Patronul e la FCSB a spus ulterior singurul lucru pe care l-ar fi făcut diferit în meciul de pe Bilino Polje dacă ar fi fost în locul lui […] The post Gigi Becali s-a abținut să îl critice pe Mircea Lucescu după Bosnia – România: “Dacă era altul, comentam” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
12:10
Adrian Mutu, uluit de naţionala României în a doua repriză cu Bosnia: “A dat senzaţia de non-combat” # Antena Sport
Adrian Mutu (46 de ani), fost selecţioner al naţionalei U21, a fost surprins că tricolorii nu au avut nicio reacţie atunci când bosniacii au devenit foarte agresivi în a doua repriză. România a intrat cu avantaj la cabine, dar s-a prăbuşit în a doua repriză, atunci când a primit 3 goluri. Adrian Mutu i-a criticat […] The post Adrian Mutu, uluit de naţionala României în a doua repriză cu Bosnia: “A dat senzaţia de non-combat” appeared first on Antena Sport.
12:00
FRF protestează la UEFA după scandalul scandărilor rasiste din Bosnia – România: “Vom face o scrisoare” # Antena Sport
Federația Română de Fotbal a anunțat prin vocea oficialului Andrei Vochin că urmează să facă un protest la UEFA, ca urmare a insultelor rasiste pe care le-au scandat bosniacii la partida cu România de la Zenica. Consilierul președintelui Răzvan Burleanu a declarat că încă din timpul meciului s-au sesizat, iar acum urmează să redacteze o […] The post FRF protestează la UEFA după scandalul scandărilor rasiste din Bosnia – România: “Vom face o scrisoare” appeared first on Antena Sport.
11:50
Prima reacţie oficială din partea FRF după ce Mircea Lucescu a decis să rămână la naţională şi pentru baraj! # Antena Sport
Consilierul lui Răzvan Burleanu, Andrei Vochin, a avut o primă reacţie după ce selecţionerul Mircea Lucescu ar fi decis să rămână pe banca naţionalei şi pentru barajul pentru Mondial de la sfârşitul lunii martie. Vochin a precizat că, din punctul de vedere al FRF, nu se pune problema ca Mircea Lucescu să plece de pe […] The post Prima reacţie oficială din partea FRF după ce Mircea Lucescu a decis să rămână la naţională şi pentru baraj! appeared first on Antena Sport.
11:40
Drăguş s-a enervat după meciul Bosnia – România, în care a fost eliminat! Întrebarea care l-a scos din sărite # Antena Sport
Denis Drăguş (27 de ani) şi-a cerut scuze după ce a fost eliminat în meciul Bosnia – România, la două minute după ce a fost trimis pe teren de selecţionerul Mircea Lucecsu. Întrebat despre faptul că a doborât recordul negativ al lui Jean Vlădoiu de la World Cup 1994, Denis Drăguş s-a enervat. Denis Drăguş, […] The post Drăguş s-a enervat după meciul Bosnia – România, în care a fost eliminat! Întrebarea care l-a scos din sărite appeared first on Antena Sport.
11:30
“Te plimbi ca un măscărici”. Verdictul specialistului pentru fazele controversate din Bosnia – România # Antena Sport
Cristi Balaj, fostul arbitru și preșdinte de la CFR Cluj, s-a pronunțat în privința fazelor controversate care au marcat partida de la Zenica dintre Bosnia și România, încheiată cu scorul de 3-1 în favoarea gazdelor. Fostul central l-a criticat dur pe Michael Oliver pentru modul în care a oficiat partida și este de părere că […] The post “Te plimbi ca un măscărici”. Verdictul specialistului pentru fazele controversate din Bosnia – România appeared first on Antena Sport.
11:20
Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia # Antena Sport
Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a luat o decizie în privinţa viitorului său după rezultatul ruşinos al tricolorilor din Bosnia. România s-a prăbuşit în a doua repriză, încasând trei goluri, după ce a intrat cu avantaj minim la cabine. Mircea Lucescu ar fi decis să rămână pe banca naţionalei şi la baraj La conferinţa […] The post Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
11:00
Selecționerul Bosniei exultă după victoria cu România. Ce a spus despre Mircea Lucescu # Antena Sport
Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, s-a arătat extrem de entuziasmat de victoria obținută de jucătorii săi în fața României în preliminariile pentru Cupa Mondială, scor 3-1. Antrenorul de 54 de ani a transmis că el și elevii săi așteaptă cu nerăbdare meciul cu Austria, după care a oferit și o declarație legată de omologul său, Mircea […] The post Selecționerul Bosniei exultă după victoria cu România. Ce a spus despre Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
10:50
Esmir Bajraktarevic (20 de ani) a reuşit un eurogol în minutul 79 al meciului Bosnia – România 3-1. La scorul de 1-1, rezerva lui Dennis Man de la PSV şi-a făcut culoar şi a şutat perfect, în vinclu. După golul de 2-1 marcat de Bajraktarevic, Tabakovic a stabilit rezultatul final al partidei, 3-1 în favoarea […] The post Reacţia rezervei lui Dennis Man de la PSV, după ce a înscris un eurogol cu România! appeared first on Antena Sport.
10:40
Dinamo a replicat după ce propriii suporteri au elogiat un criminal de război: “Manifestări incompatibile” # Antena Sport
Dinamo a venit cu o reacție în mediul online după ce un grup de suporteri ai alb-roșiilor s-au afișat la Belgrad cu un banner prin care era elogiat un criminal de război responsabil pentru moartea a mii de bosniaci, Ratko Mladic. Mesajul de pe pânză a revoltat presa din Bosnia înainte de meciul cu România, […] The post Dinamo a replicat după ce propriii suporteri au elogiat un criminal de război: “Manifestări incompatibile” appeared first on Antena Sport.
10:30
Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), a fost întrebat la conferinţa de presă despre plecarea de pe banca României atât de jurnaliştii bosniaci, cât şi de cei români. De fiecare dată “Il Luce” a evitat răspunsul. Anterior Lucescu a declarat că va pleca de pe banca naţionalei dacă România nu va termina grupa de […] The post Răspunsul lui Mircea Lucescu la întrebarea dacă pleacă de la echipa naţională! appeared first on Antena Sport.
10:00
SuperMondial: ce expresie a învăţat Wesley Sneijder de la Chivu: „I-am zis să nu mai fie aşa drăgăstos!” # Antena Sport
Wesley Sneijder este invitatul lui Florin Răducioiu în noua ediţie SuperMondial! Fost jucător la Ajax, Real Madrid şi Inter Milano, Sneijder a cucerit trofee importante şi a scris istorie alături de Cristian Chivu, cu care a câştigat Champions League în 2010. Iar poveștile despre românii cu care s-a intersectat sunt savuroase. Un lider al Olandei […] The post SuperMondial: ce expresie a învăţat Wesley Sneijder de la Chivu: „I-am zis să nu mai fie aşa drăgăstos!” appeared first on Antena Sport.
09:50
Dinamo a replicat după ce propriii suporteri au elogiat un criminal de război: “Manifestări incompatabile” # Antena Sport
Dinamo a venit cu o reacție în mediul online după ce un grup de suporteri ai alb-roșiilor s-au afișat la Belgrad cu un banner prin care era elogiat un criminal de război responsabil pentru moartea a mii de bosniaci, Ratko Mladic. Mesajul de pe pânză a revoltat presa din Bosnia înainte de meciul cu România, […] The post Dinamo a replicat după ce propriii suporteri au elogiat un criminal de război: “Manifestări incompatabile” appeared first on Antena Sport.
09:40
Mircea Lucescu, “distrus” de presa bosniacă după scandalul de după meci! Cum l-au putut numi pe “Il Luce” # Antena Sport
Presa bosniacă l-a criticat dur pe selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani). Imediat după meciul Bosnia – România 3-1, “Il Luce” s-a plâns de condiţiile de la Zenica. Lucescu a susţinut că FIFA nu trebuia să permită disputarea meciului pe stadionul de la Zenica şi în condiţiile acelea. Bosniacii l-au numit “ipocrit” pe Mircea […] The post Mircea Lucescu, “distrus” de presa bosniacă după scandalul de după meci! Cum l-au putut numi pe “Il Luce” appeared first on Antena Sport.
09:20
Incidente la finalul meciului de la Zenica. Scandarea românilor care i-a scos din sărite pe bosniaici # Antena Sport
Meciul dintre Bosnia și România a fost unul extrem de tensionat atât pe teren, cât și în tribune, iar ce s-a întâmplat după fluierul final nu a făcut vreo excepție de la regulă. Poliția a trebuit să intervină în sectorul fanilor “tricolorilor” pentru a preveni un conflict, iar din ambele tabere de suporteri s-au auzit […] The post Incidente la finalul meciului de la Zenica. Scandarea românilor care i-a scos din sărite pe bosniaici appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
09:00
“Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat # Antena Sport
Adrian Porumboiu (75 de ani) l-a criticat dur pe Denis Drăguş (26 de ani), după ce atacantul naţionalei a primit cartonaşul roşu la două minute după ce a intrat pe teren cu Bosnia. Chiar dacă selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) şi mai mulţi tricolori au susţinut că centralul Michael Oliver i-a dezavantajat, Porumboiu, fost […] The post “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat appeared first on Antena Sport.
08:50
“La pauză ori au băut ceai mult, ori au luat mult magneziu”. Basarab Panduru n-a avut milă după Bosnia – România # Antena Sport
Basarab Panduru a comentat în termeni duri eșecul României contra Bosniei din preliminariile pentru Cupa Mondială, scor 1-3. Fostul component al “Generației de Aur” a analizat jocul echipei lui Mircea Lucescu și a făcut paralela evidentă între prestațiile diametral opuse ale “tricolorilor” din cele două reprize. România și-a luat adio la orice șansă de a […] The post “La pauză ori au băut ceai mult, ori au luat mult magneziu”. Basarab Panduru n-a avut milă după Bosnia – România appeared first on Antena Sport.
08:30
Mircea Lucescu a făcut scandal cu jurnaliștii bosniaci: “Așa ceva n-am văzut niciodată” / “Eu vorbesc, nu voi!” # Antena Sport
Mircea Lucescu a fost revoltat la adresa bosniacilor și manierii de arbitraj după finalul meciului Bosnia – România 3-1, iar tirada selecționerului de la flash-interviu nu s-a oprit nici la conferință. Antrenorul de 80 de ani a intrat într-un dialog aprins cu câțiva dintre jurnaliștii din țara echipei adverse, iar “Il Luce” a răbufnit din […] The post Mircea Lucescu a făcut scandal cu jurnaliștii bosniaci: “Așa ceva n-am văzut niciodată” / “Eu vorbesc, nu voi!” appeared first on Antena Sport.
08:30
Jucătorii naţionalei criticaţi de Ilie Dumitrescu după dezastrul din Bosnia! Ianis Hagi se află printre ei # Antena Sport
Ianis Hagi (27 de ani) nu a prins un meci bun cu Bosnia, iar Ilie Dumitrescu nu s-a ferit să spună acest lucru. Ilie Dumitrescu este de părere că Ianis Hagi şi Vlad Dragomir (26 de ani) nu au fost în formă. Componentul Generaţiei de Aur a comentat şi cartonaşul roşu luat de Drăguş. Ilie […] The post Jucătorii naţionalei criticaţi de Ilie Dumitrescu după dezastrul din Bosnia! Ianis Hagi se află printre ei appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
01:20
Marius Marin, după ce s-a ales cu urechea tăiată: “Era de roşu”! Ce i-a spus centralul Michael Oliver # Antena Sport
Marius Marin (27 de ani) a spus, după meciul pierdut de tricolori cu Bosnia, cu 3-1, că arbitrul Michael Oliver trebuia să îl elimine pe Haris Tabakovic (31 de ani), la faza în care acesta l-a lovit cu cotul pe mijlocaşul nostru. Marin a spus că Oliver i-a transmis că a greşit, dar doar fiindcă […] The post Marius Marin, după ce s-a ales cu urechea tăiată: “Era de roşu”! Ce i-a spus centralul Michael Oliver appeared first on Antena Sport.
01:10
Alexandru Chipciu, la pământ după eșecul cu Bosnia: „Nu îmi dau seama cum am putut să pierdem” # Antena Sport
Naționala de fotbal a României a avut parte de o seară de coșmar la Zenica, acolo unde selecționata pregătită de Mircea Lucescu a înregistrat al doilea eșec în aceste preliminarii în fața Bosniei. Alexandru Chipciu a fost surpriza selecționerului pentru acest duel, iar veteranul de la Universitatea Cluj a tras concluziile, după un joc tensionat, […] The post Alexandru Chipciu, la pământ după eșecul cu Bosnia: „Nu îmi dau seama cum am putut să pierdem” appeared first on Antena Sport.
01:10
Denis Drăguș, devastat după ce a primit un “roșu” istoric în Bosnia – România: “Vreau doar să-mi cer scuze” # Antena Sport
Denis Drăguș nu a avut puterea să vorbească prea mult după eșecul României cu Bosnia, meci în care a încasat un cartonaș roșu la doar două minute după ce a intrat pe teren. Atacantul naționalei fusese introdus de Mircea Lucescu în minutul 65 și a fost eliminat în minutul 67, după ce a ridicat piciorul […] The post Denis Drăguș, devastat după ce a primit un “roșu” istoric în Bosnia – România: “Vreau doar să-mi cer scuze” appeared first on Antena Sport.
01:00
Valentin Mihăilă îl apără pe Denis Drăguș, după eliminarea din meciul cu Bosnia: „Știu ce este în sufletul lui” # Antena Sport
Naționala de fotbal a României a avut parte de un meci de coșar la Zenica, acolo unde a fost învinsă de selecționata Bosniei. Tricolorii lui Mircea Lucescu au încheiat partida în inferioritate numerică, după ce Denis Drăguș a văzut cartonașul roșu. După această a doua înfrângere în fața Bosniei, echipa națională și-a luat ”adio” de […] The post Valentin Mihăilă îl apără pe Denis Drăguș, după eliminarea din meciul cu Bosnia: „Știu ce este în sufletul lui” appeared first on Antena Sport.
00:50
Mircea Lucescu s-a revoltat după Bosnia – România 3-1: “E inadmisibil! Nu ştiu cum FIFA permite” # Antena Sport
Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a fost de părere că arbitrajul a fost în favoarea bosniacilor după înfrângerea tricolorilor de la Zenica. Totodată, Mircea Lucescu a considerat drept inacceptabile condiţiile de la jocul României cu Bosnia de la Zenica. “Il Luce” a criticat şi arbitrajul englezului Michael Oliver. Mircea Lucescu: “Nu ştiu cum FIFA […] The post Mircea Lucescu s-a revoltat după Bosnia – România 3-1: “E inadmisibil! Nu ştiu cum FIFA permite” appeared first on Antena Sport.
00:40
Ianis Hagi, revoltat după Bosnia – România: “Nu poți destabiliza jocul așa”. Ce a spus despre scandările rasiste # Antena Sport
Ianis Hagi a fost unul dintre jucătorii României care au acordat interviuri după eșecul cu Bosnia de la Zenica, scor 1-3. Mijlocașul lui Mircea Lucescu s-a arătat supărat de modul în care el și colegii săi au pierdut cele trei puncte, însă nu a ezitat să arate cu degetul deciziile de arbitraj luate de centralul […] The post Ianis Hagi, revoltat după Bosnia – România: “Nu poți destabiliza jocul așa”. Ce a spus despre scandările rasiste appeared first on Antena Sport.
00:30
Carlos Alcaraz, calificare în premieră în finala Turneului Campionilor! Ibericul, duel tare cu Sinner # Antena Sport
Carlos Alcaraz s-a calificat sâmbătă seară în finala Turneului Campionilor, acolo unde va da peste campionul en-titre, Jannik Sinner. Ibericul a ajuns în premieră în ultimul act al competiției. Acesta l-a învins în faza semifinalelor pe Felix Auger-Aliassime, sportiv clasat pe locul 8 în ierarhia mondială. Marea finală este programată duminică de la ora 19:00. […] The post Carlos Alcaraz, calificare în premieră în finala Turneului Campionilor! Ibericul, duel tare cu Sinner appeared first on Antena Sport.
00:30
“Ne-am relaxat şi s-a întâmplat dezastrul” Reacţia lui Bîrligea după Bosnia – România 3-1! A criticat arbitrajul # Antena Sport
Daniel Bîrligea, autorul golului cu care România a deschis scorul cu Bosnia, a recunoscut că tricolorii s-au relaxat după pauză. Atacantul naţionalei a fost vizibil afectat de înfrângerea tricolorilor. El a spus că tricolorii vor încerca să se pregătească foarte bine pentru baraj. Daniel Bîrligea: “Sunt foarte dezamăgit” “(n.r: Daniel, felicitări pentru gol, dar, din […] The post “Ne-am relaxat şi s-a întâmplat dezastrul” Reacţia lui Bîrligea după Bosnia – România 3-1! A criticat arbitrajul appeared first on Antena Sport.
00:20
Prima reacție din partea FRF, după eșecul României cu Bosnia: “Totul e posibil să ne luăm revanșa” # Antena Sport
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a acordat o scurtă reacție după eșcul României contra Bosniei de la Zenica, scor 1-3. Oficialul de la FRF nu a exclus posibilitatea ca cele două naționale să se întâlnească din nou la barajul pentru Cupa Mondială, unde “tricolorii” pot da în semifinale peste emblematica Italia. […] The post Prima reacție din partea FRF, după eșecul României cu Bosnia: “Totul e posibil să ne luăm revanșa” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:00
România a suferit în această seară un eșec dur în fața Bosniei, scor 1-3, iar “tricolorii” nu mai au în acest moment nicio șansă de a se clasa între primele două locuri ale Grupei H. Elevii lui Mircea Lucescu vor merge la baraj prin intermediul Nations League, iar lista posibilelor adversare din semifinale este definitivată […] The post Posibilele adversare ale României la barajul pentru Cupa Mondială. Italia, pe listă appeared first on Antena Sport.
15 noiembrie 2025
23:50
Bosnia – România 3-1. Vis spulberat la Zenica! Tricolorii ratează locul al doilea în grupă # Antena Sport
Naționala de fotbal a României a avut parte de un meci de coșmar la Zenica, acolo unde a pierdut pentru a doua oară în aceste preliminarii în fața selecționatei Bosniei. Deși a condus cu 1-0 după reușita lui Daniel Bîrligea, formația antrenată de Mircea Lucescu a pierdut rapid controlul jocului. Mai mult decât atât, Denis […] The post Bosnia – România 3-1. Vis spulberat la Zenica! Tricolorii ratează locul al doilea în grupă appeared first on Antena Sport.
23:50
Posibilele adversare ale României la barajul pentru Cupa Mondială. Infernala Italia, pe listă # Antena Sport
România a suferit în această seară un eșec dur în fața Bosniei, scor 1-3, iar “tricolorii” nu mai au în acest moment nicio șansă de a se clasa între primele două locuri ale Grupei H. Elevii lui Mircea Lucescu vor merge la baraj prin intermediul Nations League, iar lista posibilelor adversare din semifinale este definitivată […] The post Posibilele adversare ale României la barajul pentru Cupa Mondială. Infernala Italia, pe listă appeared first on Antena Sport.
23:30
Denis Drăguş, în lacrimi! Atacantul naţionalei a fost eliminat la 2 minute după ce a intrat pe teren # Antena Sport
Denis Drăguş a fost surprins în lacrimi, în drumul spre vestiare, după ce a fost eliminat în meciul Bosnia – România. Introdus pe teren în minutul 65, în locul lui Bîrligea, Drăguş a văzut cartonaşul roşu după ce a ridicat piciorul prea sus, lovindu-l cu gheata pe Nikola Katic, care venea din spate. Drăguş nu […] The post Denis Drăguş, în lacrimi! Atacantul naţionalei a fost eliminat la 2 minute după ce a intrat pe teren appeared first on Antena Sport.
23:20
“Românii au primit ce meritau”. Presa din Bosnia n-a stat pe gânduri după ce imnul “tricolorilor” a fost huiduit # Antena Sport
Partida României de la Zenica a fost marcată la start de huiduielile și scandările rasiste ale suporterilor gazdelor, care nu au respectat momentul intonării imnului “tricolorilor”. Subiectul respectiv a fost analizat și în presa din Bosnia, iar jurnaliștii au oferit un verdict clar: jucătorii lui Mircea Lucescu meritau din plin ce au primit, ca urmare […] The post “Românii au primit ce meritau”. Presa din Bosnia n-a stat pe gânduri după ce imnul “tricolorilor” a fost huiduit appeared first on Antena Sport.
23:00
Ultraşii bosniaci au dezlănţuit “iadul” în afara stadionului de la Zenica! Protest de amploare # Antena Sport
Ultraşii bosniaci sunt supăraţi pe Federaţia de Fotbal de la ei din ţară şi au declanşat un protest de amploare în afara stadionului de la Zenica, pe care se dispută meciul tricolorilor cu reprezentativa pregătită de Sergej Barbarez. Ultraşii bosniaci au aprins torţe, ei fiind atent monitorizaţi de numeroase echipaje de poliţie. Forţele de ordine […] The post Ultraşii bosniaci au dezlănţuit “iadul” în afara stadionului de la Zenica! Protest de amploare appeared first on Antena Sport.
22:40
România, victorie clară cu Noua Zeelandă la Billie Jean King Cup. Urmează meciul cu Polonia lui Iga Swiatek # Antena Sport
Ruxandra Bertea, Gabriela Lee, Mara Gae şi Monica Niculescu au obţinut victorii, sâmbătă, în meciul cu Noua Zeelandă din play-off-ul pentru preliminariile turneului final Billie Jean King Cup 2026. România a câştigat astfel întâlnirea cu 3-0. România, victorie clară cu Noua Zeelandă Bertea a învins-o pe Vivian Yang, scor 6-2, 6-1, iar Lee s-a impus […] The post România, victorie clară cu Noua Zeelandă la Billie Jean King Cup. Urmează meciul cu Polonia lui Iga Swiatek appeared first on Antena Sport.
22:40
Dennis Man, exasperant în prima repriză cu Bosnia! Starul lui PSV a irosit ocazii uriașe # Antena Sport
Naționala de fotbal a României are nevoie de victorie la Zenica pentru a rămâne în cursa pentru locul al doilea în grupa preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Aceștia nu se mai pot califica de pe primul loc, după ce Austria a învins în Cipru. Dennis Man a fost marele ghinionist al primei reprize. Fotbalistul […] The post Dennis Man, exasperant în prima repriză cu Bosnia! Starul lui PSV a irosit ocazii uriașe appeared first on Antena Sport.
22:20
Modul inedit prin care Bîrligea și Mihăilă au celebrat golul României cu Bosnia. Au recreat gestul din vestiar # Antena Sport
Golul prin care România a deschis scorul în duelul cu Bosnia a fost urmat de o celebrare ieșită din comun a celor care au creat reușita, Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă. Cei doi jucători din atac s-au bucurat imitând un arbitru care arată un cartonaș, o aluzie la gestul pe care l-a făcut chiar atacantul […] The post Modul inedit prin care Bîrligea și Mihăilă au celebrat golul României cu Bosnia. Au recreat gestul din vestiar appeared first on Antena Sport.
22:10
Când are loc tragerea la sorți a barajului pentru Cupa Mondială? Ziua în care România își află adversarele # Antena Sport
România este sigură că nu se va mai putea califica direct la Cupa Mondială din 2026, după ce Austria a învins-o la Limassol cu Cipru cu 2-0. După ce “tricolorii” au pierdut orice șansă matematică de a merge la turneul final prin intermediul preliminariilor, toată atenția lor se îndreaptă către baraj, urmând să își afle […] The post Când are loc tragerea la sorți a barajului pentru Cupa Mondială? Ziua în care România își află adversarele appeared first on Antena Sport.
22:00
Imnul României, huiduit copios de fanii Bosniei! Suporterii gazdelor, scandări rasiste la adresa tricolorilor # Antena Sport
Fanii Bosniei au huiduit cu putere imnul României înaintea startului meciului din grupa H a preliminariilor World Cup. După ce imnul “Deşteaptă-te, române!” nu a putut fi auzit prea bine din pricina huiduielilor fanilor bosniaci, aceştia au început cu scandări rasiste la adresa tricolorilor. Fanii bosniaci au huiduit imnul României şi au avut scandări rasiste […] The post Imnul României, huiduit copios de fanii Bosniei! Suporterii gazdelor, scandări rasiste la adresa tricolorilor appeared first on Antena Sport.
21:10
Bișnițarii și-au intrat în rol! Cât a ajuns să coste un bilet “la negru” la Bosnia – România # Antena Sport
Stadionul Bilino Polje a fost asalatat de suporterii care au venit la partida dintre Bosnia și România, însă după cum era de așteptat, în afara arenei nu sunt doar oamenii care și-au cumpărat bilete, ci și asa numiți bișnițari. Persoanele care vând la suprapreț tichetele de meci cu puțin timp înainte de ora de start […] The post Bișnițarii și-au intrat în rol! Cât a ajuns să coste un bilet “la negru” la Bosnia – România appeared first on Antena Sport.
21:10
Viitorul lui Louis Munteanu la CFR Cluj este în continuare incert, acesta fiind dorit cu insistență de patronul celor de la FCSB. După ce atacantul i-a solicitat un salariu uriaș la prima rundă de negocieri, Gigi Becali a luat o decizie importantă în privința sa. Concret, finanțatorul roș-albaștrilor a înaintat o nouă ofertă pentru fotbalistul […] The post Gigi Becali, un nou asalt pentru Louis Munteanu. Decizia luată de patronul FCSB appeared first on Antena Sport.
20:30
Jurnal Antena Sport | Vicecampionul mondial, Wesley Sneijder, îl privește pe prietenul Chivu ca pe un antrenor uriaș # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Vicecampionul mondial, Wesley Sneijder, îl privește pe prietenul Chivu ca pe un antrenor uriaș appeared first on Antena Sport.
20:30
O victorie şi un egal are naţionala sub 19 ani în prima fază a calificărilor pentru Europeanul din Ţara Galilor. Puştii sunt motivaţi să aducă multe calificări pentru România. România sub 19 ani a făcut 1-1 cu Finlanda în drumul spre Europeanul din Ţara Galilor. Jucătorii antrenaţi de Dulcea vor juca meciul decisiv pentru calificarea […] The post Tricolorii U19 visează la calificări la turneele finale şi cu naţionala mare appeared first on Antena Sport.
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Fanii dau năvală appeared first on Antena Sport.
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Ca să revină mai repede pe teren, Dawa merge la pilates appeared first on Antena Sport.
20:10
Mircea Lucescu atrage atenția înaintea meciului cu Bosnia: „Trebuie să ne luăm măsuri” # Antena Sport
Naționala de fotbal a României vrea să își ia revanșa după eșecul suferit la București și să se impună la Zenica, împotriva selecționatei Bosniei. Mircea Lucescu a vorbit cu puțin timp înaintea partidei și a tras un semnal de alarmă. Concret, selecționerul tricolorilor l-a evidențiat pe Edin Dzeko și a transmis că jucătorii săi vor […] The post Mircea Lucescu atrage atenția înaintea meciului cu Bosnia: „Trebuie să ne luăm măsuri” appeared first on Antena Sport.
20:10
The post Jurnal Antena Sport | Toți pentru calificare appeared first on Antena Sport.
20:10
The post Jurnal Antena Sport | Vizită surpriză în cantonamentul României de la Zenica appeared first on Antena Sport.
19:50
Mihai Stoica, reacție promptă după ce Mircea Lucescu l-a scos din lot pe Darius Olaru: “Fac și eu supoziții” # Antena Sport
Mircea Lucescu a decis să îi scoată din lotul României pentru meciul cu Bosnia pe Darius Olaru, Ștefan Baiaram și Louis Munteanu, iar Mihai Stoica a oferit o reacție în acest sens. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB n-a ținut cont de faptul că unul dintre jucătorii lăsați pe dinafară este de la propria […] The post Mihai Stoica, reacție promptă după ce Mircea Lucescu l-a scos din lot pe Darius Olaru: “Fac și eu supoziții” appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.