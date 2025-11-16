Ciolacu și-a depus candidatura la funcția de președinte al CJ Buzău. Zice că „s-a întors acasă”

11:00

Donald Trump a declarat vineri că va da în judecată BBC pentru o sumă ce ar putea ajunge la cinci miliarde de dolari, după ce canalul britanic i-a prezentat scuze pentru difuzarea unui montaj înşelător al unui discurs al preşedintelui american, însă a respins acuzaţiile sale de defăimare, informează sâmbătă AFP, transmite Agerpres.