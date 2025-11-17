Oul a ajuns simbolul scumpirii traiului în toată Europa. În Spania, preţurile au crescut cu 30% într-un an, în Ungaria cu 20%. Până şi în Polonia, unul dintre cei mai mari producători şi exportatori din UE, sunt probleme

00:15

„Am avut mai multe variante de brunch, care au variat de la săptămână la săptămână. Erau fie meniuri-surpriză, fie preparate gândite special pentru acest moment, în completarea meniului nostru à la carte. Anul acesta am mers, până acum, pe o variantă fixă: un meniu stabil pentru brunch, disponibil în principal în weekend, atunci când vin mai mulţi clienţi. În continuare este posibil să revenim la meniuri diferite, pentru că mulţi clienţi preferă diversitatea”, a spus Corina Gliga, unul dintre fondatorii J’ai Bistrot, terasă aflată pe Calea Griviţei, în sectorul 1 din Bucureşti.