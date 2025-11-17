Ar putea deveni eticheta „Made in Romania“ o garanţie a calităţii în afara ţării? Producţia românească, în anumite industrii, a început să se alinieze standardelor din Vest. „Nu mai văd diferenţe între made in Germany şi made in Romania“
Ziarul Financiar, 17 noiembrie 2025 16:00
„Made in Romania“ reprezenta un dezavantaj pentru unele produse româneşti prezente pe pieţele internaţionale, însă această percepţie s-a schimbat în rândul consumatorilor străini, astfel că produsele locale au ajuns să aibă o calitate comparabilă cu ceea ce se întâmplă în fabricile din Europa.
Rezultatele analizei CITR privind proiectul Nordis Mamaia Wave: DIn cele 1408 convenţii încheiate cu clienţii, 212 sunt promisiuni de vânzare-cumpărare rămase fără obiect ca urmare a valorificarii acestuia către un terţ sau a recompartimentarii imobilului, iar 46 sunt unităţi cu interpretări divergente # Ziarul Financiar
Liderii coaliţiei se reunesc luni seara pentru o decizie în privinţa pensiilor magistraţilor - surse # Ziarul Financiar
Liderii coaliţiei se reunesc luni, de la ora 18.00, pentru a lua o decizie în privinţa reformei pensiilor magistraţilor, spune pentru MEDIAFAX surse politice.
România evită recesiunea. Economia a crescut în T3 cu 1,6% şi cu 0,8% în primele trei trimestre. Chiar dacă creşterea pare mică, este mult peste ce anticipau economiştii. Adrian Codirlaşu: Datele sunt bune. Pe întreg anul vom avea o creştere de 0,3 – 0,4%. Aurelian Dochia: Este bine. Dar nu suficient. O creştere de sub 1% este o creştere de supravieţuire # Ziarul Financiar
Economia României a înregistrat în al treilea trimestru un salt de 1,6%, an/an. La trei luni, creşterea este de 0,8%, la fel ca anul trecut.
ZF Live. Ioana Teodorescu, director client services & growth, şi Maria Vătămanu, head of strategy, MRM România: „Consumatorul român este nerăbdător. Vrea totul «aici şi acum» şi nu mai acceptă o relaţie superficială cu brandurile“. Bugetele clienţilor migrează către tehnologie şi instrumente care generează vânzări imediate # Ziarul Financiar
Piaţa de marketing din România traversează o perioadă de transformare, marcată de stagnarea bugetelor şi de o schimbare a comportamentului consumatorilor, care au devenit mai nerăbdători şi mai concentraţi pe valoarea adăugată imediată. Într-un context economic complex, companiile nu mai caută doar notorietate, ci soluţii tehnice care să le crească eficienţa şi să genereze vânzări rapide.
Cătălin Grigoriu, fondatorul distribuitorului de inputuri agricole Moldova Farming: Înţeleg până într-un punct creşterea taxelor şi impozitelor pentru reducerea deficitului bugetar, dar vreau să văd solidaritate şi o coaliţie care să pună România pe primul loc. Doar atunci climatul investiţional se va îmbunătăţi # Ziarul Financiar
Taxa de 1% pe cifra de afaceri este o taxă „anti-investiţională, antibusiness şi total demotivantă“, spune antreprenorul Cătălin Grigoriu, fondatorul distribuitorului de inputuri agricole Moldova Farming.
Marian Sîmpetru, eSolutions: 2025 a adus stabilizarea proiectelor, după doi ani de contracţie a industriei. Am demarat proiecte noi, iar interesul pentru produsele şi serviciile de AI este în creştere, semn că organizaţiile sunt mai deschise către inovaţie şi automatizare # Ziarul Financiar
După doi ani marcaţi de prudenţă şi contracţii în industria de tehnologie, anul 2025 a adus pentru eSolutions - companie specializată în dezvoltarea de sofware şi traininguri pe zona de tehnologie - primele semne de stabilizare şi relansare, a spus Marian Sîmpetru, managing partner al companiei. Astfel, în 2025, compania a reuşit să deschidă proiecte noi în zonele sale cheie de expertiză, în timp ce interesul pentru produsele şi serviciile de inteligenţă artificială (AI) a continuat să crească.
INTERVIU Exclusiv ZF cu Fredrik Persson, preşedintele Business Europe: Europa trebuie să asculte „brutarul“, adică antreprenorii, dacă vrea un „tort“ mai mare. Completăm rapoarte de conformare în loc să completăm cereri de brevete # Ziarul Financiar
Europa se confruntă cu o criză de competitivitate în raport cu China şi Statele Unite care nu mai poate fi ignorată. În ultimele trei decenii, Uniunea Europeană a rămas în urmă în ceea ce priveşte creşterea economică, iar consecinţele se văd astăzi în capacitatea redusă de inovare, în lipsa investiţiilor şi în dificultatea de a crea noi locuri de muncă.
Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: Zecile, sutele, miile de investitori care se uită şi la curs şi la dobânzi şi la perspective se simt relativ confortabil, altfel nu ar sta aşa cuminţi. Credibilitatea pieţelor internaţionale se poate pierde dacă arătăm nehotărâre. Programul de corecţie fiscală trebuie să continue # Ziarul Financiar
BNR sprijină programul guvernamental de corecţie fiscală cu toate forţele, în apariţiile publice şi în discuţiile cu finanţatorii internaţionali, şi se observă o îmbunătăţire radicală a încrederii în programele României, a spus guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la prezentarea raportului trimestrial asupra inflaţiei.
Bursă. Acţiunile Nuclearelectrica urcă la 51 de lei după creşterea profitului cu 27% în primele nouă luni # Ziarul Financiar
Acţiunile Nuclearelectrica au crescut vineri cu 4%, ajungând la 51 de lei, ceea ce a ridicat capitalizarea companiei la 15,3 miliarde de lei, după raportarea rezultatelor financiare pentru primele nouă luni ale anului 2025
Bursă. Transgaz atinge un nou maxim istoric, acţiunile urcă până la 65,6 lei şi avansează 180% în 2025 după rezultatele la T3 # Ziarul Financiar
Acţiunile Transgaz au înregistrat creşteri de până la 4% după raportarea rezultatelor financiare, atingând un nou maxim istoric de 65,6 lei, ceea ce a ridicat capitalizarea companiei la 12,3 miliarde de lei.
Bursă. Acţiunile Romgaz ating un nou maxim istoric după creşterea profitului în T3 # Ziarul Financiar
Acţiunile Romgaz au urcat vineri la un nou maxim istoric, atingând 10,2 lei, după raportarea rezultatelor financiare pentru trimestrul al treilea, consolidându-se peste pragul psihologic de 10 lei. Capitalizarea companiei de stat a ajuns la 39,3 miliarde de lei, dublu faţă de începutul anului.
Bursă. Hidroelectrica, cea mai mare companie de stat din România: producţia şi veniturile scad în nouă luni din 2025, dar profitul rămâne peste bugetul rectificat. Profitul net din T3, minus 14%. Veniturile, plus 16% # Ziarul Financiar
Hidroelectrica (H2O), cea mai mare companie de stat din România, cu o capitalizare de 54,3 mld. lei, a înregistrat în primele nouă luni ale anului 2025 rezultate operaţionale şi financiare mai scăzute faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, dar în linie cu bugetul rectificat aprobat la 31 octombrie
