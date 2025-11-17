De la grâul de la ţară la brunch-ul de la oraş. Brunch-ul, tot mai popular în weekend în Bucureşti: la J’ai Bistrot acest obicei „de import” a fost adaptat local şi e făcut cu legume, fructe, brânzeturi şi mezeluri de la producători români

„Am avut mai multe variante de brunch, care au variat de la săptămână la săptămână. Erau fie meniuri-surpriză, fie preparate gândite special pentru acest moment, în completarea meniului nostru à la carte. Anul acesta am mers, până acum, pe o variantă fixă: un meniu stabil pentru brunch, disponibil în principal în weekend, atunci când vin mai mulţi clienţi. În continuare este posibil să revenim la meniuri diferite, pentru că mulţi clienţi preferă diversitatea”, a spus Corina Gliga, unul dintre fondatorii J’ai Bistrot, terasă aflată pe Calea Griviţei, în sectorul 1 din Bucureşti.

