Seism politic la Washington: Trump îşi răstoarnă propria strategie şi cere desecretizarea totală a dosarelor Epstein, în timp ce republicanii se pregătesc de cea mai spectaculoasă revoltă internă din ultimul deceniu

Ziarul Financiar, 17 noiembrie 2025 16:30

Seism politic la Washington: Trump îşi răstoarnă propria strategie şi cere desecretizarea totală a dosarelor Epstein, în timp ce republicanii se pregătesc de cea mai spectaculoasă revoltă internă din ultimul deceniu

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 5 minute
16:45
Ciprian Văcaru, Ministerul Muncii: Anul viitor vom fi pe un traseu de stabilitate. Numărul salariaţilor va creşte, dar creşterea va fi una mică. Ne uităm la programe pentru relansarea economiei. Contingentul de lucrători străini scade în 2026. Guvernul pregăteşte o nouă lege a recrutării muncitorilor străini Ziarul Financiar
Anul 2026 va aduce o piaţă a muncii stabilă, dar fără salturi mari, crede Ciprian Văcaru, secretar de stat în Ministerul Muncii. De asemenea, el susţine că guvernul pregăteşte o serie de măsuri – de la o nouă lege a recrutării a muncitorilor din ţări non-UE la programe pentru tineri şi la măsuri pentru relansarea economică şi crearea de locuri de muncă noi.
Acum 30 minute
16:30
Seism politic la Washington: Trump îşi răstoarnă propria strategie şi cere desecretizarea totală a dosarelor Epstein, în timp ce republicanii se pregătesc de cea mai spectaculoasă revoltă internă din ultimul deceniu Ziarul Financiar
Acum o oră
16:00
Ce înseamnă să cheltui cu sens în viziunea generaţiei Z? Ziarul Financiar
16:00
Ar putea deveni eticheta „Made in Romania“ o garanţie a calităţii în afara ţării? Producţia românească, în anumite industrii, a început să se alinieze standardelor din Vest. „Nu mai văd diferenţe între made in Germany şi made in Romania“ Ziarul Financiar
„Made in Romania“ reprezenta un dezavantaj pentru unele produse româneşti prezente pe pieţele internaţionale, însă această percepţie s-a schimbat în rândul consu­ma­torilor străini, astfel că produsele locale au ajuns să aibă o calitate com­parabilă cu ceea ce se întâmplă în fabricile din Europa.
Acum 2 ore
15:45
Cristian Sporiş, Raiffeisen Bank, şi Ana Bobircă, InnovX: Programul MoonShotX confirmă că România are antreprenori pregătiţi pentru pieţe internaţionale Ziarul Financiar
15:45
Cargus raportează o creştere de 15% a volumelor de colete în weekendul de Black Friday. Capitala conduce în topul livrărilor cu un plus de 22% an/an Ziarul Financiar
15:30
Industria asigurărilor se confruntă cu atragerea noilor generaţii: aproape 80% dintre tinerii Gen Z nu au luat niciodată în considerare o carieră în domeniul asigurărilor Ziarul Financiar
15:15
După aproape două decenii de la criza datoriilor din zona euro, Spania reuşeşte imposibilul: deficit bugetar mai mic decât Germania, semn al redresării economice spectaculoase şi al schimbării echilibrului fiscal în Europa Ziarul Financiar
15:00
Ford Puma Gen-E se reinventează în 2026: autonomie mărită la peste 400 km, tehnologie de condus „hands-free” şi un nou pariu global pentru Craiova Ziarul Financiar
15:00
Val de procese şi acuzaţii grave zguduie industria AI: ChatGPT, suspectat că a influenţat psihoze, auto-vătămare şi sinucideri, în timp ce experţii cer restricţii dure pentru minori şi o regândire totală a siguranţei tehnologice Ziarul Financiar
15:00
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 18 noiembrie 2025, ora 09.30 cu Corneliu Perianu, administrator iFonduri Ziarul Financiar
Acum 4 ore
14:45
Ministerul Finanţelor a împrumutat de la bănci 448 mil. lei printr-o licitaţie de titluri de stat, la o dobândă de 6,91% pe an Ziarul Financiar
14:45
Când „darul” de la nuntă se transformă într-un mic business: Christine şi Andrei Tufan au deschis o cafenea de specialitate în Bucureşti cu banii rămaşi după nunta lor şi plănuiesc să o extindă şi cu alte locaţii Ziarul Financiar
14:15
Comisia Europeană revizuieşte în jos estimările privind creşterea economică din România, la 0,7% în 2025 şi de 1,1% în 2026. Deficitul bugetar ar urma să scadă la 6,2% din PIB în 2026 Ziarul Financiar
14:15
Vintage is the new cool: cum a cucerit shoppingul SH generaţia ta şi cum au ajuns hainele la mâna a doua să reprezinte peste 30% din garderoba tinerilor Ziarul Financiar
13:30
ALCCR marchează 21 de ani de industrie şi 1 an sub noua identitate. Liderii din industria de leasing financiar se reunesc la BNR Ziarul Financiar
13:30
Băncile încep să vină cu oferte ca să atragă economiile românilor. UniCredit Bank oferă persoanelor fizice dobândă de 7% pe an, pentru depozite constituite online pe 12 luni din fonduri noi, de minim 3.000 de lei Ziarul Financiar
13:30
86,9 milioane lei pentrumodernizarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa Ziarul Financiar
13:30
O româncă este prima femeie aleasă preşedinte al Asociaţiei Europene pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior Ziarul Financiar
13:30
Forjat din ciocnirea marilor puteri: Cum a ajuns un tânăr informatician şcolit în programul destinat „super-creierelor” din academiile de elită ale Chinei să-şi ridice un imperiu de peste douăzeci de miliarde de dolari clădit pe haosul războiului comercial global Ziarul Financiar
13:15
Rezultatele analizei CITR privind proiectul Nordis Mamaia Wave: DIn cele 1408 convenţii încheiate cu clienţii, 212 sunt promisiuni de vânzare-cumpărare rămase fără obiect ca urmare a valorificarii acestuia către un terţ sau a recompartimentarii imobilului, iar 46 sunt unităţi cu interpretări divergente Ziarul Financiar
13:00
Liderii coaliţiei se reunesc luni seara pentru o decizie în privinţa pensiilor magistraţilor - surse Ziarul Financiar
Liderii coaliţiei se reunesc luni, de la ora 18.00, pentru a lua o decizie în privinţa reformei pensiilor magistraţilor, spune pentru MEDIAFAX surse politice.
Acum 6 ore
12:45
Rodbun Group a luat o finanţare verde în valoare de 19,5 milioane de euro de la ING Bank România, Raiffeisen Bank România şi Garanti BBVA România pentru împădurirea a până la 1.000 de hectare de teren agricol Ziarul Financiar
12:45
Bursă. Chimcomplex raportează scădere de 25% a cifrei de afaceri şi pierderi de 87 mil. lei în primele 9 luni/2025 Ziarul Financiar
12:30
Cheltuielile făcute în România în cercetare-dezvoltare s-au ridicat anul trecut la 8 miliarde de lei, reprezentând 0,46% din PIB, pondere în scădere faţă de cea din 2023. Fondurile publice reprezintă 28% Ziarul Financiar
12:30
Artizanul expansiunii Mega Image în România revine pe plan local. Grupul Ahold Delhaize îl numeşte la conducerea întregului business autohton – Profi şi Mega Image Ziarul Financiar
12:15
„Ne uităm la generaţia Z ca la o resursă.” Cum rescriu tinerii cultura de business şi modul în care companiile iau decizii Ziarul Financiar
11:30
O localitate din România a fost evacuată după un atac al ruşilor. O navă care transporta GPL a fost lovită de o dronă în timp ce trecea pe Dunăre la graniţa cu Ucraina Ziarul Financiar
11:15
România evită recesiunea. Economia a crescut în T3 cu 1,6% şi cu 0,8% în primele trei trimestre. Chiar dacă creşterea pare mică, este mult peste ce anticipau economiştii. Adrian Codirlaşu: Datele sunt bune. Pe întreg anul vom avea o creştere de 0,3 – 0,4%. Aurelian Dochia: Este bine. Dar nu suficient. O creştere de sub 1% este o creştere de supravieţuire Ziarul Financiar
Economia României a înre­gistrat în al treilea tri­mestru un salt de 1,6%, an/an. La trei luni, creşterea este de 0,8%, la fel ca anul trecut.
11:00
Vitalaire România, parte a Grupului Air Liquide, se mută în One Cotroceni Park Ziarul Financiar
11:00
Bursă. Meta Estate Trust, profit net de 7,4 mil. lei în primele 9 luni/2025 şi venituri de 20 mil. lei. Activele totale au crescut cu aproape 10% an/an, până la 127 mil. lei Ziarul Financiar
Acum 8 ore
10:30
Dan Armeanu, vicepresedinte ASF: Activele sistemului de pensii private au trecut de pragul istoric de 200 miliarde lei în noiembrie Ziarul Financiar
10:15
ZF Live. Ioana Teodorescu, director client services & growth, şi Maria Vătămanu, head of strategy, MRM România: „Consumatorul român este nerăbdător. Vrea totul «aici şi acum» şi nu mai acceptă o relaţie superficială cu brandurile“. Bugetele clienţilor migrează către tehnologie şi instrumente care generează vânzări imediate Ziarul Financiar
Piaţa de marketing din România traversează o perioadă de transformare, marcată de stagnarea bugetelor şi de o schimbare a comportamentului consumatorilor, care au devenit mai nerăbdători şi mai concentraţi pe valoarea adăugată imediată. Într-un context economic complex, companiile nu mai caută doar notorietate, ci soluţii tehnice care să le crească eficienţa şi să genereze vânzări rapide.
10:15
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: Vârfuri de inflaţie şi opţiuni de politică monetară Ziarul Financiar
09:45
Bursa. Argus, unul dintre principalii producători de uleiuri şi grăsimi vegetale din România, a înregistrat în primele nouă luni din 2025 o cifră de afaceri de 66 milioane lei, în scădere cu 58%, şi pierderi în creştere, la 17,7 milioane lei Ziarul Financiar
09:30
Supliment ZF 27 de ani. Cum a fost anul 1998 în business Ziarul Financiar
09:30
Bursa. Sphera Franchise Group (KFC, Pizza Hut, Taco Bell ) a încheiat primele nouă luni din 2025 cu vânzări de 1,15 mld.lei, în creştere cu 0,7% , şi un profit net de 42 mil.lei, în scădere cu 40% Ziarul Financiar
09:15
Cătălin Grigoriu, fondatorul distribuitorului de inputuri agricole Moldova Farming: Înţeleg până într-un punct creşterea taxelor şi impozitelor pentru reducerea deficitului bugetar, dar vreau să văd solidaritate şi o coaliţie care să pună România pe primul loc. Doar atunci climatul investiţional se va îmbunătăţi Ziarul Financiar
Taxa de 1% pe cifra de afaceri este o taxă „anti-investiţională, antibusiness şi total demotivantă“, spune antre­­prenorul Cătălin Grigoriu, fondatorul distri­buitorului de inputuri agricole Moldova Farming.
09:15
Marian Sîmpetru, eSolutions: 2025 a adus stabilizarea proiectelor, după doi ani de contracţie a industriei. Am demarat proiecte noi, iar interesul pentru produsele şi serviciile de AI este în creştere, semn că organizaţiile sunt mai deschise către inovaţie şi automatizare Ziarul Financiar
După doi ani marcaţi de prudenţă şi contracţii în industria de tehnologie, anul 2025 a adus pentru eSolutions - companie specializată în dezvoltarea de sofware şi traininguri pe zona de tehnologie - primele semne de stabilizare şi relansare, a spus Marian Sîmpetru, managing partner al companiei. Astfel, în 2025, compania a reuşit să deschidă proiecte noi în zonele sale cheie de expertiză, în timp ce interesul pentru produsele şi serviciile de inteligenţă artificială (AI) a continuat să crească.
09:15
Registrul Auto Român (RAR) avertizează: Maşinile second-hand pot fi vândute doar cu Cartea de Identitate a Vehiculului. Noi controale la nivel naţional Ziarul Financiar
Acum 12 ore
08:45
INTERVIU Exclusiv ZF cu Fredrik Persson, preşedintele Business Europe: Europa trebuie să asculte „brutarul“, adică antreprenorii, dacă vrea un „tort“ mai mare. Completăm rapoarte de conformare în loc să completăm cereri de brevete Ziarul Financiar
Europa se confruntă cu o criză de competitivitate în raport cu China şi Statele Unite care nu mai poate fi ignorată. În ultimele trei decenii, Uniunea Europeană a rămas în urmă în ceea ce priveşte creşterea economică, iar consecinţele se văd astăzi în capacitatea redusă de inovare, în lipsa investiţiilor şi în dificultatea de a crea noi locuri de muncă.
08:45
Veşti bune pentru şoferi: Cazierul judiciar nu mai este necesar pentru obţinerea permisului auto. Verificările se fac direct la ghişeu Ziarul Financiar
08:15
Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: Zecile, sutele, miile de investitori care se uită şi la curs şi la dobânzi şi la perspective se simt relativ confortabil, altfel nu ar sta aşa cuminţi. Credibilitatea pieţelor internaţionale se poate pierde dacă arătăm nehotărâre. Programul de corecţie fiscală trebuie să continue Ziarul Financiar
BNR sprijină programul guvernamental de corecţie fiscală cu toate forţele, în apariţiile publice şi în discuţiile cu finanţatorii internaţionali, şi se observă o îmbunătăţire radicală a încrederii în programele României, a spus guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la prezentarea raportului trimestrial asupra inflaţiei.
08:00
Bursă. Acţiunile Nuclearelectrica urcă la 51 de lei după creşterea profitului cu 27% în primele nouă luni Ziarul Financiar
Acţiunile Nuclearelectrica au crescut vineri cu 4%, ajungând la 51 de lei, ceea ce a ridicat capitalizarea companiei la 15,3 miliarde de lei, după raportarea rezultatelor financiare pentru primele nouă luni ale anului 2025
07:45
Bursă. Transgaz atinge un nou maxim istoric, acţiunile urcă până la 65,6 lei şi avansează 180% în 2025 după rezultatele la T3 Ziarul Financiar
Acţiunile Transgaz au înregistrat creşteri de până la 4% după raportarea rezultatelor financiare, atingând un nou maxim istoric de 65,6 lei, ceea ce a ridicat capitalizarea companiei la 12,3 miliarde de lei.
07:45
The gift guide - o mică, dar atentă selecţie, care sperăm să vă inspire la următoarea şedinţă de cumpărături Ziarul Financiar
07:45
Cristina Roşca, După Afaceri Premium: Despre răbdare şi alte misiuni imposibile Ziarul Financiar
07:45
Cum arată locul perfect unde să nu faci nimic? Este chiar în inima Transilvaniei Ziarul Financiar
07:30
Bursă. Acţiunile Romgaz ating un nou maxim istoric după creşterea profitului în T3 Ziarul Financiar
Acţiunile Romgaz au urcat vineri la un nou maxim istoric, atingând 10,2 lei, după raportarea rezultatelor financiare pentru trimestrul al treilea, consolidându-se peste pragul psihologic de 10 lei. Capitalizarea companiei de stat a ajuns la 39,3 miliarde de lei, dublu faţă de începutul anului.
07:15
Bursă. Hidroelectrica, cea mai mare companie de stat din România: producţia şi veniturile scad în nouă luni din 2025, dar profitul rămâne peste bugetul rectificat. Profitul net din T3, minus 14%. Veniturile, plus 16% Ziarul Financiar
Hidroelectrica (H2O), cea mai mare companie de stat din România, cu o capitalizare de 54,3 mld. lei, a înregistrat în primele nouă luni ale anului 2025 rezultate operaţionale şi financiare mai scăzute faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, dar în linie cu bugetul rectificat aprobat la 31 octombrie
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.