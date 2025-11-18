Un fost fotbalist l-a DISTRUS pe Marius Șumudică: „Schizofrenic. Dezgustător!”

20:30

Mai este mai bine de o lună până la Crăciun, dar românii început deja să își calculeze bugetele pentru sărbătorile de iarnă și mai ales pentru brad, un simbol aproape nelipsit din casele oamenilor. Mai există și varianta celui artificial, dar cei care preferă mirosul autentic de conifere în locul „plasticului”, ofertele pentru varianta naturală […]