Românii sunt loviți din plin de scumpiri. Cât costă carnea de porc, jumările și șoriciul
Gândul, 18 noiembrie 2025 09:20
Românii au fost loviți din plin de scumpiri înainte de sărbători. Mulți încep deja pregătirile pentru masa de Crăciun și aleg din timp de unde să cumpere carnea de porc, fie rezervă direct la producător, fie optează pentru varianta din supermarket. Pe măsură ce sărbătorile de iarnă se apropie, tot mai mulți români își pregătesc […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
09:40
ACCIDENT grav în Capitală. Două autoturisme s-au ciocnit în dreptul unei stații STB. Patru persoane au fost rănite # Gândul
Patru persoane au fost rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit, unul dintre ele fiind proiectat pe trotuar, în zona unei staţii de autobuz de pe bulevardul Uverturii, din Capitală. ”La data de 18.11.2025, în jurul orei 06:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier la intersecţia […]
09:40
Plenul Parlamentului se reunește pentru numirea conducerilor TVR, SRR și AEP. Un fost ministru al Apărării, favoritul PSD # Gândul
Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului se întrunește marți pentru numirea noilor membri ai consiliilor de administrație ale Televiziunii Publice și Radioului Public, precum și pentru alegerea președintelui Autorității Electorale Permanente. Ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului va începe la ora 13.00, pe ordinea de zi aflându-se numirea membrilor Consiliului de Administrație […]
Acum 15 minute
09:30
Locuitorii din comuna Ceatalchioi pot reveni la casele lor. Persoanele evacuate din satul Plauru rămân dislocate # Gândul
Operaţiunile de evacuare preventivă a populaţiei din localitățile Ceatalchioi şi Plauru din judeţul Tulcea, după ce o ambarcațiune cu GPL a fost lovită de dronă, au fost încheiate, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea. În total, 180 de persoane au plecat singure, iar alte 66 au fost evacuate de echipele de intervenţie. […]
09:30
Schimbări la conducerea TVR, SRR și AEP. Cine vor fi noii administratori din cele trei CA-uri și ce acuzații aduce AUR? Adrian Țuțuianu, propus de PSD # Gândul
Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului se întrunește marți pentru numirea noilor membri ai consiliilor de administrație ale Televiziunii Publice și Radioului Public, precum și pentru alegerea președintelui Autorității Electorale Permanente. Ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului va începe la ora 13.00, pe ordinea de zi aflându-se numirea membrilor Consiliului de Administrație […]
Acum 30 minute
09:20
Operaţiunile de evacuare preventivă a populaţiei din localităţile Ceatalchior şi Plauru din judeţul Tulcea, declanşate întrucât o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă, pe malul ucrainean al Dunării şi a luat foc, existând risc de explozie, au fost încheiate, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea. În total, 180 de […]
09:20
Călin Georgescu se prezintă în această dimineață în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar. Liderul suveranist așteaptă decizia magistraților de la judecătoria sectorului 1 cu privire la un prim termen în primul dosar trimis în judecată de procurorii de la parchetul general.
09:20
Românii au fost loviți din plin de scumpiri înainte de sărbători. Mulți încep deja pregătirile pentru masa de Crăciun și aleg din timp de unde să cumpere carnea de porc, fie rezervă direct la producător, fie optează pentru varianta din supermarket. Pe măsură ce sărbătorile de iarnă se apropie, tot mai mulți români își pregătesc […]
09:20
ACCIDENT grav în Capitală. Două autoturisme s-au ciocnit în dreptul unei stații STB. Două persoane au fost rănite # Gândul
Patru persoane au fost rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit, unul dintre ele fiind proiectat pe trotuar, în zona unei staţii de autobuz de pe bulevardul Uverturii, din Capitală. ”La data de 18.11.2025, în jurul orei 06:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier la intersecţia […]
Acum o oră
09:10
Misterul MORȚII tinerei găsită lângă o cale ferată din Bacău, elucidat. Ultimele clipe din viață. Cine i-a mutat trupul # Gândul
Ancheta privind moartea tinerei de 26 de ani găsite lângă calea ferată din Bacău a clarificat circumstanțele tragediei. Deși primele ipoteze indicau o crimă, procurorii au stabilit că femeia a murit de fapt într-un tragic accident. Ulterior, trupul său a fost mutat. Trupul tinerei de 26 de ani, originară din județul Galați, a fost descoperit […]
09:10
Accident în localitatea Veștem, între un autoturism și au autobuz. 12 persoane implicate. A fost activat Planul Roșu de intervenție # Gândul
Planul Roşu de Intervenţie a fost activat marţi,dimineaţă, după un accident în între un autoturism şi un microbuz, în localitatea Veştem, din judeţul Sibiu. În cele două vehicule se aflau 12 persoane. Şase femei cu vârste cuprinse între 42 şi 56 de ani cu traumatisme uşoare, contuzii şi escoriaţii, toate fiind conştiente, au fost transportate […]
09:00
575 lei în plus la PENSIE pentru acești pensionari din România, în decembrie 2025. Care e singura condiție # Gândul
O parte dintre pensionarii din România va lua 575 de lei în plus la pensie în luna decembrie. Care este singura condiție de îndeplinit pentru a primi acești bani. Nu toți seniorii vor beneficia de ajutoarele de la stat, care se dau atât pe card, cât și prin Poștă. Ajutor de la stat pentru pensionari […]
09:00
Dacă vrei să construiești o structură sigură, fie că lucrezi la o hală industrială, la o locuință sau la un raft robust pentru garaj, alegerea cornierului de oțel corect te ajută să asiguri stabilitatea și durabilitatea proiectului. Alegerea potrivită îți oferă nu doar rezistență, ci și un control mai bun asupra costurilor și asupra montajului. […]
09:00
Prin Complexul Multifuncțional Sfântul Andrei, Primăria Sectorului 5 a oferit servicii medicale gratuite locuitorilor zonei pentru afecţiuni de natură stomatologică, medicină internă, endocrinologie, oftalmologie, ORL, kinetoterapie, fiziokinetoterapie, mamografie digitală 3D cu tomosinteză, dermato venerologie, diabet și nutriție, stomatologie, kinetoterapie, alergologie, logopedie și psihologie. Peste 35.830 de programări au fost făcute în cele două centre ale […]
08:50
Un polițist din Brașov a publicat un videoclip cu un bărbat care merge cu dificultate și cere bani șoferilor de pe drum. Însă s-a dat de gol pentru că imediat ce credea că nu îl mai vede nimeni, el își revine miraculos. Ce a spus polițistul despre cerșetorul grav bolnav „Dragilor, haideți să nu mai […]
08:50
Mykola Morozyuk a fost antrenat de Marius Șumudică la Rizespor și într-un interviu dat în ua.tribuna.com l-a desființat pe antrenorul român. Morozyuk, 37 de ani, a spus că tehnicianul de 54 de ani e „schizofrenic”, că le povestea ce făcea în viața intimă și că se credea mai bun ca Guardiola sau Klopp. Marius Șumudică […]
Acum 2 ore
08:40
Care este povestea bărbatului care a stat 61 de zile într-un sicriu, îngropat de viu. Credea că acest lucru îl va face faimos și bogat # Gândul
Oamenii care se lăsau îngropații de vii în încercări macabre de anduranță se numeau artiști ai îngropării. Mick Meaney și-a dorit să fie unul dintre ei. A ales să stea îngropat de viu timp de 61 de zile În anul 1968, muncitorul irlandez nu mai avea prea mulți bani, însă credea cu tărie, că dacă […]
08:30
Doliu pe scena showbiz-ului. Surorile Kessler au MURIT la 89 de ani. Cele două staruri au murit împreună, așa cum au trăit aproape nouă decenii # Gândul
Este doliu pe scena showbiz-ului european, după ce Alice și Ellen Kessler, gemene vedete ale anilor ’50–’60, au murit la vârsta de 89 de ani, la casa lor de lângă Munchen, Germania. Cele două artiste au ales să-și încheie socotelile cu viața împreună, prin „eutanasie asistată”. Potrivit The Sun, Alice și Ellen Kessler au murit […]
08:20
Ziua de marți trebuie continuată cu voie bună și zâmbete. Iar distracție vine la pachet cu un banc bun, pe care vi-l aduce GÂNDUL.RO. Când două tipe stau de vorbă, descoperim de ce bunele maniere fac toți banii. Două tipe stau de vorbă. – Când am născut primul copil, soțul mi-a dăruit o casă la […]
08:10
Cele mai noi date culese de pe piața muncii din România scot la iveală o realitate pe care mulți o cunosc, dar foarte puțini o analizează în profunzime: o serie întreagă de meserii esențiale sunt plătite la niveluri care abia depășesc pragul salariului minim. GÂNDUL.RO vă prezintă un tabel care cuprinde media veniturilor nete pentru […]
08:10
Ce înseamnă pentru Ucraina căderea orașului Pokrovsk. Ștefan Popescu: O veste proastă care arată că războiul de uzură în care ne aflăm începe să pună la grea încercare resursele ucrainene # Gândul
Orașul Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Este înconjurat din trei părți, iar trupele Moscovei se infiltrează din ce în ce mai mult în apropierea centrului. Aceasta ar putea deschide Rusiei accesul spre alte orașe din Donbas, iar victoria Moscovei depinde de cât de istovite vor rămâne trupele ucrainene după această bătălie care durează […]
Acum 4 ore
07:40
„Răcirea” cartelelor SIM, o nouă metodă prin care Rusia încearcă să contracareze dronele ucrainene. Experiment de succes sau nu? „Ambele părți folosesc conectivitatea mobilă doar ca instrument suplimentar, majoritatea dronelor cu rază lungă de acțiune funcționează fără aceasta” # Gândul
Începând cu data de 10 noiembrie, Rusia derulează un experiment pe care îl numește „răcire” a cartelei SIM – întreruperea temporară a accesului la internetul mobil pentru cartelele care fie s-au conectat la rețele străine în roaming, fie au rămas offline mai mult de 72 de ore. Cartelele SIM care se întorc din străinătate sunt […]
07:30
În cea de-a doua zi a săptămânii, GÂNDUL.RO vă înseninează dimineața cu un banc bun. Când te sună SRI-ul, de fapt. – Alo! Domnul Ion?! – Da, vă rog… – De la SRI vă deranjez… – Știu. – Cum adică, știți? – Păi, m-ați sunat pe un telefon care nu are cartelă SIM, e stricat […]
07:30
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Președintele Dan nu și-ar fi ținut promisiunea în fața profesorilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Deci după ce am aflat că procurorul trebuie să-și ia […]
07:20
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 18 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Gia Carangi a fost unul dintre primele “supermodele” din lumea modei și, totodată, una dintre cele mai tragice prezențe ale acestei industrii. Născută în 1960, la Philadelphia, Gia s-a remarcat rapid prin […]
07:10
Nu este soție de președinte, dar are din ce în ce mai multe atribuții. Mirabela Grădinaru reciclează evenimente electorale, din campania lui Nicușor Dan, la Cotroceni. Un jurist de marcă încearcă să explice: În ce calitate juridică ține Mirabela Grădinaru evenimente la Palatul Cotroceni? # Gândul
Mirabela Grădinaru, concubina președintelui, „reciclează” evenimentul de campanie al lui Nicușor Dan – „România în Lumină”. Acum, însă, nu îl promovează pe omul de lângă ea, ci pur și simplu mută sloganul campaniei electorale și-l lipește de copii. De data aceasta, de Ziua Națională a Copiilor Născuți Prematur. Nu este nici măcar soție de președinte, […]
06:50
Valentin Stan: Aflăm din comunicatul DNA că ancheta penală a început. Este posibil ca Dan să dea un SEMNAL procurorilor că „n-a fost nimic” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cazul lui Fănel Bogos și presupusa implicare a lui Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Aceeași logică anti-aristotelică a prostului. Dacă ție nu ți-au intrat 20 de […]
06:10
Valentin Stan: În ROMÂNIA, dacă cineva face ce trebuie și se descurcă este considerat un Dumnezeu # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 17 noiembrie 2025, Valentin Stan a comentat asupra unei situații specifice României, preluând idei inspirate de Emil Cioran. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan spune că în România există o problemă unică în lume, în care oamenii care nu muncesc, dar au resurse materiale suficiente, sunt […]
Acum 6 ore
05:00
Firma abonată la iluminatul festiv de la Oradea, descoperită de Gândul, s-a mufat și la București. Primăria condusă de PNL-istul Stelian Bujduveanu vrea să ia „lumină” de Crăciun de la „Regele ghirlandelor” cu aproape 2 milioane de euro. Triplu față de sumele de anul trecut # Gândul
Primăria Capitalei vrea să atribuie anul acesta de Crăciun un contract pentru iluminatul festiv în valoare de aproape 8 milioane de lei, fără TVA, ceea ce înseamnă aproape 2 milioane de euro. Potrivit licitației lansate pe SEAP, este vorba de un contract de închiriere de luminițe, iar singurul ofertant la această achiziție este societatea Corvin […]
Acum 12 ore
01:20
„Felicitări întregii lumi, este un moment istoric” ”, transmite Trump, după victoria la ONU pe Gaza. Consiliul a adoptat planul de pace al SUA pe stabilizarea enclavei. Ce rol va avea Trump # Gândul
Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a votat planul de pace al președintelui Trump pentru Gaza, un progres care oferă un mandat legal al ONU pentru viziunea administrației asupra modului de a depăși armistițiul și de a reconstrui Fâșia Gaza devastată de război, după doi ani. Votul Consiliului a fost, de asemenea, o victorie diplomatică […]
01:10
Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a aprobat luni planul de pace al președintelui Trump pentru Gaza, un progres care oferă un mandat legal al ONU pentru viziunea administrației asupra modului de a depăși armistițiul și de a reconstrui Fâșia Gaza devastată de război, după doi ani. Votul Consiliului a fost, de asemenea, o victorie […]
01:00
Consiliul de Securitate a adoptat planul de pace al SUA pe stabilizarea și guvernarea enclavei. Ce rol va avea Trump # Gândul
Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a aprobat luni planul de pace al președintelui Trump pentru Gaza, un progres care oferă un mandat legal al ONU pentru viziunea administrației asupra modului de a depăși armistițiul și de a reconstrui Fâșia Gaza devastată de război, după doi ani. Votul Consiliului a fost, de asemenea, o victorie […]
00:10
Clubul FCSB, în vizorul ANAF pentru cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. Gigi Becali: „E idiot softul. Nu am de plătit nici măcar 16 lei” # Gândul
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) suspectează clubul FCSB, condus de Gigi Becali, că ar fi avut cheltuieli nejustificate de mai bine de 7 milioane de lei. La rândul său, latifundiarul din Pipera se apărăr, susținând că este vorba doar de invenții și că a dat eroare calculatorul. 7.020.140 de lei – aceasta este suma cheltuită […]
17 noiembrie 2025
23:50
Ilie Ilașcu, fost deținut politic și ex-deputat, a MURIT la vârsta de 73 de ani. „Un om care a iubit sincer și a luptat cu demnitate” # Gândul
Ilie Ilașcu, fost deţinut politic al regimului de la Tiraspol și ex-deputat în Parlamentul Moldovei, dar și al României, a murit luni, la vârsta de 73 de ani, a anunțat familia sa printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare. „Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea din viață a celui care a fost pentru […]
23:30
Trump nu exclude o operațiune militară terestră în Venezuela. În ce condiții președintele SUA ar bombarda Mexicul și Columbia # Gândul
În timp ce a desfășurat o conferință de presă despre găzduirea Cupei Mondiale din 2026, un reporter l-a întrebat pe Donald Trump dacă SUA vor ataca Venezuela. Președintele a declarat că „nu exclude” desfășurarea unei operațiuni militare terestre.da „Nu exclud nimic. Trebuie doar să ne ocupăm de Venezuela”, a declarat președintele. Trump a mai spus […]
23:30
Biroul Electoral Municipal Bucureşti a RESPINS două dosare și un altul a fost amânat pentru candidaturile la Primăria Capitalei # Gândul
Biroul Electoral Municipal Bucureşti a anunţat, luni seară, că dintre cele 20 de candidaturi pentru Primăria Capitalei care erau depuse cu patru ore înainte de termenul-limită au fost admise 17, între care cele ale principalilor candidaţi. Alte două dosare de candidatură au fost respinse, iar un al dosar a fost amânat. Astfel, au fost admise […]
23:20
Un tânăr de 18 ani este acuzat că a agresat sexual și UCIS o femeie de 48 de ani din Năvodari. Suspectul se află deja în custodia Poliției # Gândul
Un tânăr de 18 ani este acuzat că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, ar fi agresat sexual și ucis o femeie de 48 de ani din Năvodari, județul Constanța. Sâmbătă, în jurul orei 07:40, cadavrul victimei sale femei a fost găsit într-o zonă publică din Năvodari, fără semne inițiale care să indice o suspiciune […]
23:10
Trump nu exclude o operațiune militară terestră în Venezuela. În ce condiții președintele SUA ar bombarda și Mexicul # Gândul
În timp ce a desfășurat o conferință de presă despre găzduirea Cupei Mondiale din 2026, un reporter l-a întrebat pe Donald Trump dacă SUA vor ataca Venezuela. Președintele a declarat că „nu exclude” desfășurarea unei operațiuni militare terestre.da „Nu exclud nimic. Trebuie doar să ne ocupăm de Venezuela”, a declarat președintele. Trump a mai spus […]
23:10
În ce oraș se găsesc cele mai mici CHIRII din România. Proprietarul unei garsoniere cere doar 100 de euro/lună # Gândul
Un oraș din România oferă cele mai mici chirii, în noiembrie 2025, în ciuda valului de scumpiri și a faptului că achiziționarea unei locuințe a devenit deja un vis tot mai greu de îndeplinit pentru multe familii din țara noastră. Astfel, tot mai multe persoane aleg varianta închirierii, deși nu mai e o idee la fel […]
23:10
Trump anunță „FIFA PASS”: microbiștii care au bilete la Cupa Mondială pot aplica pentru vize SUA în regim de urgență # Gândul
Trump și președintele FIFA anunță „FIFA PASS,” care va permite deținătorilor de bilete la Cupa Mondială să aplice pentru vize americane accelerate pentru a participa la „cea mai mare și mai incluzivă Cupă Mondială de până acum.” Campionatul Mondial de Fotbal va crea peste 290.000 de joburi, în SUA Casa Albă estimează că organizarea Campionatului […]
23:00
În timp ce a desfășurat o conferință de presă despre găzduirea Cupei Mondiale din 2026, un reporter l-a întrebat pe Donald Trump dacă SUA vor ataca Venezuela. Președintele a declarat că „nu exclude” desfășurarea unei operațiuni militare terestre.da „Nu exclud nimic. Trebuie doar să ne ocupăm de Venezuela”, a declarat președintele. Trump a mai spus […]
22:50
În timp ce a desfășurat o conferință de presă despre găzduirea Cupei Mondiale din 2026, un reporter l-a întrebat pe Donald Trump dacă SUA vor ataca Venezuela. Președintele a declarat că „nu exclude” desfășurarea unei operațiuni militare terestre.da „Nu exclud nimic. Trebuie doar să ne ocupăm de Venezuela”, a declarat președintele. Trump a mai spus […]
22:30
Cât costă șoriciul, jumările și toba, cu o lună înainte de CRĂCIUN. Producătorii spun că prețurile au crescut cu 10% față de anul trecut # Gândul
În acest an, pe lângă bradul de Crăciun, românii vor trebui să plătească mai mult și pentru produse tradiționale precum șorici, jumări, slănină sau tobă. Producătorii spun că prețurile au crescut cu 10% fața de anul trecut la astfel de produse. „Începând cu șunculițe, afumată, fiartă, cu boia, avem și fiartă cu usturoi, trei-patru feluri […]
22:20
Întrebat de un reporter dacă SUA vor ataca Venezuela, în timp ce desfășoară o conferință de presă despre găzduirea Cupei Mondiale din 2026, Donald Trump a declarat că nu exclude inițierea unei operațiuni militare terestre. Știre în curs de actualizare
22:10
Trump se întâlnește cu Grupul de lucru al Casei Albe privind Cupa Mondială FIFA 2026: „Am bătut toate RECORDURILE la vânzarea biletelor” # Gândul
Peste 205 zile, trei țări din America de Nord vor găzdui Campionatul Mondial de Fotbal. Între 11 iunie și 19 iulie 2026, 48 de echipe naționale de fotbal se vor bate pentru trofeul Cupei Mondiale în meciurile găzduite de Statele Unite, Canada și Mexic. Donald Trump va fi cel care va „fluiera” meciul de deschidere din […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 18 noiembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță # Gândul
„Marius Tucă Show” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Daniel Băluță, primar al Sectorului 4. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
22:00
Câte zile de CONCEDIU fără plată ai voie să îți iei și cum îți afectează vechimea în muncă. Legea este clară, în acest caz # Gândul
Concediul fără plată este modalitatea legală prin care un angajat poate cere suspendarea temporară a raportului de muncă pentru rezolvarea unor probleme personale sau pentru formare profesională, fără a primi salariu în perioada respectivă. Acest drept este reglementat clar în Codul Muncii, iar durata şi condiţiile de acordare se stabilesc, de regulă, în contractul colectiv […]
22:00
Scandalurile se țin lanț în bula #rezist. S-au încăierat și Godină cu Caramitru. Ce-i reproșează polițistul fostului USR-ist # Gândul
Un nou scandal online a pornit dintr-un subiect neașteptat. O shaorma gratis i-a adus „față în față” pe polițistul Marian Godină și fostul politician USR, Andrei Cramitru. Totul a început după ce, la o shaormerie din Brașov, s-a format o coadă uriașă atunci când administratorul a anunțat că oferă câte o shaorma gratuită. Caramitru a […]
21:30
AUR contestă votul din Parlament la CCR: „Vocea suveraniștilor a fost călcată în picioare”. Plângerea ajunge în noaptea asta la CCR # Gândul
Criză politică în Parlament după votul pentru conducerea TVR și RRA. AUR anunță că va sesiza Curtea Constituțională chiar în această noapte și acuză Coaliția de guvernare că a încălcat legea și a „anulat vocea a milioane de români”. Mihail Neamțu, vicepreședintele AUR, a declarat pentru Gândul că votul prin care au fost validați cei […]
21:20
Peste 205 zile, trei țări din America de Nord vor găzdui Campionatul Mondial de Fotbal. Între 11 iunie și 19 iulie 2026, 48 de echipe naționale de fotbal se vor bate în mai multe partide găzduite de Statele Unite, Canada și Mexic. Donald Trump va fi cel care va „fluiera” meciul de deschidere din Los Angeles […]
20:50
Cătălin Drulă, la un pas să-i cadă un panou în cap în timpul unei conferințe. Liderul USR a încercat să facă haz de necaz, dar nu i-a ieșit # Gândul
Scene neașteptate la conferința de presă susținută de Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei. În timp ce vorbea despre distrugerile din cartierul Uranus și compara abuzurile comunismului cu situația actuală a orașului, un panou amplasat chiar în spatele său s-a prăbușit. Momentul a fost stânjenitor, iar Drulă și cei doi consilieri s-au întors brusc, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.