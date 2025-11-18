Valentin Stan: În ROMÂNIA, dacă cineva face ce trebuie și se descurcă este considerat un Dumnezeu
Gândul, 18 noiembrie 2025 06:10
În emisiunea Marius Tucă Show din 17 noiembrie 2025, Valentin Stan a comentat asupra unei situații specifice României, preluând idei inspirate de Emil Cioran. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan spune că în România există o problemă unică în lume, în care oamenii care nu muncesc, dar au resurse materiale suficiente, sunt […]
• • •
Acum 30 minute
06:10
Valentin Stan: În ROMÂNIA, dacă cineva face ce trebuie și se descurcă este considerat un Dumnezeu # Gândul
Acum 2 ore
05:00
Firma abonată la iluminatul festiv de la Oradea, descoperită de Gândul, s-a mufat și la București. Primăria condusă de PNL-istul Stelian Bujduveanu vrea să ia „lumină” de Crăciun de la „Regele ghirlandelor” cu aproape 2 milioane de euro. Triplu față de sumele de anul trecut # Gândul
Primăria Capitalei vrea să atribuie anul acesta de Crăciun un contract pentru iluminatul festiv în valoare de aproape 8 milioane de lei, fără TVA, ceea ce înseamnă aproape 2 milioane de euro. Potrivit licitației lansate pe SEAP, este vorba de un contract de închiriere de luminițe, iar singurul ofertant la această achiziție este societatea Corvin […]
Acum 6 ore
01:20
„Felicitări întregii lumi, este un moment istoric” ”, transmite Trump, după victoria la ONU pe Gaza. Consiliul a adoptat planul de pace al SUA pe stabilizarea enclavei. Ce rol va avea Trump # Gândul
Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a votat planul de pace al președintelui Trump pentru Gaza, un progres care oferă un mandat legal al ONU pentru viziunea administrației asupra modului de a depăși armistițiul și de a reconstrui Fâșia Gaza devastată de război, după doi ani. Votul Consiliului a fost, de asemenea, o victorie diplomatică […]
01:10
01:00
Consiliul de Securitate a adoptat planul de pace al SUA pe stabilizarea și guvernarea enclavei. Ce rol va avea Trump # Gândul
Acum 8 ore
00:10
Clubul FCSB, în vizorul ANAF pentru cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. Gigi Becali: „E idiot softul. Nu am de plătit nici măcar 16 lei” # Gândul
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) suspectează clubul FCSB, condus de Gigi Becali, că ar fi avut cheltuieli nejustificate de mai bine de 7 milioane de lei. La rândul său, latifundiarul din Pipera se apărăr, susținând că este vorba doar de invenții și că a dat eroare calculatorul. 7.020.140 de lei – aceasta este suma cheltuită […]
17 noiembrie 2025
23:50
Ilie Ilașcu, fost deținut politic și ex-deputat, a MURIT la vârsta de 73 de ani. „Un om care a iubit sincer și a luptat cu demnitate” # Gândul
Ilie Ilașcu, fost deţinut politic al regimului de la Tiraspol și ex-deputat în Parlamentul Moldovei, dar și al României, a murit luni, la vârsta de 73 de ani, a anunțat familia sa printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare. „Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea din viață a celui care a fost pentru […]
23:30
Trump nu exclude o operațiune militară terestră în Venezuela. În ce condiții președintele SUA ar bombarda Mexicul și Columbia # Gândul
23:30
Biroul Electoral Municipal Bucureşti a RESPINS două dosare și un altul a fost amânat pentru candidaturile la Primăria Capitalei # Gândul
Biroul Electoral Municipal Bucureşti a anunţat, luni seară, că dintre cele 20 de candidaturi pentru Primăria Capitalei care erau depuse cu patru ore înainte de termenul-limită au fost admise 17, între care cele ale principalilor candidaţi. Alte două dosare de candidatură au fost respinse, iar un al dosar a fost amânat. Astfel, au fost admise […]
23:20
Un tânăr de 18 ani este acuzat că a agresat sexual și UCIS o femeie de 48 de ani din Năvodari. Suspectul se află deja în custodia Poliției # Gândul
Un tânăr de 18 ani este acuzat că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, ar fi agresat sexual și ucis o femeie de 48 de ani din Năvodari, județul Constanța. Sâmbătă, în jurul orei 07:40, cadavrul victimei sale femei a fost găsit într-o zonă publică din Năvodari, fără semne inițiale care să indice o suspiciune […]
23:10
Trump nu exclude o operațiune militară terestră în Venezuela. În ce condiții președintele SUA ar bombarda și Mexicul # Gândul
23:10
În ce oraș se găsesc cele mai mici CHIRII din România. Proprietarul unei garsoniere cere doar 100 de euro/lună # Gândul
Un oraș din România oferă cele mai mici chirii, în noiembrie 2025, în ciuda valului de scumpiri și a faptului că achiziționarea unei locuințe a devenit deja un vis tot mai greu de îndeplinit pentru multe familii din țara noastră. Astfel, tot mai multe persoane aleg varianta închirierii, deși nu mai e o idee la fel […]
23:10
Trump anunță „FIFA PASS”: microbiștii care au bilete la Cupa Mondială pot aplica pentru vize SUA în regim de urgență # Gândul
Trump și președintele FIFA anunță „FIFA PASS,” care va permite deținătorilor de bilete la Cupa Mondială să aplice pentru vize americane accelerate pentru a participa la „cea mai mare și mai incluzivă Cupă Mondială de până acum.” Campionatul Mondial de Fotbal va crea peste 290.000 de joburi, în SUA Casa Albă estimează că organizarea Campionatului […]
23:00
22:50
Acum 12 ore
22:30
Cât costă șoriciul, jumările și toba, cu o lună înainte de CRĂCIUN. Producătorii spun că prețurile au crescut cu 10% față de anul trecut # Gândul
În acest an, pe lângă bradul de Crăciun, românii vor trebui să plătească mai mult și pentru produse tradiționale precum șorici, jumări, slănină sau tobă. Producătorii spun că prețurile au crescut cu 10% fața de anul trecut la astfel de produse. „Începând cu șunculițe, afumată, fiartă, cu boia, avem și fiartă cu usturoi, trei-patru feluri […]
22:20
22:10
Trump se întâlnește cu Grupul de lucru al Casei Albe privind Cupa Mondială FIFA 2026: „Am bătut toate RECORDURILE la vânzarea biletelor” # Gândul
Peste 205 zile, trei țări din America de Nord vor găzdui Campionatul Mondial de Fotbal. Între 11 iunie și 19 iulie 2026, 48 de echipe naționale de fotbal se vor bate pentru trofeul Cupei Mondiale în meciurile găzduite de Statele Unite, Canada și Mexic. Donald Trump va fi cel care va „fluiera” meciul de deschidere din […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 18 noiembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță # Gândul
„Marius Tucă Show” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Daniel Băluță, primar al Sectorului 4. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
22:00
Câte zile de CONCEDIU fără plată ai voie să îți iei și cum îți afectează vechimea în muncă. Legea este clară, în acest caz # Gândul
Concediul fără plată este modalitatea legală prin care un angajat poate cere suspendarea temporară a raportului de muncă pentru rezolvarea unor probleme personale sau pentru formare profesională, fără a primi salariu în perioada respectivă. Acest drept este reglementat clar în Codul Muncii, iar durata şi condiţiile de acordare se stabilesc, de regulă, în contractul colectiv […]
22:00
Scandalurile se țin lanț în bula #rezist. S-au încăierat și Godină cu Caramitru. Ce-i reproșează polițistul fostului USR-ist # Gândul
Un nou scandal online a pornit dintr-un subiect neașteptat. O shaorma gratis i-a adus „față în față” pe polițistul Marian Godină și fostul politician USR, Andrei Cramitru. Totul a început după ce, la o shaormerie din Brașov, s-a format o coadă uriașă atunci când administratorul a anunțat că oferă câte o shaorma gratuită. Caramitru a […]
21:30
AUR contestă votul din Parlament la CCR: „Vocea suveraniștilor a fost călcată în picioare”. Plângerea ajunge în noaptea asta la CCR # Gândul
Criză politică în Parlament după votul pentru conducerea TVR și RRA. AUR anunță că va sesiza Curtea Constituțională chiar în această noapte și acuză Coaliția de guvernare că a încălcat legea și a „anulat vocea a milioane de români”. Mihail Neamțu, vicepreședintele AUR, a declarat pentru Gândul că votul prin care au fost validați cei […]
21:20
20:50
Cătălin Drulă, la un pas să-i cadă un panou în cap în timpul unei conferințe. Liderul USR a încercat să facă haz de necaz, dar nu i-a ieșit # Gândul
Scene neașteptate la conferința de presă susținută de Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei. În timp ce vorbea despre distrugerile din cartierul Uranus și compara abuzurile comunismului cu situația actuală a orașului, un panou amplasat chiar în spatele său s-a prăbușit. Momentul a fost stânjenitor, iar Drulă și cei doi consilieri s-au întors brusc, […]
20:50
În timp ce România evacuează oamenii din cauza navei cu GPL, ucrainenii spun că nu există niciun pericol. Patrick André de Hillerin reacționează # Gândul
Două localități din România, Plauru și Ceatalchioi, au intrat în proces de evacuare după ce o navă încărcată cu 4.000 de tone de GPL a fost lovită de o dronă rusească în portul ucrainean Ismail. Autoritățile române vorbesc despre „pericol iminent de explozie” și trimit mesaje RO-ALERT. În același timp, Ucraina nu evacuează pe nimeni. […]
20:30
Cancelarul Germaniei anunță o nouă ordine mondială: „Ultimii 85 de ani în Vest și 35 de ani în Est au luat sfârșit” # Gândul
Friedrich Merz, care a devenit unul dintre cei mai nepopulari cancelari din istoria Germaniei postbelice, a făcut o declarație controversată: susține că vechea ordine mondială postbelică de după cel de-al Doilea Război Mondial s-a încheiat în „Vest”. Cancelarul german mai spune că și pentru „Est”, vechea ordine mondială de la Căderea Zidului Berlinului și Colapsul […]
20:30
Cât costă un BRAD natural, în 2025. Magazinele online au deschis deja listele cu precomenzi, dar prețurile sunt mai mari decât Crăciunul trecut # Gândul
Mai este mai bine de o lună până la Crăciun, dar românii început deja să își calculeze bugetele pentru sărbătorile de iarnă și mai ales pentru brad, un simbol aproape nelipsit din casele oamenilor. Mai există și varianta celui artificial, dar cei care preferă mirosul autentic de conifere în locul „plasticului”, ofertele pentru varianta naturală […]
20:20
Coaliția nu a ajuns la niciun consens cu privire la reforma pensiilor magistraților. Marți s-ar putea relua discuțiile – SURSE # Gândul
Liderii Coaliției nu au ajuns la un consens luni pe reforma pensiilor magistraților, spun surse politice pentru Gândul. S-a discutat varianta cu perioada de tranziție de 12 ani, dar nu este exclusă nici varianta de 10 ani. Mâine ar putea avea loc o nouă discuție pe reformă. Reforma pensiilor magistraților și reforma administrativă, discutate la […]
20:10
Coaliția nu a ajuns la niciun consens cu privire la reforma pensiilor magistraților – SURSE # Gândul
20:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Robert Turcescu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
20:10
Orban a ironizat-o pe Ursula privind finanțarea Ucrainei: „Seamănă puțin cu încercarea de a ajuta un alcoolic trimițându-i încă o cutie de vodcă” # Gândul
Ursula von der Leyen crede că războiul din Ucraina se va încheia la sfârșitul anului 2026. Șefa Comisiei Europene a trimis țărilor UE o scrisoare cu plan de expropriere a activelor Rusiei. Într-o scrisoare adresată liderilor UE, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a menționat trei soluții pentru finanțarea Kiev-ului: „Am identificat trei opțiuni […]
20:00
Chef Cătălin Scărlătescu propune REȚETA ideală pentru Postul Crăciunului. Ce ingrediente sunt necesare pentru a respecta restricțiile alimentare # Gândul
Postul Crăciunului începe, în fiecare an, pe 15 noiembrie și pentru credincioși această perioadă reprezintă o provocare în găsirea de noi preparate care să respecte restricțiile alimentare. În acest context, chef Cătălin Scărlătescu propune o rețetă delicioasă de paste, sănătoasă și simplu de făcut pentru toți cei care țin sau urmează să țină câteva zile […]
20:00
Premierul Ilie Bolojan anunță că impozitele pe proprietate și mașini cresc din ianuarie 2026. Parlamentul adoptă mâine decizia # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Parlamentul se va reuni în ședință comună marți, 18 noiembrie, pentru a adopta din nou proiectul de lege care curpinde taxele locale, eliminând doar prevederile declarate neconstituționale de către CCR, respectiv cele legate de testele poligraf pentru angajații de la ANAF. Șeful executivului a anunțat la Adunarea Generală a […]
19:40
Un celebru influencer a dat lovitura la Târgul de Crăciun de la Craiova, cu un DESERT spectaculos. Cât costă și ce conține produsul-vedetă # Gândul
Târgul de Crăciun de la Craiova a atras peste 250.000 de vizitatori, în primul weekend de la deschidere, dar vedeta alimentelor comercializate aici a devenit desertul creat de un celebru influencer. Acesta a încercat să îi cucerească pe vizitatori, printre tarabele cu mici, cârnați, sarmale și vin fiert, cu un produs dulce inedit. Și a […]
19:40
Lovitură pe piața mondială a petrolului: Americanii de la Chevron iau în considerare să cumpere activele Lukoil # Gândul
Compania energetică americană Chevron ia în considerare achiziționarea activelor internaționale ale LUKOIL, relatează Reuters, citând cinci surse familiarizate cu situația. În octombrie, Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a impus sancțiuni companiilor LUKOIL, Rosneft și filialelor acestora. Departamentul a autorizat tranzacții care implică active străine ale LUKOIL până pe 13 decembrie. Pe 14 noiembrie, LUKOIL a anunțat […]
19:30
Coaliția a ajuns la un consens: vor tăia pensiile magistraților, chiar și fără avizul CSM – SURSE # Gândul
Liderii Coaliției au ajuns la un consens luni pe reforma pensiilor magistraților, spun surse politice pentru Gândul. Vor tăia pensiile magistraților, chiar și fără avizul CSM. Bolojan va merge înainte cu plafonarea pensiei la 70% din ultimul venit net și cu o perioadă de tranziție de 12 ani pentru atingerea vârstei de pensionare de 65 […]
19:10
Unde se află cele mai RECI zone din lume, regiuni prin care trenurile înfruntă unele dintre cele mai scăzute temperaturi din lume # Gândul
Transsiberianul și alte trenuri care traversează rute din Siberia arctică se confruntă, în timpul iernii, cu unele dintre cele mai scăzute temperaturi de pe planetă, între -50°C și -62°C, potrivit Wionews.com. Zona dintre stațiile Mogocha și Skovorodino este considerată cea mai rece rută feroviară din lume, unde gerul extrem pune la încercare infrastructura și tehnologia feroviară, […]
19:00
Interviu în exclusivitate pentru Gândul. Ioana Ene Dogioiu explică sinecura pe care a primit-o: „Sunt pe deplin calificată” # Gândul
După scandalul declanșat de numirea sa pe un post de membru în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (SRR) din partea Executivului, Ioana Ene Dogioiu, a oferit, în exclusivitate pentru Gândul, un răspuns la acuzațiile care i se aduc. Cum răspundeți celor care vă acuză de faptul că beneficiați de o sinecură? Ioana […]
18:50
Sondaj zdrobitor în Ungaria: aproape unanimitate pe tema războiului din Ucraina. 91% din alegătorii lui Orban nu vor să audă de chemarea în Armată # Gândul
Poporul maghiar este ferm în opinii și pe poziții. Și vorbește pe o singură voce. Nu vrea să audă de reintroducerea serviciului militar obligatoriu, de chemarea în Armată sau de războiul din Ucraina. Cifrele vorbesc de la sine și sunt clare: 91% dintre alegătorii FIDESZ-KDNP a lui Viktor Orban nu vor Armată obligatorie. Aceeași părere […]
18:50
Ministrul Energiei anunță controale în benzinării după scumpirile artificiale. „Nu există niciun motiv pentru care prețurile la pompă să crească” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță controale în toate benzinăriile din țară pentru a opri creșterea artificială a prețurilor de la pompă. Oficialul spune că eventuala majorare la 9 lei pentru un litru de carburant nu este justificată după ce Statele Unite au prelungit până la 13 decembrie termenul până la care activele din afara Rusiei […]
18:50
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și-a provocat invitatul aflat la ceas aniversar, jurnalistul, scriitorul și analistul politic Ion Cristoiu să rememoreze câteva dintre cele mai semnificative momente ale vieții sale. Reputatul formator de jurnaliști a mărturisit cel mai mare regret al său, dar și ce i-ar spune unui Cristoiu de […]
18:40
Revoltă la Ceatalchioi. Oamenii nu vor să-și părăsească casele, în ciuda pericolului de explozie a navei lovite de drona rusească: „Mor, mor, nu mor, nu mor! Când s-a bubuit, am stat lângă perete și m-am închinat” # Gândul
În Ceatalchioi – comuna tulceană aflată sub ordin de evacuare, după ce o navă încărcată cu GPL a luat foc în portul ucrainean Ismail – oamenii refuză să-și părăsească casele și resping avertismentele autorităților, care au cerut evacuarea de urgență a locuitorilor. Primarul din Ceatalchioi susține că pericolul de explozie a navei nu poate fi […]
18:30
Doi pensionari au cumpărat un CONAC în ruină, pe care l-au renovat, dar ce a urmat i-a impresionat până și pe ei # Gândul
Joanne Shiels (60 de ani) și soțul său, Geoff Bell (61 de ani), au cumpărat, în luna mai a anului 2022, conacul Greystonedale din Haltwhistle, Northumberland, Anglia, cu suma de 300.000 de lire sterline (340.000 de euro), cu intenția de a-l transforma în „casa lor până la sfârșitul vieții”. Clădirea era într-o stare avansată de degradare […]
18:30
Problemele se țin lanț la Luvru. O galerie a muzeului a fost închisă ca măsură de precauție. De ce se tem autoritățile # Gândul
O galerie a Muzeului Luvru a fost închisă publicului, luni, din cauza stării „fragile” a clădirii muzeului parizian, relatează BFMTV. Este vorba despre „aripa de sud a patrulaterei Sully”, care „a fost supusă unei monitorizări speciale timp de mai mulți ani”, potrivit unui comunicat al muzeului parizian. Conform sursei citate, „pe parcursul acestor investigații, galeria […]
18:10
Mike Pompeo, liderul republican abandonat de Donald Trump, produce arme pentru Ucraina. A fost șeful CIA și secretar de stat al SUA # Gândul
Secretarul de Stat al SUA din primul mandat de președinte al lui Donald Trump, Mike Pompeo, a devenit consilier al companiei ucrainene Fire Point, care produce drone cu rază lungă de acțiune și noile rachete ale Ucrainei, Flamingo, arată Associated Press. Compania de armament din Ucraina se află în prezent în vizorul procurorilor pentru o […]
18:10
Dorinel Munteanu, devastator cu tricolorii după 1-3 cu Bosnia: „Trebuia să le arătăm pe teren că țiganii sunt mai buni” # Gândul
Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Dorinel Munteanu, devastator cu tricolorii după 1-3 cu Bosnia: „Trebuia să le arătăm pe teren că țiganii sunt mai buni” Ca urmare a rezultatelor de sâmbătă, […]
17:50
„Cea mai fericită țară” de pe Pământ este singura din Europa în care nu cresc PREȚURILE locuințelor # Gândul
Prețurile locuințelor cresc în aproape toată Europa, dar un singur stat a reușit să stopeze acest fenomen. Conform unui nou raport Eurostat, Portugalia sau Olanda se află în topul creșterilor, Finlanda fiind singura țară unde piața imobiliară a înregistrat o scădere. Eurostat a comparat prețurile din trimestrul II al acestui an cu cele din aceeași […]
Acum 24 ore
17:40
Anunț despre cel mai dificil lot al Autostrăzii Unirii. Ministrul Transporturilor: „Proiect de o complexitate tehnică ridicată” # Gândul
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis, luni, Ordinul de Începere pentru etapa de proiectare a lotului 2B Grințieș-Pipirig pentru cel mai dificil lot al Autostrăzii A8, a precizat Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor. 20 de kilometri este lungimea pasajelor și a tunelurilor Contractul cu o valoare de 5,97 miliarde lei pentru construirea acestui lot a […]
17:30
Mitică Dragomir a cerut ordin de protecție împotriva protestatarului Marian Ceaușescu. Conflictul dintre cei doi durează de ani de zile # Gândul
Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a deschis un proces la Secția I Civilă prin care solicită emiterea unui ordin de protecție împotriva activistului Marian Moroșanu-Tivilic, cunoscut drept Marian Ceaușescu. Dosarul figurează pe portalul instanțelor cu obiectul „ordin de protecție”, iar primul termen are loc astăzi. 17 noiembrie 2025. Cauza se judecă […]
17:00
Cristoiu, siderat de cum încalcă Nicușor Dan Constituția: ”Băsescu viola Constituția și spunea că o iubește / Nicușor o violează și zice – ȘI?” # Gândul
În ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a criticat felul sistematic în care președintele Nicușor Dan sfidează Constituția, trasând și o paralelă cu forțarea de către fostul președinte Traian Băsescu a limitelor acesteia. În viziunea cunoscutului gazetar, există o diferență esențială între Nicușor Dan și […]
