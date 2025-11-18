ACCIDENT grav în Capitală. Două autoturisme s-au ciocnit în dreptul unei stații STB. Două persoane au fost rănite

09:20

Românii au fost loviți din plin de scumpiri înainte de sărbători. Mulți încep deja pregătirile pentru masa de Crăciun și aleg din timp de unde să cumpere carnea de porc, fie rezervă direct la producător, fie optează pentru varianta din supermarket. Pe măsură ce sărbătorile de iarnă se apropie, tot mai mulți români își pregătesc […]