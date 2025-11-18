Termoficare Oradea anunță prelungirea întreruperii furnizării energiei termice pentru 3 puncte termice
Bihoreanul, 18 noiembrie 2025 08:50
Din cauza complexității lucrărilor și a condițiilor meteorologice nefavorabile, remedierea avariei de pe rețeaua termică de transport situată la intersecția străzilor Aleea Salca și Nojoridului se prelungește până marți, 18 noiembrie 2025, orele 23:30.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 10 minute
09:10
Bolojan a anunțat că impozitele pe locuințe și pe mașini vor crește semnificativ din 2026, dar nu le lasă banii primarilor # Bihoreanul
Impozitele locale vor crește substanțial de anul viitor, atât pentru locuințe, cât și pentru autoturisme, Parlamentul fiind așteptat să adopte marți pachetul fiscal ce conține noile taxe locale. Anunțul a fost făcut luni de premierul Ilie Bolojan, în cadrul Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România, unde politicianul le-a dat și o veste proastă primarilor: banii colectați din creșterea de taxe vor merge la bugetul de stat.
Acum 30 minute
09:00
Poloiștii de la CSM Oradea primesc marți vizita campioanei Europei, FTC Telekom Budapesta, într-un duel de foc în etapa a 4-a din Champions League. Formația maghiară vine la Oradea în formă perfectă, cu un lot plin de vedete, în timp ce roș-albaștrii mizează pe avantajul propriului bazin și pe sprijinul publicului. Meciul se anunță unul dintre punctele de atracție ale sezonului.
08:50
Termoficare Oradea anunță prelungirea întreruperii furnizării energiei termice pentru 3 puncte termice # Bihoreanul
Din cauza complexității lucrărilor și a condițiilor meteorologice nefavorabile, remedierea avariei de pe rețeaua termică de transport situată la intersecția străzilor Aleea Salca și Nojoridului se prelungește până marți, 18 noiembrie 2025, orele 23:30.
Acum 2 ore
08:00
Iubire de-o viață: Unul dintre cele mai longevive cupluri din România trăiește în Bihor și a sărbătorit 70 de ani de căsnicie (FOTO) # Bihoreanul
BIHOREANUL vă dezvăluie o poveste de dragoste rară: doi soți bihoreni au sărbătorit nunta de platină, devenind unul dintre cele mai longevive cupluri din țară. Rozalia și Iosif Doiciar sunt un cuplu model nu doar pentru că încă se iubesc, după 70 de ani de căsnicie, ci și pentru că au dat dovadă de curaj, în tinerețe fugind de acasă doar ca să rămână împreună, iar apoi și-au demonstrat devotamentul și față de comunitatea în care au locuit, transformându-și casa în școală pentru copiii satului.
Acum 24 ore
19:50
Un alt fel de ritm pentru scena din Oradea: „Oglinda spartă”, spectacolul pus în scenă de o echipă internațională, a avut premiera la Teatrul Regina Maria (FOTO) # Bihoreanul
Sala Mare a Teatrului Regina Maria din Oradea a fost plină duminică seară, la premiera spectacolului „Oglinda spartă”, o adaptare contemporană după Arthur Miller, realizată de o apreciată echipă artistică, cu experiență în teatre de top ale Europei. Montarea, recomandată publicului peste 18 ani, a fost întâmpinată cu atenție și curiozitate din partea publicului orădean.
19:10
Solstițiul de iarnă 2025: Când va fi cea mai lungă noapte a anului și ce înseamnă fenomenul # Bihoreanul
Solstițiul de iarnă, momentul care marchează începutul iernii din punct de vedere astronomic și cea mai scurtă zi a anului, va avea loc în 2025 pe 21 decembrie, la ora 17:03, ora României. De la această dată, durata zilelor va începe să crească treptat până la solstițiul de vară, din 21 iunie 2026.
18:30
Bianca Benea a câștigat Cupa României! Spadasinele de la CSM Oradea, evoluții excelente la București (FOTO) # Bihoreanul
Spadasinele de la CSM Oradea au avut o evoluții foarte bune la întrecerile Cupei României la spadă seniori, competiţie care a avut loc la Bucureşti în perioada 13-16 noiembrie. Bianca Benea şi-a confirmat încă o dată valoarea, reuşind să câştige proba individuală feminină, în timp ce Alexandra Drăgan s-a clasat pe locul 7. Şi pe echipe, CSM Oradea a fost foarte aproape de podium, încheind pe locul 4.
18:00
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, STUDIUM GREEN # Bihoreanul
STUDIUM GREEN SRL, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr. 39 - 43, județul Cluj, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Obținerea avizelor, acordurilor și întocmire DTAD - Demolare construcții industriale, edilitare și anexă, aferent C.F. nr. 50918”, propus a fi amplasat în orașul Valea lui Mihai, str. Fabricii, nr. 1, nr. cad. 65, județul Bihor.
18:00
Întâlnire Bolojan – Nokian la Palatul Victoria: Fabrica de la Oradea are 500 de angajați, urmează acordarea primei tranșe din ajutorul de stat către compania finlandeză (FOTO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, luni, la Palatul Victoria, cu o delegație a companiei Nokian Tyres condusă de Paolo Pompei, președinte și CEO, discuțiile vizând stadiul investiției de la Oradea, acordarea primei tranșe din ajutorul de stat aprobat de Comisia Europeană precum și - potrivit unei informări trimise de Guvern - „potențialul pentru extinderi viitoare ale capacității de producție în România”.
17:30
Caz înfiorător în Galați: Un bebeluș de 3 luni și o fetiță de 1 ani și 7 luni, violați de tatăl vitreg. Mama a filmat și i-a postat pe TikTok! # Bihoreanul
Situație cumplită, descoperită în Galați. O mamă de 22 de ani și concubinul ei, de 48 de ani, au fost arestați preventiv, după ce s-a descoperit că bărbatul a violat un bebeluș de 3 luni și o fetiță de 1 an și 7 luni, iar mama a filmat și a distribuit imaginile cu aceștia pe TikTok.
17:00
Tinerii tenismeni orădeni ai clubului CSM au obţinut trei locuri fruntaşe la ediţia din acest an a Cupei Municipiului Oradea, care s-a desfăşurat la Baza sportivă Ioșia şi care a reunit 32 de sportivi la categoriile de vârstă 14 și 18 ani. Cel mai bun rezultat l-a obţinut Dragoș Cosma, situat pe locul 2 la 14 ani masculin.
16:40
Pregătiri de sărbători. 10 clădiri din centrul Oradiei se împodobesc cu panglici şi ornamente de Crăciun (FOTO) # Bihoreanul
Palatul episcopal Greco - Catolic din Piaţa Unirii din Oradea a fost împodobit cu ghirlande, brazi de Crăciun şi siluete de îngeri în pregătirea sărbătorilor de iarnă. În total 10 clădiri din centrul orașului vor fi împodobite cu decoraţiuni. Pentru ornarea celor patru clădiri pe care le administrează municipalitatea orădeană va plăti 127.000 lei.
16:30
Pericol de explozie! Două sate din România, evacuate după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită de o dronă rusească # Bihoreanul
Autorităţile locale tulcene au decis luni evacuarea a două localităţi din județul Tulcea, Plauru și Ceatalchioi, după ce cu o seară înainte, o navă aflată pe malul ucrainean al Dunării a fost lovită de o dronă rusească. Nava transporta 4.000 de tone de gaz petrolier lichefiat, fiind cuprinsă de flăcări în urma atacului.
16:00
Cercetașii orădeni au sărbătorit sâmbătă, 15 noiembrie, 30 de ani de activitate neîntreruptă. Evenimentul desfășurat la Cetatea Oradea a reunit membri actuali ai organizației, lideri, învățăcei, dar și prieteni ai cercetășiei, care au luat parte la activități, premiere, momente de recunoaște și o prezentare multimedia.
15:40
Ramon aduce Crăciunul înapoi la Oradea. Iar Oradea strălucește pe marele ecran. Hai să-ți vezi orașul la cinema! (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
La aproape zece luni după încheierea filmărilor, personajele îndrăgite din „Crăciun cu Ramon”, filmul de Crăciun pe care l-ai așteptat dintotdeauna, se întorc în Oradea. În 21, 22 și 23 noiembrie, orădenii sunt invitați să descopere filmul acolo unde a prins viață, într-o serie de proiecții speciale care deschid drumul producției către marile ecrane din toată țara. Biletele au fost scoase în vânzare și se epuizează rapid. Grăbește-te să prinzi loc la cel mai frumos film de Crăciun al anului, filmat chiar la tine în oraș.
15:30
Simulări județene pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, organizate în ianuarie în toate școlile din Bihor # Bihoreanul
În ianuarie, elevii din Bihor vor participa la simulări județene ale probelor scrise din cadrul Evaluării Naționale și Bacalaureatului. Scopul acestor testări este familiarizarea candidaților cu formatul subiectelor, timpul de lucru și rigorile examenelor naționale, astfel încât aceștia să poată evalua nivelul de pregătire înaintea sesiunilor oficiale.
15:00
Oradea în lucru. Strada Vágó Iosif se închide traficului auto, timp de trei săptămâni, pentru lucrări la podul feroviar din vecinătate # Bihoreanul
Primăria Oradea a anunţat luni noi restricţii de circulaţie în zona centrală a oraşului. Strada Vágó Iosif, delimitată de arterele George Enescu şi Louis Pasteur, se va închide traficului auto pentru trei săptămâni. Circulaţia va fi închisă începând de marţi până pe 5 decembrie pentru lucrări la fundaţia podului feroviar de peste strada Louis Pasteur.
14:20
Estimarea valorilor termice și precipitațiilor pentru următoarele două săptămâni, făcută publică luni de Administrația Națională de Meteorologie, nu le dă vești bune iubitorilor de căldură și soare. Temperaturile vor atinge limita pentru îngheț.
14:00
Weekend cu poliția pe teren în Bihor: peste 80 de șoferi scoși din trafic și 60 de mașini trase pe dreapta în doar trei zile # Bihoreanul
Peste 80 de șoferi lăsați fără permis, 63 de mașini scoase din circulație și peste 3.000 de persoane controlate - acesta este bilanțul unei ample operațiuni rutiere desfășurate în Bihor, unde polițiștii au aplicat 557 de sancțiuni, au dat amenzi de peste 349.000 de lei și au descoperit 59 de infracțiuni, inclusiv 17 la regimul circulației.
13:50
Invitație la Festivalul Caravana cu Jocuri – Joacă, lectură, ateliere de creație și Concurs de Kendama la Oradea, pe 22–23 noiembrie # Bihoreanul
În perioada 22–23 noiembrie, HappyColor România, Oradea Heritage și Asociația Cătunul Verde vă invită la Caravana cu Jocuri – Festival de joacă, carte și arte, ediția de iarnă, Oradea 2025, un festival destinat jocurilor, lecturii, socializării, prieteniei și distracției.
13:20
Șoferiță din Lugașu de Jos, reținută după ce a fost prinsă beată la volan: avea o concentrație alcoolică de 1,09 mg/l în aerul expirat # Bihoreanul
O femeie de 37 de ani din Lugașu de Jos a fost reținută de polițiștii bihoreni, duminică, după ce a fost depistată conducând sub influența alcoolului, pe DN1. Șoferița avea o concentrație de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat.
13:10
Când a început cu adevărat războiul împotriva Ucrainei? Dezbatere cu studenții orădeni despre combaterea dezinformării în era post-adevărului # Bihoreanul
Facultatea de Jurnalism din Oradea i-a avut ca invitați, vineri, 14 noiembrie, pe Cătălin Gomboș și Marian Voicu, pentru a dezbate, alături de studenți, importanța gândirii critice în contextul social-politic actual. Conferința „De ce democrație acum? Ce înseamnă să fii cetățean în era post-adevărului și a dezinformării?” a reunit studenți de la specializările Jurnalism, Științe politice, Istorie, Relații internaționale și Studii de securitate, alături de profesorii lor.
12:50
Trei bărbați, arestați la Oradea pentru trafic de droguri de risc și mare risc. Ce au găsit anchetatorii la percheziții # Bihoreanul
Trei traficanţi de droguri au fost arestaţi preventiv pentru câte 30 de zile, la sfârşitul săptămânii trecute, în urma unor acţiuni ale polițiștilor antidrog din Oradea, care l-au prins pe unul dintre dealeri cu „cristale” în maşină, iar pe ceilalţi doi i-au „săltat” chiar când încercau să vândă canabis, în judeţul Timiş.
12:10
Lansările-dialog „Familia”: Cristian Preda, „Ideologii și ideologi în România contemporană” # Bihoreanul
Revista de cultură „Familia” și Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor, în parteneriat cu Asociația Forumul Bihorean și Librăriile Humanitas, vă invită miercuri, 19 noiembrie, ora 18, la lansarea cărții lui Cristian Preda, apărută în urmă cu doar câteva săptămâni la Editura Humanitas, „Ideologii și ideologi în România contemporană”. Întâlnirea cu cititorii va avea loc la librăria-cafenea Humanitas aflată în sediul Bibliotecii Județene, iar alături de autor vor fi prezenți Miron Beteg și Dan-Liviu Boeriu.
11:50
Zona Calea Borșului continuă să atragă investiții importante: CTP, cel mai mare dezvoltator listat de spații industriale și logistice din Europa, construiește o nouă clădire de 10.800 mp în CTPark Oradea North, pe Calea Borșului. După finalizarea acestei clădiri, cele trei parcuri industriale deținute de CTP în Oradea vor cumula peste 100.000 mp de spații industriale și logistice moderne, consolidând orașul ca un punct de referință pentru afacerile din vestul țării.
11:20
Termoficare fără recirculare: Orădenii conectați la sistemul centralizat au de așteptat până când la robinet ajunge apă caldă # Bihoreanul
După răcirea vremii, orădenii au început să reclame că dimineața așteaptă și 15 minute să vină apa caldă. Vechi din anii '70, conductele de recirculare nu mai fac față solicitărilor consumatorilor din centrul orașului ori de la capete de rețele, care au de ales între a face dușuri reci sau a plăti în plus la factură
10:50
Băsescu, despre premierul Ilie Bolojan: „Nu îl va da nimeni jos. Nimeni nu vrea să îi ia locul” # Bihoreanul
Fostul președinte Traian Băsescu susține că premierul Ilie Bolojan nu riscă să fie schimbat prin moțiune de cenzură, întrucât niciun partid nu ar fi dispus să preia conducerea Executivului în plină criză economică. Într-o intervenție la România TV, Băsescu i-a cerut premierului să nu demisioneze, avertizând că o astfel de decizie ar agrava atât situația politică, cât și pe cea financiară a țării.
10:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o avertizare de tip cod galben pentru intensificări ale vântului, valabilă și în județul Bihor, urmată de o informare meteorologică care anunță ploi importante cantitativ, ninsori la munte și răcire accentuată a vremii.
10:00
O nouă săptămână aduce în Oradea o agendă bogată. Teatrul Regina Maria prezintă premiera „Oglinda spartă”, iar Filarmonica propune un concert vocal-simfonic. Joi are loc proiecția filmului „Cravata galbenă” cu John Malkovich și o dublă lansare de carte, la MȚC. În weekend, publicul poate vedea baletul „Spărgătorul de nuci” la Casa de Cultură a Sindicatelor, dar și concertul Il Volo la Oradea Arena. Muzeele și galeriile orașului completează programul cu o serie amplă de expoziții.
Ieri
09:00
Comuna Ioan Șora: Primarul din Pomezeu nu vrea să boteze o sală de nunți cu numele fostului edil # Bihoreanul
Urmașii politici ai fostului primar PNL din Pomezeu, Ioan Șora, decedat în urmă cu două luni, la un an după ce a ratat câștigarea celui de-al 6-lea mandat, îl somează pe actualul edil-șef Viorel Ciuhandu (PSD) să boteze o sală de evenimente din satul Câmpani cu numele predecesorului, ceea ce acesta nu are de gând să facă, cu atât mai mult cu cât în timpul mandatelor trecute sala de nunți era practic pe minus, abia de un an fiind adusă pe profit.
08:20
Wedding Avenue, „evenimentul anului” la Oradea. Se lansează oficial tendințele 2026–2027 în lumea nunților (FOTO) # Bihoreanul
Oradea se pregătește să fie, pentru o seară, capitala absolută a industriei nunților. Pe 20 noiembrie, de la ora 18:00, Armonia Venue deschide porțile celui mai așteptat eveniment al sezonului: Wedding Avenue - The Trend Edition, întâlnirea care promite să aducă în același loc toate mințile creative și toate tendințele care vor dicta nunțile anilor 2026–2027.
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Noul city manager amenință că ne lasă cu gura căscată # Bihoreanul
Ca de obicei, Bihorel comentează în stilul propriu evenimentele săptămânii trecute. Între altele, avem un nou city manager. „O să iau măsuri atât de neobișnuite, că o să rămâneți toți cu gura căscată. Nu degeaba-s stomatolog”. „Dar nu vă e teamă că o să dați greș?”...
07:40
Termoficare Oradea: Întreruperea furnizării energiei termice pentru 3 puncte termice din Municipiul Oradea # Bihoreanul
Pentru remedierea unei avarii, apărute la rețeaua termică de transport situață la intersecția străzilor Aleea Salca și Nojoridului, începând de azi, 16 noiembrie 2025, ora 14.00, s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum și a încălzirii, pentru consumatorii alimentați din punctele termice: PT 871, PT 872 și PT 875.
07:40
Având în vedere impactul mediatic cu privire la tragicul eveniment precum și a efectelor dezastruoase asupra locuințelor și mai ales asupra vieților omenești, clarificăm faptul că DISTRIGAZ VEST SA deține licența de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale doar în județul Bihor, respectiv în Municipiul Oradea, comuna Sânnicolau Român și comuna Cociuba Mare, fără a avea o legătură de asociere cu alți operatori ai sistemelor de distribuție gaze naturale.
07:20
Mihai Lasca și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Dialog cu activistul Marian Ceaușescu: „Ești cumva bucureștean...?” (VIDEO) # Bihoreanul
Controversatul politician orădean Mihai Lasca și-a depus duminică dosarul de candidatură pentru Primăria Capitalei, anunțând pe Facebook că intră oficial în competiția electorală pentru fotoliul de primar general care va avea loc pe 7 decembrie. Fostul deputat afirmă că reprezintă opțiunea „patrioților” care ar trebui să preia conducerea Bucureștiului.
00:00
Weekend cu rezultate contrastante pentru echipele bihorene din Liga 3: Crișul triumfă în derby, Beiușul cedează clar la Baia Mare # Bihoreanul
Echipele bihorene de fotbal din Liga 3 şi-au adjudecat doar trei puncte în etapa din acest weekend. În derby-ul judeţean de la Sânmartin, Crişul Sântandrei a dispus cu scorul de 3-1 de cei de la Lotus Băile Felix, după ce a condus şi la pauză cu 2-1. La Baia Mare, în schimb, pe terenul celor de la Minaur, liderul clasamentului, Bihorul Beiuş nu a avut vreo şansă şi a cedat cu 0-4.
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit: Povestea emoționantă a doi soți bihoreni care au sărbătorit nunta de platină # Bihoreanul
Luni, 17 noiembrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, cu un conţinut variat şi bogat în informaţii exclusive. Dintre subiecte: BIHOREANUL vă dezvăluie o poveste de dragoste rară; Soția judecătorului Antik este „abonată” la instituții publice din Bihor; Probleme cu conductele de recirculare ale termoficării orădene; Adina Chiș e campioană națională și vicecampioană mondială la skandenberg; Povestea bandei care a deturnat un avion de pe Aeroportul Oradea pentru a fugi în Occident.
16 noiembrie 2025
21:50
Termoficare Oradea: Întreruperea furnizării energiei termice pentru 3 puncte termice din Municipiul Oradea # Bihoreanul
Pentru remedierea unei avarii, apărute la rețeaua termică de transport situață la intersecția străzilor Aleea Salca și Nojoridului, începând de azi, 16 noiembrie 2025, ora 14.00, s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum și a încălzirii, pentru consumatorii alimentați din punctele termice: PT 871, PT 872 și PT 875.
19:50
Concert caritabil cu Ad Libitum Voices, la Teatrul Regina Maria din Oradea, în sprijinul persoanelor cu autism # Bihoreanul
Asociația S.O.S. Autism Bihor organizează vineri, 21 noiembrie, de la ora 18, un concert caritabil la Teatrul Regina Maria din Oradea. Evenimentul îi are în centru pe membrii grupului vocal Ad Libitum Voices, care vor susține un spectacol dedicat strângerii de fonduri pentru activitățile asociației.
17:00
Iată că, după ce au fost văzuți urși prin bătăturile bihorenilor, după ce castorii ne-au rumegat copacii și mistreții au râmat grădinile orădenilor, e rândul lupilor să halească câinii cu lanț cu tot. Vezi ce impact pot produce lupii în Bihor, potrivit viziunii lui Bihorel!
15:50
„Angel shot”, codul care poate salva femei aflate în pericol, folosit acum în barurile din Cluj # Bihoreanul
Câteva localuri din Cluj-Napoca s-au alăturat unei campanii internaționale care urmărește protejarea clientelor aflate în situații de risc. Barurile au introdus „Angel shot”, un cod discret prin care femeile pot cere ajutor atunci când se simt amenințate sau sunt agresate.
14:30
Pe trotuarul de pe Bulevardul Dacia, într-o zonă comercială aglomerată, unde mulți orădeni o iau la pas, zace de mult timp o groapă periculoasă.
13:10
Un concert de Crăciun cu Maria Coman, artistă cunoscută pentru interpretările sale de muzică bizantină, va avea loc vineri, 12 decembrie, de la ora 19, la Casa de Cultură „George Bologan” din Băile Felix. Evenimentul este gratuit, accesul fiind permis doar pe baza unei rezervări online.
11:40
Parking cu presiune: WC-urile din parcarea subterană de lângă Catedrală sunt mai mult închise decât funcționale (FOTO) # Bihoreanul
Turiștii care vizitează Cetatea Oradea și își lasă mașinile în parcarea subterană din vecinătatea catedralei ortodoxe nu au unde merge la toaletă. De doi ani, de la darea în folosință a parkingului, WC-urile din incinta acestuia se înfundă periodic, fapt pentru care sunt mai mult închise decât funcționale...
10:20
CSM CSU Raiffeisen rămâne neînvinsă! Victorie clară cu Craiova și 8-0 în Liga Națională # Bihoreanul
Formația de baschet masculin CSM CSU Raiffeisen Oradea și-a continuat sâmbătă seară parcursul fără greșeală în Liga Națională. Evoluând pe teren propriu, la Arena Antonio Alexe, echipa bihoreană s-a impus clar în fața celor de la SCM Universitatea Craiova, cu scorul de 77-59, și rămâne neînvinsă după 9 etape.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Rhythmix, recital inedit la Filarmonică, cu piese semnate inclusiv de chitaristul orădean Marius Pop # Bihoreanul
Recital inedit la Filarmonica Oradea. Marți, de la ora 19, percuționiștii Marius Bulzan, Cătălin-Cristian Cioargă și Hayashi-Kelemen Jacint-Yuuka vor fi protagoniștii evenimentului Rhythmix, care invită la energie, ritm și libertate. Soliștii vor interpreta o serie de lucrări semnate de chitaristul orădean Marius Pop, CM Project sau Mark Glenthworth.
08:00
Guvernul își asumă răspunderea pentru Pachetul 3 de măsuri, care vizează administrația. Bolojan: „În mod normal, 10% din personal ar trebui să plece” # Bihoreanul
Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat că în cursul săptămânii viitoare Guvernul va începe procedurile pentru asumarea răspunderii pentru adoptarea unui al treilea pachet de măsuri care au drept scop corectarea deficitului bugetar, vizând administrația locală și centrală, unde se vor face reduceri de personal și de cheltuieli. Potrivit premierului, numărul de angajaţi în primării va fi calculat după o formulă care ţine cont de numărul de locuitori.
15 noiembrie 2025
21:30
Lansare de carte și slujbă cu doi episcopi la Sântandrei, în memoria martirilor care și-au dat viața pentru credință (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din centrul localității Sântandrei s-a umplut de credincioși, sâmbătă, la lansarea de carte a preotului paroh Ion Alexandru Mizgan. Eveniment rar, doi episcopi au ales să slujească împreună, alături de un sobor format din mai mulți diaconi și preoți, iar cei prezenți au avut parte și de momente artistice, inclusiv de colinde.
19:40
Fotograful orădean Ovi D. Pop, președintele clubului Varadinum Foto, a câștigat unul dintre cele mai importante premii ale unui concurs internațional de fotografie desfășurat în China. Artistul a fost distins la categoria Portret în cadrul ediției din acest an a competiției „Golden Silk Road”, organizată în orașul Fangchenggang.
18:50
Aproape 5.000 de puieți sădiți în Bihor, într-o singură zi, în a patra ediție „Bihorul Plantează” (FOTO) # Bihoreanul
A patra ediție a proiectului „Bihorul Plantează” a adunat sâmbătă sute de voluntari în trei zone din Sânmartin: Băile Felix, Băile 1 Mai și Betfia. Participanții au sădit aproximativ 5.000 de puieți de gorun, stejar, fag, paltin și frasin, iar elevii și studenții au semănat peste 60 de kilograme de ghindă de stejar în pădurea din Felix.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.