Cristina Roşu, Partner Toncescu şi Asociaţii - KPMG Legal: Sunt trei zone care au nevoie de clarificări în privinţa directivei europene privind creditele de consum. Prima ţine de pierderea titlului executoriu al unui contract de credit la societăţile de recuperări creaţe
Ziarul Financiar, 18 noiembrie 2025 15:30
Cristina Roşu, Partner Toncescu şi Asociaţii - KPMG Legal: Sunt trei zone care au nevoie de clarificări în privinţa directivei europene privind creditele de consum. Prima ţine de pierderea titlului executoriu al unui contract de credit la societăţile de recuperări creaţe
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 5 minute
15:45
Acum 30 minute
15:30
15:30
15:30
Acum o oră
15:15
Preluarea Daciei de către Renault a schimbat radical soarta industriei auto. Investiţiile de aproape 3 mld. euro au adus tehnologii moderne şi standarde de calitate internaţionale.
Acum 2 ore
14:45
14:45
14:30
14:30
14:00
14:00
Acum 4 ore
13:45
13:45
13:30
13:30
13:15
13:00
13:00
12:45
12:30
12:15
12:00
Producţia de vin din România a crescut în 2025 cu 29%, la 4 mil. hectolitri, un avans de 3% faţă de media ultimilor cinci ani. ”Modificările climatice afectează tot mai sever ţările producătoare de vin tradiţionale, iar defrişările de viţă-de-vie continuă, mai ales în Franţa, aşa că se conturează tot mai clar o fereastră de care România ar putea profita” # Ziarul Financiar
12:00
Acum 6 ore
11:45
11:00
11:00
Acum 8 ore
09:45
Cum se vede 2026 prin ochii antreprenorilor şi executivilor din HoReCa: Va fi un an cu multe turbulenţe şi provocări, dar dezvoltarea trebuie să continue. „Se va vedea rezilienţa antreprenorilor români. Am trecut prin crize mai grele şi am rămas în picioare“ # Ziarul Financiar
În industria ospitalităţii din România, primele semne de „oboseală“ au apărut în 2025, mai întâi în oraşele secundare şi terţiare ale ţării, acolo unde oamenii au mai puţini bani şi sunt mai atenţi la modul în care îi cheltuiesc. Treptat însă, a fost vizibilă o „contagiune“, iar asta mai ales începând din vară, când incertitudinea – iniţial – iar apoi măsurile fiscale anunţate de guvern şi-au spus cuvântul.
09:45
09:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Vlad Stoicescu, preşedintele Asociaţiei Române pentru Combustibili Sustenabili: Soluţia pentru consumatorii industriali de energie este să intre într-un lanţ valoric european # Ziarul Financiar
Marii consumatori de energie care reuşesc să semneze contracte cu grupuri europene angajate pe drumul sustenabilităţii devin la rândul lor parte din acest lanţ, lucru care mai departe le permite o gestiune mai bună a costurilor cu energia. Prin legislaţia promovată recent, guvernul a dat undă verde pentru promovarea comunităţilor energetice, precum şi crearea cadrului legislativ pentru emiterea/tranzacţionarea/anularea garanţiilor de origine.
09:00
08:45
Cine este Alina Ţâru, directorul fabricii de bere Heineken din Craiova, cea mai mare fabrică deţinută de grupul olandez în România: „Lucrez aici din 1996, cu o pauză de cinci ani, când am fost expat în Italia“ # Ziarul Financiar
Imediat după terminarea Facultăţii de industrie alimentară din Galaţi, în 1996, Alina Ţâru şi-a început cariera ca tânăr manager în formare în fabrica de bere din Craiova. După aproape trei decenii, este tot acolo, doar că acum în postura de director al celei mai mari fabrici pe care o deţine grupul olandez Heineken în România, cu o capacitate de producţie de 2 milioane de hectolitri de bere anual, ce se întinde pe o suprafaţă de peste şapte hectare.
08:45
Exclusiv ZF. Fatih Birol, director executiv, International Energy Agency: România este unul dintre puţinele state care se bazează pe gazul său. Dezvoltarea energiei nucleare este la fel de importantă, dar contează partenerul. Economiile care au energia sunt primele în cursa IA. Dacă vrei să fii în cursă, investeşte în producţie # Ziarul Financiar
Fatih Birol se află într-o vizită de lucru în România în care va avea întrevederi de nivel înalt cu mai mulţi oficiali. Momentul este extrem de complex în contextul în care International Energy Agency (Agenţia Internaţională pentru Energie) a anunţat miecuri, în cadrul raportului său World Energy Outlook 2025, unul dintre cele mai anticipate documente pentru industria energetică, faptul că cererea mondială de petrol şi gaze ar putea continua să crească până în anul 2050, semnalând astfel o abatere de la previziunile anterioare privind o tranziţie rapidă către surse de energie curate. IEA – supranumită „gardianul securităţii energetice a Occidentului“ – se află de ani buni sub presiune politică, mai ales din partea Statelor Unite, pentru a susţine o viziune mai pragmatică în privinţa producţiei de energie, a scris recent Reuters.
08:15
România se apropie aparent de Polonia şi depăşeşte Ungaria şi Grecia în topul european al salariilor anuale brute ca urmare a modificărilor legislative. Cât mai avem până la media UE? # Ziarul Financiar
Salariul anual mediu brut a ajuns la 21.108 euro în anul 2024, conform statisticilor oficiale de la nivel, publicate de Eurostat, oficiul european de statistică, însă valoarea este calculată diferit ca urmare a schimbărilor legislative.
Acum 12 ore
07:45
Bursă. Romgaz pregăteşte ofertă angajantă pentru Azomureş până la final de an, în funcţie de rezultatele due diligence care sosesc zilele acestea # Ziarul Financiar
Compania de stat Romgaz (SNG), producător şi furnizor de gaze naturale ale cărui acţiuni s-au dublat anul acesta, se pregăteşte pentru una dintre cele mai importante decizii industriale din ultimii ani: preluarea combinatului Azomureş ar putea deveni oficială până la finalul anului dacă analizele de due diligence, aflate pe ultima sută de metri, vor confirma fezabilitatea tranzacţiei.
07:45
Bursă. Evergent propune dividende speciale de 120 mil. lei, cu randament de 5%, după un an în care acţiunile au urcat cu 90%. Luni, plus 4% pentru acţiuni # Ziarul Financiar
Evergent Investments (EVER), cel mai mare fond de investiţii alternative listat la Bursa de Valori Bucureşti, aflat pe un raliu de aproape 90% de la începutul anului, propune acţionarilor o nouă distribuire de dividende, din rezervele constituite din profitul anilor precedenţi.
07:30
Bursă. Maxime istorice pentru Banca Transilvania: nu doar rezultatele financiare, ci şi semnalele tehnice au alimentat raliul acţiunilor, spune un broker # Ziarul Financiar
Acţiunile Băncii Transilvania (TLV), cea mai mare bancă din România, au urcat în ultimele două săptămâni la un nou maxim istoric, impulsionate nu doar de rezultatele financiare raportate pentru trimestrul al treilea, ci şi de factorii tehnici care au indicat o perioadă de acumulare.
07:15
Bursă. „Trăim în cea mai bună perioadă economică din istoria acestei ţări“. Poveştile a 30 de ani de bursă de valori modernă la Bucureşti, prin ochii celor care mişcă banii: de la bătrânelul care voia să lase o lecţie interbelică nepotului, la generaţia care cumpără acţiuni în câteva secunde chiar şi cu 10 lei, la piaţa în care fiecare criză a fost depăşită # Ziarul Financiar
La trei decenii de la redeschiderea pieţei de capital, Bursa de Valori Bucureşti îşi marchează aniversarea printr-o serie de evenimente în această săptămână care aduc împreună oameni care au construit industria, au trecut prin crize, au pierdut, au câştigat, au învăţat şi au rezistat şi chiar au descoperit-o. Este un moment în care cei care mişcă banii povestesc, cu aducere aminte cum a fost începutul, cum au fost primii ani, ce lecţii au rămas şi de ce investiţiile – odată percepute ca exotice – au devenit astăzi o operaţiune care se face din telefon, în câteva secunde, cu 10 sau 20 de lei.
Acum 24 ore
00:15
Din fermă în farfurie, prânzul behind the scenes. RadicStar, companie ce pune pe piaţă produse din carne din Argeş: Suntem la o distanţă relativ mică faţă de Bucureşti şi avem avantajul de a putea livra zilnic către HoReCa # Ziarul Financiar
„Suntem conştienţi de faptul că gusturile diferă de la o regiune la alta, dar ne străduim permanent să ne adaptăm preferinţelor locale, oferind produse care să satisfacă aşteptările tuturor clienţilor prin calitate şi autenticitate. Având o distribuţie proprie şi fiind amplasaţi la o distanţă relativ mică faţă de Bucureşti, avem avantajul de a putea livra zilnic, ajutând partea de HoReCa să-şi optimizeze stocurile”, spun reprezentanţii RadicStar, companie care face produse din carne în Ştefăneşti, judeţul Argeş, la circa două ore distanţă de Capitală.
00:15
Alexandru Ilinca, brand chef la Buongiorno Italian: „În Italia, prânzul este sfânt. Totul se opreşte în loc pentru o oră. Oamenii ştiu ce mănâncă şi aleg ingrediente simple, locale. Prânzul ne ajută să ne încărcăm bateriile şi noi mizăm pe gust şi pe preţ” # Ziarul Financiar
„Vrem şi noi să facem asta, să aducem puţin din stilul italienesc şi să le spunem clienţilor: opriţi-vă din tot ceea ce faceţi şi să bucuraţi-vă de mâncare. Printr-un preţ accesibil al meniului de prânz, încercăm să oferim 45 de minute de gust şi să îi deconectăm pe oameni de provocările zilnice - birou, familie, viaţa de zi cu zi”, spune Alexandru Ilinca.
00:15
Arieşul Agrolact, o mică fabrică din Apuseni, îşi spune povestea în restaurantele din Capitală # Ziarul Financiar
Vama Seacă, un sat de doar 200 de locuitori, pare pierdut pe harta geografiei, dar a devenit reper pe harta lactatelor prin Arieşul Agrolact, compania fondată de familia Mucea în 2009. Laptele proaspăt, de la vaci crescute cu iarbă de pe păşuni de munte şi aer curat, ajunge acum să încânte gusturile orăşenilor din Alba, Mureş, Cluj, Sibiu şi Bucureşti.
00:15
De la grâul de la ţară la brunch-ul de la oraş. Brunch-ul, tot mai popular în weekend în Bucureşti: la J’ai Bistrot acest obicei „de import” a fost adaptat local şi e făcut cu legume, fructe, brânzeturi şi mezeluri de la producători români # Ziarul Financiar
„Am avut mai multe variante de brunch, care au variat de la săptămână la săptămână. Erau fie meniuri-surpriză, fie preparate gândite special pentru acest moment, în completarea meniului nostru à la carte. Anul acesta am mers, până acum, pe o variantă fixă: un meniu stabil pentru brunch, disponibil în principal în weekend, atunci când vin mai mulţi clienţi. În continuare este posibil să revenim la meniuri diferite, pentru că mulţi clienţi preferă diversitatea”, a spus Corina Gliga, unul dintre fondatorii J’ai Bistrot, terasă aflată pe Calea Griviţei, în sectorul 1 din Bucureşti.
00:15
Cum poate prânzul la birou să devină motor de productivitate cu impact în economia locală # Ziarul Financiar
Prin comparaţie, în Austria, pauza minimă obligatorie este de 30 de minute după cel mult şase ore de lucru, iar în Finlanda şi Portugalia angajaţii primesc o pauză de cel puţin o oră, potrivit unui studiu al Eurofound, agenţie de cercetare a Uniunii Europene. În economiile vestice, pauza de masă este văzută ca un moment în care se reface doza de energie pentru creşterea productivităţii muncii care, în final, susţine economia.
00:15
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: Politica monetară funcţionează precum virează o navă de mare tonaj. Atunci când se decide schimbarea direcţiei de navigaţie, iar cârma navei este rotită, abia după un timp se vede cum nava virează către cursul stabilit. Iar cu cât apele sunt mai agitate, cu atât transmisia de direcţie este mai dificilă # Ziarul Financiar
Politica monetară funcţionează precum virează o navă de mare tonaj, cu obiectivul clar de poziţionare pe un anumit culoar, şi atunci când se decide o schimbare a direcţiei de navigaţie iar cârma navei este rotită corespunzător, abia după un timp se vede cum nava virează către cursul stabilit, susţine Cosmin Marinescu (foto), viceguvernator al BNR.
00:15
Au apărut primele cifre cu contribuţiile pensionarilor la sănătate: 400 de milioane de lei a strâns Casa de Asigurări de la oamenii cu peste 3.000 lei pensie în septembrie # Ziarul Financiar
Măsura prin care pensionarii care primesc peste 3.000 lei dau înapoi la stat 10% din ce trece peste acest prag a adus 400 de milioane de lei în septembrie la bugetul de venituri al Casei Naţionale de Asigurări Sănătate (CNAS).
00:15
Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image şi Profi, numeşte un şef comun peste toate operaţiunile din România: 1.750 de magazine şi afaceri de aproape 25 mld. lei # Ziarul Financiar
Xavier Piesvaux (58 de ani), un executiv cu peste 35 de ani de experienţă în retail, dintre care nouă în România, va prelua la 1 ianuarie 2026 conducerea operaţiunilor Ahold Delhaize în România.
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Artesana, despre construirea noii fabrici: „Construcţia ar putea începe în primăvara anului viitor. Vrem să facem brânzeturi tradiţionale italieneşti, sunt mulţi în HoReCa care folosesc produse din import, vrem să fim un substitut“ # Ziarul Financiar
Producătorul de lactate Artesana ar urma să înceapă construcţia unei noi fabrici în primăvara anului viitor, astfel încât producţia în noua unitate să pornească în 2027. Artesana are în prezent două unităţi de producţie, ajunse deja la capacitate maximă. Cu o capacitate mai mare de producţie, Artesana vrea să îşi extindă nu doar portofoliul de produse, dar şi volumele trimise la export.
00:15
Exportul de mobilă a revenit pe creştere în primele şase luni cu livrări de 1,2 mld. euro. Industria mobilei este una dintre puţinele din sectorul prelucrător cu excedent comercial # Ziarul Financiar
Companiile din România au făcut exporturi de mobilă de peste 1,27 miliarde de euro în primele şase luni ale anului, în creştere cu 3,5% faţă de anul precedent, arată datele de la Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR).
00:15
Hotelul de cinci stele Radisson Blu din Cluj-Napoca, la final cu construcţia unei aripi noi: „Investiţia s-a ridicat la 12,8 mil. euro“ # Ziarul Financiar
Hotelul de cinci stele Radisson Blu din Cluj-Napoca, dezvoltat de Winners Park Invest, deschis în vara anului 2022, estimează că va închide acest an cu afaceri de 40 mil. lei, iar pentru anul viitor a bugetat plus 22-25% în business pe fondul noilor camere pe care le-a construit.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.