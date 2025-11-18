BRD finanţează IMM-urile care investesc în tehnologii verzi şi digitalizare, printr-un acord semnat cu Ministerul Economiei

07:15

La trei decenii de la redeschiderea pieţei de capital, Bursa de Valori Bucureşti îşi marchează aniver­sarea printr-o serie de evenimente în această săptămână care aduc împreună oameni care au construit industria, au trecut prin crize, au pierdut, au câştigat, au învăţat şi au rezistat şi chiar au descoperit-o. Este un moment în care cei care mişcă banii po­vestesc, cu aducere aminte cum a fost începutul, cum au fost primii ani, ce lecţii au rămas şi de ce investiţiile – odată percepute ca exotice – au devenit astăzi o operaţiune care se face din telefon, în câteva secunde, cu 10 sau 20 de lei.