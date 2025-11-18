ASE urcă în topul ShanghaiRanking, care evaluează anual peste 2.000 de universităţi la nivel global
Ziarul Financiar, 18 noiembrie 2025 17:00
ASE urcă în topul ShanghaiRanking, care evaluează anual peste 2.000 de universităţi la nivel global
Analiză ZF. Exportul de mobilă a revenit pe creştere în S1. Care sunt companiile care au deschis drumul livrărilor de 1,2 miliarde de euro în primele şase luni. Industria mobilei este una dintre puţinele din sectorul prelucrător cu excedent comercial # Ziarul Financiar
Companiile din România au făcut exporturi de mobilă de peste 1,27 miliarde de euro în primele şase luni ale anului, în creştere cu 3,5% faţă de anul precedent, arată datele de la Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR). Este primul an din ultimii trei în care exporturile de mobilă sunt pe creştere în prima jumătate a anului şi este un semnal bun pentru o piaţă care se bazează preponderent pe livrările în afara ţării. Practic, peste 90% din producţia românească de mobilă pleacă la export.
Viorel Băltăreţu, secretar de stat Ministerul Economiei: În România, nivelul de educaţie financiară este destul de redus. Acest lucru înseamnă că oamenii sunt mai expuşi la oferte greu de înţeles, la costuri ascunse sau decizii luate în grabă. Noua lege care transpune directiva europeană 2023/2025, nu este un exerciţiu birocratic, ci este un pas necesar # Ziarul Financiar
Industria auto din România avertizează: „Suntem o industrie de succes, dar mergem în orb“ # Ziarul Financiar
Cu o pondere de peste 13% în PIB şi circa o treime din valoarea totală a exporturilor, industria auto a devenit în ultimii ani principalul motor al economiei româneşti. În 2024, România a urcat pe poziţia a şasea în clasamentul european al producătorilor de autoturisme, cu aproximativ 560.000 de vehicule produse la Mioveni şi Craiova – un maxim istoric şi un indicator al rolului strategic pe care sectorul îl are.
Sebastian loan Hotca, vicepreşedinte ANPC: În ultimii ani, contextul economic şi evoluţiile rapide ale pieţei au amplificat atât oportunităţile, cât şi responsabiităţile noastre Respectarea legislaţiei nu trebuie să fie un obiectiv exclusiv al membrilor ALCCR, ci o obligaţie asumată de întreaga industrie. # Ziarul Financiar
Hotelul de cinci stele Radisson Blu din Cluj-Napoca, la final cu construcţia unei aripi noi. „Investiţia s-a ridicat la 12,8 milioane de euro, iar pentru anul viitor estimăm plus 25% în business“ # Ziarul Financiar
Hotelul de cinci stele Radisson Blu din Cluj-Napoca, dezvoltat de Winners Park Invest, deschis în vara anului 2022, estimează că va închide acest an cu afaceri de 40 mil. lei iar pentru anul viitor a bugetat plus 22-25% în business pe fondul noilor camere pe care le-a construit.
Preluarea Daciei de către Renault a schimbat radical soarta industriei auto. Investiţiile de aproape 3 mld. euro au adus tehnologii moderne şi standarde de calitate internaţionale.
Producţia de vin din România a crescut în 2025 cu 29%, la 4 mil. hectolitri, un avans de 3% faţă de media ultimilor cinci ani. ”Modificările climatice afectează tot mai sever ţările producătoare de vin tradiţionale, iar defrişările de viţă-de-vie continuă, mai ales în Franţa, aşa că se conturează tot mai clar o fereastră de care România ar putea profita” # Ziarul Financiar
Cum se vede 2026 prin ochii antreprenorilor şi executivilor din HoReCa: Va fi un an cu multe turbulenţe şi provocări, dar dezvoltarea trebuie să continue. „Se va vedea rezilienţa antreprenorilor români. Am trecut prin crize mai grele şi am rămas în picioare“ # Ziarul Financiar
În industria ospitalităţii din România, primele semne de „oboseală“ au apărut în 2025, mai întâi în oraşele secundare şi terţiare ale ţării, acolo unde oamenii au mai puţini bani şi sunt mai atenţi la modul în care îi cheltuiesc. Treptat însă, a fost vizibilă o „contagiune“, iar asta mai ales începând din vară, când incertitudinea – iniţial – iar apoi măsurile fiscale anunţate de guvern şi-au spus cuvântul.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Vlad Stoicescu, preşedintele Asociaţiei Române pentru Combustibili Sustenabili: Soluţia pentru consumatorii industriali de energie este să intre într-un lanţ valoric european # Ziarul Financiar
Marii consumatori de energie care reuşesc să semneze contracte cu grupuri europene angajate pe drumul sustenabilităţii devin la rândul lor parte din acest lanţ, lucru care mai departe le permite o gestiune mai bună a costurilor cu energia. Prin legislaţia promovată recent, guvernul a dat undă verde pentru promovarea comunităţilor energetice, precum şi crearea cadrului legislativ pentru emiterea/tranzacţionarea/anularea garanţiilor de origine.
Cine este Alina Ţâru, directorul fabricii de bere Heineken din Craiova, cea mai mare fabrică deţinută de grupul olandez în România: „Lucrez aici din 1996, cu o pauză de cinci ani, când am fost expat în Italia“ # Ziarul Financiar
Imediat după terminarea Facultăţii de industrie alimentară din Galaţi, în 1996, Alina Ţâru şi-a început cariera ca tânăr manager în formare în fabrica de bere din Craiova. După aproape trei decenii, este tot acolo, doar că acum în postura de director al celei mai mari fabrici pe care o deţine grupul olandez Heineken în România, cu o capacitate de producţie de 2 milioane de hectolitri de bere anual, ce se întinde pe o suprafaţă de peste şapte hectare.
Exclusiv ZF. Fatih Birol, director executiv, International Energy Agency: România este unul dintre puţinele state care se bazează pe gazul său. Dezvoltarea energiei nucleare este la fel de importantă, dar contează partenerul. Economiile care au energia sunt primele în cursa IA. Dacă vrei să fii în cursă, investeşte în producţie # Ziarul Financiar
Fatih Birol se află într-o vizită de lucru în România în care va avea întrevederi de nivel înalt cu mai mulţi oficiali. Momentul este extrem de complex în contextul în care International Energy Agency (Agenţia Internaţională pentru Energie) a anunţat miecuri, în cadrul raportului său World Energy Outlook 2025, unul dintre cele mai anticipate documente pentru industria energetică, faptul că cererea mondială de petrol şi gaze ar putea continua să crească până în anul 2050, semnalând astfel o abatere de la previziunile anterioare privind o tranziţie rapidă către surse de energie curate. IEA – supranumită „gardianul securităţii energetice a Occidentului“ – se află de ani buni sub presiune politică, mai ales din partea Statelor Unite, pentru a susţine o viziune mai pragmatică în privinţa producţiei de energie, a scris recent Reuters.
România se apropie aparent de Polonia şi depăşeşte Ungaria şi Grecia în topul european al salariilor anuale brute ca urmare a modificărilor legislative. Cât mai avem până la media UE? # Ziarul Financiar
Salariul anual mediu brut a ajuns la 21.108 euro în anul 2024, conform statisticilor oficiale de la nivel, publicate de Eurostat, oficiul european de statistică, însă valoarea este calculată diferit ca urmare a schimbărilor legislative.
Bursă. Romgaz pregăteşte ofertă angajantă pentru Azomureş până la final de an, în funcţie de rezultatele due diligence care sosesc zilele acestea # Ziarul Financiar
Compania de stat Romgaz (SNG), producător şi furnizor de gaze naturale ale cărui acţiuni s-au dublat anul acesta, se pregăteşte pentru una dintre cele mai importante decizii industriale din ultimii ani: preluarea combinatului Azomureş ar putea deveni oficială până la finalul anului dacă analizele de due diligence, aflate pe ultima sută de metri, vor confirma fezabilitatea tranzacţiei.
Bursă. Evergent propune dividende speciale de 120 mil. lei, cu randament de 5%, după un an în care acţiunile au urcat cu 90%. Luni, plus 4% pentru acţiuni # Ziarul Financiar
Evergent Investments (EVER), cel mai mare fond de investiţii alternative listat la Bursa de Valori Bucureşti, aflat pe un raliu de aproape 90% de la începutul anului, propune acţionarilor o nouă distribuire de dividende, din rezervele constituite din profitul anilor precedenţi.
Bursă. Maxime istorice pentru Banca Transilvania: nu doar rezultatele financiare, ci şi semnalele tehnice au alimentat raliul acţiunilor, spune un broker # Ziarul Financiar
Acţiunile Băncii Transilvania (TLV), cea mai mare bancă din România, au urcat în ultimele două săptămâni la un nou maxim istoric, impulsionate nu doar de rezultatele financiare raportate pentru trimestrul al treilea, ci şi de factorii tehnici care au indicat o perioadă de acumulare.
Bursă. „Trăim în cea mai bună perioadă economică din istoria acestei ţări“. Poveştile a 30 de ani de bursă de valori modernă la Bucureşti, prin ochii celor care mişcă banii: de la bătrânelul care voia să lase o lecţie interbelică nepotului, la generaţia care cumpără acţiuni în câteva secunde chiar şi cu 10 lei, la piaţa în care fiecare criză a fost depăşită # Ziarul Financiar
La trei decenii de la redeschiderea pieţei de capital, Bursa de Valori Bucureşti îşi marchează aniversarea printr-o serie de evenimente în această săptămână care aduc împreună oameni care au construit industria, au trecut prin crize, au pierdut, au câştigat, au învăţat şi au rezistat şi chiar au descoperit-o. Este un moment în care cei care mişcă banii povestesc, cu aducere aminte cum a fost începutul, cum au fost primii ani, ce lecţii au rămas şi de ce investiţiile – odată percepute ca exotice – au devenit astăzi o operaţiune care se face din telefon, în câteva secunde, cu 10 sau 20 de lei.
Din fermă în farfurie, prânzul behind the scenes. RadicStar, companie ce pune pe piaţă produse din carne din Argeş: Suntem la o distanţă relativ mică faţă de Bucureşti şi avem avantajul de a putea livra zilnic către HoReCa # Ziarul Financiar
„Suntem conştienţi de faptul că gusturile diferă de la o regiune la alta, dar ne străduim permanent să ne adaptăm preferinţelor locale, oferind produse care să satisfacă aşteptările tuturor clienţilor prin calitate şi autenticitate. Având o distribuţie proprie şi fiind amplasaţi la o distanţă relativ mică faţă de Bucureşti, avem avantajul de a putea livra zilnic, ajutând partea de HoReCa să-şi optimizeze stocurile”, spun reprezentanţii RadicStar, companie care face produse din carne în Ştefăneşti, judeţul Argeş, la circa două ore distanţă de Capitală.
