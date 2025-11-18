ASE urcă în topul ShanghaiRanking, care evaluează anual peste 2.000 de universităţi la nivel global

Ziarul Financiar, 18 noiembrie 2025 17:00

ASE urcă în topul ShanghaiRanking, care evaluează anual peste 2.000 de universităţi la nivel global

Acum 10 minute
17:15
Analiză ZF. Exportul de mobilă a revenit pe creştere în S1. Care sunt companiile care au deschis drumul livrărilor de 1,2 miliarde de euro în primele şase luni. Industria mobilei este una dintre puţinele din sectorul prelucrător cu excedent comercial Ziarul Financiar
Companiile din România au făcut exporturi de mobilă de peste 1,27 miliarde de euro în primele şase luni ale anului, în creştere cu 3,5% faţă de anul prece­dent, arată datele de la Asociaţia Produ­că­torilor de Mobilă din România (APMR). Este primul an din ultimii trei în care exporturile de mobilă sunt pe creştere în prima jumătate a anului şi este un semnal bun pentru o piaţă care se bazează preponderent pe livrările în afara ţării. Practic, peste 90% din producţia românească de mobilă pleacă la export.
17:15
Viorel Băltăreţu, secretar de stat Ministerul Economiei: În România, nivelul de educaţie financiară este destul de redus. Acest lucru înseamnă că oamenii sunt mai expuşi la oferte greu de înţeles, la costuri ascunse sau decizii luate în grabă. Noua lege care transpune directiva europeană 2023/2025, nu este un exerciţiu birocratic, ci este un pas necesar Ziarul Financiar
Acum 30 minute
17:00
ASE urcă în topul ShanghaiRanking, care evaluează anual peste 2.000 de universităţi la nivel global Ziarul Financiar
Acum o oră
16:45
Ce se întâmplă în lumea crypto? Peste 1.000 de miliarde de dolari au dispărut din piaţă, iar preţul Bitcoin s-a prăbuşit cu aproape 30% în ultimele săptămâni Ziarul Financiar
16:45
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie miercuri, 19 noiembrie 2025, ora 09.30 cu Dan Antoniu Bota, CFA, investitor Ziarul Financiar
16:45
Industria auto din România avertizează: „Suntem o industrie de succes, dar mergem în orb“ Ziarul Financiar
Cu o pondere de peste 13% în PIB şi circa o treime din valoarea totală a exporturilor, industria auto a devenit în ultimii ani principalul motor al economiei româneşti. În 2024, România a urcat pe poziţia a şasea în clasamentul european al producătorilor de autoturisme, cu aproximativ 560.000 de vehicule produse la Mioveni şi Craiova – un maxim istoric şi un indicator al rolului strategic pe care sectorul îl are.
16:45
Sebastian loan Hotca, vicepreşedinte ANPC: În ultimii ani, contextul economic şi evoluţiile rapide ale pieţei au amplificat atât oportunităţile, cât şi responsabiităţile noastre Respectarea legislaţiei nu trebuie să fie un obiectiv exclusiv al membrilor ALCCR, ci o obligaţie asumată de întreaga industrie. Ziarul Financiar
16:30
Hotelul de cinci stele Radisson Blu din Cluj-Napoca, la final cu construcţia unei aripi noi. „Investiţia s-a ridicat la 12,8 milioane de euro, iar pentru anul viitor estimăm plus 25% în business“ Ziarul Financiar
Hotelul de cinci stele Radisson Blu din Cluj-Napoca, dezvoltat de Winners Park Invest, deschis în vara anului 2022, estimează că va închide acest an cu afaceri de 40 mil. lei iar pentru anul viitor a bugetat plus 22-25% în business pe fondul noilor camere pe care le-a construit.
16:30
Kantar: Cum va arăta marketingul în 2026. Top 10 trenduri Ziarul Financiar
Acum 2 ore
16:15
Două tranzacţii mamut de 331 milioane de lei cu Aquila, adică 21% din companie, animă marţi Bursa de Valori. Preţul, minus 9% Ziarul Financiar
15:45
BRD finanţează IMM-urile care investesc în tehnologii verzi şi digitalizare, printr-un acord semnat cu Ministerul Economiei Ziarul Financiar
15:30
Angela Oprea, Şef Serviciu Servicii şi Produse Financiare ANPC: Provocările acestei noi legislaţii europene privind creditele de consum,transpusă în legislaţia naţională, le vom vedea la momentul aplicării, în noiembrie 2026 Ziarul Financiar
15:30
Cristina Roşu, Partner Toncescu şi Asociaţii - KPMG Legal: Sunt trei zone care au nevoie de clarificări în privinţa directivei europene privind creditele de consum. Prima ţine de pierderea titlului executoriu al unui contract de credit la societăţile de recuperări creaţe Ziarul Financiar
15:30
BREAKING. Site-uri şi platforme din toată lumea, inclusiv ChatGPT şi X (Twitter), au picat după o nouă rundă de probleme la compania de securitate online Cloudflare. Ziarul Financiar
Acum 4 ore
15:15
Supliment ZF 27 de ani. Cum a fost anul 1999 în business Ziarul Financiar
Preluarea Daciei de către Renault a schimbat radical soarta industriei auto. Investiţiile de aproape 3 mld. euro au adus tehnologii moderne şi standarde de calitate internaţionale.
14:45
CEC BANK PENTRU AFACERI ROMÂNEŞTI: Cifrele din spatele energiei Ziarul Financiar
14:45
Radu Magdin, CEO Smartlink Communications: SUA la 250, drapelul românesc şi noua arhitectură a relaţiei cu americanii Ziarul Financiar
14:45
Suntem în criză de … recesiuni? Economia globală evită de ani buni prăbuşirile majore, însă calmul aparent ascunde firme zombie, capital blocat şi datorii publice uriaşe care pot exploda la primul şoc Ziarul Financiar
14:30
Dezvoltatorul Primavera Development, controlat de familia Tănăsoiu, cumpără clădirea Allianz-Ţiriac Asigurări de lângă Piaţa Victoriei Ziarul Financiar
14:30
LPP Logistics, compania care asigură logistica mărcilor Reserved, Cropp, House, Mohito şi Sinsay, a deschis lângă Bucureşti un depozit e-commerce automatizat, cu 1.100 de roboţi, după ce operaţiunile unuia din depozitele companiei au fost afectate de un incediu în vară Ziarul Financiar
14:00
CEC BANK PENTRU AFACERI ROMÂNEŞTI: Care sunt cele mai mari provocări pentru liderii de azi? Ziarul Financiar
14:00
ZASS România, compania care a relansat brandul Electromureş, pregăteşte expansiunea regională. Tiberius Toader, director general: “Trendyol este un partener ideal pentru această expansiune„ Ziarul Financiar
13:45
Vrei să ştii ce model de telefon e cel mai bun, cum să economiseşti smart sau unde se bea cafea bună? Întreabă un gen Z, noul influencer al familiei Ziarul Financiar
13:45
Mihai Tecău, preşedinte Omniasig Vienna Insurance Group: Leasingul poate să susţină tot ceea ce înseamnă dezvoltarea economică a României, la pachet cu tot ce înseamnă finanţarea bancară Ziarul Financiar
13:30
Richard Knubben, Director General Leaseurope: Industria de leasing a avut rezultate bune în sprijinirea economiei europene, ceea ce este din ce în ce mai important acum, când la Bruxelles se discută intens despre competitivitate Ziarul Financiar
13:30
Anul meu de business. Radu Piţurlea, Concelex: „2023 a fost anul în care am scalat productiv şi am intrat definitiv în liga mare a construcţiilor din România” Ziarul Financiar
Acum 6 ore
13:15
Decizie surpriză: Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni la numai o lună după ce a fost numit consilier al lui Nicuşor Dan. Ludovic Orban a avut mai multe declaraţii publice în care i-a criticat liderii coaliţiei de guvernare, dar şi pe magistraţi Ziarul Financiar
13:00
5 to go intră pe piaţa distribuţiei de pachete turistice: lanţul de cafenele semnează un parteneriat cu Fibula Air Travel şi aduce ofertele în peste 650 de unităţi din ţară Ziarul Financiar
13:00
STOICA & ASOCIAŢII câştigă un litigiu arbitral intern cu implicaţii majore în materia impreviziunii în contractele de locaţiune Ziarul Financiar
12:45
Gala ZF 27 de ani. Cine sunt câştigătorii premiilor speciale pentru încredere în România? Ziarul Financiar
12:30
Florian Neagu, Director Direcţia de stabilitate financiară a BNR: Finanţarea din direcţia IFN-urilor rămâne preponderent către companii, aproape 80% mergând în această direcţie, dar în ultimul timp finanţarea către populaţie a căpătat accente mai mari Ziarul Financiar
12:15
Raluca Popescu, preşedinte ALCCR: Asociaţia reuneşte astăzi 26 de instituţii şi avem un rol activ în susţinerea creşterii economice a României, în promovarea creditării sustenabile Ziarul Financiar
12:00
Producţia de vin din România a crescut în 2025 cu 29%, la 4 mil. hectolitri, un avans de 3% faţă de media ultimilor cinci ani. ”Modificările climatice afectează tot mai sever ţările producătoare de vin tradiţionale, iar defrişările de viţă-de-vie continuă, mai ales în Franţa, aşa că se conturează tot mai clar o fereastră de care România ar putea profita” Ziarul Financiar
12:00
Jose Miranda, Merketing Director BYD, Olanda: Românii vor să cumpere maşini BYD pentru că vor să economisească bani, iar cu mobilitatea electrică faci acest lucru şi vro tehnologie bună, cu cele mai bune capabilităţi Ziarul Financiar
12:00
ZF LIVE: CE A SPUS ENRICO LETTA LA GALA ZF 2025 Ziarul Financiar
11:45
Belgienii de la Aukera au contractat o finanţare de 60 mil. euro pentru construcţia unui proiect de stocare a energiei în baterii în Ialomiţa Ziarul Financiar
Acum 8 ore
11:00
CEC Bank semnează o convenţie cu Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finanţarea agricultorilor Ziarul Financiar
11:00
BREAKING: Databricks, unicornul de date şi AI cofondat de doi profesori români, poartă discuţii pentru o nouă rundă de finanţare care ar duce la o evaluare de peste 130 de miliarde de dolari Ziarul Financiar
09:45
Cum se vede 2026 prin ochii antreprenorilor şi executivilor din HoReCa: Va fi un an cu multe turbulenţe şi provocări, dar dezvoltarea trebuie să continue. „Se va vedea rezilienţa antreprenorilor români. Am trecut prin crize mai grele şi am rămas în picioare“ Ziarul Financiar
În industria ospitalităţii din Ro­mânia, primele semne de „obo­seală“ au apărut în 2025, mai în­tâi în oraşele secundare şi ter­ţi­are ale ţării, acolo unde oame­nii au mai puţini bani şi sunt mai atenţi la modul în care îi cheltuiesc. Treptat însă, a fost vizibilă o „contagiune“, iar asta mai ales începând din vară, când incertitudinea – iniţial – iar apoi măsurile fiscale anun­ţate de guvern şi-au spus cuvântul.
09:45
Distribuitorul de materiale şi finisaje pentru construcţii SIPEX a încheiat primele 9 luni din 2025 cu o cifră de afaceri de 256 milioane de lei, în creştere cu 2%, şi un profit net de 2,8 milioane lei, aproape dublu faţă de perioada similară a anului trecut Ziarul Financiar
Acum 12 ore
09:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Vlad Stoicescu, preşedintele Asociaţiei Române pentru Combustibili Sustenabili: Soluţia pentru consumatorii industriali de energie este să intre într-un lanţ valoric european Ziarul Financiar
Marii consumatori de ener­gie care reu­şesc să semneze contracte cu grupuri europene angajate pe dru­mul sustenabilităţii devin la rândul lor parte din acest lanţ, lucru care mai departe le permite o gestiune mai bună a costurilor cu energia. Prin legislaţia promovată recent, guvernul a dat undă ver­de pentru promovarea co­muni­tăţi­lor energe­tice, precum şi crearea cadrului legislativ pen­tru emiterea/tranzacţio­narea/a­nu­larea garan­ţii­lor de origine.
09:00
DN AGRAR Group, una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România, a încheiat rimele nouă luni din 2025 cu afaceri de 158 milioane lei, în creştere cu 25%, şi un profit net de 43 milioane lei Ziarul Financiar
08:45
Cine este Alina Ţâru, directorul fabricii de bere Heineken din Craiova, cea mai mare fabrică deţinută de grupul olandez în România: „Lucrez aici din 1996, cu o pauză de cinci ani, când am fost expat în Italia“ Ziarul Financiar
Imediat după terminarea Facultăţii de industrie ali­mentară din Galaţi, în 1996, Alina Ţâru şi-a început cariera ca tânăr manager în formare în fabrica de bere din Craiova. După aproape trei decenii, este tot acolo, doar că acum în postura de director al celei mai mari fabrici pe care o deţine grupul olandez Heineken în România, cu o capacitate de producţie de 2 milioane de hectolitri de bere anual, ce se întinde pe o suprafaţă de peste şapte hectare.
08:45
Exclusiv ZF. Fatih Birol, director executiv, International Energy Agency: România este unul dintre puţinele state care se bazează pe gazul său. Dezvoltarea energiei nucleare este la fel de importantă, dar contează partenerul. Economiile care au energia sunt primele în cursa IA. Dacă vrei să fii în cursă, investeşte în producţie Ziarul Financiar
Fatih Birol se află într-o vizită de lucru în România în care va avea întrevederi de nivel înalt cu mai mulţi oficiali. Momentul este extrem de complex în con­tex­tul în care International Energy Agency (Agenţia Internaţională pentru Energie) a anunţat miecuri, în cadrul raportului său World Energy Outlook 2025, unul dintre cele mai anticipate documente pentru in­dustria energetică, faptul că cererea mon­dială de petrol şi gaze ar putea continua să creas­că până în anul 2050, semnalând astfel o abatere de la previziunile anterioare pri­vind o tranziţie rapidă către surse de ener­gie curate. IEA – supranumită „gardianul secu­ri­tăţii energetice a Occidentului“ – se află de ani buni sub presiune politică, mai ales din partea Statelor Unite, pentru a susţine o viziune mai pragmatică în privinţa produc­ţiei de energie, a scris recent Reuters.
08:15
România se apropie aparent de Polonia şi depăşeşte Ungaria şi Grecia în topul european al salariilor anuale brute ca urmare a modificărilor legislative. Cât mai avem până la media UE? Ziarul Financiar
Salariul anual mediu brut a ajuns la 21.108 euro în anul 2024, conform statisticilor oficiale de la nivel, publicate de Eurostat, oficiul european de statistică, însă valoarea este calculată diferit ca urmare a schimbărilor legislative.
07:45
Bursă. Romgaz pregăteşte ofertă angajantă pentru Azomureş până la final de an, în funcţie de rezultatele due diligence care sosesc zilele acestea Ziarul Financiar
Compania de stat Romgaz (SNG), producător şi furnizor de gaze naturale ale cărui acţiuni s-au dublat anul acesta, se pregăteşte pentru una dintre cele mai importante decizii industriale din ultimii ani: preluarea combinatului Azomureş ar putea deveni oficială până la finalul anului dacă analizele de due diligence, aflate pe ultima sută de metri, vor confirma feza­bili­tatea tranzacţiei.
07:45
Bursă. Evergent propune dividende speciale de 120 mil. lei, cu randament de 5%, după un an în care acţiunile au urcat cu 90%. Luni, plus 4% pentru acţiuni Ziarul Financiar
Evergent Investments (EVER), cel mai mare fond de investiţii alternative listat la Bursa de Valori Bucureşti, aflat pe un raliu de aproape 90% de la începutul anului, propune acţionarilor o nouă distribuire de dividende, din rezervele constituite din profitul anilor precedenţi.
07:30
Bursă. Maxime istorice pentru Banca Transilvania: nu doar rezultatele financiare, ci şi semnalele tehnice au alimentat raliul acţiunilor, spune un broker Ziarul Financiar
Acţiunile Băncii Transilvania (TLV), cea mai mare bancă din România, au urcat în ultimele două săptămâni la un nou maxim istoric, impulsionate nu doar de rezultatele financiare raportate pentru trimestrul al treilea, ci şi de factorii tehnici care au indicat o perioadă de acumulare.
07:15
Bursă. „Trăim în cea mai bună perioadă economică din istoria acestei ţări“. Poveştile a 30 de ani de bursă de valori modernă la Bucureşti, prin ochii celor care mişcă banii: de la bătrânelul care voia să lase o lecţie interbelică nepotului, la generaţia care cumpără acţiuni în câteva secunde chiar şi cu 10 lei, la piaţa în care fiecare criză a fost depăşită Ziarul Financiar
La trei decenii de la redeschiderea pieţei de capital, Bursa de Valori Bucureşti îşi marchează aniver­sarea printr-o serie de evenimente în această săptămână care aduc împreună oameni care au construit industria, au trecut prin crize, au pierdut, au câştigat, au învăţat şi au rezistat şi chiar au descoperit-o. Este un moment în care cei care mişcă banii po­vestesc, cu aducere aminte cum a fost începutul, cum au fost primii ani, ce lecţii au rămas şi de ce investiţiile – odată percepute ca exotice – au devenit astăzi o operaţiune care se face din telefon, în câteva secunde, cu 10 sau 20 de lei.
Acum 24 ore
00:15
Din fermă în farfurie, prânzul behind the scenes. RadicStar, companie ce pune pe piaţă produse din carne din Argeş: Suntem la o distanţă relativ mică faţă de Bucureşti şi avem avantajul de a putea livra zilnic către HoReCa Ziarul Financiar
„Suntem conştienţi de faptul că gusturile diferă de la o regiune la alta, dar ne străduim permanent să ne adaptăm preferinţelor locale, oferind produse care să satisfacă aşteptările tuturor clienţilor prin calitate şi autenticitate. Având o distribuţie proprie şi fiind amplasaţi la o distanţă relativ mică faţă de Bucureşti, avem avantajul de a putea livra zilnic, ajutând partea de HoReCa să-şi optimizeze stocurile”, spun reprezentanţii RadicStar, companie care face produse din carne în Ştefăneşti, judeţul Argeş, la circa două ore distanţă de Capitală.
