O poveste care te strânge în spate – Plutonier adjutant al ISU Iași, dealer de heroină. Cum a ajuns militarul ieșean să dea tot salariul, deloc mic, pe droguri
Ziarul de Iasi, 19 noiembrie 2025 05:20
Un pompier din cadrul IJSU se află pe lista inculpaților într-un proces de trafic de heroină. Acesta ajunsese să-și cheltuiască întreg salariul pe droguri, iar pentru a-și putea finanța viciul s-a apucat el însuși de trafic. Liderul rețelei din care făcea parte era un individ care se apucase de vândut heroină în România după ce ispășise o condamnare în Italia pentru trafic de carne vie. Doar soția acestuia a primit o pedeapsă cu suspendare, ceilalți patru inculpați urmând să ajungă după gratii.
• • •
Acum 30 minute
05:20
Vești bune pentru elevi și părinți: vin bursele! Câți bani va primi fiecare pentru lunile septembrie și octombrie? # Ziarul de Iasi
Bursele școlare pentru lunile septembrie și octombrie vor ajunge în conturile elevilor pe 20 noiembrie. Anul școlar 2025-2026 aduce reguli actualizate privind acordarea burselor, sume ajustate și un calendar de plată fix, următoarele tranșe urmând să fie plătite pe data de 20 a fiecărei luni.
05:20
Cum a rămas fără permis comandantul adjunct al Poliției locale Iași? A forțat semaforul la Palat cu mașina de la Rutieră chiar în spatele lui. A spus numai minciuni la proces # Ziarul de Iasi
Comandantul adjunct al Poliției Locale a fost sancționat de colegii de la Poliția „mare" pentru o contravenție rutieră. A contestat în instanță amenda primită, dar nu a avut succes. Între culoarea galbenă și cea roșie a semaforului nu e mare diferență.
05:20
05:20
Raport oficial: reformă obligatorie! Orașele și comunele mici se sufocă: în județ niciuna nu adună 40% din bugetul necesar. Șase UAT-uri pe „lista neagră” de la Iași # Ziarul de Iasi
Curtea de Conturi invocă necesitatea unei reorganizări pentru gestionarea resurselor și furnizarea serviciilor publice. Ziarul de Iași a prezentat în fiecare an performanțele înregistrate de administrația locală.
Acum 2 ore
04:20
Primăria Iași mai vrea nouă sirene în oraș. În ce cartiere vor fi amplasate noile sisteme? # Ziarul de Iasi
Sistemele de alarmare vor fi amplasate în Copou, Zona Industrială, Bucium, Nicolina și Păcurari.
04:20
Clujul domină, Bucureștiul urmează, Iașul lipsește. Universitățile din oraș, absente total din ultimul top mondial pe domenii de studiu # Ziarul de Iasi
Nicio universitate dintre cele patru mari instituții de stat din Iași – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" (UAIC), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" (TUIASI), Universitatea de Științele Vieții (USV) și Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) – nu figurează în clasamentul Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2025, publicat marți. Absența este cu atât mai notabilă cu cât anul trecut UAIC apărea în domeniul Fizică.
04:20
„Orgia hoţilor la cârciuma din Piaţa Halei; au făcut gaură în zid”. Grozăvie mare în centrul Iașului, exact acum 100 de ani. Ce scria presa? # Ziarul de Iasi
Cea mai cunoscută cârciumă din Iașul anului 1925, cea a comerciantului de băuturi alcoolice Michel Weinstein, a fost scena unui jaf inedit în noaptea de 20 spre 21 noimbrie. O bandă de hoți a pătruns în cârciumă printr-o gaură făcută în zidul dinspre piața Halei. Ce a urmat, aflăm din presa vremii.
04:20
FOTBAL O etapă întinsă pe cinci zile. Într-un meci televizat, Politehnica Iași va închide marți în Copou runda care începe mâine # Ziarul de Iasi
Etapa a XIV-a a Ligii a II-a începe mâine, când este programat meciul dintre Concordia Chiajna și FC Bihor Oradea. Partida, care va începe la ora 19:30, va fi transmisă de principalele televiziuni de sport din România.
Acum 4 ore
03:30
Nicu Ștefănuță vine la Iași. Vicepreședintele Parlamentului European e invitat la conferința „Administrație, valori și viitor european” organizată la UAIC # Ziarul de Iasi
Asociația Studenților de la Administrație Publică din Iași (ASAPI) va organiza vineri, 21 noiembrie 2025, de la ora 17.00, conferința „Administrație, valori și viitor european".
03:30
Mâine este ultima zi pentru cererile de ajutor la încălzire, la Iași. Ce puteți face pe ultima sută? # Ziarul de Iasi
20 noiembrie este ultima zi în care ieșenii vulnerabili pot solicita ajutorul de încălzire, pentru a beneficia de sprijin încă din prima lună a sezonului rece.
03:20
În școli nu va mai fi zarvă, nu se vor mai auzi copii țipând, nu vor mai fi bătăi în pauze, nu va mai fuma nimeni pe la colțuri, bullyingul va deveni istorie, hârjonelile pe holuri o raritate sau imposibilitate. Holograme cu profesori îmbrăcați impecabil, cu voci calde, convingătoare vor preda matematica, fizica, istoria, orice limbă străină, privind fiecare elev în ochi, după metode verificate și sigure, totul în câte o cabină de o singură persoană, închisă, cu aer condiționat și temperatură perfectă.
03:20
Ajutoarele sociale intră pe carduri și la poștă: peste 5 milioane de lei plătiți pe 19 noiembrie # Ziarul de Iasi
Sprijinul social continuă să ajungă la ieșeni. După ce la începutul lunii au fost virate peste 100 de milioane de lei pentru copii și părinți, pe 19 noiembrie intră în plată peste 5 milioane de lei pentru alocația de plasament și ajutoarele de hrană destinate persoanelor vulnerabile.
03:20
„Colinde la lumina lumânării” – Două concerte caritabile de colinde pentru 500 de copii în nevoie, la Palatul Culturii # Ziarul de Iasi
Două concerte caritabile, organizate de Salvați Copiii Iași, vor fi organizate pe 13 și 14 decembrie, pentru a sprijini 500 de copii vulnerabili. Cea de-a V-a ediție a concertelor „Colinde la lumina lumânării" va avea loc la Palatul Culturii, în Sala Voievozilor.
Acum 6 ore
01:20
Cupa Mondială 2026: Belgia, Austria, Spania, Scoţia şi Elveţia merg la Mondial. Ce echipe vor merge la baraj # Ziarul de Iasi
Europa şi-a stabilit marţi seara toate echipele care se califică direct la Cupa Mondială 2026, dar şi restul formaţiilor care vor juca barajul de calificare. Austria merge în America, dar a trecut prin mari emoţii la Viena, ptorivit News.ro.
00:20
„Tricolorii” s-au distrat cu San Marino într-un meci fără miză. România – San Marino 7 – 1 # Ziarul de Iasi
Naţionala României a câştigat ultimul meci disputat în acest an, scor 7-1, cu San Marino, în preliminariile CM-2026. Tricolorii încheie grupa H pe locul 3 şi vor fi nevoiţi să treacă de baraj pentru a ajunge în America, potrivit News.ro.
Acum 8 ore
23:20
Olăroiu ratează dramatic calificarea la Mondial: Emiratele Arabe, eliminate în minutul 90+17 # Ziarul de Iasi
Echipa naţională a Emiratelor Arabe Unite, antrenată de tehnicianul român Cosmin Olăroiu, a fost învinsă marţi, în deplasare, scor 2-1, de echipa naţională a Irakului, în finala barajului asiatic de calificare pentru Cupa Mondială 2026, potrivit News.ro.
22:20
Mircea Rednic, în vârstă de 63 de ani, a confirmat într-un dialog pentru iAMsport.ro că a primit oferte din România pentru a reveni pe banca tehnică, după ce a fost demis de Standard Liege în vara acestui an. Antrenorul a revenit surprinzător la formația belgiană în 2025, la scurt timp după despărțirea de UTA Arad, însă mandatul său a durat doar cinci meciuri.
Acum 12 ore
21:20
Echipa naţională U19 a României s-a calificat marţi pentru turul de elită al Campionatului European U19 din 2026, după ce a învins Islanda cu scorul de 3-0, ptorivit News.ro.
19:20
Reacţia Cameliei Voinea după acuzaţiile că şi-ar fi abuzat verbal fiica: Este clar ca este vorba despre o campanie coordonată împotriva noastră # Ziarul de Iasi
Antrenoarea Camelia Voinea a răspuns, într-un comunicat postat în social media, acuzaţiilor conform cărora şi-ar fi abuzat propria fiică. Ea spune că imaginile prezentate sunt din urmă cu 10 ani şi că a fost şantajată de fosta conducere a FRG cu acestea. De asemenea, ea susţine că nu trăieşte prin fiica sa Sabrina, care caută să-şi îndeplinească propriul vis, potrivit News.ro.
17:20
Tony da Silva, la mare căutare după ce a fost demis de Politehnica Iași. Ce a transmis după plecarea din Copou # Ziarul de Iasi
Demis de la Politehnica Iași, antrenorul Tony da Silva nu duce lipsă de oferte. Mai multe echipe au fost interesate de serviciile antrenorului.
Acum 24 ore
15:20
Realitatea care șochează județul! Comuna cu mai mulți șomeri decât municipiul Iași. Primarul: „Aici la noi tinerii au la 25 de ani câte 8-9 copii” # Ziarul de Iasi
În județul Iași, statisticile oficiale privind șomajul la nivel de localități scot la iveală o realitate greu de ignorat. În septembrie 2025, comuna Lungani a înregistrat 756 de persoane aflate în evidențele agențiilor de ocupare, depășind municipiul Iași, care a raportat 751 de șomeri.
14:20
Noi tensiuni la Sistemul antigrindină de la Iași: protest în fața sediului. Angajații cer restituirea diplomelor de calificare # Ziarul de Iasi
Zeci de angajați demisionari s-au adunat, în această dimineață, la Centrul Zonal Antigrindină Iași, dar nu ca acțiune de protest, ci pentru a-și recupera diplomele și certificatele de calificare, după ce au reclamat abuzuri și întârzieri la plata contribuțiilor sociale. Tensiunile persistă, în ciuda promisiunilor conducerii că activitatea sistemului nu este afectată.
12:20
Oferta suspectă pentru Grand Siraj, respinsă ieri masiv prin vot de acționarii ICRTI SA. „Am fi rămas și fără bani, și fără acțiuni” # Ziarul de Iasi
Acționarii ICRTI SA au respins ieri oferta controversată pentru vânzarea Grand Siraj, complexul en-gros de pe bulevardul Poitiers, propusă la 2 euro pe acțiune. Acționarul cu cea mai mare participație la societate a declarat pentru „Ziarul de Iași" că decizia i-a salvat pe acționari „ca prin urechile acului", deoarece oferta ar fi putut să îi lase și fără bani, și fără acțiuni.
10:20
Moșul nu e doamna educatoare pe care trebuie s-o vadă zilnic, un doctor care trebuie neapărat să-l consulte, nu e parte esențială a vieții unui copil. O întâlnire pe nepregătite cu un personaj cu înfățișare ciudată, care ar putea evoca emoții negative și genera frică, poate servi drept bază pentru dezvoltarea santafobiei și, ulterior, a altor fobii.
10:20
În general, românii preferă mai degrabă să primească comenzi de la autorități și/sau superiorii ierarhici, decât să-și asume responsabilități pentru propria traiectorie de viață (personală și profesională). Ca o operaționalizare a acestei trăsături, avem preferința pentru un loc de muncă sigur, predictibil, chiar dacă veniturile obținute pentru munca prestată sunt mai mici în comparație cu alte oportunități de carieră.
Ieri
05:20
Sistemul antigrindină de la Iași, „fulgerat” de proteste. Peste 170 de demisii venite „în lanț” și acuzații de abuzuri. Ce spun șefii? # Ziarul de Iasi
Demisii în lanț la Stația Antigrindină din Iași: peste 170 de angajați, inclusiv directorul zonal, au renunțat la posturi. Oamenii acuză întârzieri la plata contribuțiilor sociale, salarii restante și condiții de muncă inumane. Conducerea companiei Intervenții Active în Atmosferă recunoaște unele întârzieri, dar susține că activitatea operațională continuă fără întreruperi.
05:20
Limitele absurdului, testate de o primărie din județul Iași. O cerere ce putea fi rezolvată în 5 minute s-a transformat din ambiție într-un proces de ani buni # Ziarul de Iasi
O primărie din județ a reușit să ducă birocrația la ultima limită a absurdului. Cererea depusă de o cetățeancă a fost respinsă pentru că nu dăduse suficiente detalii. Când a revenit cu cele cerute, nu i s-a mai răspuns deloc. De aproape doi ani, femeia cere instanței să oblige primăria să-i dea câteva hârtii trase la xerox.
05:20
Când va trece efectiv munții Autostrada Unirii? Începe proiectarea pe cel mai dificil lot montan al A8: lucrarea a fost adjudecată de firmele lui Umbrărescu # Ziarul de Iasi
Contractul de proiectare și execuție pe segmentul Grințieș-Pipirig a fost adjudecat de asocierea din care fac parte firmele lui Dorinel Umbrărescu. Compania Națională de Investiții Rutiere a dat undă verde etapei de proiectare, care va începe la 30 martie, ceea ce înseamnă că, teoretic, șantierul de lucrări s-ar putea deschide în pragul verii 2027.
05:20
Concedierile în IT-ul din Iași: analiză la rece între panică, cifre umflate și realitatea din companii. „Mulți pleacă de la prima notificare” # Ziarul de Iasi
În timp ce digitalizarea instituțiilor și utilizarea Inteligenței Artificiale în companii și instituții de stat devine un subiect tot mai actual, la fel de actuală este și discuția despre concedierile din domeniul IT, alimentate de teama că AI-ul va înlocui oamenii din domeniul informatic. Discuțiile despre concedieri masive nu au ocolit în acest an nici firmele din Iași.
04:20
Proiectilul din al Doilea Război Mondial descoperit în Campusul „Tudor Vladimirescu” din Iași: reacția Universității # Ziarul de Iasi
Un proiectil de calibru 85 mm, rămas nedeclanșat din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost descoperit în dimineața zilei de 17 noiembrie în campusul „Tudor Vladimirescu" din municipiul Iași, în timpul unor lucrări de înlocuire a rețelei de hidranți. Muniția a fost găsită între căminele T9, T10 și T11.
04:20
Pierdere uriașă pentru firme: 40% din productivitate se irosește din cauza inteligenței artificiale prost folosite de angajați. Raport consultat de ZDI # Ziarul de Iasi
Inteligența artificială (AI) este tot mai prezentă la locul de muncă, fiind folosită deja de aproape 9 din 10 angajați, arată studiul EY Work Reimagined 2025, care a analizat 15.000 de angajați și 1.500 de angajatori din 29 de țări.
04:20
Dezvoltatorul blocurilor Fusion Towers din Iași scoate la vânzare fabrica de panouri LED. Își face loc Adrian Ioniță pentru noi proiecte imobiliare? # Ziarul de Iasi
Omul de afaceri ieșean Adrian Ioniță, dezvoltatorul complexului rezidențial Fusion Towers din CUG și proprietar al companiei Techno Fusion, renunță la clădirea din Valea Lupului în care produce panouri LED și echipamente publicitare pentru clienți din România și străinătate.
04:20
FOTBAL Program greu pentru Politehnica Iași în acest final de an: misiune dificilă pentru Selymes. Când se vor juca derby-urile? # Ziarul de Iasi
Liga a II-a de fotbal va reveni în circuit zilele viitoare, după pauza de săptămâna trecută, generată de acțiunile echipelor naționale. Poli, care a disputat ieri un meci de verificare la Botoșani, 1-2 (1-1) cu viceliderul Ligii I, FC, se pregătește de sprintul de final de an.
03:20
Înăsprirea leg
03:20
Semnal de alarmă tras de la IRO Iași: vaccinarea HPV și controlul anual la ginecolog sunt esențiale pentru prevenirea cancerului de col uterin. Medic: „Îngrijorarea, din păcate, apare doar în stadiile avansate” # Ziarul de Iasi
Medicii de la Institutul Regional de Oncologie Iași atrag atenția, cu ocazia Zilei Globale de Acțiune pentru Eliminarea Cancerului de Col Uterin, marcată pe 17 noiembrie, că prevenția este principalul instrument prin care pot fi reduse cazurile și mortalitatea asociată acestei afecțiuni. Articolul Semnal de alarmă tras de la IRO Iași: vaccinarea HPV și controlul anual la ginecolog sunt esențiale pentru prevenirea cancerului de col uterin. Medic: „Îngrijorarea, din păcate, apare doar în stadiile avansate” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17 noiembrie 2025
23:20
Cezar Ouatu, ales să interpreteze imnul național la meciul tricolorilor cu San Marino # Ziarul de Iasi
Echipa naţională a României încheie campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026 la Ploieşti, într-un duel cu San Marino, programat marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45, pe stadionul „Ilie Oană”, scrie News.ro. Articolul Cezar Ouatu, ales să interpreteze imnul național la meciul tricolorilor cu San Marino apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Neymar şi tatăl său vor cumpăra marca Pelé prin intermediul companiei lor NR Sports. Astfel, potrivit UOL, atacantul FC Santos va putea exploata imaginea triplului campion mondial, potrivit News.ro. Articolul Neymar va cumpăra marca Pele. Ce sumă va plăti apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
VIDEO | Impact violent în Canta după o manevră imprudentă: două mașini avariate serios # Ziarul de Iasi
Un accident rutier a avut loc luni seara în zona Canta din Iași, după ce un șofer nu s-a asigurat și a tăiat două benzi de circulație pentru a întoarce. În acel moment, autoturismul a fost lovit în plin de o mașină care circula regulamentar. Articolul VIDEO | Impact violent în Canta după o manevră imprudentă: două mașini avariate serios apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:20
Rugby: România va juca în Nations Cup din 2026, în Grupa A, alături de Georgia, Spania, Portugalia, Hong Kong şi Zimbabwe # Ziarul de Iasi
World Rugby, forul tutelar la nivel mondial, a oferit publicului unele amănunte legate de noua competiţie, World Rugby Nations Cup, care urmează să fie lansată în curând, potrivit News.ro. Articolul Rugby: România va juca în Nations Cup din 2026, în Grupa A, alături de Georgia, Spania, Portugalia, Hong Kong şi Zimbabwe apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
FC Barcelona a anunţat, luni, că meciul său împotriva echipei Athletic Bilbao, care va avea loc sâmbătă (ora 17:15) în cadrul etapei a 13-a din LaLiga, se va juca pe Camp Nou, potrivit News.ro. Articolul FC Barcelona se întoarce pe Camp Nou, după mai bine de doi ani apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
În Holstebro, Danemarca, un proiect inovator schimbă felul în care se construiesc locuințele. Skovsporet, un ansamblu de 36 de apartamente printate 3D, demonstrează cum tehnologia poate accelera construcția și susține sustenabilitatea, creând spații funcționale și accesibile pentru studenți. Articolul Apartamente printate 3D: un nou mod de a locui pentru studenți apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Faptul că fostul președinte al Franței a ajuns în închisoare după 14 ani de la moartea lui Gaddafi nu e chiar întâmplător. În istorie, lipsa de scrupule se plătește. Când nu te aștepți ies la suprafață lucruri pe care le crezi îngropate. Articolul Lecțiile istoriei: Sarkozy și Gaddafi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Antrenorul Tibor Selymes a debutat la Politehnica Iași. Ce a făcut echipa ieșeană cu viceliderul Ligii I? # Ziarul de Iasi
Clasată pe locul X în Liga a II-a, Politehnica Iași a disputat astăzi, la Botoșani, un meci amical cu viceliderul Ligii I, FC. Partida a avut două reprize a câte o oră fiecare. Articolul Antrenorul Tibor Selymes a debutat la Politehnica Iași. Ce a făcut echipa ieșeană cu viceliderul Ligii I? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Mircea Lucescu: Pentru necalificare eu am cea mai mare vină. Eu mă demit, nu mă demite nimeni # Ziarul de Iasi
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, luni, într-o conferinţă de presă înaintea meciului cu San Marino, că nu se gândeşte la plecare şi a mai spus că la partida cu Bosnia, pierdută cu 1-3, s-au făcut greşeli foarte mari, notează news.ro. Articolul Mircea Lucescu: Pentru necalificare eu am cea mai mare vină. Eu mă demit, nu mă demite nimeni apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Escapadă de început de noiembrie în Antalya. Între relaxare, atmosferă mediteraneană și kitsch-ul al resorturilor locale # Ziarul de Iasi
La începutul lui noiembrie am petrecut patru zile în Antalya, stațiunea Lara, într-un moment al anului în care acasă temperaturile abia urcau la 11–12 grade. Am ajuns acolo cu partenerii de la agenția Paralela 45, iar sejurul a început direct cu o revelație climatică: între 27 și 30 de grade, aer cald, soare puternic, lumină intensă, senzația că te teleportezi din toamnă în vară. Articolul Escapadă de început de noiembrie în Antalya. Între relaxare, atmosferă mediteraneană și kitsch-ul al resorturilor locale apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
„Ce dor mi-a fost de tricoul ăsta”: un internațional revine la antrenamente după operația la genunchi # Ziarul de Iasi
Aflat în România, Radu Drăguşin i-a aşteptat pe tricolori la Mogoşoaia şi s-a antrenat pe teren alături de ei, duminică seară. Articolul „Ce dor mi-a fost de tricoul ăsta”: un internațional revine la antrenamente după operația la genunchi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Accident mortal pe șantierul de la Filarmonică: un muncitor a căzut de la înălțime și s-a lovit la cap # Ziarul de Iasi
Un bărbat de 58 de ani, care lucra la șantierul Filarmonicii, a căzut de pe o schelă metalică de la aproximativ 5 metri înălțime și a decedat. Prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic șef UPU-SMURD, a declarat că victima avea leziuni incompatibile cu viața, iar echipa de terapie intensivă SMURD ajunsă la fața locului nu a putut interveni. Articolul Accident mortal pe șantierul de la Filarmonică: un muncitor a căzut de la înălțime și s-a lovit la cap apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Șase oferte concurează pentru construirea lui. Articolul Tensiune mare pentru un parc fotovoltaic de 40 de milioane de lei lângă Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Portugalia zdrobește Armenia cu 9-1 și câștigă grupa F, iar Irlanda obține dramatic locul de baraj la Budapesta # Ziarul de Iasi
Echipa naţională a Portugaliei a învins duminică, pe teren propriu, scor 9-1, echipa naţională a Armeniei, într-un meci din grupa F a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Lusitanii vor juca la turneul final din America, anunță news.ro. Articolul Portugalia zdrobește Armenia cu 9-1 și câștigă grupa F, iar Irlanda obține dramatic locul de baraj la Budapesta apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:30
În timpul acelui zbuciumat an, când tineri istorici s-au răsculat contra seniorilor, istoricul Dumitru Vitcu, care făcea parte din cei din urmă, nu a căzut în patima omului mărunt. Articolul Ceva prețios și de neuitat apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
