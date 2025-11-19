De ce o țară aliată NATO a ales avioanele suedeze Gripen în locul F-16 americane
Adevarul.ro, 19 noiembrie 2025 05:45
Columbia a renunțat oficial la oferta SUA pentru achiziția de avioane F-16 și a semnat în schimb un contract de 3,6 miliarde de dolari cu compania suedeză Saab pentru avioane de vânătoare Gripen E/F.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
05:45
Columbia a renunțat oficial la oferta SUA pentru achiziția de avioane F-16 și a semnat în schimb un contract de 3,6 miliarde de dolari cu compania suedeză Saab pentru avioane de vânătoare Gripen E/F.
Acum o oră
05:15
Înrăutățirea vremii a introdus un nou factor de pericol pe front, dar a creat și oportunități pentru ambele armate, relatează AP.
Acum 2 ore
04:45
Fabrica de anxietate. Cum reacționează corpul într-o lume care funcționează pe repede înainte # Adevarul.ro
Într-o lume în care descrierile de job ajung să pară contracte tehnice, relațiile funcționează pe multitasking emoțional, iar corpul înregistrează fiecare notificare ca pe un semnal de pericol, anxietatea este produsul natural al unei suprastimulări continue, sunt de părere specialiștii.
04:15
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin # Adevarul.ro
A fost una dintre cele mai letale lunetiste din armata lui Stalin, deși avea doar 20 de ani și era, în viața de zi cu zi, o învățătoare delicată, cu vise umanitare. Considerată de o frumusețe rară, își dorea să sprijine orfanii de război într-un proiect fără precedent în Europa de Est.
Acum 4 ore
04:00
Ucrainenii reușesc să-și protejeze flota modestă de avioane F-16 folosind tactici menite să le asigure o supraviețuire îndelungată: operează noaptea de pe piste de aterizare mici, în grabă, dar cu eficiența dată de experiență.
03:45
Cum ar putea reduce Guvernul pensiile speciale fără a intra în conflict cu CCR. Analiza expertului în apărare, Hari Bucur-Marcu # Adevarul.ro
Analistul Hari Bucur Marcu analizează perspectiva organizării unui referendum de modificare a Constituției pentru a interzice CCR să se pronunțe în ceea ce privește veniturile magistraților. El crede că există cel puțin două modalități simple de a evita eventualele abuzuri ale CCR.
03:15
Campania pentru Primăria Capitalei a evidențiat trei tipuri de vot aflate în competiție: votul util, folosit ca mecanism de apărare; votul strategic, adoptat ca decizie calculată; și votul emoțional, exprimat ca gest de independență personală.
02:30
Ghid electoral. Ce este permis și ce e interzis în campania pentru alegerile din București # Adevarul.ro
Bucureștiul se apropie de o nouă rundă a alegerilor locale, programate pentru 7 decembrie 2025, iar competiția pentru funcția de primar general se anunță strânsă. Deși perioada oficială a campaniei este între 22 noiembrie și 6 decembrie, lupta electorală a început deja neoficial.
02:15
Peste 70% dintre bugetari se plâng de salarii mici. Ce venituri au și ce își doresc de la sistem # Adevarul.ro
Foarte puțin bugetari au salarii mai mici de 3.000 de lei net, majoritatea având venituri care depășesc cu mult salariul minim pe economie, potrivit unui studiu de specialitate.
Acum 6 ore
02:00
Iulia și Serghei Skripal, mărturii tulburătoare despre ziua în care au fost otrăviți cu noviciok # Adevarul.ro
Fostul agent dublu rus Serghei Skripal și fiica sa Iulia, au oferit anchetatorilor mărturii tulburătoare din ziua în care au fost otrăviți cu un agent neurotoxic în orașul Salibury din Marea Britanie, pe 4 martie 2028, relatează Mirror.
01:45
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut # Adevarul.ro
Tot mai mulți români sunt vizați de apeluri telefonice înșelătoare care par a proveni de la bănci sau autorități. Sub pretextul verificării unor plăți către platforme internaționale, victimele sunt îndemnate să divulge date personale sau să instaleze aplicații periculoase.
01:15
Țara care ar sări prima în ajutorul României dacă am fi atacați. Istoric: „Un vecin bun e mai valoros ca un frate aflat departe” # Adevarul.ro
Politica imprevizibilă a administrației Trump repune pe tapet problema securității României, în condițiile în care Rusia pare tot mai greu de oprit în Ucraina. Istoricul Tasin Gemil explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, care ar fi cel mai de preț aliat care ne-ar putea salva în caz de atac
00:45
Cum arătau întinsele păduri seculare din România. Milioane de hectare au fost defrișate în două secole # Adevarul.ro
România a pierdut, în ultimele două secole, suprafețe întinse de păduri, în special din rândul codrilor seculari, iar planurile de regenerare a fondului forestier s-au dovedit, în mare parte, ineficiente.
00:15
Pe 19 noiembrie 1939 s-a născut fostul președinte al României, Emil Constantinescu. Tot pe 19 noiembrie, în anul 1377, Castelul Bran era atestat documentar pentru prima dată.
00:15
Alegeri cu de toate: foști lideri, vedete TV și candidați cu trecut penal, în cursa pentru Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Printre candidații care s-au înscris la alegerile pentru Primăria Capitalei se numără actori, foști lideri de partid, primari de sector sau moderatori TV, precum și personaje care revin în viața publică sau chiar mai puțin cunoscute publicului larg.
00:15
Mircea Lucescu nu lasă pe altcineva la baraj, așa cum a promis: „Mâine mă duc la tragerea la sorți” # Adevarul.ro
România a terminat pe locul 3 în grupă.
Acum 8 ore
00:00
Criză majoră în coaliție: Marcel Ciolacu îl ameninţă pe Ilie Bolojan cu moţiunea de cenzură şi îi reproşează că pozează în „salvatorul omenirii”. „Votez la vedere moţiunea” # Adevarul.ro
Marcel Ciolacu a declarat că este pregătit să voteze „la vedere” o moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan şi îl acuză pe acesta că adoptă măsuri care afectează economia și că se comportă ca un „salvator al omenirii”, ignorând partenerii de guvernare.
18 noiembrie 2025
23:45
Marşul absurd de 45 de zile în centrul apărării NATO. Cum să-l reduci la cinci sau chiar trei zile # Adevarul.ro
De aproape un deceniu, Uniunea Europeană amână modernizarea rutelor logistice necesare pentru deplasarea rapidă a tehnicii militare NATO.
23:15
CE Oltenia închide definitiv două grupuri pe cărbune de la Turceni și Ișalnița. Ce se întâmplă cu cei 4.000 de angajați vizaţi de restructurare # Adevarul.ro
La solicitarea CE Oltenia, ANRE a retras licențele a două grupuri pe cărbune de la Turceni și Ișalnița, acestea fiind închise definitiv. Măsura vine în contextul negocierilor cu Comisia Europeană și are implicații directe asupra a mii de locuri de muncă.
23:15
Trump va conduce „Consiliul Păcii“ din Gaza și va alege ca membri pe cei mai „puternici” lideri mondiali # Adevarul.ro
Donald Trump urmează să conducă un nou organism internațional, denumit „Consiliul Păcii”, după ce Consiliul de Securitate al ONU a aprobat un proiect de rezoluție ce susține planul său privind Gaza.
22:30
În caz de război cu Rusia, România ar trebui să reziste 45 de zile până vin trupele NATO # Adevarul.ro
Un raport al Comisiei Europene estimează că România trebuie să se apere timp de 45 de zile singură, până la sosirea trupelor NATO.
Acum 12 ore
22:00
Google a lansat noul model de inteligență artificială Gemini 3, în competiţia cu OpenAI # Adevarul.ro
Google a prezentat marţi noul său model de inteligenţă artificială, Gemini 3, într-o mişcare menită să accelereze cursa cu OpenAI, creatorul ChatGPT, transmite CNBC.
22:00
Un cuplu din New Jersey a câștigat de două ori la loterie în doar șase luni, având șanse de 1 la 2 trilioane # Adevarul.ro
Un cuplu căsătorit din New Jersey, Statele Unite, a avut parte de un noroc ieșit din comun: a câștigat de două ori la loterie într-un interval de doar șase luni.
21:45
Tânăr de 21 de ani, urmărit de polițiști prin Capitală după ce a refuzat controlul rutier # Adevarul.ro
Un tânăr de 21 de ani a fost prins de polițiștii Brigăzii Rutiere în noaptea de 17 noiembrie, după ce a refuzat controlul rutier și a pornit în fugă cu mașina prin Capitală, fiind urmărit de echipaje de poliție.
21:45
Bărbatul care și-a congelat soția moartă stârnește controverse după ce a recunoscut că se întâlnește cu o nouă parteneră # Adevarul.ro
Un chinez care și-a congelat criogenic soția moartă a stârnit o dezbatere morală online după ce presa chineză a dezvăluit că acesta se întâlnea cu o nouă iubită în timp ce fosta sa parteneră zăcea conservată în azot lichid.
21:30
Horoscop miercuri, 19 noiembrie 2025. O zodie strălucește în relație, iar alta are accese de furie # Adevarul.ro
Potrivit Horoscopului de miercuri, 19 noiembrie, nativii din zodia Scorpion strălucesc în relație, Vărsătorii au accese de furie, iar Gemenii nu se pot concentra pe activitatea cotidiană.
21:30
Freddie Mercury, celebrat la 40 de ani de la concertul Live Aid. Chipul său apare pe monedele de colecție Royal Mint # Adevarul.ro
Freddie Mercury a fost celebrat printr-o monedă emisă de Monetăria Regală a Marii Britanii (Royal Mint), despre care sora regretatului solist al trupei Queen a declarat că ar fi „însemnat enorm” pentru el.
21:30
Revocarea lui Ludovic Orban provoacă un val de critici la adresa lui Nicușor Dan. „Nu ar fi ajuns niciodată unde e dacă Orban nu îl susținea...” # Adevarul.ro
Revocarea lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial a stârnit un val de reacții în mediul politic și public, mai mulţi politicieni și experți criticând decizia lui Nicușor Dan.
21:30
Ancheta de corupție din Ucraina se apropie de Zelenski. „Dacă încearcă să-și salveze prietenii, va pierde tot” # Adevarul.ro
Investigația anticorupție care zguduie în prezent Ucraina a avansat mai sus decât oricare alta în timpul mandatului lui Volodimir Zelenski – și inevitabil, mai aproape de președinte.
21:00
MApN: Parteneriatul Strategic România–SUA, reconfirmat. Ce s-a întâmplat la reuniunea Grupului de nivel înalt în domeniul apărării # Adevarul.ro
Ministerul Apărării Naţionale anunţă că soliditatea Parteneriatului Strategic România–SUA şi angajamentul comun pentru consolidarea securităţii în spaţiul euroatlantic au fost reconfirmate în cadrul discuţiilor de la reuniunea Grupului de nivel înalt în domeniul apărării România–SUA (HLDG).
21:00
Semne că influența politică a lui Trump începe să se clatine din cauza eșecurilor politice # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump se confruntă cu o serie de eșecuri politice venite chiar din interiorul propriului partid, slăbind aura de invincibilitate care i-a definit leadership-ul de când și-a recâștigat controlul asupra Partidului Republican după evenimentele din 6 ianuarie de la Capitoliu.
20:45
Un senator propune ca 1 octombrie, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, să devină zi liberă # Adevarul.ro
Senatorul PNL Monica Anisie, fost ministru al Educaţiei, a anunţat, în cadrul Congresului Naţional pentru Îmbătrânire Activă, că va înainta o iniţiativă legislativă prin care 1 octombrie, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, să fie declarată zi liberă.
20:45
Ucraina a confirmat marţi, pentru prima dată, că a folosit rachete americane ATACMS pe teritoriul Rusiei.
20:45
După episodul Middlesbrough, Olăroiu a fost lovit de o altă nenorocire fotbalistică. Emiratele Arabe Unite au încasat gol în prelungiri # Adevarul.ro
Cosmin Olăroiu (56 de ani) a ratat calificarea la turneul final de anul viitor cu naționala de fotbal a Emiratelor Arabae Unite.
20:30
Mitică Dragomir nu scapă de protestatarul Marian Ceaușescu. Instanța i-a respins solicitarea privind un ordin de protecție împotriva activistului # Adevarul.ro
Magistrații Judecătoriei Sectorului au respins cererea lui Mitică Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, care a cerut ordin de protecție împotriva activistului Marian Ceaușescu.
20:30
Kremlinul acuză Polonia de „rusofobie” după sabotajul feroviar atribuit unor ucraineni # Adevarul.ro
Kremlinul a acuzat, marţi, Polonia că cedează în faţa „rusofobiei”, după explozia survenită pe o cale ferată poloneză vitală pentru aprovizionarea Ucrainei – sabotaj comis, potrivit autorităţilor poloneze, de doi ucraineni care ar fi lucrat pentru serviciile secrete ruse.
20:15
Unul din şapte copii din Europa suferă de tulburări mintale, avertizează OMS. Care este situaţia în România # Adevarul.ro
Tulburările mintale în rândul copiilor și adolescenților din Europa sunt în creștere, în special printre fete, iar sistemele de sănătate nu fac față cererii crescute de îngrijire psihologică, avertizează un raport OMS.
20:15
Motorina și benzina s-au scumpit la pompă. Ministrul Energiei cere intervenția Consiliului Concurenței # Adevarul.ro
Ministrul Energiei anunță controale în benzinării, după ce prețurile la pompă au crescut în ultimele zile.
20:15
Ce spune Wizz Air despre despre aeronava sub cabina căreia au izbucnit flăcări după aterizarea pe Aeroportul Băneasa # Adevarul.ro
Incidentul înregistrat săptămâna trecută pe pista Aeroportului Internațional București Băneasa (Aurel Vlaicu), unde o flacără a fost observată sub cabina unei aeronave Wizz Air care a aterizase după un zbor de la Barcelona, este investigat de specialiștii operatorului aviatic low-cost.
20:00
Compania germană ARX Robotics a obținut un nou contract major în Ucraina pentru furnizarea sistemelor terestre fără echipaj GEREON.
20:00
S-a tras linie. Lista finală cu cei 18 candidați pentru funcția de primar general al Capitalei # Adevarul.ro
Biroul Electoral al Circumscripției Electorale 42 București a prezentat marți seara lista finală a candidaților care s-au înscris în cursa electorală pentru Primăria Municipiului București.
19:45
Reforma pensiilor speciale intră în faza militară: jandarmi, Poliție, Armată, SRI. Hunor: „Nu putem ocoli acest subiect” # Adevarul.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că după ce se va finaliza reforma pensiilor magistraților va urma reforma pensiilor militare, aici intrând toate forțele din cadrul MApN, MAI și SRI.
19:45
Care ar fi adevăratul motiv al rupturii dintre Nicușor Dan și Ludovic Orban. „Nota de plată a venit” # Adevarul.ro
Revocarea lui Ludovic Orban din funcția de consilier pe politică internă al președintelui Nicușor Dan e interpretată diferit, în funcție de cine face analiza, iar multă lume se întreabă care este adevăratul motiv al supărării șefului statului.
19:45
Potrivit unui documentar britanic, analizele genetice ar arăta că Hitler suferea de o tulburare sexuală rară și de riscuri ridicate de tulburări psihice. Cât de certe sunt concluziile pe baza materialului ADN?
19:45
România ar putea avea o autostradă cu o bandă pe sensul de mers. Județul care vine cu ideea acestei construcții inedite # Adevarul.ro
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că marți a fost obținut încă un aviz important pentru varianta ocolitoare a orașului Gura Humorului.
19:15
Casa Albă ar fi intervenit în favoarea lui Andrew Tate în timpul unei investigații federale. Documentele și interviurile citate de ProPublica # Adevarul.ro
Autoritățile federale americane ar fi fost criticate pentru confiscarea dispozitivelor electronice ale lui Andrew Tate și ale fratelui său, Tristan, la sosirea acestora în Statele Unite, iar oficiali din cadrul Casei Albe ar fi cerut returnarea lor, potrivit unor documente și relatări analizate de P
19:15
„Războiul de uzură” intră în faza decisivă. Ce trebuie să facă Ucraina pentru a evita o înfrângere strategică # Adevarul.ro
Frontul ucrainean intră în cea mai dură etapă de până acum. În timp ce armata avansează la Kupiansk, tot mai mulți analiști occidentali avertizează că riscul unei pierderi strategice devine palpabil.
19:15
Schimbări la vârful MAI: Nicușor Dan a semnat decretul pentru plecarea subsecretarului Geani-Cătălin Nica din minister # Adevarul.ro
Președintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care chestorul de poliție Nica Geani-Cătălin își încheie activitatea la MAI, după ce a deținut funcții de conducere de nivel înalt în minister, inclusiv pe cea de subsecretar de stat.
19:15
Un microbuz şcolar în care se aflau 31 de copii, de două ori mai mulţi decât capacitatea maximă admisă, a fost oprit în trafic pe DN 10, în localitatea Zăbrătău, judeţul Covasna, în cadrul acţiunii Truck&Bus. Șoferul, în vârstă de 45 de ani, a fost amendat cu peste 7.800 de lei.
19:15
Șomajul în SUA a atins cote alarmante. Aproape 2 milioane de americani și-au depus cereri după blocajul guvernamental # Adevarul.ro
Potrivit Reuters, numărul de americani care beneficiază de ajutor de șomaj din SUA a crescut alarmant, după blocajul guvernamental. La mijlocul lunii octombrie a fost înregistrat un total de aproape 2 milioane de cereri.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.