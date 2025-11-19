Caricatura Zilei
National.ro, 19 noiembrie 2025 07:20
Caricatura Zilei
BERBEC Dialogul și înțelegerea sunt esențiale în relații. Unele argumente pot apărea din cauza banilor. Acordați mai multă atenție colegilor dvs. de muncă. Disconfortul organic care vă preocupă nu va fi grav. TAUR Nu începe această aventură, nu te interesează! Fii precaut cu banii, renunță la ideile noi de amenajare și participă la rutina […] The post Horoscop 19 noiembrie 2025 – Dialogul și înțelegerea sunt esențiale în relații first appeared on Ziarul National.
Soarta pariurilor uimitoare ale Wall Street pe inteligența artificială va depinde în totalitate de rezultatele Nvidia. La trei ani de la debutul ChatGPT, investitorii sunt din ce în ce mai îngrijorați că boom-ul inteligenței artificiale a depășit fundamentele economice. Potrivit Reuters, unii lideri de afaceri au remarcat că tranzacțiile circulare – în care un partener […] The post Inteligența artificială, bulă sau breakout? first appeared on Ziarul National.
Iată, în sfârșit, adevărul gol-goluț pe care îl bănuiam, dar foarte puțini dintre noi au îndrăznit să-l spună cu voce tare. Îndepărtarea lui Ludovic Orban de la Cotroceni nu este un accident, o capcană a momentului sau o simplă divergență de opinii. Este o pagină bine scrisă dintr-un manual vechi de putere. O carte pe […] The post Război în Sistem: Nicușor Dan sfâșie haita de la Cotroceni first appeared on Ziarul National.
Șantierul Naval Mangalia, în situație critică. Ori îl iau olandezii în contul datoriei pretinse ori se vinde pe bucăți # National.ro
Adunarea creditorilor Șantierului Naval Damen Mangalia a încercat, fără șanse de reușită, să obțină aprobarea vânzării integrale a societății. În fapt, soluția era una in extremis, pentru că alternativele sunt preluarea șantierului de către olandezii de la Damen, în contul datoriilor pretinse, ori vânzarea pe bucăți a acestuia. Situația, la care au contribuit guvernele care […] The post Șantierul Naval Mangalia, în situație critică. Ori îl iau olandezii în contul datoriei pretinse ori se vinde pe bucăți first appeared on Ziarul National.
Alarmă financiară: băncile din zona euro trebuie să se pregătească pentru ”șocuri fără precedent” # National.ro
”Băncile din zona euro trebuie să se pregătească pentru șocuri fără precedent, care ar putea provoca perturbări grave și repercusiuni profunde asupra sistemelor financiare”, a avertizat Banca Centrală Europeană, cu ocazia prezentării priorităților sale în materie de supraveghere pentru următorii trei ani. BCE îndeamnă de mult timp băncile să abordeze un nou mediu caracterizat de […] The post Alarmă financiară: băncile din zona euro trebuie să se pregătească pentru ”șocuri fără precedent” first appeared on Ziarul National.
Europenii dezbat la nesfârșit cum să evite să fie prinși între America și China. Dar China vede deja Europa ca pe un pion al Americii. „Europa este incapabilă să se elibereze cu adevărat de America pentru a deveni independentă”, susține un cercetător de la Universitatea Fudan. „Este discutabil dacă Uniunea Europeană va supraviețui până în […] The post China vede Europa ca un pion al Americii first appeared on Ziarul National.
Florentino Perez surprinde lumea fotbalului cu o decizie fără precedent: președintele Realului vrea să vândă între 5 și 10% din acțiunile clubului, pentru o sumă situată între 500 de milioane și 1 miliard de euro. Mișcarea ar reprezenta cea mai mare deschidere financiară din istoria „galacticilor”. Presa iberică notează că Perez e pregătit să prezinte […] The post LOVITURĂ: Florentino Perez vinde o parte din Real Madrid! first appeared on Ziarul National.
FC Barcelona se întoarce în sfârșit pe stadionul ei legendar. După doi ani și jumătate petrecuți pe „Olimpic”, catalanii revin pe Spotify Camp Nou, încă aflat în renovare, dar pregătit să găzduiască primul meci oficial: Barcelona – Athletic Bilbao, sâmbătă de la 17:15, în etapa a 13-a din La Liga. Clubul a pus în vânzare […] The post Cât costă să vezi Barcelona pe Camp Nou first appeared on Ziarul National.
Raportul Consiliului Concurenței privind evoluția în sectoare cheie arată că cele mai mari profituri, în 2024, au avut afacerile cu energia și sectorul bancar. Și asta în timp ce anul trecut a fost primul an în care au scăzut simultan numărul total al întreprinderilor și al salariaților, numărul și ponderea întreprinderilor profitabile, numărul și ponderile […] The post Economia se prăbușește, dar băncile și afacerile cu energia obțin profituri imense first appeared on Ziarul National.
Ecartamentele feroviare incompatibile și infrastructura rutieră neconsolidată rămân obstacole semnificative pentru transportul de echipamente militare în Uniunea Europeană. După invazia Rusiei în Ucraina, Franța nu a putut trimite tancuri în România pe cea mai scurtă rută terestră prin Germania și a fost nevoită să le transporte pe Marea Mediterană, din portul Marsilia la Alexandroupoli, în […] The post Transportul militar, vulnerabilitatea UE first appeared on Ziarul National.
Pană majoră de Internet! Serviciile Cloudflare nefuncționale, numeroase site-uri nu au putut fi accesate, inclusiv platforma X # National.ro
Mari bătăi de cap pentru cei care au vrut să accesese, marți după-amiază, 18 noiembrie, site-uri de știri, inclusiv din România, dar și platforma de socializare X (fostă Twitter). Mai multe site-uri web de mare profil, inclusiv platforma de socializare X, dar și ChatGPT, au fost indisponibile pentru unii utilizatori din cauza unor probleme ce […] The post Pană majoră de Internet! Serviciile Cloudflare nefuncționale, numeroase site-uri nu au putut fi accesate, inclusiv platforma X first appeared on Ziarul National.
Căderea orașului Pokrovsk va fi o pierdere strategică pentru Ucraina și o victorie tactică pentru Rusia, dar nu va apropia sfârșitul războiului. Fereastra îngustă de oportunitate pe care America o avea pentru a se retrage pur și simplu din Ucraina, fără condiții, s-a închis. Diplomația cu Rusia este blocată. Cea mai bună șansă a lui […] The post Putin are nevoie de implicarea SUA pentru a-și atinge obiectivele first appeared on Ziarul National.
Încep tăierile de la Sănătate anunțate de Nicușor Dan. Se limitează internările în spitale # National.ro
Pe motiv de austeritate, Ministerul Sănătății vrea să limiteze internările în spitale pentru bolnavi, reglementând interdicția pentru unitățile sanitare de a mai depăși valoarea serviciilor contractată cu casele de asigurări. Potrivit ministerului, prin această măsură se vor realiza economii la nivelul cheltuielilor din sistemul public, spitalele publice fiind obligate să își adapteze activitatea la resursele […] The post Încep tăierile de la Sănătate anunțate de Nicușor Dan. Se limitează internările în spitale first appeared on Ziarul National.
O serie de companii europene din domeniul apărării se pregătesc să intre pe burse, în contextul în care industria încearcă să profite de entuziasmul investitorilor. Grupul britanic de inginerie metalurgică Doncasters, producătorul franco-german de tancuri KNDS și compania cehă de apărare CSG se numără printre cei care analizează oferte publice inițiale, potrivit Financial Times. Anul […] The post Companiile europene de apărare țintesc listările la burse first appeared on Ziarul National.
Americanii dezvelesc adevărata față a lui Zelenski: președintele Ucrainei și-a făcut ziua de naștere într-un penthouse cu vase de toaletă din aur! – VIDEO&FOTO # National.ro
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu cea mai profundă criză din mandatul său prezidențial, după ce o anchetă privind spălarea banilor a numit oameni ai cercului său apropiat într-un scandal uriaș de corupție. Zelenski și-ar fi sărbătorit ziua de naștere în apartamentul lui Tymur Mindici, unde se aflau toaletele aurite, afirmă un fost oficial […] The post Americanii dezvelesc adevărata față a lui Zelenski: președintele Ucrainei și-a făcut ziua de naștere într-un penthouse cu vase de toaletă din aur! – VIDEO&FOTO first appeared on Ziarul National.
După un 2024 marcat de alegeri încărcate de ipocrizie și diletantism politic, am intrat în 2025 cu un buget aprobat de noul Parlament născut de Ziua Națională. Săraci lipiți de un președinte ilegitim. Cum este obiceiul românului de veacuri, națiunea (?) a așteptat salvarea de la Divinitate. Care era invocată în două chei: Sol – […] The post Reforme în vremea ipocriziei. Jaf first appeared on Ziarul National.
Angajaţii din Parlament au ieșit, marţi, pe holurile sediului Legislativului, pentru a participa la un protest spontan. S-a întâmplat înainte de şedinţa comună a celor două Camere. Zeci de angajați ai Camerei Deputaților au protestat, marți, 18 noiembrie, pe holurile Parlamentului, față de posibilitatea tăierii salariilor cu 10%. Angajații care au protestat au avut afișe […] The post Revoltă în Parlamentul României! Vor sporuri și salarii mai mari – VIDEO first appeared on Ziarul National.
1. O ziaristă inventată (Dogioiu) și un contabil incert (Vlad Voiculescu) au fost numiți acolo unde erau incompatibili pentru că există o mare diferență între cuplul Nicușor – Bolojan și celelalte cupluri președinte – premier de după 2000. Lui Nicușor și Bolojan li se permite să transmită (fără vorbe, prin hotărâri sfidătoare) ”noi facem ce […] The post Românii sunt siliți să învețe expresia ”ce de bani N-AM făcut!” first appeared on Ziarul National.
Soluția la criza de cadre didactice? Un director de liceu propune aducerea a 100.000 de profesori din Asia în școlile românești # National.ro
Marian Anghel, profesor de fizică și director al Liceului teoretic „Petre Pandrea” din Balș, județul Olt, și, totodată, preşedinte al organizației CEMS, a făcut recent o declarație ce nu a fost trecută cu vederea. Cadrul didactic propune ca în școlile românești să fie aduși profesori din Asia, pentru a rezolva criza de profesori la discipline […] The post Soluția la criza de cadre didactice? Un director de liceu propune aducerea a 100.000 de profesori din Asia în școlile românești first appeared on Ziarul National.
Călin Georgescu, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Când ești sluga slugilor este cea mai jalnică sclavie” – VIDEO # National.ro
Călin Georgescu a ajuns marți, 18 noiembrie, la sediul Poliției din Buftea, pentru a semna controlul judiciar. A fost așteptat, ca de obicei, de mulți susținători, care i-au scandat numele. Fostul candidat la prezidențialele de anul trecut, ajuns în turul al doilea, înainte de anularea alegerilor, în decembrie, a dat glas criticilor la adresa actualului […] The post Călin Georgescu, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Când ești sluga slugilor este cea mai jalnică sclavie” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Informații de ultimă oră indică faptul că Ludovic Orban ar urma să fie revocat din funcția de consilier pe politică internă al președintelui Nicușor Dan. Știre în curs de actualizare! The post ULTIMA ORĂ. Ludovic Orban, revocat din funcția de consilier prezidențial first appeared on Ziarul National.
Antrenoarea Camelia Voinea și-a abuzat propria fiică, Sabrina Voinea. Există și filmări cu gimnasta la capătul puterilor VIDEO # National.ro
Mai multe înregistrări video confirmă că antrenoarea Camelia Voinea își abuzează tinerele eleve gimnaste. În clipuri, victima este chiar și propria ei fiică, campioana Sabrina Voinea. În înregistrările surprinse acum câțiva ani se vede cum Sabrina Voinea se chinuie să facă exercițiile la paralele. Filmări în care se vede cum Camelia Voinea își abuzează fiica, […] The post Antrenoarea Camelia Voinea și-a abuzat propria fiică, Sabrina Voinea. Există și filmări cu gimnasta la capătul puterilor VIDEO first appeared on Ziarul National.
De mai bine de doi ani românii pot trece pragul cabinetului stomatologic, fără să își golească acolo buzunarele. Mai exact, de la 1 iulie 2023, mai multe tratamente și servicii stomatologice sunt decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Acestea includ detartrajul, periajul și tomografiile dentare. Tratamentele stomatologice, gratuite pentru copii De la 1 […] The post Servicii stomatologice gratuite. Lista tratamentelor care pot fi decontate de stat first appeared on Ziarul National.
Clubul patronat de către omul de afaceri Gigi Becali, FCSB, a intrat în atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). S-a aflat că reprezentanții Fiscului derulează controale la clubul condus de către latifundiarul din Pipera. Totul, după ce softul ANAF a identificat clubul FCSB drept un contribuabil cu risc fiscal ridicat și arată că ar […] The post FCSB, în vizorul ANAF. Becali: „El crede că e deștept, dar e idiot” first appeared on Ziarul National.
Un cerşetor cu „handicap” din Braşov cerea mila şoferilor, dar, la finalul „programului”, o minune s-a întâmplat. Totul a fost filmat! # National.ro
Un poliţist din Brașov a filmat momentul cu „minunea” în care un cerşetor cu „handicap” s-a „vindecat” la final de program. Omul legii a reuşit să demonstreze, astfel, prefăcătoria bărbatului care cerea mila şoferilor din trafic. „Haideţi să nu mai hrănim teatrul ieftin!”, este îndemnul poliţistului, care aminteşte că există foarte mulţi oameni care merită […] The post Un cerşetor cu „handicap” din Braşov cerea mila şoferilor, dar, la finalul „programului”, o minune s-a întâmplat. Totul a fost filmat! first appeared on Ziarul National.
Laponia și Dubai, printre destinațiile ce se regăsesc în preferințele românilor, în perioada Sărbătorilor. Cât ajunge să coste o vacanță # National.ro
Dat fiind faptul că se apropie tot mai mult luna decembrie, mulți români se gândesc de pe acum unde își vor petrece Sărbătorile de iarnă și își fac planuri de călătorie. Nu sunt puțini cei care vor alege să petreacă Sărbătorile dincolo de granițele țării, în căutarea unor destinații exotice, pe final de an. Iar […] The post Laponia și Dubai, printre destinațiile ce se regăsesc în preferințele românilor, în perioada Sărbătorilor. Cât ajunge să coste o vacanță first appeared on Ziarul National.
În seara trecută, la fix o lună de la catastrofa petrecută, la Mihai Gâdea în emisiune au fost prezenți câțiva din locatarii blocului din Rahova! Ce am aflat însă de la ei? Că noi suntem români! Atât! Liberte! Egalite! Aorde! Vă mai aduceți aminte caldele scandări ale suporterilor francezi la adresa naționalei de fotbal a […] The post RIDICAȚI LICENȚA DISTRIGAZ – azi Franța! first appeared on Ziarul National.
Şoferii din România trebuie să ştie că taxele pentru rovinietă vor suferi modificări în 2026. Nu chiar de la începutul anului, ci de la 1 iulie, când intră în vigoare noua structură de taxare: formată din rovinietă pentru vehiculele ușoare și TollRo pentru cele grele. Autoritățile din domeniul transporturilor au anunțat că, până în vara […] The post Cât costă rovinieta în 2026. Anul viitor va fi aplicată o nouă structură de taxare first appeared on Ziarul National.
Vântul puternic a provocat pagube în mai multe zone din țară. Unde a plouat torențial, ca vara – VIDEO # National.ro
Vremea rea – care a adus în peisaj rafale puternice de vânt, iar în unele cazuri ploi torențiale – a provocat pagube în mai multe zone din țară, luni seară. Pompierii au fost chemați să intervină pentru a înlătura efectele naturii care s-a dezlănțuit. Mii de gospodării din Harghita au rămas fără electricitate din cauza […] The post Vântul puternic a provocat pagube în mai multe zone din țară. Unde a plouat torențial, ca vara – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Când intră banii seniorilor în decembrie 2025. Casa de Pensii a anunţat programul pentru ultima lună din an # National.ro
Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) va efectua plata pensiilor mai devreme decât de obicei, în luna decembrie 2025, având în vedere apropierea Sărbătorilor de iarnă. Modificări apar atât la programul ce vizează pensionarii care încasează banii prin intermediul conturilor bancare, cât și pe cei care optează pentru distribuția prin Poșta Română. De asemenea, unii […] The post Când intră banii seniorilor în decembrie 2025. Casa de Pensii a anunţat programul pentru ultima lună din an first appeared on Ziarul National.
Viktor Orban, nervos după ce UE a cerut din nou bani pentru Ucraina, pe fondul scandalului de corupţie de la Kiev: „Trimiți încă o ladă de vodcă unui alcoolic” # National.ro
Scandalul de corupţie din Ucraina, în care este implicat şi un fost partener de afaceri al lui Volodimir Zelenski, a luat amploare şi la nivel european. De exemplu, Viktor Orban le-a reproşat deja liderilor de la Bruxelles insistenţa de a ajuta financiar Kievul, în contextul în care sume mari de bani ar fi fost „sifonate” […] The post Viktor Orban, nervos după ce UE a cerut din nou bani pentru Ucraina, pe fondul scandalului de corupţie de la Kiev: „Trimiți încă o ladă de vodcă unui alcoolic” first appeared on Ziarul National.
Care sunt cei doi candidaţi respinşi de Biroul Electoral Municipal Bucureşti pentru alegerile de la Primăria Capitalei. Un alt dosar, amânat, iar alte 17 aprobate # National.ro
Luni seara, Biroul Electoral Municipal a anunţat că 20 de candidați au depus dosarele de înscriere în cursa electorală pentru Primăria Capitalei. Candidaturile au putut fi depuse până luni la miezul nopții. Dintre acestea, două dosare de candidatură au fost respinse, iar un alt dosar a fost amânat. Ce candidaturi a fost admise Cătălin Drulă […] The post Care sunt cei doi candidaţi respinşi de Biroul Electoral Municipal Bucureşti pentru alegerile de la Primăria Capitalei. Un alt dosar, amânat, iar alte 17 aprobate first appeared on Ziarul National.
Accident grav în Capitală. Patru oameni au fost duși la spital după ce un şofer i-a lovit în plin, în staţia de autobuz # National.ro
Scene teribila s-au petrecut marți dimineață în București. Patru oameni au fost luați pe sus, de un șofer, chiar în timp ce așteptau autobuzul în stație. Gravul incident a avut loc pe Bulevardul Uverturii, din cartierul Militari. Mai exact, accidentul s-ar fi produs în dreptul supermarketului Lidl de la intersecția cu strada Apusului. Două victime […] The post Accident grav în Capitală. Patru oameni au fost duși la spital după ce un şofer i-a lovit în plin, în staţia de autobuz first appeared on Ziarul National.
BERBEC Nu trebuie să te gândești întotdeauna să ai ceva stabil dacă nu ai nevoie de asta acum, sau dacă persoana potrivită nu a apărut, atunci trebuie să începi să te gândești puțin la libertatea pe care o poți avea. TAUR Este foarte important să faci lucrurile care în acest moment sunt pozitive pentru […] The post Horoscop 18 noiembrie 2025 – Ai compania de care ai nevoie în acest moment first appeared on Ziarul National.
Chevron intră în cursa pentru activele Lukoil: gigantul american analizează achiziții strategice la nivel global # National.ro
Gigantul energetic Chevron explorează opțiuni pentru preluarea unor active internaționale ale Lukoil, potrivit unor surse citate de Reuters, marcând una dintre cele mai importante mișcări ale industriei petroliere din ultimii ani. Chevron analizează achiziția unor active Lukoil în plin val de sancțiuni Surse apropiate negocierilor susțin că Chevron a primit undă verde din partea Trezoreriei […] The post Chevron intră în cursa pentru activele Lukoil: gigantul american analizează achiziții strategice la nivel global first appeared on Ziarul National.
MApN relocă tehnica militară din Tulcea după pericolul generat de nava cu GPL lovită de drone rusești # National.ro
Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță, într-o informare oficială, că a început relocarea tehnicii militare din zona comunei Ceatalchioi, județul Tulcea, după ce nava încărcată cu GPL lovită de drone rusești pe Dunăre a devenit un risc major de explozie. MApN confirmă relocarea echipamentelor militare din zona Ceatalchioi Potrivit MApN, măsura a fost luată în contextul […] The post MApN relocă tehnica militară din Tulcea după pericolul generat de nava cu GPL lovită de drone rusești first appeared on Ziarul National.
Taxe locale majorate și un pachet fiscal reluat integral în Parlament, acesta este anunțul făcut de premierul Ilie Bolojan, care a confirmat că legislativul se va reuni marți, 18 noiembrie, pentru a adopta din nou proiectul, eliminând doar articolele declarate neconstituționale de CCR. Taxe locale crescute pentru locuințe și mașini: ce schimbări intră în vigoare […] The post Taxe locale majorate din 2025: Parlamentul adoptă mâine legea first appeared on Ziarul National.
Pensiile magistraților, aproape de forma finală: coaliția a ajuns la un acord decisiv pentru noua lege # National.ro
Pensiile magistraților revin în centrul unei decizii majore a coaliției de guvernare, care, potrivit unor surse politice, a stabilit luni seara parametrii finali ai noii legi, înainte ca proiectul să fie retrimis oficial în procedura legislativă. Pensiile magistraților: coaliția confirmă plafonarea la 70% și tranziție de 12 ani Sursele politice susțin că liderii au convenit […] The post Pensiile magistraților, aproape de forma finală: coaliția a ajuns la un acord decisiv pentru noua lege first appeared on Ziarul National.
Retragerea Bitcoin sub 100.000 de dolari a zguduit una dintre cele mai dinamice tranzacții din lume, lăsând investitorii să se întrebe dacă vânzarea masivă este doar o altă reorganizare sau începutul unei tendințe descendente. Bitcoin crescut la un nivel record, depășind 126.000 de dolari pe 6 octombrie, înainte de a scădea doar câteva zile mai […] The post Bitcoin, din nou în ”piața urșilor” first appeared on Ziarul National.
Investigațiile jurnalistice recente și dezvăluirile din Financial Times scot la lumină epidemia de corupție care a cuprins întreaga Ucraină, cu un sistem puternic ancorat și extins până la vârful puterii de la Kiev. Exact în perioada în care depinde masiv de sprijin financiar din exterior, Volodimir Zelenski târăște țara într-un scandal fără precedent, dar mai […] The post Epidemie de corupție în Ucraina/Miliardele românilor și oligarhii lui Zelenski first appeared on Ziarul National.
Protestele de amploare ale sindicaliștilor din toate confederațiile au fost tratate cu indiferență de către autorități. Nici Guvernul, dar nici președintele Nicușor Dan, care a promis că va media conflictele sociale, nu s-au sinchisit să discute cu sindicaliștii și să rezolve sau să discute revendicările acestora. În consecință, protestele acestora se vor muta la Cotroceni, […] The post Sindicatele, țepuite și de Nicușor Dan. Protestele se mută la Cotroceni first appeared on Ziarul National.
Previziunile potrivit cărora economia Rusiei se află în pragul colapsului nu sunt o noutate. Circulă pe scară largă încă din 2022, când Statele Unite și UE au impus pentru prima dată sancțiuni fără precedent asupra Moscovei, drept pedeapsă pentru invadarea Ucrainei. Noi rapoarte sugerează că exporturile de petrol ale Rusiei sunt în scădere, iar deficitul […] The post Problemele economice ale Rusiei nu-l vor descuraja pe Putin first appeared on Ziarul National.
Mircea Lucescu a răbufnit la conferința de presă dinaintea meciului cu San Marino, ultimul duel al României în preliminariile CM 2026. Selecționerul a evitat din nou să clarifice dacă rămâne pe bancă, dar discursul său a fost marcat de frustrare, ironie și autoincriminare. „Eu răspund pentru necalificare! Eu mă demit!” Întrebat dacă își continuă mandatul, […] The post Lucescu, exploziv înainte de România – San Marino: „Eu mă demit! Ce mai vreți?” first appeared on Ziarul National.
Oficialii americani devin din ce în ce mai frustrați de ritmul lent al UE în reducerea tarifelor și reglementărilor comerciale. Jamieson Greer, reprezentantul comercial al SUA, a declarat pentru Financial Times că taxele europene care afectează exporturile americane sunt încă prea mari, în ciuda acordului încheiat în iulie între Donald Trump și Ursula von der […] The post „Comerțul a fost întotdeauna un punct fierbinte”. Negociatorul lui Trump critică UE first appeared on Ziarul National.
Kylian Mbappé și PSG ajung luni, 17 noiembrie, față în față în sala Tribunalului Muncii din Paris. Starul francez, plecat gratis la Real Madrid în vara lui 2024, acuză clubul că nu i-a plătit ultimele trei salarii, plus bonusuri, suma totală ridicându-se la 55 de milioane de euro. Conflict total: salarii neplătite vs. „acord verbal” […] The post Mbappé și PSG în fața judecătorilor pentru 55 de milioane de euro! first appeared on Ziarul National.
Jaful din banii publici, protejat prin lege. Achizițiile și consumul de medicamente din spitale nu sunt controlate # National.ro
O ”scăpare” legislativă a făcut ca atât spitalele publice, cât și cele private să nu fie obligate să justifice, la controalele efectuate de casele de asigurări, corelaţia între tipul şi cantitatea de medicamente şi reactivii achiziţionaţi şi toate tratamentele şi analizele efectuate pe perioada controlată. Acest fapt a permis ani de zile raportări fictive în […] The post Jaful din banii publici, protejat prin lege. Achizițiile și consumul de medicamente din spitale nu sunt controlate first appeared on Ziarul National.
