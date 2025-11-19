Lovitură pentru români! Impozitele pe locuințe, cu 80% mai mari din 2026. Cresc și impozitele pentru mașini

09:40

Urmază un val uriaș de concedieri voluntare la Dacia, care ar putea reduce personalul cu până la 900 de angajați. În prezent, uzina Dacia din România are aproximativ 11.000 de salariați. Aceste concedieri au loc pe fondul unor negocieri dintre sindicatele de la Automobile Dacia și conducerea companiei. 900 de angajați ar putea să plece […] The post Val de concedieri la Dacia. Sute de angajați, invitați să plece voluntar first appeared on Ziarul National.