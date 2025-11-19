Un portret rar de Klimt a fost vândut la licitație pentru 236,4 milioane $, stabilind un nou record mondial
ObservatorNews, 19 noiembrie 2025 08:50
Cel mai scump tablou vândut vreodată de casa Sotheby's la nivel mondial este un portret rar semnat de Gustav Klimt. Lucrarea, realizată în ultimii ani de viață ai artistului, a supraviețuit miraculos celui de-al Doilea Război Mondial, fiind salvată din incendiul care a distrus alte opere la Castelul Immendorf, în Austria, informează News.ro.
• • •
Copiii victime ale abuzurilor au primul cabinet medico-legal dedicat lor, la INML. Premieră în România # ObservatorNews
Copiii care ajung victime ale abuzurilor fizice şi sexuale au de acum primul cabinet medico-legal pediatric din România. Peste 500 de copii trec anual pragul INML şi mulţi dintre ei rămân cu traume pentru tot restul vieţii. Iniţiatorii speră ca astfel de cabinete să fie inaugurate şi în alte judeţe din ţară.
Grupare infracţională din 4 familii, destructurată. Peste 30 victime exploatate în Italia prin metoda loverboy # ObservatorNews
Poliţiştii şi procurorii au făcut 25 de percheziţii în România şi Italia pentru a destructura o grupare formată din patru familii cu peste 30 de membri. Aceştia ar fi exploatat sexual, cu precădere în Italia, peste 30 de victime. Gruparea era organizată piramidal şi era condusă de cei mai în vârstă membri ai celor patru familii. Ar fi obţinut peste 1.7 milioane de euro din activitatea infracţională, scrie News.ro.
Polonia a ridicat în aer avioane de vânătoare în primele ore ale dimineţii, după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniţei poloneze. Forţele armate ale ţării au anunţat că măsura a fost luată pentru a proteja spaţiul aerian al statului membru NATO, relatează Reuters.
S-au stabilit 42 din cele 48 de echipe de la Mondialul de fotbal. Lista norocoaselor şi cine încă mai speră # ObservatorNews
În vara anului viitor, perioada 11 iunie - 19 iulie, în America de Nord (Statele Unite ale Americii, Canada, Mexic), va avea loc o nouă ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, prima ediţie cu 48 de echipe la start.
Primul strat generos de zăpadă vine la pachet cu un reminder pentru şoferi: echipaţi-vă cu anvelope de iarnă. Nu există o dată anume în calendar, însă un lucru este clar: în momentul în care drumurile publice sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, toți șoferii au obligația legală să circule doar cu anvelope de iarnă.
O dronă a intrat 8km în spaţiul aerian românesc. Patru avioane militare, ridicate de la sol. Mesaj Ro-Alert # ObservatorNews
Armata a detectat o dronă în spaţiul aerian naţional. Aceasta a pătruns pentru aproximativ 8 kilometri în spaţiul aerian naţional, dinspre Vâlcov către Periprava şi Chilia Veche. Ulterior, drona a dispărut, pentru a apărea intermitent pe radare pentru 12 minute. Au fost trimise mesaje RO-Alert în Tulcea şi Galaţi.
800 de companii de stat mici și ineficiente. De ce sistemul actual trebuie reformat de urgenţă # ObservatorNews
Specialistul economic al Observator, Iancu Guda, vorbeşte despre bunele practici pentru dezvoltarea companiilor de stat.
Trenul CFR, plecat din Bucureşti spre Sighetul Marmaţiei, care nu a mai ajuns niciodată la destinaţie # ObservatorNews
Ştii când pleci, dar nu ştii când sau dacă mai ajungi la destinaţie. Asta au aflat pe propria lor piele călătorii unui tren CFR care a pornit vineri seara din Gara de Nord din Bucureşti spre Sighetul Marmaţiei, dar nu au mai ajuns niciodată acolo. Traseul s-a oprit la 57 de kilometri de staţie, la Vişeul de Jos, unde a ajuns cu o întârziere de peste şapte ore.
Horoscop 20 noiembrie 2025. Luna Nouă ne elibereze de tipare vechi. Este momentul să apăsăm butonul "reset" în toate sectoarele.
Drama prin care a trecut Olăroiu în preliminariile Mondialului. Eliminat după un gol primit în minutul 90+17 # ObservatorNews
Preliminariile Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor, din America de Nord, au provocat o serie de drame, una dintre acestea avându-l în prim plan, din păcate, pe antrenorul român Cosmin Olăroiu.
Pieţele sunt pline de legume proaspete în prag de iarnă. Producătorii au dat lovitura în ultimele luni # ObservatorNews
Iarna îşi intră din ce în ce mai serios în drepturi. Totuşi, solariile gospodarilor din ţară încă ne dau legume proaspete, verzi şi pline de vitamine. De la ardei, salată, spanac şi până la ceapă verde şi mărar, toate sunt căutate prin pieţe, în special acum, în perioada postului.
Curacao, cea mai mică naţiune din istorie ce obţine calificarea la un Campionat Mondial de fotbal # ObservatorNews
S-au stabilit 42 dintre cele 48 de echipe care vor evolua la Campionatul Mondial de fotbal din 2026, din America de Nord, iar printre echipele calificate găsim şi nume surpriză precum cel al naţionalei din Curacao.
Bătaie pe joburi într-un domeniu surpriză. Studenții români aleargă după salarii de până la 14.000 lei # ObservatorNews
Tot mai mulți tineri aleg Energia, un domeniu în plină expansiune şi foarte bine plătit. Cererea de specialişti creşte şi ea rapid, pentru că e nevoie de securitate energetică şi de investiții uriașe în verde: fotovoltaice, eficiență, tehnologii smart. La Politehnica București a început cel mai mare târg de cariere din mediul universitar, iar mii de studenți vânează joburi și internshipuri.
Proiect de lege: Agresorii care încălcă ordinul de protecție, duşi direct în faţa procurorului # ObservatorNews
Agresorii care încălcă ordinul de protecție vor fi duşi direct în faţa procurorului, care poate hotărî să îi reţină. Aşa vrea ministrul de Interne să fie modificată legea, astfel încât victimele să fie mai bine protejate.
Dineu în cinstea prinţului moştenitor saudit la Casa Albă. Fotbalistul Cristiano Ronaldo, printre invitaţi # ObservatorNews
Primire regească la Casa Albă pentru controversatul prinţ moştenitor al Arabiei Saudite. Donald Trump l-a întâmpinat cu tot fastul pe cel acuzat de Serviciile Americane că ar fi ordinat asasinarea unui jurnalist: covor roşu, fanfară militară şi orchestră. A urmat apoi o cină grandioasă, la pachet cu un acord în energie nucleară. Statele Unite vor vinde Arabiei Saudite inclusiv avioane de luptă F-35.
Ianis Hagi, mesaj războinic după victoria cu San Marino: "Mergem la baraj să ne calificăm la Mondial" # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României a câştigat, scor 7-1, meciul cu San Marino din ultima etapă a preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal, zona europeană, dar a terminat doar pe locul 3 o grupă de calificare din care au mai făcut parte Austria, Bosnia Herţegovina şi Cipru.
România şi-a aflat posibilele adversare de la barajul pentru Mondial. Misiune imposibilă pentru "tricolori" # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României va susţine, în martie anul viitor, un baraj pentru accederea la Campionatul Mondial de fotbal din America de Nord, competiţie ce va avea loc în vara anului viitor.
Austria câştigă grupa României din preliminariile C.M. Elveţia, Scoţia, Belgia şi Spania, la turneul final # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României a încheiat cu o victorie preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor, din America de Nord, 7-1 cu San Marino, dar a terminat doar pe locul 3 o grupă de calificare câştigată, în cele din urmă, cu mare dificultate, de Austria.
Oleksii Cernîșov, apropiat de Zelenski, arestat în Ucraina pentru spălare de bani. Cauțiune de 1 milion de € # ObservatorNews
Curtea Supremă Anticorupție din Ucraina a decis marți arestarea lui Oleksii Cernîșov, fost vicepremier și ministru al unității, precum și fost șef al companiei de stat "Naftogaz" și fost guvernator al regiunii Kiev. El este suspectat de implicare în dosarul de corupție de la "Energoatom", care îl are în centru pe Timur Mindici, fostul partener de afaceri al lui Volodimir Zelenski. De altfel, atât Cernîșov, cât și Mindici sunt considerați apropiați ai liderului de la Kiev. Cernîșov a fost plasat în arest preventiv pentru 60 de zile, până pe 16 ianuarie 2026, cu opțiunea eliberării prin plata unei cauțiuni de 1 milion de euro. El neagă acuzațiile. Mindici, cetățean israelian, a fugit din țară săptămâna trecută.
România - San Marino 7-1. "Tricolorii" obţin o victorie clară, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României a încheiat prima fază a calificărilor pentru Mondialul de anul viitor, din America de Nord, cu o victorie clară obţinută împotriva San Marino, 7-1, într-un meci transmis LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Camera Reprezentanţilor din SUA, controlată de republicani, a votat marţi pentru a impune publicarea dosarelor Departamentului de Justiţie privind defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, un rezultat împotriva căruia preşedintele Donald Trump s-a luptat timp de luni de zile înainte de a renunţa în cele din urmă la opoziţia sa.
Locatarii unui bloc din Sectorul 4 s-au trezit cu găuri în toți pereții. Soluţia ingenioasă pentru aer curat # ObservatorNews
Odată cu reabilitarea, locatarii unui bloc din Sectorul 4 s-au trezit cu găuri în toți pereții. Și nu din greșeală. Li se vor monta gratuit, în fiecare cameră, dispozitive inteligente de ventilație cu recuperare de căldură, fără pierderi de energie. Specialiștii spun că în viitorul apropiat, toate blocurile reabilitate vor beneficia de noul sistem.
Contracte de zeci de miliarde de dolari, semnate la Dubai cu cei mai importanţi jucători din industria aeriană # ObservatorNews
Crema industriei aeriene s-a adunat în aceste zile în Dubai. Avioane militare şi de pasageri au oferit zboruri demonstrative care au impresionat miile de vizitatori. Competiţia dintre companiile Airbus şi Boeing a adus vânzări de zeci de miliarde de dolari.
La munte a nins ca în povești, iar în județul Suceava stratul de zăpadă a ajuns la 10 centimetri. Turiștii au sărbătorit cu o bătaie bună cu bulgări, dar pentru drumari a fost semnalul că trebuie să treaba. Maşinile pentru deszăpezire au făcut zeci de ture ca să împrăştie material antiderapant.
Cât costă un meniu cu mici şi cartofi prăjiţi la târgul de Crăciun din Craiova: "Cam piperate preţurile" # ObservatorNews
Primele târguri de Crăciun deschise sezonul acesta la Craiova şi Sibiu devin repede vedete. Peste 100 de mii de oameni s-au plimbat prin piaţa de la Craiova a doua zi după deschidere, iar oraşul din Transilvania este în topul căutărilor pentru cazare. Vizitatorii spun, însă, că cel mai bine este doar să le admiri. Suvenirurile şi gustările din târgurile de Crăciun sunt mai scumpe decât anul trecut.
Paul Mc Cartney luptă împotriva muzicii create cu AI. Fostul membru Beatles va lansa o piesă manifest # ObservatorNews
Fostul membru al trupei Beatles, Paul Mc Cartney, va lansa o piesă de protest faţă de muzica produsă de inteligenţa artificială. Tot mai mulţi artişti sunt îngrijoraţi de fenomenul care cucereşte lumea. În Statele Unite, piesa unui artist care nu există a ajuns pe primul loc în topul Billboard.
De ce au început românii să refuze joburile din străinătate. Unele oferă salarii de 8 ori mai mari # ObservatorNews
Tot mai puțini români sunt dispuși să plece la muncă în străinătate, chiar dacă salariile rămân considerabil mai mari decât la noi în ţară. Interesul pentru aceste posturi a coborât anul acesta la cel mai scăzut nivel din 2020 încoace. Printre motive sunt dezvoltarea joburilor remote și costuri în creştere pentru relocare.
Liderii occidentali avertizează că războiul Rusiei cu Ucraina nu se încheie prea curând # ObservatorNews
România se blindează împotriva atacurilor cu drone ale Rusiei. Militarii noştri s-au antrenat alături de cei polonezi şi americani pe un sistem anti-dronă, trimis în premieră de NATO pe flancul estic. Liderii occidentali avertizează că războiul nu se încheie prea curând.
Şoferii care încalcă legea vor fi pândiţi de mii de ochi! Sistemul de monitorizare rutieră va fi extins cu ajutorul camerelor de supraveghere instalate de primării. Poliţiştii vor putea să dea astfel amenzi ca în Occident, pe baza acestor imagini. O parte din banii adunaţi din sancţiuni ar urma să fie folosiți pentru cursuri de educație rutieră.
Pericol de explozie lângă liceul de Marină din Constanţa. Un şofer a intrat cu maşina într-o ţeavă de gaze # ObservatorNews
Pericol de explozie lângă liceul de Marină de la Constanţa. Elevii şi profesorii au fost evacuaţi de urgenţă, după ce un şofer de 18 ani a intrat cu maşina într-o ţeavă de gaze din apropierea şcolii.
Alimentele din produsele ambalate pentru copii, duse la analize. Pot provoca probleme foarte grave # ObservatorNews
Nu daţi copiilor alimente care sunt recomandate copiilor. Ştiu, sună ciudat. Dar acesta este chiar sfatul specialiştilor. Care trag un semnal de alarmă - produsele frumos ambalate, colorate, sunt doar marketing curat. În realitate, sunt pline de ingrediente extrem de periculoase pentru sănătatea copiilor. Grav este că nimeni nu poate fi pedepsit pentru asta. Nicio lege din România nu spune câtă sare ori câtă grăsime poate conţine un aliment destinat copiilor de peste 2 ani. Ministrul Sănătăţii face primele declaraţii pe această temă, în exclusivitate, în Campania Ce ne puneţi în mâncare.
SURSE: Nicuşor Dan l-ar fi revocat pe Ludovic Orban din cauza scandalului cu dosarul fraţilor Micula # ObservatorNews
Fostul premier Ludovic Orban şi-a încheiat mandatul de consilier la Cotroceni astăzi, la o lună şi jumătate după ce a fost numit de Nicuşor Dan. Mesajul Administraţiei Prezidenţiale vorbeşte despre o decizie amiabilă. Surse Observator spun, însă, că Ludovic Orban a fost revocat pentru că ar urma să fie audiat de procurori în dosarul fraţilor Micula.
Cum vor autorităţile să evite tragedii precum cele din Mureş sau Teleorman: modificări la ordinul de protecţie # ObservatorNews
Agresorii care încălcă ordinul de protecție vor fi duşi direct în faţa procurorului, care poate hotărî să îi reţină. Aşa vrea ministrul de Interne să fie modificată legea, astfel încât victimele să fie mai bine protejate.
Noapte de foc pentru 241 de oameni din Tulcea, evacuaţi din cauza navei care putea exploda pe Dunăre, după ce Rusia a bombardat un port din Ucraina. Grijile lor au luat sfârşit abia spre prânz, când ucrainenii au lichidat incendiul, iar localnicii s-au putut întoarce acasă. Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă avertizează locuitorii din zona de graniţă să fie pregătiţi oricând pentru noi operaţiuni de evacuare.
Mai multe sportive reclamă că au fost abuzate de Camelia Voinea. Una ar fi ajuns în pragul suicidului # ObservatorNews
Scandal uriaş în gimnastică! Fosta campioană Camelia Voinea e filmată în timp ce îşi umileşte, jigneşte şi terorizează propria fiică, gimnasta Sabrina Voinea pe cand avea 8 ani. Sportiva îşi imploră mama, în lacrimi, să se opreasca. Alte trei sportive reclamă bătăile, durerile şi frica din spatele reflectoarelor şi a secundelor de glorie de la lotul naţional.
Austeritate pentru poliţişti, medici şi profesori. Cheltuielile vor fi reduse cu 10% # ObservatorNews
Coaliţia de guvernare pregăteşte noi măsuri de austeritate pentru militari, poliţişti, medici şi profesori. Anul viitor am putea asista la tăieri de salarii. Cheltuielile de personal din administraţia centrală vor fi reduse cu 10 procente, ca la primării. Iar pensiile magistraţilor vor fi reduse la 70% din ultimul salariu net.
Armata ucraineană anunţă că atacă Rusia cu rachete ATACMS furnizate de Statele Unite # ObservatorNews
Armata ucraineană a declarat marți că a atacat obiective militare din Rusia cu rachete ATACMS furnizate de SUA, calificând acest lucru drept o "evoluție semnificativă".
Când se deschid târgurile de Crăciun din Bucureşti în 2025 şi când se aprind luminiţele # ObservatorNews
Bucureștiul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă începând cu 29 noiembrie 2025, când se deschid oficial cele trei târguri de Crăciun organizate de Primăria Capitalei.
E mijloc de noiembrie, dar niciodată nu e prea devreme pentru decorarea casei de Crăciun. Unii români şi-au cumpărat deja şi bradul - fie el natural, de pus în ghiveci sau artificial, cât să reziste şi anii următori. Sunt mai ieftini acum şi nici nu ne mai înghesuim pentru ei, în pieţe sau în magazine. În cazul celor naturali, preţurile sunt cuprinse între 40 şi 120 de lei, dar vor tot urca de acum înainte. În căutarea lor, am descoperit unul dintre cele mai mici sate din România. Culmea, de acolo se aprovizionează aproape toata ţara.
Orban spune că Nicușor Dan l-a demis pentru "un fleac", că a criticat USR: "Nu-i port pică preşedintelui" # ObservatorNews
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, că despărţirea sa de Nicușor Dan a venit după o discuţie, în contradicţie, referitor la o declaraţie pe care a dat-o cu privire la folosirea abuzivă de către USR a imaginii preşedintelui în campania electorală pentru Capitală. Orban a arătat că nu regretă această declaraţie.
Experiment Observator: Cum arată o noapte la camera de gardă prin ochii părinţilor micilor pacienţi # ObservatorNews
Partea II - Sănătatea se zbate în stare critică - în spitale, medicii mor epuizaţi în camera de gardă, iar pe holuri, pacienţii aşteaptă cu orele o consultaţie. V-am arătat ieri cum se vede asta prin ochii doctorilor care ajung să stea la serviciu şi câte 24 de ore, fără pic de odihnă. Pentru o gardă, primesc 300 de lei. Mulţi sunt în burnout. Unde mai pui că unii dintre ei ajung să fie şi agresaţi de pacienţii care, fireşte, îşi pierd şi ei cumpătul. Pentru că da, nici pacient nu e uşor să fii în spitalele de la noi. Cu atât mai puţin... părinte de pacient. Când stai la coadă, pe un hol de spital, ţinând în braţe copilul cu febră sau cu o rană gravă, nu te mai poţi gândi că medicii sunt obosiţi sau prost plătiţi. Ştii doar că ai achitat o viaţă întreagă asigurare de sănătate şi nu e vina ta sau a copilului tău că statul n-a ştiut ce să facă cu banii. Maria Rohnean continuă experimentul în spitalele noastre de stat. Iată cum se vede o noapte la camera de gardă prin ochii părinţilor micilor pacienţi.
În 2026 cresc impozitele pe locuinţe şi maşini. Cât vei plăti anul viitor pentru un apartament în Capitală # ObservatorNews
Ai plătit până acum un impozit de 200 de lei pentru un apartament în Capitală şi ţi s-a părut mult? Ei bine, la anul, vei plăti peste 350 de lei. Parlamentul tocmai a votat al doilea pachet de măsuri fiscale care loveşte tot în noi, oamenii de rând, şi care aduce, de la 1 ianuarie, impozite mai mari cu 70% la locuinţe şi maşini... cât să nu putem să ne eschivăm sau să mai renunţăm la una-alta pentru economie. Iar dacă vă întrebaţi unde ajung banii dumneavoastră, ei bine... Guvernul a anunţat că va acoperi cu ei găurile din buget. Supăraţi au fost, evident, şi primarii care sperau că vor compensa astfel sumele tot mai mici primite de la centru.
România - San Marino, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. "Tricolorii", favoriţi în duelul de la Ploieşti # ObservatorNews
Meciul România - San Marino, de marţi seara, din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal, se vede în direct şi în exclusivitate pe Antena 1 şi în AntenaPLAY şi va fi transmis în format livetext pe observatornews.ro.
Justiția franceză a respins iar cererea României de extrădare a prințului Paul. Autoritățile vor face recurs # ObservatorNews
Curtea de Apel din Paris a refuzat, din nou, predarea în România a prințului Paul, condamnat în cazul retrocedării frauduloase a unor terenuri din zona Fermei Regale Băneasa. Dosarul este unul dintre cele mai mediatizate cazuri de corupție și trafic de influență din România.
Autorităţile olandeze încep distribuirea unei broşuri cu instrucţiuni pentru scenarii grave, inclusiv război # ObservatorNews
Cetăţenii olandezi vor primi începând de săptămâna viitoare o broşură oficială cu instrucţiuni despre cum să facă faţă primelor 72 de ore ale unei crize grave, de la atacuri cibernetice şi pene de curent până la inundaţii sau un potenţial conflict armat.
Simți nevoia unui scurt concediu? Iată cum să organizezi un city break în luna noiembrie # ObservatorNews
Toamna târzie are un farmec aparte. Aerul e mai rece, zilele sunt mai scurte, dar orașele devin mai liniștite, mai autentice, mai ușor de explorat.
