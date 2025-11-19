Un portret rar de Klimt a fost vândut la licitație pentru 236,4 milioane $, stabilind un nou record mondial

18:10

Ai plătit până acum un impozit de 200 de lei pentru un apartament în Capitală şi ţi s-a părut mult? Ei bine, la anul, vei plăti peste 350 de lei. Parlamentul tocmai a votat al doilea pachet de măsuri fiscale care loveşte tot în noi, oamenii de rând, şi care aduce, de la 1 ianuarie, impozite mai mari cu 70% la locuinţe şi maşini... cât să nu putem să ne eschivăm sau să mai renunţăm la una-alta pentru economie. Iar dacă vă întrebaţi unde ajung banii dumneavoastră, ei bine... Guvernul a anunţat că va acoperi cu ei găurile din buget. Supăraţi au fost, evident, şi primarii care sperau că vor compensa astfel sumele tot mai mici primite de la centru.