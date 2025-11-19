Ucraina va cere Rusiei 43 miliarde de dolari drept compensaţii climatice: "Clima noastră este o victimă"
ObservatorNews, 19 noiembrie 2025 10:20
Ucraina vrea să solicite Rusiei 43 de miliarde de dolari drept compensaţii climatice pentru a ajuta la finanţarea unei reconstrucţii ecologice a ţării după război. Kievul a făcut anunţul la Conferința ONU privind schimbările climatice din Brazilia, informează miercuri dpa, citată de Agerpres.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
10:40
Liderii Coaliţiei de guvernare pregătesc noi măsuri de austeritate, care îi includ de data aceasta şi pe militari, poliţişti, medici şi profesori. Iar, anul viitor, am putea asista inclusiv la tăieri de salarii. Cheltuielile de personal din administraţia centrală vor fi şi ele reduse cu 10%, ca la primării. Şi pensiile magistraţilor intră la tăieri - 70% din ultimul salariu net.
Acum 15 minute
10:30
SUA negociază în secret cu Rusia un plan în 28 de puncte pentru a pune capăt războiului din Ucraina # ObservatorNews
SUA lucrează în secret cu Rusia la un nou plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina, au declarat pentru Axios oficiali americani și ruși. Planul are 28 de puncte și ar urma să stabilească atât pacea în Ucraina, cât și modul în care ar trebui să arate securitatea în Europa și relațiile viitoare dintre SUA, Rusia și Ucraina.
10:30
Un chinez şi-a criogenat soţia, apoi şi-a găsit altă iubită. Decizia sa a stârnit un imens scandal online # ObservatorNews
Un chinez a stârnit controverse după ce şi-a criogenat soţia, care a murit de cancer în 2017, şi a recunoscut acum că are o nouă iubită. Procesul presupune ca întregul corp să fie răcit la temperaturi sub zero, iar speranţa este că, într-o zi, va putea fi reînviat, când tehnologia va putea permite acest lucru. Femeia a fost prima persoană conservată criogenic în China.
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
10:10
Îi obliga la muncă și le lua pensiile de handicap. Trei persoane cu probleme psihice, exploatate în Olt # ObservatorNews
Polițiștii și procurorii au descins miercuri dimineață la domiciliul unei persoane suspectate că obliga zilnic la muncă doi bărbați și o femeie, toți cu afecțiuni psihice. Anchetatorii susțin că individul le-ar fi preluat și indemnizațiile de handicap, profitând de starea lor de vulnerabilitate, informează News.ro.
10:00
20 noiembrie, Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox # ObservatorNews
Joi, 20 noiembrie 2025, este prăznuit Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
09:50
Operaţiunea "Ziua Z". Percheziții în toată țara împotriva mafiei traficului de persoane și de droguri # ObservatorNews
O operațiune de proporții a Poliției Române și DIICOT are loc luni, 19 noiembrie, în toată țara. Peste 50 de acțiuni operative și mai mult de 200 de percheziții domiciliare sunt efectuate simultan pentru oprirea unor grupuri de criminalitate organizată, potrivit Poliției Române, transmite Agerpres.
09:50
Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 20 noiembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.
09:50
20 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 20 noiembrie de-a lungul timpului.
Acum 2 ore
09:40
UE vrea un "buton de urgență" pentru desfășurarea rapidă a trupelor în caz de criză # ObservatorNews
Comisia Europeană va propune miercuri un sistem de urgență pentru a accelera mișcarea transfrontalieră a trupelor și echipamentelor militare ca răspuns la amenințările tot mai mari la adresa securității din partea Rusiei.
09:30
Câştigă 10.000 € pe lună şi lucrează doar 8 luni pe an. Amalie munceşte într-un domeniu dominat de bărbaţi # ObservatorNews
Tot mai mulți tineri caută joburi care să le ofere atât bani, cât și libertate, iar pentru unii răspunsul se află departe de uscat, chiar în mijlocul mării. Amalie Lundstad, o tânără în vârstă de 29 de ani, a găsit deja "reţeta succesului", lucrând pe o platformă petrolieră în largul coastei Norvegiei.
09:30
O cisternă încărcată cu 1.800 de litri de acid azotic s-a răsturnat pe DN1, între Braşov şi Predeal # ObservatorNews
O cisternă încărcată cu 1.800 de litri de acid azotic s-a răsturnat, miercuri, pe DN 1, între Braşov şi Predeal. Traficul este complet blocat. Pompierii au stabilit o zonă de siguranţă de 50 de metri, având în vedere că o parte din cantitatea de acid azotic s-a deversat. Două persoane au fost rănite şi au fost transportate la spital pentru invesigaţii medicale suplimentare.
09:30
Un şofer de 21 de ani a murit, după ce s-a izbit violent de o maşină de salubritate în Timişoara # ObservatorNews
Un şofer de 21 de ani a murit, după ce s-a izbit violent de o maşină de salubritate. Prietenul său, cu care se afla în maşină, a fost rănit grav.
09:30
09:20
Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 19 noiembrie. Stagnează pentru a treia zi la rând # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 19 noiembrie 2025, preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în zilele precedente.
09:10
Brașovul renunță la artificii de Anul Nou pentru a proteja animalele. Ce spectacol pregătesc autorităţile # ObservatorNews
Cine va petrece noaptea de revelion în Piaţa Sfatului din Braşov va aştepta degeaba focurile de artificii. Autorităţile locale au decis să le înlocuiască cu un spectacol de lasere. Iar motivul îl ştim, pentru că s-a vorbit de mult timp despre el, inclusiv la Observator: protejarea animalele de companie de zgomotul puternic al petardelor. Modelul ar putea fi preluat şi de alte oraşe din ţară.
09:10
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 19 noiembrie 2025.
09:00
Copiii victime ale abuzurilor au primul cabinet medico-legal dedicat lor, la INML. Premieră în România # ObservatorNews
Copiii care ajung victime ale abuzurilor fizice şi sexuale au de acum primul cabinet medico-legal pediatric din România. Peste 500 de copii trec anual pragul INML şi mulţi dintre ei rămân cu traume pentru tot restul vieţii. Iniţiatorii speră ca astfel de cabinete să fie inaugurate şi în alte judeţe din ţară.
09:00
Grupare infracţională din 4 familii, destructurată. Peste 30 victime exploatate în Italia prin metoda loverboy # ObservatorNews
Poliţiştii şi procurorii au făcut 25 de percheziţii în România şi Italia pentru a destructura o grupare formată din patru familii cu peste 30 de membri. Aceştia ar fi exploatat sexual, cu precădere în Italia, peste 30 de victime. Gruparea era organizată piramidal şi era condusă de cei mai în vârstă membri ai celor patru familii. Ar fi obţinut peste 1.7 milioane de euro din activitatea infracţională, scrie News.ro.
08:50
Un portret rar de Klimt a fost vândut la licitație pentru 236,4 milioane $, stabilind un nou record mondial # ObservatorNews
Cel mai scump tablou vândut vreodată de casa Sotheby's la nivel mondial este un portret rar semnat de Gustav Klimt. Lucrarea, realizată în ultimii ani de viață ai artistului, a supraviețuit miraculos celui de-al Doilea Război Mondial, fiind salvată din incendiul care a distrus alte opere la Castelul Immendorf, în Austria, informează News.ro.
08:50
Polonia a ridicat în aer avioane de vânătoare în primele ore ale dimineţii, după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniţei poloneze. Forţele armate ale ţării au anunţat că măsura a fost luată pentru a proteja spaţiul aerian al statului membru NATO, relatează Reuters.
08:50
S-au stabilit 42 din cele 48 de echipe de la Mondialul de fotbal. Lista norocoaselor şi cine încă mai speră # ObservatorNews
În vara anului viitor, perioada 11 iunie - 19 iulie, în America de Nord (Statele Unite ale Americii, Canada, Mexic), va avea loc o nouă ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, prima ediţie cu 48 de echipe la start.
08:50
Primul strat generos de zăpadă vine la pachet cu un reminder pentru şoferi: echipaţi-vă cu anvelope de iarnă. Nu există o dată anume în calendar, însă un lucru este clar: în momentul în care drumurile publice sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, toți șoferii au obligația legală să circule doar cu anvelope de iarnă.
Acum 4 ore
08:40
O dronă a intrat 8km în spaţiul aerian românesc. Patru avioane militare, ridicate de la sol. Mesaj Ro-Alert # ObservatorNews
Armata a detectat o dronă în spaţiul aerian naţional. Aceasta a pătruns pentru aproximativ 8 kilometri în spaţiul aerian naţional, dinspre Vâlcov către Periprava şi Chilia Veche. Ulterior, drona a dispărut, pentru a apărea intermitent pe radare pentru 12 minute. Au fost trimise mesaje RO-Alert în Tulcea şi Galaţi.
08:40
08:10
800 de companii de stat mici și ineficiente. De ce sistemul actual trebuie reformat de urgenţă # ObservatorNews
Specialistul economic al Observator, Iancu Guda, vorbeşte despre bunele practici pentru dezvoltarea companiilor de stat.
08:10
Trenul CFR, plecat din Bucureşti spre Sighetul Marmaţiei, care nu a mai ajuns niciodată la destinaţie # ObservatorNews
Ştii când pleci, dar nu ştii când sau dacă mai ajungi la destinaţie. Asta au aflat pe propria lor piele călătorii unui tren CFR care a pornit vineri seara din Gara de Nord din Bucureşti spre Sighetul Marmaţiei, dar nu au mai ajuns niciodată acolo. Traseul s-a oprit la 57 de kilometri de staţie, la Vişeul de Jos, unde a ajuns cu o întârziere de peste şapte ore.
08:10
Horoscop 20 noiembrie 2025. Luna Nouă ne elibereze de tipare vechi. Este momentul să apăsăm butonul "reset" în toate sectoarele.
08:10
Drama prin care a trecut Olăroiu în preliminariile Mondialului. Eliminat după un gol primit în minutul 90+17 # ObservatorNews
Preliminariile Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor, din America de Nord, au provocat o serie de drame, una dintre acestea avându-l în prim plan, din păcate, pe antrenorul român Cosmin Olăroiu.
08:00
Pieţele sunt pline de legume proaspete în prag de iarnă. Producătorii au dat lovitura în ultimele luni # ObservatorNews
Iarna îşi intră din ce în ce mai serios în drepturi. Totuşi, solariile gospodarilor din ţară încă ne dau legume proaspete, verzi şi pline de vitamine. De la ardei, salată, spanac şi până la ceapă verde şi mărar, toate sunt căutate prin pieţe, în special acum, în perioada postului.
07:40
Curacao, cea mai mică naţiune din istorie ce obţine calificarea la un Campionat Mondial de fotbal # ObservatorNews
S-au stabilit 42 dintre cele 48 de echipe care vor evolua la Campionatul Mondial de fotbal din 2026, din America de Nord, iar printre echipele calificate găsim şi nume surpriză precum cel al naţionalei din Curacao.
07:40
Bătaie pe joburi într-un domeniu surpriză. Studenții români aleargă după salarii de până la 14.000 lei # ObservatorNews
Tot mai mulți tineri aleg Energia, un domeniu în plină expansiune şi foarte bine plătit. Cererea de specialişti creşte şi ea rapid, pentru că e nevoie de securitate energetică şi de investiții uriașe în verde: fotovoltaice, eficiență, tehnologii smart. La Politehnica București a început cel mai mare târg de cariere din mediul universitar, iar mii de studenți vânează joburi și internshipuri.
07:40
Proiect de lege: Agresorii care încălcă ordinul de protecție, duşi direct în faţa procurorului # ObservatorNews
Agresorii care încălcă ordinul de protecție vor fi duşi direct în faţa procurorului, care poate hotărî să îi reţină. Aşa vrea ministrul de Interne să fie modificată legea, astfel încât victimele să fie mai bine protejate.
07:40
Dineu în cinstea prinţului moştenitor saudit la Casa Albă. Fotbalistul Cristiano Ronaldo, printre invitaţi # ObservatorNews
Primire regească la Casa Albă pentru controversatul prinţ moştenitor al Arabiei Saudite. Donald Trump l-a întâmpinat cu tot fastul pe cel acuzat de Serviciile Americane că ar fi ordinat asasinarea unui jurnalist: covor roşu, fanfară militară şi orchestră. A urmat apoi o cină grandioasă, la pachet cu un acord în energie nucleară. Statele Unite vor vinde Arabiei Saudite inclusiv avioane de luptă F-35.
Acum 12 ore
01:20
Ianis Hagi, mesaj războinic după victoria cu San Marino: "Mergem la baraj să ne calificăm la Mondial" # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României a câştigat, scor 7-1, meciul cu San Marino din ultima etapă a preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal, zona europeană, dar a terminat doar pe locul 3 o grupă de calificare din care au mai făcut parte Austria, Bosnia Herţegovina şi Cipru.
00:50
România şi-a aflat posibilele adversare de la barajul pentru Mondial. Misiune imposibilă pentru "tricolori" # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României va susţine, în martie anul viitor, un baraj pentru accederea la Campionatul Mondial de fotbal din America de Nord, competiţie ce va avea loc în vara anului viitor.
00:30
Austria câştigă grupa României din preliminariile C.M. Elveţia, Scoţia, Belgia şi Spania, la turneul final # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României a încheiat cu o victorie preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor, din America de Nord, 7-1 cu San Marino, dar a terminat doar pe locul 3 o grupă de calificare câştigată, în cele din urmă, cu mare dificultate, de Austria.
00:20
Oleksii Cernîșov, apropiat de Zelenski, arestat în Ucraina pentru spălare de bani. Cauțiune de 1 milion de € # ObservatorNews
Curtea Supremă Anticorupție din Ucraina a decis marți arestarea lui Oleksii Cernîșov, fost vicepremier și ministru al unității, precum și fost șef al companiei de stat "Naftogaz" și fost guvernator al regiunii Kiev. El este suspectat de implicare în dosarul de corupție de la "Energoatom", care îl are în centru pe Timur Mindici, fostul partener de afaceri al lui Volodimir Zelenski. De altfel, atât Cernîșov, cât și Mindici sunt considerați apropiați ai liderului de la Kiev. Cernîșov a fost plasat în arest preventiv pentru 60 de zile, până pe 16 ianuarie 2026, cu opțiunea eliberării prin plata unei cauțiuni de 1 milion de euro. El neagă acuzațiile. Mindici, cetățean israelian, a fugit din țară săptămâna trecută.
18 noiembrie 2025
23:50
România - San Marino 7-1. "Tricolorii" obţin o victorie clară, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României a încheiat prima fază a calificărilor pentru Mondialul de anul viitor, din America de Nord, cu o victorie clară obţinută împotriva San Marino, 7-1, într-un meci transmis LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
22:10
Camera Reprezentanţilor din SUA, controlată de republicani, a votat marţi pentru a impune publicarea dosarelor Departamentului de Justiţie privind defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, un rezultat împotriva căruia preşedintele Donald Trump s-a luptat timp de luni de zile înainte de a renunţa în cele din urmă la opoziţia sa.
Acum 24 ore
21:00
Locatarii unui bloc din Sectorul 4 s-au trezit cu găuri în toți pereții. Soluţia ingenioasă pentru aer curat # ObservatorNews
Odată cu reabilitarea, locatarii unui bloc din Sectorul 4 s-au trezit cu găuri în toți pereții. Și nu din greșeală. Li se vor monta gratuit, în fiecare cameră, dispozitive inteligente de ventilație cu recuperare de căldură, fără pierderi de energie. Specialiștii spun că în viitorul apropiat, toate blocurile reabilitate vor beneficia de noul sistem.
20:40
Contracte de zeci de miliarde de dolari, semnate la Dubai cu cei mai importanţi jucători din industria aeriană # ObservatorNews
Crema industriei aeriene s-a adunat în aceste zile în Dubai. Avioane militare şi de pasageri au oferit zboruri demonstrative care au impresionat miile de vizitatori. Competiţia dintre companiile Airbus şi Boeing a adus vânzări de zeci de miliarde de dolari.
20:40
La munte a nins ca în povești, iar în județul Suceava stratul de zăpadă a ajuns la 10 centimetri. Turiștii au sărbătorit cu o bătaie bună cu bulgări, dar pentru drumari a fost semnalul că trebuie să treaba. Maşinile pentru deszăpezire au făcut zeci de ture ca să împrăştie material antiderapant.
20:40
Cât costă un meniu cu mici şi cartofi prăjiţi la târgul de Crăciun din Craiova: "Cam piperate preţurile" # ObservatorNews
Primele târguri de Crăciun deschise sezonul acesta la Craiova şi Sibiu devin repede vedete. Peste 100 de mii de oameni s-au plimbat prin piaţa de la Craiova a doua zi după deschidere, iar oraşul din Transilvania este în topul căutărilor pentru cazare. Vizitatorii spun, însă, că cel mai bine este doar să le admiri. Suvenirurile şi gustările din târgurile de Crăciun sunt mai scumpe decât anul trecut.
20:30
Paul Mc Cartney luptă împotriva muzicii create cu AI. Fostul membru Beatles va lansa o piesă manifest # ObservatorNews
Fostul membru al trupei Beatles, Paul Mc Cartney, va lansa o piesă de protest faţă de muzica produsă de inteligenţa artificială. Tot mai mulţi artişti sunt îngrijoraţi de fenomenul care cucereşte lumea. În Statele Unite, piesa unui artist care nu există a ajuns pe primul loc în topul Billboard.
20:20
De ce au început românii să refuze joburile din străinătate. Unele oferă salarii de 8 ori mai mari # ObservatorNews
Tot mai puțini români sunt dispuși să plece la muncă în străinătate, chiar dacă salariile rămân considerabil mai mari decât la noi în ţară. Interesul pentru aceste posturi a coborât anul acesta la cel mai scăzut nivel din 2020 încoace. Printre motive sunt dezvoltarea joburilor remote și costuri în creştere pentru relocare.
20:20
Liderii occidentali avertizează că războiul Rusiei cu Ucraina nu se încheie prea curând # ObservatorNews
România se blindează împotriva atacurilor cu drone ale Rusiei. Militarii noştri s-au antrenat alături de cei polonezi şi americani pe un sistem anti-dronă, trimis în premieră de NATO pe flancul estic. Liderii occidentali avertizează că războiul nu se încheie prea curând.
20:10
Şoferii care încalcă legea vor fi pândiţi de mii de ochi! Sistemul de monitorizare rutieră va fi extins cu ajutorul camerelor de supraveghere instalate de primării. Poliţiştii vor putea să dea astfel amenzi ca în Occident, pe baza acestor imagini. O parte din banii adunaţi din sancţiuni ar urma să fie folosiți pentru cursuri de educație rutieră.
20:00
Pericol de explozie lângă liceul de Marină din Constanţa. Un şofer a intrat cu maşina într-o ţeavă de gaze # ObservatorNews
Pericol de explozie lângă liceul de Marină de la Constanţa. Elevii şi profesorii au fost evacuaţi de urgenţă, după ce un şofer de 18 ani a intrat cu maşina într-o ţeavă de gaze din apropierea şcolii.
20:00
Alimentele din produsele ambalate pentru copii, duse la analize. Pot provoca probleme foarte grave # ObservatorNews
Nu daţi copiilor alimente care sunt recomandate copiilor. Ştiu, sună ciudat. Dar acesta este chiar sfatul specialiştilor. Care trag un semnal de alarmă - produsele frumos ambalate, colorate, sunt doar marketing curat. În realitate, sunt pline de ingrediente extrem de periculoase pentru sănătatea copiilor. Grav este că nimeni nu poate fi pedepsit pentru asta. Nicio lege din România nu spune câtă sare ori câtă grăsime poate conţine un aliment destinat copiilor de peste 2 ani. Ministrul Sănătăţii face primele declaraţii pe această temă, în exclusivitate, în Campania Ce ne puneţi în mâncare.
