20 noiembrie, Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Nu daţi copiilor alimente care sunt recomandate copiilor. Ştiu, sună ciudat. Dar acesta este chiar sfatul specialiştilor. Care trag un semnal de alarmă - produsele frumos ambalate, colorate, sunt doar marketing curat. În realitate, sunt pline de ingrediente extrem de periculoase pentru sănătatea copiilor. Grav este că nimeni nu poate fi pedepsit pentru asta. Nicio lege din România nu spune câtă sare ori câtă grăsime poate conţine un aliment destinat copiilor de peste 2 ani. Ministrul Sănătăţii face primele declaraţii pe această temă, în exclusivitate, în Campania Ce ne puneţi în mâncare.