Noiembrie 1989: toamna societății civile (I)

Un pompier din cadrul IJSU se află pe lista inculpaților într-un proces de trafic de heroină. Acesta ajunsese să-și cheltuiască întreg salariul pe droguri, iar pentru a-și putea finanța viciul s-a apucat el însuși de trafic. Liderul rețelei din care făcea parte era un individ care se apucase de vândut heroină în România după ce ispășise o condamnare în Italia pentru trafic de carne vie. Doar soția acestuia a primit o pedeapsă cu suspendare, ceilalți patru inculpați urmând să ajungă după gratii.