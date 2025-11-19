Cristiano Ronaldo și Elon Musk, printre invitații VIP la dineul lui Trump cu prințul moștenitor saudit
Adevarul.ro, 19 noiembrie 2025 10:30
Superstarul portughez al fotbalului Cristiano Ronaldo şi miliardarul Elon Musk au participat la dineul fastuos găzduit marţi la Casa Albă de preşedintele SUA Donald Trump în onoarea prinţului moştenitor saudit Mohammed bin Salman.
Zăpadă, vânt și temperaturi scăzute anunțate de meteorologi. Când este așteptată o încălzire a vremii # Adevarul.ro
Ninsorile și temperaturile scăzute au cuprins țara, cu un strat consistent de zăpadă la munte și în regiunile joase din Moldova și Transilvania.
Cărțile, produsele de fashion, pharma și asigurările, cele mai mari vânzări de Black Friday pe platforma BusinessLeague # Adevarul.ro
Cărțile, produsele de fashion, pharma și asigurările s-au situat în topul vânzărilor de Black Friday pe platforma BusinessLeague a companiei 2Performant. În perioada 27 octombrie - 13 noiembrie, care a inclus și Black Friday, s-au înregistrat 194.284 de vânzări, în valoare de 13,24 milioane de euro.
Accident rutier mortal în Olt. Un șofer de 75 ani a lovit cu mașina un pieton care circula pe partea dreaptă a drumului # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 52 ani a murit într-un accident rutier produs miercuri diminneață, 19 noiembrie 2025, pe DN 67 B, într-o localitate din Olt.
Accident mortal într-un pasaj din Timișoara. Șoferul de 21 de ani a murit, pasagerul este rănit # Adevarul.ro
Un accident grav produs miercuri dimineață, în Pasajul Michelangelo din Timișoara, s-a soldat cu moartea unui tânăr de 21 de ani.
Trei persoane cu afecțiuni psihice, forțate să muncească zilnic de o persoană care le încasa și indemnizațiile de handicap # Adevarul.ro
Polițiștii din Olt au efectuat miercuri, 19 noiembrie, două percheziții domiciliare într-un dosar de trafic de persoane. Potrivit autorităților, trei persoane cu afecțiuni psihice au fost supuse la muncă zilnică forţată.
Inteligența Artificială câștigă teren în industria muzicală. Cum sună o cunoscută manea din anii 2000 generată cu ajutorul AI pe ritmuri de jazz # Adevarul.ro
O piesă generată complet cu ajutorul Inteligenței Artificiale a ajuns pe locul 1 în topul Billboard Digital. Trendul a ajuns și în România, unde mai multe melodii au trecut prin modificări incredibile.
SUA elaborează în secret cu Rusia un nou plan pentru încetarea războiului din Ucraina. Vizită surpriză a unor oficiali ai Pentagonului la Kiev # Adevarul.ro
Administraţia Trump lucrează, în consultare discretă cu Rusia, la un plan amplu pentru a pune capăt războiului din Ucraina, potrivit unor oficiali americani şi ruşi citaţi de Axios.
Incendiu devastator în Japonia: Peste 170 de clădiri afectate și 175 de persoane evacuate # Adevarul.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit în Japonia, care a afectat cel puţin 170 de clădiri, au anunţat miercuri autorităţile locale.
Ucraina cere Moscovei 43 de miliarde de dolari despăgubiri climatice: „Rusia duce un război murdar” # Adevarul.ro
Ucraina anunță la COP30, în Brazilia, că va solicita Rusiei compensații climatice în valoare de 43 de miliarde de dolari.
Incendiu la o instalație din portul Constanța. Alimentarea cu energie electrică a fost oprită # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit în portul Constanța, în noaptea de marți spre miercuri, la o instalație de încărcare a navelor din Dana 80, pompierii intervenind aproximativ patru ore, fără a se înregistra victime.
Coliziune între două trenuri de marfă în Teleorman. CFR: „Evenimentul nu a produs victime omenești” # Adevarul.ro
Două trenuri de marfă ale aceluiași operator s-au ciocnit miercuri dimineață pe secția Gălăteni-Olteni.
Atac cu drone rusești în regiunea ucraineană Harkov: 36 de răniți iar țara se află în stare de alertă aeriană # Adevarul.ro
Rusia a lansat un atac cu drone în regiunea ucraineană Harkov pentru a treia noapte consecutiv şi a făcut 36 de răniţi în capitala sa, a raportat poliţia regională miercuri dimineaţa, în timp ce întreg teritoriul Ucrainei se afla în stare de alertă aeriană.
„Europa nu își poate permite să acționeze lent”. UE pregătește un sistem militar de reacție rapidă # Adevarul.ro
Comisia Europeană pregătește un mecanism special care să permită deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor militare pe teritoriul UE.
Curaçao s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal din 2026! Este cea mai mică țară care va juca la un turneu final suprem # Adevarul.ro
Remiza cu Jamaica a adus fericirea pentru insula caraibienă cu 150.000 de locuitori. Panama și Haiti s-au calificat și ele.
Drumul spre Mondiale. Turcia care l-a demis în 2019 pe Mircea Lucescu poate ieși în calea tricolorilor # Adevarul.ro
Naționala de fotbal a României merge la barajul din martie anul viitor.
Două persoane au fost rănite, în noaptea de marți spre miercuri, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un tren.
Operațiunea „Ziua Z”: Sute de percheziții în dosare de trafic de persoane și de minori și pornografie infantilă # Adevarul.ro
Miercuri, 19 noiembrie, procurorii DIICOT și Poliția Română, cu sprijinul Poliției de Frontieră și Jandarmeriei Române, efectuează peste 50 de acțiuni operative, pentru destructurarea unor grupuri infracționale organizate, acuzate de săvârșirea mai multor infracțiuni.
Dosarele Epstein vor fi desecretizate. Senatul SUA a dat undă verde, după un vot covârșitor în Camera Deputaților: „Poporul american a așteptat destul” # Adevarul.ro
Senatul a acționat marți pentru a aproba legislația care ar obliga la publicarea documentelor de investigație legate de Jeffrey Epstein, la doar câteva ore după ce proiectul de lege trecuse aproape în unanimitate de Camera Reprezentanților.
O dronă a pătruns în spațiul aerian al României. Două Eurofighter și două F-16, ridicate în misiune de urgență # Adevarul.ro
O dronă a pătruns în noaptea de 18 spre 19 noiembrie aproximativ 8 kilometri în spațiul aerian național.
Operațiune DIICOT cu sprijin european: mașini de lux, bani și arme confiscate de la o grupare acuzată de proxeneți care acționa în Italia # Adevarul.ro
Procurorii DIICOT Iași au reținut marți și miercuri, 18-19 noiembrie, 19 inculpați și au dispus măsura controlului judiciar față de 2 inculpați, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor.
Trafic blocat între Brașov și Predeal, după ce o cisternă cu substanțe periculoase s-a răsturnat pe DN1 # Adevarul.ro
O cisternă încărcată cu substanțe periculoase s-a răsturnat, miercuri dimineață, pe DN 1, între Brașov şi Predeal, în urma unui accident în care a mai fost implicat un vehicul. Traficul a fost complet blocat în urma incidentului.
România trimite un judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute. Adina Elvira Ghiţă, aleasă pentru un mandat de 7 ani # Adevarul.ro
România va avea un judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute (UNDT), după ce Adina Elvira Ghiță a fost aleasă pentru un mandat de 7 ani, în urma unei competiții internaționale, anunță Ministerul de Externe.
Am prezentat până acum, în primele două episoade problematica astropoliticii (cadru general) și a naționalismului spațial, cu referire principală la China.
SUA trimit Taiwanului rachete în valoare de 700 de milioane de dolari. Arma a fost deja testată în războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Statele Unite au confirmat vânzarea către Taiwan a unui sistem avansat de rachete în valoare de aproape 700 de milioane de dolari, testat deja în luptă în Ucraina. Acesta este cel de-al doilea pachet de arme într-o săptămână, ridicând totalul la 1 miliard de dolari.
Drumarii intervin cu lame și material antiderapant pe drumurile montane afectate de ninsoare și ghețuș # Adevarul.ro
Drumarii intervin, miercuri dimineaţă, în zonele montane, pentru curăţarea carosabilului. La altitudini mari ninge şi temperaturile sunt scăzute.
Cine este Andreea Mihaela Băluță, soția lui Daniel Băluță. Cei doi sunt căsătoriți de peste 20 de ani și au împreună o fică # Adevarul.ro
Andreea Mihaela Băluță este soția lui Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4 și candidat PSD la Primăria Capitalei în 2025. Cei doi formează un cuplu de peste 25 de ani și au împreună o fiică adolescentă pe nume Alexandra. Povestea lor este însă una mult mai veche.
Columbia a renunțat oficial la oferta SUA pentru achiziția de avioane F-16 și a semnat în schimb un contract de 3,6 miliarde de dolari cu compania suedeză Saab pentru avioane de vânătoare Gripen E/F.
Înrăutățirea vremii a introdus un nou factor de pericol pe front, dar a creat și oportunități pentru ambele armate, relatează AP.
Fabrica de anxietate. Cum reacționează corpul într-o lume care funcționează pe repede înainte # Adevarul.ro
Într-o lume în care descrierile de job ajung să pară contracte tehnice, relațiile funcționează pe multitasking emoțional, iar corpul înregistrează fiecare notificare ca pe un semnal de pericol, anxietatea este produsul natural al unei suprastimulări continue, sunt de părere specialiștii.
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin # Adevarul.ro
A fost una dintre cele mai letale lunetiste din armata lui Stalin, deși avea doar 20 de ani și era, în viața de zi cu zi, o învățătoare delicată, cu vise umanitare. Considerată de o frumusețe rară, își dorea să sprijine orfanii de război într-un proiect fără precedent în Europa de Est.
Ucrainenii reușesc să-și protejeze flota modestă de avioane F-16 folosind tactici menite să le asigure o supraviețuire îndelungată: operează noaptea de pe piste de aterizare mici, în grabă, dar cu eficiența dată de experiență.
Cum ar putea reduce Guvernul pensiile speciale fără a intra în conflict cu CCR. Analiza expertului în apărare, Hari Bucur-Marcu # Adevarul.ro
Analistul Hari Bucur Marcu analizează perspectiva organizării unui referendum de modificare a Constituției pentru a interzice CCR să se pronunțe în ceea ce privește veniturile magistraților. El crede că există cel puțin două modalități simple de a evita eventualele abuzuri ale CCR.
Campania pentru Primăria Capitalei a evidențiat trei tipuri de vot aflate în competiție: votul util, folosit ca mecanism de apărare; votul strategic, adoptat ca decizie calculată; și votul emoțional, exprimat ca gest de independență personală.
Ghid electoral. Ce este permis și ce e interzis în campania pentru alegerile din București # Adevarul.ro
Bucureștiul se apropie de o nouă rundă a alegerilor locale, programate pentru 7 decembrie 2025, iar competiția pentru funcția de primar general se anunță strânsă. Deși perioada oficială a campaniei este între 22 noiembrie și 6 decembrie, lupta electorală a început deja neoficial.
Peste 70% dintre bugetari se plâng de salarii mici. Ce venituri au și ce își doresc de la sistem # Adevarul.ro
Foarte puțin bugetari au salarii mai mici de 3.000 de lei net, majoritatea având venituri care depășesc cu mult salariul minim pe economie, potrivit unui studiu de specialitate.
Iulia și Serghei Skripal, mărturii tulburătoare despre ziua în care au fost otrăviți cu noviciok # Adevarul.ro
Fostul agent dublu rus Serghei Skripal și fiica sa Iulia, au oferit anchetatorilor mărturii tulburătoare din ziua în care au fost otrăviți cu un agent neurotoxic în orașul Salibury din Marea Britanie, pe 4 martie 2028, relatează Mirror.
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut # Adevarul.ro
Tot mai mulți români sunt vizați de apeluri telefonice înșelătoare care par a proveni de la bănci sau autorități. Sub pretextul verificării unor plăți către platforme internaționale, victimele sunt îndemnate să divulge date personale sau să instaleze aplicații periculoase.
Țara care ar sări prima în ajutorul României dacă am fi atacați. Istoric: „Un vecin bun e mai valoros ca un frate aflat departe” # Adevarul.ro
Politica imprevizibilă a administrației Trump repune pe tapet problema securității României, în condițiile în care Rusia pare tot mai greu de oprit în Ucraina. Istoricul Tasin Gemil explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, care ar fi cel mai de preț aliat care ne-ar putea salva în caz de atac
Cum arătau întinsele păduri seculare din România. Milioane de hectare au fost defrișate în două secole # Adevarul.ro
România a pierdut, în ultimele două secole, suprafețe întinse de păduri, în special din rândul codrilor seculari, iar planurile de regenerare a fondului forestier s-au dovedit, în mare parte, ineficiente.
Pe 19 noiembrie 1939 s-a născut fostul președinte al României, Emil Constantinescu. Tot pe 19 noiembrie, în anul 1377, Castelul Bran era atestat documentar pentru prima dată.
Alegeri cu de toate: foști lideri, vedete TV și candidați cu trecut penal, în cursa pentru Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Printre candidații care s-au înscris la alegerile pentru Primăria Capitalei se numără actori, foști lideri de partid, primari de sector sau moderatori TV, precum și personaje care revin în viața publică sau chiar mai puțin cunoscute publicului larg.
Mircea Lucescu nu lasă pe altcineva la baraj, așa cum a promis: „Mâine mă duc la tragerea la sorți” # Adevarul.ro
România a terminat pe locul 3 în grupă.
Criză majoră în coaliție: Marcel Ciolacu îl ameninţă pe Ilie Bolojan cu moţiunea de cenzură şi îi reproşează că pozează în „salvatorul omenirii”. „Votez la vedere moţiunea” # Adevarul.ro
Marcel Ciolacu a declarat că este pregătit să voteze „la vedere” o moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan şi îl acuză pe acesta că adoptă măsuri care afectează economia și că se comportă ca un „salvator al omenirii”, ignorând partenerii de guvernare.
18 noiembrie 2025
Marşul absurd de 45 de zile în centrul apărării NATO. Cum să-l reduci la cinci sau chiar trei zile # Adevarul.ro
De aproape un deceniu, Uniunea Europeană amână modernizarea rutelor logistice necesare pentru deplasarea rapidă a tehnicii militare NATO.
CE Oltenia închide definitiv două grupuri pe cărbune de la Turceni și Ișalnița. Ce se întâmplă cu cei 4.000 de angajați vizaţi de restructurare # Adevarul.ro
La solicitarea CE Oltenia, ANRE a retras licențele a două grupuri pe cărbune de la Turceni și Ișalnița, acestea fiind închise definitiv. Măsura vine în contextul negocierilor cu Comisia Europeană și are implicații directe asupra a mii de locuri de muncă.
Trump va conduce „Consiliul Păcii“ din Gaza și va alege ca membri pe cei mai „puternici” lideri mondiali # Adevarul.ro
Donald Trump urmează să conducă un nou organism internațional, denumit „Consiliul Păcii”, după ce Consiliul de Securitate al ONU a aprobat un proiect de rezoluție ce susține planul său privind Gaza.
În caz de război cu Rusia, România ar trebui să reziste 45 de zile până vin trupele NATO # Adevarul.ro
Un raport al Comisiei Europene estimează că România trebuie să se apere timp de 45 de zile singură, până la sosirea trupelor NATO.
Google a lansat noul model de inteligență artificială Gemini 3, în competiţia cu OpenAI # Adevarul.ro
Google a prezentat marţi noul său model de inteligenţă artificială, Gemini 3, într-o mişcare menită să accelereze cursa cu OpenAI, creatorul ChatGPT, transmite CNBC.
Un cuplu din New Jersey a câștigat de două ori la loterie în doar șase luni, având șanse de 1 la 2 trilioane # Adevarul.ro
Un cuplu căsătorit din New Jersey, Statele Unite, a avut parte de un noroc ieșit din comun: a câștigat de două ori la loterie într-un interval de doar șase luni.
