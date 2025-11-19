Chefi la cuțite, sezonul 16. Proba de amuletă se desfășoară într-un loc legendar din România. Cine este invitatul special

14:30

Ilona Brezoianu și soțul ei au devenit părinți pentru prima dată ieri. Actrița a adus pe lume un copil perfect sănătos, iar Andrei Ril a asistat la naștere. Jurata de la Te cunosc de undeva și soțul ei sunt extrem de fericiți și au împărtășit cu comunitatea lor din mediul online prima imagine în formulă completă.