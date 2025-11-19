Germania este în prag de criză a pensiilor, iar eforturile de reformare a sistemului ameninţă acum să ducă la prăbuşirea guvernului ţării
Ziarul Financiar, 19 noiembrie 2025 23:15
Populaţia Germaniei îmbătrâneşte, iar tinerii sunt nevoiţi să suporte costurile susţinerii sistemului de pensii. Pensiile sunt un subiect constant de dezbatere în politica germană de decenii întregi. Oamenii trăiesc mai mult, ceea ce înseamnă că retrag bani din fondul de pensii de stat pe perioade din ce în ce mai mari după ce se pensionează. Iar numărul acestora este în creştere odată cu îmbătrânirea societăţii, scrie Deutsche Welle.
Cum merge piaţa de energie regenerabilă, câte proiecte vor fi puse în funcţiune din cele anunţate? Ce se anunţă pe piaţa de PPA în 2026? Care sunt planurile privind portofoliul de proiecte regenerabile ale Enery? Urmăriţi ZF Live joi, 20 noiembrie, ora 12.30, o discuţie cu Liviu Gravilă, head of România pentru Enery # Ziarul Financiar
Care sunt provocările companiilor româneşti în actualul context economic de austeritate şi stagnare? Cum se pot relansa investiţiile, poate poate reveni creşterea economică? Urmăriţi ZF Live joi, 20 noiembrie, ora 12.00, o discuţie cu George Mucibabici, senior advisor Alvarez & Marsal România # Ziarul Financiar
Cum se schimbă piaţa de turism? De la simplele pachete de vacanţă standard, oamenii sunt tot mai interesaţi de călătorii personalizate # Ziarul Financiar
Într-o piaţă tot mai competitivă a agenţiilor de turism, unde preţul rămâne principalul factor diferenţiator, puţini operatori reuşesc să parieze pe destinaţii tot mai inedite, însă unii jucători au început să mizeze pe personalizare, o nişă care creşte uşor, dar reuşeşte să atragă tot mai mult atenţia turiştilor.
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
Industria alimentară, o piaţă de 16 mld. euro, se îndreaptă către un an 2026 complicat. Ce spun managerii: „Ultimele decizii legate de TVA şi facilităţi fiscale pun presiune pe consumatorul final, care resimte toate aceste schimbări în preţul produselor de zi cu zi“ # Ziarul Financiar
Producţia de alimente, un sector care reuneşte peste 14.000 de companii cu o cifră de afaceri totală de 16,5 milioane de euro, se îndreaptă către un 2026 dificil, spun managerii din domeniu, după ce anul acesta piaţa a trebuit să suporte creşterea TVA, eliminarea facilităţilor fiscale care au readus creşterile salariale pe o pantă ascendentă, dar şi presiuni datorate preţurilor energiei sau a materiilor prime.
Cine sunt cei mai avizi cititori ai lumii şi cum stă România în clasament: Câte cărţi citeşte, în medie, un român în fiecare an? # Ziarul Financiar
Un român a citit anul trecut, în medie, circa şase cărţi, alocând acestei activităţi un total de 147 de ore. Datele plasează piaţa locală pe locul al 24-lea în lume, conform unei statistici realizate de Voronoiapp.com, care citează World Population Review.
Studiul Jocurile video în România: 68% dintre utilizatorii de internet din România, echivalentul a circa 7,9 mil. persoane, se joacă cel puţin o dată pe lună. Cătălin Butnariu, RGDA: Vedem jucători tot mai implicaţi, care explorează jocurile ca formă de expresie, socializare şi chiar dezvoltare personală # Ziarul Financiar
De la 30.000 la 3 milioane de pasageri. Cum a reuşit aeroportul din Cluj, al doilea cel mai mare din ţară, să îşi crească traficul aerian de 100 de ori în aproape trei decenii? # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj-Napoca este al doilea cel mai mare terminal din ţară, având cel mai mare trafic aerian, după Otopeni. Aeroportul deserveşte circa 4 milioane de persoane, aflate la o distanţă de 200 de kilometri de aeroport, cu toate că există şi alte aeroporturi în judeţele vecine, Clujul dispune de cele mai multe curse, fiind astfel principalul aeroport din Transilvania.
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie
„Ce vrei să devii când o să creşti?” Cum arată reconversia profesională la 25-30 de ani şi cum ajung să lucreze în IT sau recrutare tineri care au terminat Horticultură sau Filozofie? # Ziarul Financiar
„Ce vrei să devii când o să creşti?“ e o întrebare pe care cu toţii am primit-o când eram mici şi pentru care cei mai mulţi dintre noi am avut răspunsuri diverse, de la medic sau profesor până la vânzător, şofer, cântăreţ sau poliţist.
ZF Live. Lucian Anghel, vicepreşedinte şi economist-şef, Libra Internet Bank: Rata creditelor neperformante este relativ stabilă, nu sunt variaţii majore, nu vedem o deteriorare semnificativă. Dar, depinde de cât de solidă este situaţia financiară a fiecărui client # Ziarul Financiar
Rata creditelor neperformante (NPL - n. red.) este „relativ stabilă, nu sunt variaţii majore, nu vedem o deteriorare semnificativă, dar depinde foarte mult de cât de solidă este situaţia financiară a fiecărui client“, a spus Lucian Anghel, vicepreşedinte şi economist-şef al Libra Internet Bank, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
Coaliţia de guvernare s-a pus de acord cu privire la pensiile magistraţilor: 70% din salariul net, cu o perioadă de tranziţie majorată la 15 ani. Claudiu Sandu, vicepreşedinte CSM: Magistraţii nu pot accepta forma în care Guvernul intenţionează să modifice pensiile. Noi am spus 65% din brut # Ziarul Financiar
Raportul Atomico State of European Tech 2025. Investiţiile în startup-urile europene au trecut de cel mai dificil an şi vor creşte din nou la 44 mld. dolari anul acesta, dar capitalul de creştere rămâne „călcâiul lui Ahile”. Diferenţe uriaşe faţă de piaţa americană # Ziarul Financiar
După câţiva ani turbulenţi, marcaţi de dobânzi ridicate şi o retragere a investitorilor, ecosistemul de startup-uri din Europa dă semne clare de revenire. Conform ediţiei din 2025 a raportului „State of European Tech”, realizat de compania de venture capital Atomico, nivelul investiţiilor este din nou în creştere, chiar dacă rămâne sub vârfurile istorice atinse în 2021. Datele actuale indică faptul că investiţiile în startup-uri tech sunt pe cale să atingă aproximativ 44 de miliarde de dolari în 2025, sugerând că anul 2024 a reprezentat punctul minim al ciclului de finanţare în Europa.
Avertismentul analiştilor: Urmează o furtuna perfectă, dar guvernele lumii şi investitorii continuă să privească de pe margine, fără să vină cu măsuri reale de protecţie. Industria care ar putea declanşa degringolada financiară şi ar putea aduce o recesiune diferită de tot ce s-a văzut până azi # Ziarul Financiar
Noaptea leului greu: Ziarul Financiar a marcat la Gala ZF 2025 20 de ani de la Noaptea Leului Greu, atunci când s-au tăiat 4 zerouri de la moneda naţională. De atunci încoace, economia a crescut de 5 ori, salariul mediu a crescut de 5 ori, inflaţia a fost de 100%, iar cursul a crescut cu numai 40%. VIDEO # Ziarul Financiar
ZF IT Generation. Alina Georgescu, Catalyst Romania: Ultimele şase luni au reprezentat un record de deal flow pentru noi. Vom investi foarte mult anul viitor # Ziarul Financiar
Fondul de investiţii Catalyst Romania traversează una dintre cele mai efervescente perioade din activitatea sa, înregistrând un volum record de oportunităţi de investiţie (deal flow) în a doua jumătate a anului. Această dinamică pregăteşte terenul pentru un an 2026 intens, în care Catalyst Romania intenţionează să fie extrem de activ, aflându-se în ultimul an al perioadei de investiţii pentru cel de-al doilea fond al său, în valoare totală de 50 milioane de euro. Până în prezent, Catalyst Romania a realizat 11 investiţii din cel de-al doilea fond al său, printre acestea numărându-se Code of Talent, evoMAG, ESX, Adapta Robotics, .lumen, Footprints AI şi Carfix.
Cazul controversat „Epstein”, unde Trump este implicat, urmează să fie elucidat. Congresul american a votat într-o majoritate copleşitoare ca Departamentul de Justiţie să publice dosarele legate de condamnatul Jeffrey Epstein. În urmă cu câteva zile, Trump a îndemnat republicanii să voteze pentru dezvăluirea documentelor # Ziarul Financiar
Enrico Letta, fost premier al Italiei, la Gala ZF 2025: De ce Europa rămâne în urmă? Pentru că este o piaţă fragmentată, unde fiecare ţară încearcă să-şi pună propriile reguli ca să se apere, ceea ce este o greşeală. Nu aşa putem să facem faţă competiţiei venite din partea SUA şi China # Ziarul Financiar
