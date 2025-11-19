Un scut financiar pentru apărarea forintului înainte de alegerile din Ungaria şi procurarea de armament pentru Polonia - încotro curg banii americanilor în Europa de Est

14:15

Fondul de investiţii Catalyst Romania traversează una dintre cele mai efervescente perioade din activitatea sa, înregistrând un volum record de oportunităţi de investiţie (deal flow) în a doua jumătate a anului. Această dinamică pregăteşte terenul pentru un an 2026 intens, în care Catalyst Romania intenţionează să fie extrem de activ, aflându-se în ultimul an al perioadei de investiţii pentru cel de-al doilea fond al său, în valoare totală de 50 milioane de euro. Până în prezent, Catalyst Romania a realizat 11 investiţii din cel de-al doilea fond al său, printre acestea numărându-se Code of Talent, evoMAG, ESX, Adapta Robotics, .lumen, Footprints AI şi Carfix.