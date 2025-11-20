Certificatul de moștenitor se poate ataca? Ce condiții sunt

05:30

De cele mai multe ori, nu centrala este de vină pentru senzația de frig, ci modul în care este folosit spațiul, felul în care este construită casa sau obiceiurile zilnice care răcesc interiorul. Dacă sesizezi la timp greșelile, vei avea din nou o locuință caldă. De ce simți casa ca fiind friguroasă Multe persoane observă [...]