Consiliul Județean Brașov se împodobește de sărbători cu peste 60.000 de lei
BizBrasov.ro, 20 noiembrie 2025 05:30
Pe lângă luminițele pe care le instalează Primăria cu ocazia sărbătorilor de iarnă în zona centrală, și Consiliul Județean va împodobi clădirea în care își desfășoară activitatea alături de Prefectură. Pentru luminițele care vor orna palatul administrativ, autoritatea județeană a semnat un contract prin negociere directă în valoare de 49.980 lei fără TVA, respectiv 60.475,8 [...]
Acum 15 minute
05:50
Strada Institutului se pregătește de transformarea la bulevard: Primăria Brașov actualizează studiul pentru investiția estimată la peste 280 milioane lei # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a semnat un contract în vederea actualizării studiului de fezabilitate aferent lărgii străzii Institutului, care a devenit o zonă de dezvoltare a orașului de la poalele Tâmpei. Contractul are o valoare de 246.000 de lei, fără TVA, și a fost încheiat tot cu firma Prinfo SRL din București, care a realizat documentația inițială. [...]
Acum 30 minute
05:40
Pentru a asigura paza activelor de la CET Brașov care are aproximativ 48 de hectare, pe lângă serviciile unei firme de securitate, edilii au decis să instaleze și un sistem de alarmare antiefracție. Costul acestuia este estimat la suma de 16.528 lei, fără TVA, în acești bani fiind incluse și cheltuielile cu instalarea centralei de [...]
Acum o oră
05:30
Poliția Rutieră va folosi toate camerele de supraveghere publică din România pentru a identifica șoferii „iresponsabili în trafic”. „Nu, nu este Big Brother” # BizBrasov.ro
Ministerul de Interne propune ca Poliția Rutieră să aibă acces la toate camerele de supraveghere publică din România, instalate de autoritățile locale. Astfel, va crește nivelul de supraveghere a traficului auto, cu ajutorul camerelor video instalate de autoritățile locale. Polițiștii propun și implementarea unui sistem de analiză și sancționare automată a contravenienților. De la începutul anului [...]
05:30
Acum 2 ore
04:30
Medic ieșean, la un an după intervenția chirurgicală care i-a salvat viața unui băiețel din Brașov: „O dovadă a puterii lui, a sprijinului extraordinar al familiei și a dorinței lui imense de a continua” # BizBrasov.ro
Iustin Toia, un băiețel din Brașov, diagnosticat cu o tumoră cerebrală de patru centimetri, a primit o nouă șansă la viață datorită neurochirurgilor din Iași. În ciuda problemelor de sănătate, băiețelul nu a renunțat să meargă la școală, ci chiar a avut rezultate deosebite și a câștigat locul I la olimpiadă. Iustin Toia, olimpicul din [...]
04:20
VIDEO Haită de lupi, surprinsă de camerele de supraveghere din Parcul Natural Bucegi, lângă Brașov. Pare să fie o familie cu cel puțin doi pui # BizBrasov.ro
O haită de lupi a fost surprinsă de camerele de luat vederi cu senzori de mișcare, amplasate în pădure de rangerii din Parcul Natural Bucegi. Haita este alcătuită din 5 exemplare, dintre care două sunt juvenile. În imagini se poate observa și un al șaselea lup, care trece prin fața camerei ziua următoare, acesta cel mai [...]
Acum 4 ore
03:10
Contestațiile pe tema moștenirilor au devenit tot mai frecvente, iar multe discuții se nasc chiar după emiterea certificatului de moștenitor. Actul emis de notar poate fi atacat în anumite condiții, iar instanțele pot schimba sau chiar anula ceea ce s-a stabilit inițial. Ce să știi despre certificatul de moștenitor Certificatul de moștenitor este documentul esențial emis [...]
Acum 6 ore
01:40
01:10
Strada Sforii din Brașov, închisă cel puțin până în primăvara anului 2026. „Tencuiala care se desprinde de pe ziduri reprezintă un pericol real pentru vizitatori și locuitori” # BizBrasov.ro
Primăria Municipiului Brașov informează publicul că Strada Sforii va fi închisă temporar, în regim de urgență, ca măsură necesară pentru protejarea siguranței turiștilor și a locuitorilor. Decizia a fost luată de primarul George Scripcaru, după ce specialiștii au constatat că de pe pereții imobilelor aflate de o parte și de alta a străzii a început [...]
Acum 12 ore
19:30
19:00
18:00
Spitalul din Victoria angajează preot. Condiții și documente necesare pentru înscrierea în concurs # BizBrasov.ro
Spitalul Orăşenesc Victoria organizează concurs pentru ocuparea unui post de preot. Potrivit anunțului, candidații trebuie să prezinte documentele necesare și să respecte calendarul de desfășurare a concursului, care se va desfășura la sediul Spitalului Orășenesc Victoria. Condiţii specifice: Diplomă de licență în teologie Vechimea necesară în specialitatea postului: minimum 2 ani Dovada absolvirii cursului de [...]
18:00
Începând de astăzi și până joi se vor desfășura operațiuni de cuplări de conducte de la Stația de Pompare Zizin la rețeaua nou construită, potrivit unui anunț al Companiei Apa Brașov. Astfel, furnizarea apei va fi oprită în noaptea de miercuri spre joi, în intervalul orar 20:00 – 06:00, în următoarele 8 localități: Prejmer Stupinii [...]
17:30
Pe parcursul săptămânii 10-16 noiembrie 2025, la Brașov au fost raportate 2.092 de cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna trecută când au fost înregistrate 1.627 de cazuri, potrivit datelor oferite de Direcția de Sănătate Publică Brașov. Conform specialiștilor din sănătate, au fost raportate: 5 cazuri de gripă clinică, comparativ cu 12 cazuri în săptămâna de supraveghere 03.11-09.11.2025; [...]
Acum 24 ore
17:00
Actrița brașoveancă Ada Galeș, despre diagnosticul de cancer primit anul acesta: „A fost un șoc pe care cumva am reușit să îl duc pe picioare” # BizBrasov.ro
Actrița brașoveancă Ada Galeș a traversat o perioadă foarte grea anul acesta, din cauza problemelor de sănătate. Câștigătoarea premiului UNITER pentru debut (2016) a aflat cruntul diagnostic – cancer de glade salivare – în timp ce repeta pentru un spectacol, după cum scria Biz Brașov la acel moment. „Am simțit că am ceva pe cerul [...]
16:30
Brașovean în vârstă de 69 de ani, căutat de familie, după ce a dispărut de acasă. Dacă îl vedeți, sunați la 112! # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea unei persoane dispărute, după ce au fost sesizați, la data de 19 noiembrie, cu privire la faptul că MIHAI MARIN, în vârstă de 69 de ani, ar fi plecat de la adresa de domiciliu din municipiul Brașov, și nu ar mai fi revenit [...]
16:20
Brașovul testează un nou model de turism în Șchei și Prejmer. Drumeții, gastronomie și istorie într-o singură ofertă turistică # BizBrasov.ro
Cartierul Șchei intră într-o nouă etapă de valorizare turistică, odată cu lansarea proiectului „People Powered Tourism”, un program care transformă patrimoniul local în experiențe autentice, dezvoltate împreună cu comunitatea. Proiectul a debutat astăzi și propune o ofertă turistică completă, ce urmează să fie testată cu turiști reali. Vizitatorii vor putea experimenta, pe parcursul unei zile, [...]
16:00
Premierul Bolojan: Cei cu mașini noi vor benefica de un discount la impozit, cei cu mașini vechi vor fi penalizați # BizBrasov.ro
Noul sistem de impozitare a autovehiculelor acordă un discount proprietarilor de automobile noi, dar calculul se face și în raport direct proporțional cu capacitatea cilindrică a mașinii, transmite premierul Bolojan. Există o formă în care o mașină nouă are un discount de aproximativ 20%, iar o mașină veche cu cât este mai veche are o [...]
15:50
Bolojan dă un pas înapoi și mărește perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați – de la 10 ani, la 15 ani. Nu cedează în privința cuantumului pensiei # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că proiectul de lege privind pensiile magistraţilor este gata şi se află pe circuitul de avizare, el arătând că, faţă de propunerea iniţială, se prevede un termen de tranziţie de 15 ani, faţă de 10 ani cât fusese în primul proiect. Premierul a mai spus că guvernul va solicita [...]
15:50
Camere video pe uniforma polițiștilor locali: în ce situații pot filma fără acordul cetățenilor # BizBrasov.ro
Polițiștii locali ar putea folosi, în scurt timp, camere video portabile (bodycam) pentru a înregistra intervențiile din teren, potrivit unui proiect de lege aprobat de Senat cu o largă majoritate: 112 voturi „pentru”, două „împotrivă” și patru abțineri. Inițiativa completează Legea Poliției Locale nr. 155/2010, transmite Agerpres. Proiectul urmărește creșterea transparenței, responsabilității și imparțialității în [...]
15:50
Un gigant al asigurărilor vinde polițe RCA online în România: „Plănuim să câștigăm gradual cotă de piață. Ne-am propus să vindem câteva sute de polițe RCA până la sfârșitul acestui an” # BizBrasov.ro
Grupul grec Interamerican, asigurător care activează în România sub brandul Anytime, și-a lansat oferta comercială pentru polițe RCA pe platforma de vânzări asigurari.ro. Vânzarea de asigurări auto RCA exclusiv online se va face în baza pașaportului european, conform dreptului de stabilire (FOE – freedom of establishment). Aceasta înseamnă că firma este autorizată și supravegheată prudențial [...]
15:30
Până la final de an, va crește numărul vagoanelor modernizate ce vor circula pe diverse rute CFR. În anii următori, ar trebui să intre în circulație 139 de vagoane și 55 de locomotive # BizBrasov.ro
Primul tren CFR Călători modernizat prin fonduri PNRR circulă din luna aprilie spre Brașov, iar numărul de vagoane puse pe diverse trenuri va ajunge la 60 la final de an, față de 42 în prezent, spune compania. CFR Călători are în total 880 de vagoane care circulă zilnic. Pentru 2026, planul CFR Călători este ca [...]
15:30
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov au fost sesizați, printr-un apel de urgență, de către o femeie de 33 de ani, cu privire la faptul că, o persoană necunoscută i-ar fi furat telefonul mobil, din incinta unui hotel din Brașov. „Față de sesizarea primită, polițiștii au efectuat cercetări și investigații specifice, care au stabilit faptul [...]
15:20
VIDEO Doar puțin peste 18 km de cale ferată nouă au fost deshiși circulației între Brașov și Sighișoara. Cum au evoluat lucrările # BizBrasov.ro
O filmare din dronă arată stadiul actual al lucrărilor de modernizare a căii ferate dintre Brașov și Sighișoara, unde zone finalizate și zone aflate în execuție. Până în prezent au fost finalizați și deschiși circulației 18,64 km de cale ferată, incluzând linii și fire din stațiile Brașov, Stupini, Albești Târnava și Sighișoara, iar lucrările la [...]
15:20
Poiana Brașov se pregătește să întâmpine Noul An cu un eveniment exclusiv și sofisticat. Apropos Restaurant, parte a Alpin Resort Hotel, anunță o seară de Revelion 2025 care promite să fie mai mult decât o petrecere – o adevărată experiență de lux și spectacol. Pe 31 decembrie, invitații vor fi răsfățați cu un decor elegant, [...]
15:10
Un student la Brașov a cheltuit 46.000 din contul unui unchi căruia îi furase datele de pe card. Tânărul a plasat 320 de comenzi online, în doar două luni # BizBrasov.ro
Un tânăr din Pitești care este student în Brașov a reușit să fure 46.000 de lei din contul unui unchi, după ce i-a luat acestuia datele de pe card și a făcut sute de comenzi online, în doar două luni. Polițiștii din București, Argeș și Brașov, cu ajutorul jandarmilor din cadrul IJJ Brașov, au efectuat [...]
14:30
VIDEO Descinderi în Brașov la un bărbat care din luna mai a ținut captivă o copilă, a exploatat-o sexual și a violat-o # BizBrasov.ro
Astăzi, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în județul Brașov, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă, lipsire de libertate în mod ilegal și viol asupra [...]
14:00
Biletele de tren se vor scumpi cu 9,88% odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor, respectiv 14 decembrie, transmite Agerpres. „Odată cu planul nou de mers (al trenurilor – n. r.) se indexează cu rata inflaţiei. Asta este legea, alte bilete mai scumpe nu vor fi, decât indexate cu rata inflaţiei la [...]
13:30
Brașovenii sunt invitați miercuri, 19 Noiembrie, de la ora 19:00, în SALA STUDIO a Teatrului „Sică Alexandrescu” unde va avea loc spectacolul „PARACLISERUL” de Marin Sorescu. „Sfinților, primiți-mă în rândul vostru măcar ca figurant.Voi sunteţi bătrâni, poate‑au început să vă doară anii zugrăviţi pe fiinţa voastră în atâtea etape.” – fragment din „Paracliserul”, de Marin Sorescu. [...]
13:10
Biserica Brâncoveanu din Făgăraș este aproape salvată, după o campanie impresionantă. Cu ajutorul binevoitorilor, monumentul istoric vechi de peste 300 de ani intră în reparații # BizBrasov.ro
Biserica Sf. Nicolae din Făgăraș, ctitorită de Constantin Brâncoveanu în 1697-1698, e un monument istoric de clasă A. Astăzi, acoperișul vechi este șubred, structura este afectată și pune în pericol întregul ansamblu. Drept urmare, Biserica Brâncoveanu din Făgăraș, unul dintre cele mai valoroase monumente istorice ale Țării Făgărașului, a început în această vară o amplă campanie [...]
13:00
Teatrul Arlechino invită publicul sâmbătă 22 noiembrie și duminică 23 noiembrie, la premiera spectacolului „Poveste de iarnă”, cu reprezentații de la orele 10.30 și 12.00. Artiștii creatori ai aceastei producții sunt Traian Savinescu (scenariu și regie), Mihai Pastramagiu (scenografie) și Zeno Apostolache Kiss (muzică), fiecare contribuind la crearea unei experiențe teatrale captivante pentru cei mici. În distribuție îi veți întâlni pe actorii: Alexandra Dumitrescu, Alexandru [...]
12:50
VIDEO Percheziții la traficanți de droguri din Brașov, în această dimineață. Cinci persoane au fost duse la audieri # BizBrasov.ro
În această dimineață, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară în județele Brașov și Vaslui, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare [...]
12:00
Schimbare la Declarația Unică: Formularul 212 va fi precompletat cu informații extrase din bazele de date ANAF # BizBrasov.ro
ANAF a pregătit Declarația Unică (formularul 212) precompletată, care va fi utilizată din 2026 pentru declararea veniturilor aferente anului 2025, cu termen de depunere până la 25 mai 2026. Declarația Unică trebuie depusă de către persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, investiții, activități agricole, silvicultură și [...]
11:50
Parc pentru mers desculț, în curtea unei școli din Sfântu Gheorghe: „Odată ce te-ai obișnuit cu senzația, vă garantez că nu o să simți frigul la picioare” # BizBrasov.ro
Inaugurat cu ocazia Săptămânii Verde, la Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” din Sfântu Gheorghe, „Parcul pentru Mers Desculț” este funcțional și va putea fi utilizat până la venirea gerului. Nu este un simplu spațiu de joacă, ci un instrument de sănătate. Mersul desculț pe diverse texturi naturale întărește mușchii mici ai piciorului, esențiali pentru echilibru și [...]
11:50
Salariul minim la Dacia: 4.200 lei net. Sindicatele vor mai mult, compania anunță restructurări # BizBrasov.ro
Negocierile anuale privind contractul colectiv de muncă de la Automobile Dacia au început, într-un context în care sindicatele cer majorări salariale consistente, iar patronatul pregătește, potrivit unor informații neoficiale, un val de concedieri voluntare pentru anul viitor. România rămâne țara cu cele mai mici salarii din industria auto europeană – un avantaj competitiv care menține [...]
11:40
O dronă „s-a jucat” cu radarele românești azi-noapte. Armata a trimis 4 avioane la interceptare, dar după aproape 2 ore de căutări nu s-a găsit nicio țintă # BizBrasov.ro
Forțele aeriene române au ridicat de la sol în noaptea de marți spre miercuri patru avioane de vânătoare după ce o dronă a intrat în spațiul aerian românesc, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane de la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de Poliție aeriană întărită, [...]
11:30
Sărbătorile de iarnă, la Sfântu Gheorghe: Brad uriaș, o nouă coroană de Advent și show de lasere de Revelion # BizBrasov.ro
Sezonul sărbătorilor de iarnă va începe la Sfântu Gheorghe în 30 noiembrie, la ora 19:30, cu aprinderea primei lumânări de Advent. Coroana uriaşă amplasată în Piaţa Centrală va primi anul acesta un nou decor, realizat de artişti locali. În acelaşi weekend, vor fi aprinse şi luminile de sărbători în oraş, anul acesta pe mai multe [...]
11:20
Compania Apa Brașov a demarat astăzi lucrările de reabilitare a conductelor de apă potabilă în municipiul Brașov, pe strada Sitei, la intersecția cu strada Universității. Lucrările se vor desfășura în perioada 19 – 28 noiembrie 2025, pe următoarele străzi: Sitei – segmentul situat între imobilul nr.134 (intersecția cu str. Bisericii Române) și imobilul 154 (intersecția [...]
11:20
Impozitul pe locuințe crește cu aproximativ 80% de la 1 ianuarie 2026, după ce Parlamentul a votat legea pachetului doi de măsuri fiscale. Vom avea și taxe pe coletele din China. Legea merge la promulgare # BizBrasov.ro
Impozitul pe locuințe crește.Parlamentul a adoptat marți, 18 noiembrie, după reexaminarea solicitată de Curtea Constituțională, legea din pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare, prin care sunt prevăzute majorări ale impozitelor locale, inclusiv creșteri de până la 80% pentru locuințe și introducerea principiului „poluatorul plătește” la impozitele auto. Actul normativ, asupra căruia Guvernul își asumase răspunderea în [...]
11:10
Un apartament din Centrul Istoric al Brașovului, cumpărat cu criptomonede în valoare de 369.000 de euro # BizBrasov.ro
Un apartament din centrul istoric al Brașovului a fost achiziționat cu criptomonede, suma fiind convertită în EURe, o monedă digitală reglementată echivalentă euro-ului, valoarea finală a tranzacției fiind de 369.000 de euro. Apartamentul tranzacționat se află în centrul istoric al Brașovului. Locuința, situată într-o clădire cu acces direct din strada Republicii, a fost recent renovată, [...]
11:00
800 de români, înscrişi la dialogul cu Roxana Mînzatu, Vicepreşedintele Executiv al Comisiei Europene. Discuția va aborda 4 teme majore # BizBrasov.ro
Peste 800 de participanți s-au înscris la Dialogul cu Roxana Mînzatu, Vicepreședintele Executiv al Comisiei Europene, un număr care arată interesul tot mai mare al publicului românesc pentru temele europene și pentru o discuție directă cu unul dintre principalii reprezentanți ai României în UE. Organizat de Europuls – Centrul de Expertiză Europeană și Universitatea din București, cel mai amplu dialog realizat vreodată alături de [...]
10:40
DN1 va fi închis timp de 5 zile, pe un tronson din județul Prahova. Ce rute alternative vor avea șoferii # BizBrasov.ro
DN1 se va închide în perioada 24-28 noiembrie, pentru lucrări la trecerea de cale ferată peste DN1 de la Movila Vulpii. Autoritățile au analizat mai multe scenarii de deviere a traficului și au agreat dispersarea fluxului pe două rute alternative principale: – DN1A – Florești – Băicoi – Ploiești, ca variantă principală pentru o parte [...]
10:40
Viitor incert pentru Cerbul de Aur: negocieri, amânări și speranțe poate pentru o colaborare cu un partener privat # BizBrasov.ro
Contextul economic restrictiv amână încă o dată relansarea festivalului Cerbul de Aur, eveniment-simbol al Brașovului și unul dintre cele mai cunoscute branduri culturale din România. În lipsa unui buget clar și a unui model de organizare stabil, o ediție pentru anul acesta a fost deja exclusă. Viceprimarul Brașovului, Dan Ghiță, a confirmat că discuțiile cu [...]
10:20
VLAH: Prima mașină de luptă blindată 4×4 concepută și produsă în România va fi prezentată publicului # BizBrasov.ro
Proiectul VLAH (Vehicul de luptă autonom hidramat), dezvoltat de compania românească BlueSpace Techology a intrat în linie dreaptă pentru prima prezentare publică a prototipului, planificată pentru prima jumătate a lunii decembrie. VLAH este prima mașină de luptă blindată 4×4 concepută și produsă în România. Demarat în anul 2022, „finalizarea proiectului VLAH va fi un game [...]
10:00
Primăria Brașov va plăti aproape 300.000 de lei pentru spectacolele de laser și organizarea evenimentelor „din poveste”, programate pe perioada Sărbătorilor de Iarnă # BizBrasov.ro
Primăria Brașov pregătește tradiționalele evenimente din cadrul „Brașov oraș din poveste”. Astfel, a încheiat contracte cu mai multe firme pentru organizarea unor show-uri de laser, dar și pentru transmiterea live a evenimentelor, proiecția lor pe ecrane LED de mari dimensiuni, precum și pentru închirierea elementelor de scenotehnică. Vorbim atât de mult-așteptatul moment din seara de [...]
09:50
Primăria Brașov pregătește o actualizare a sistemului de restricționare a accesului auto în zona istorică a orașului, în special în Piața Sfatului și pe strada Michael Weiss. Măsura, implementată inițial în urmă cu câțiva ani, urmează să fie revizuită în cadrul ședinței Comisiei de circulație de mâine. Potrivit solicitării depuse de societatea Flash Lighting SRL, [...]
09:30
O nouă scumpire a rovinietei anul viitor. Guvernanții au fost totuși „mărinimoși” și au decis să mai amâne intrarea în vigoare a noilor tarife # BizBrasov.ro
Regimul taxelor de drum din România va trece printr-o transformare majoră începând cu anul 2026, însă nu chiar de la începutul anului, așa cum fusese prevăzut inițial. Printr-o ordonanță adoptată în urmă cu câteva luni și publicată în Monitorul Oficial, termenul de intrare în vigoare a noii structuri de taxare – formată din rovinietă pentru [...]
09:20
VIDEO Traficul dinspre și spre București rămâne în continuare blocat, în urma accidentului care a avut loc azi noapte # BizBrasov.ro
După cum vă informa Biz Brașov, traficul spre și dinspre București este blocat pe DN1 în zona Timișul de Jos, în urma unui accident care a avut loc în jurul orei 4 dimineața. În tamponare au fost implicate un autoturism și o dubă care transporta substanțe periculoase – două recipiente ce conțineau aproximativ 1.800 de [...]
08:00
Trafic blocat complet pe DN 1, între Brașov și Predeal. O cisternă cu substanțe periculoase s-a răsturnat # BizBrasov.ro
Traficul este complet blocat pe DN1, între Brașov și Predeal, în zona Timișul de Sus, după ce o cisternă încărcată cu substanțe periculoase s-a răsturnat în urma unui accident rutier. Circulația este oprită pe ambele sensuri, iar riscul de scurgeri a determinat autoritățile să devieze toate vehiculele pe rute alternative, anunță DRDP Brașov. Potrivit informațiilor transmise de autorități, deși [...]
06:50
Primăria Brașov îl dă în judecată pe executorul judecătoresc Călin Țermure ca să demoleze construcțiile Duplex de la Star # BizBrasov.ro
Primăria Brașov intenționează să îl dea în judecată pe executorul judecătoresc Călin Țermure pentru că acesta nu a procedat la demolarea construcțiilor Duplex `91 din zona Star, deși există o decizie definitivă în acest sens încă din luna iunie, au declarat pentru BizBrașov surse din cadrul instituției. Judecătorii Curții de Apel Brașov au respins, [...]
